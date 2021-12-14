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Президент Финляндии Ниинисте в разговоре с Путиным призвал найти дипломатическое решение по ситуации на границе Украины

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Президент Финляндии Ниинисте в разговоре с Путиным призвал найти дипломатическое решение по ситуации на границе Украины

Сегодня, 14 декабря, президент Финляндии Саули Ниинисте и его российский коллега Владимир Путин провели телефонные переговоры. Они обсудили ситуацию вокруг Украины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента Финляндии.

"Кроме двусторонних отношений между Финляндией и Россией, президенты детально обсудили ситуацию на границах Украины. Президент Ниинисте выразил серьезную обеспокоенность напряженной ситуацией и подчеркнул необходимость найти дипломатическое решение", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что президент Финляндии побеседовал с президентом США Джо Байденом перед разговором с Путиным, уточнили в ведомстве.

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Топ комментарии
+2
Во время первой Финской войны начавшейся 30 ноября 1939 года,финский снайпер Симо Хайяха уничтожил свыше 20 офицеров РККА,а всего более 800 краснопузых бандитов Гопников...,Симо кстати прожил долгую и счастливую жизнь и умер в возрасте 97 лет...
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14.12.2021 14:07
+2
Ты не в курсе, сколько сот человек он убил украинцев? Я, пока что тоже, но плюс/минус 100 убитых смогу определить. Я именно об украинцах. Точнее, я о дивизии Виноградова.
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14.12.2021 14:12
+2
Понятно. Ответ идиота. Ты что, притворяешься, мерзота? Похоже на то. В этом случае ты законченный урод, тупая ты тварь и негодяй. А теперь ознакомься с этническим составом погибшей дивизии Виноградова, тупая ты мерзота.
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14.12.2021 14:24
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Всі хвилюються, а Ваві по барабану. Воно сушить футболку.
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14.12.2021 13:46 Ответить
Во время первой Финской войны начавшейся 30 ноября 1939 года,финский снайпер Симо Хайяха уничтожил свыше 20 офицеров РККА,а всего более 800 краснопузых бандитов Гопников...,Симо кстати прожил долгую и счастливую жизнь и умер в возрасте 97 лет...
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14.12.2021 14:07 Ответить
А бухать ездят в Питер.
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14.12.2021 14:12 Ответить
Ты не в курсе, сколько сот человек он убил украинцев? Я, пока что тоже, но плюс/минус 100 убитых смогу определить. Я именно об украинцах. Точнее, я о дивизии Виноградова.
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14.12.2021 14:12 Ответить
Воевали те кто знал финский язык или карельское наречие..где Украина а где Карелия?
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14.12.2021 14:21 Ответить
Понятно. Ответ идиота. Ты что, притворяешься, мерзота? Похоже на то. В этом случае ты законченный урод, тупая ты тварь и негодяй. А теперь ознакомься с этническим составом погибшей дивизии Виноградова, тупая ты мерзота.
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14.12.2021 14:24 Ответить
Советское быдло пришло на Финскую Землю с оружием в руках...Пшел ВОН...Крыса ОРДЛОвская...
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14.12.2021 14:29 Ответить
Мой диагноз окончательный: ты тупая тварь, мерзость лживая и негодяй-провокатор. Мне, например, украинцу, совершенно точно известен этнический состав этой несчастной 44-й дивизии, к уничтожению которой приложил ручку так любимый тобой финский снайпер.
А ты, мерзота, пытаешься выскользнуть... А зря, тупая ты мерзота.
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14.12.2021 14:33 Ответить
Долбодятел,ты и правда ДЕБИЛ...Совковый сраный и дремучий...УРКАинец пля..
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14.12.2021 14:37 Ответить
Ты подтверждаешь мой диагноз, тупая ты тварь! Не удивил, мерзота.
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14.12.2021 14:38 Ответить
да вы батенька жлоб и невежда. Такие как вы и наводят тень на весь Укаинский народ.
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14.12.2021 14:37 Ответить
Ага особенно на Порошенко и Турчинова обосравших Новороссию Путлера от Харькова до Одесы
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14.12.2021 14:34 Ответить
Не выскользнуть тебе, тупая мерзость: я спрашиваю: сколько тысяч украинцев воевали в 44-й дивизии Виноградова, которых сотнями убивал столь любимый тобой финский снайпер?!
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14.12.2021 14:36 Ответить
Украины нет,сказал Путлерский шакал... веришь барану Мавзолейному?
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14.12.2021 14:39 Ответить
Мне насрать, что высрал Хутин. Меня интересует: ты признаешь, мерзость ты тупая, что твой любимый финн валил украинцев рядами и колоннами! Признаешь, тупое ты создание?!
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14.12.2021 14:41 Ответить
Помяни еще советское быдло подохшее в войне в Испании 1936 года...Рюмку хряпни..СОВОК долбанный...Свали.. в Аут
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14.12.2021 14:46 Ответить
Жаль, мерзота ты тупая, я был вынужден прерваться, тварь-провокатор. Ничего, я тебя ещё1 поймаю... Не сомневайся
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14.12.2021 16:20 Ответить
Не ну Фины дают.
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14.12.2021 14:09 Ответить
Бляха, яке дипломатичне рішення якщо країна 'М' хоче напасти на країну 'У', планує вбивати її громадян і влаштувати там черговий голодомор і розграбування.

А світова спільнота замість того що зробити все щоб захистити країну 'У' від агресії, в лиці деяких представників шанованих заможних країн блокують закупівлю оборонної зброї країною 'У' та активно фінансують можливу війну, запускаючи нові бізнесові проекти з країною 'М'.
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14.12.2021 14:12 Ответить
ви вже "дипломатично" вирішили в листопаді 1939 ! забули як обстріляли беззахисний та миролюбний совок ? вони ж вам на Хельсинки хліб скидали , коротка у вас пам'ять !
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14.12.2021 14:14 Ответить
Саакащвили тоже напал на быдло рюсскае в августе 2008 года А Финны слабаки завлили 350 солдат и офицеров РККА без проблем...Слава Маршалу Маннергейму!!Позор баранам Мавзолея...
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14.12.2021 14:23 Ответить
К чему это ты про Саакашвили?
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14.12.2021 16:27 Ответить
По версии РАБссиянского журналиста Кирилла Набутова в первую финскую погибло солдат РККА 300 000,во вторую начавшуюся 25 июня 1941 года 28 000,и в третью которую совки начали летом 1944 года еще 17 000...

Марк Солонин не бреше...противный тип...все пересчитал...
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14.12.2021 14:27 Ответить
Питання розчленування України вирішують наднаціональні глобалісти. Путін їх маріонетка.
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14.12.2021 14:42 Ответить
Суоми - красавица (Часть 5) !!!!!

начало -- Суоми - красавица (Часть 1)
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14.12.2021 17:27 Ответить
 
 