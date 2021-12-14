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Оккупанты на Донбассе провели тренировку по приведению подразделений войск РФ в высшую степень боевой готовности, - разведка

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Оккупанты на Донбассе провели тренировку по приведению подразделений войск РФ в высшую степень боевой готовности, - разведка

Командование ВС РФ наращивает меры по повышению готовности к выполнению задач оперативной группировки российских оккупационных войск на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает ГУР Минобороны в фейсбуке.

Так, по данным украинских разведок, с 6 по 10 декабря оккупанты провели тренировки по приведению в высшие степени боевой готовности отдельных мотострелковых, артиллерийских и танковых подразделений с выводом их в определенные районы сосредоточения и развертыванием пунктов управления.

Кроме того, с 13 декабря в соединениях и частях 1 (Донецк) и 2 (Луганск) армейских корпусов оккупационных войск возобновлена ​​интенсивность мер боевой подготовки, в частности, проведение собраний с командирами подразделений, экипажами боевых машин, снайперами и гранатометчиками.

Оккупанты на Донбассе провели тренировку по приведению подразделений войск РФ в высшую степень боевой готовности, - разведка 01
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Зеблазень каже, що таким тренуванням москальня шантажує США і Європу , а не вбивати наших бійців 😡
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14.12.2021 13:34 Ответить
Він же не лох, а це не абищо.
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14.12.2021 13:48 Ответить
Это что? Бросили бухать и ширяться на сутки?
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14.12.2021 13:47 Ответить
Это они рефрижераторов нагнали и погрузку отрабатывали?
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14.12.2021 13:57 Ответить
 
 