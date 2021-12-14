Президент Финляндии Ниинисте в разговоре с Путиным призвал найти дипломатическое решение по ситуации на границе Украины

Сегодня, 14 декабря, президент Финляндии Саули Ниинисте и его российский коллега Владимир Путин провели телефонные переговоры. Они обсудили ситуацию вокруг Украины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента Финляндии.

"Кроме двусторонних отношений между Финляндией и Россией, президенты детально обсудили ситуацию на границах Украины. Президент Ниинисте выразил серьезную обеспокоенность напряженной ситуацией и подчеркнул необходимость найти дипломатическое решение", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что президент Финляндии побеседовал с президентом США Джо Байденом перед разговором с Путиным, уточнили в ведомстве.

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