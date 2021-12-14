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Президент Финляндии Ниинисте в разговоре с Путиным призвал найти дипломатическое решение по ситуации на границе Украины
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Сегодня, 14 декабря, президент Финляндии Саули Ниинисте и его российский коллега Владимир Путин провели телефонные переговоры. Они обсудили ситуацию вокруг Украины.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента Финляндии.
"Кроме двусторонних отношений между Финляндией и Россией, президенты детально обсудили ситуацию на границах Украины. Президент Ниинисте выразил серьезную обеспокоенность напряженной ситуацией и подчеркнул необходимость найти дипломатическое решение", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что президент Финляндии побеседовал с президентом США Джо Байденом перед разговором с Путиным, уточнили в ведомстве.
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+2 Senator S 01a656ec
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+2 Андрей Нешевченко
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+2 Андрей Нешевченко
показать весь комментарий14.12.2021 14:24
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А ты, мерзота, пытаешься выскользнуть... А зря, тупая ты мерзота.
А світова спільнота замість того що зробити все щоб захистити країну 'У' від агресії, в лиці деяких представників шанованих заможних країн блокують закупівлю оборонної зброї країною 'У' та активно фінансують можливу війну, запускаючи нові бізнесові проекти з країною 'М'.
Марк Солонин не бреше...противный тип...все пересчитал...
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