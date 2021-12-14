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Новости Политика Украины
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Зеленский (16523) Квартал-95 (211)

Актер Великий о шутках "Квартала" по поводу Зеленского: Думаем, где уколоть, но чтобы не выглядело, что решили его жестко мочить

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Актер Великий о шутках

Актер студии "Квартал 95" Юрий Великий считает, что у любого автора должна быть самоцензура.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он сказал в интервью интернет-изданию "ГОРДОН".

Отвечая на вопрос о самоцензуре в "Квартале" в том, что касается шуток про президента Владимира Зеленского и его окружение, Великий отметил, что актеры не позволяют себе шутить и на некоторые неполитические темы.

"У любого автора должна быть самоцензура. Ты должен понимать, что ты не имеешь права шутить на какие-то темы. Я не шучу на тему смерти. Я не шучу на тему болезней. Если шутка очень смешная, я могу ее рассказать на всеобщей читке, все посмеются и скажут: "Аккуратно. Там прослушка стоит везде". Но по большому счету я даже не буду приносить ее, чтобы не отнимать ни свое, ни чужое время на шутки, которые не проходят мою внутреннюю цензуру", – сказал Пикалов.

Он пояснил, что "внутренняя цензура" в отношении Зеленского в студии присутствует потому, что все эти люди работали под его началом, и они не будут обидно о нем шутить.

"Чтобы вы понимали, зачастую, когда мы пишем номера про Зеленского, которые мне в конечном итоге приходится играть, мы сидим и думаем, где же можно все-таки уколоть, чтобы это не выглядело с моей стороны, что я его решил жестко мочить", – рассказал он.

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Актер отметил, что шутки бывают, но не жесткие, и это замечал, в частности, украинский продюсер и певец Алексей Потапенко.

"На самом деле иногда такие шутки появлялись. У нас была "прожарка" Потапа. И он читал шутку: "Можно смотреть долго на три вещи: как течет вода, как горит огонь и как "Квартал" пытается написать жесткую шутку про президента". Поэтому мы пытаемся всячески придумать, чтобы это было и смешно, и сатирично, но писать жесткие вещи я не буду", – подчеркнул Великий.

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+41
Тобто, коли вони жорстоко жартували над невеликою фізичною вадою пана Парубія, розумної і ввічливої людини, то не мали самоцензури. А над тупістю та недолугістю свого боса їм заважає жартувати так звана самоцензура. Ви людей за дурнів вважаєте, актори 95?
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14.12.2021 14:07
+40
Лицемірні бл*ді, де була ваша самоцензура, коли ви обсирали всіх і вся у своїх висєрах на 1+1? Знімали тупі мультики про Порошенка, Тимошенко, Ляшка, Кличка , тощо. Паскудили свою країну перед іноземцями? Тепер бережете слабкі нерви свого задьорганого хрипатого чма?
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14.12.2021 14:06
+33
бубочку тревожить нельзя, он ранимый ..., он даже фейсбук не читает и новости не смотрит.

А вообще, смотреть квартал зашквар еще тот, они и на пике особо ничего не юмарили, а сейчас - жалкое зрелище, и те кто смотрят этух хрень еще и за деньги - извраты еще те.Так насиловать свой мозг...
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14.12.2021 13:58
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«где» уже закончились?
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14.12.2021 13:53 Ответить
контрозвідці Кривавої хунти варто буде зайнятись 95 кварталом як агентами впливу рашки по руйнації Української Держави !
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14.12.2021 15:45 Ответить
засранцы
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14.12.2021 16:03 Ответить
засранці до 7 років, а після 18 років - відпопідальні по Криминальному кодексу
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14.12.2021 16:29 Ответить
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14.12.2021 13:54 Ответить
гнида
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14.12.2021 13:55 Ответить
Аааа, Шо? Просто гуляют? Кофе пить будут?
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14.12.2021 13:55 Ответить
Да на зЕ уже клейма негде ставить, думают они.
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14.12.2021 13:57 Ответить
бубочку тревожить нельзя, он ранимый ..., он даже фейсбук не читает и новости не смотрит.

А вообще, смотреть квартал зашквар еще тот, они и на пике особо ничего не юмарили, а сейчас - жалкое зрелище, и те кто смотрят этух хрень еще и за деньги - извраты еще те.Так насиловать свой мозг...
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14.12.2021 13:58 Ответить
Та просто лизнув зачотно, а так усіх можна поливать брудом, обзивать Україну акторкой з порнофільмів.
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14.12.2021 14:39 Ответить
ku*wa, хіба це "новина" -- для Цензора? Повідомляти що якась блазнота верзе?
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14.12.2021 14:00 Ответить
непотріб який видає на гора кодла 95 може споживати тільки кончєний дєбіл
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14.12.2021 14:00 Ответить
Про офшори вже не шуткують квартальні скоморохи.
Найвеличніший з Бєнєю швидко прикриють бидло-шапіто, якщо маріонетки почнуть кришити батон на своїх роботодавців.
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14.12.2021 14:01 Ответить
Лицемірні бл*ді, де була ваша самоцензура, коли ви обсирали всіх і вся у своїх висєрах на 1+1? Знімали тупі мультики про Порошенка, Тимошенко, Ляшка, Кличка , тощо. Паскудили свою країну перед іноземцями? Тепер бережете слабкі нерви свого задьорганого хрипатого чма?
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14.12.2021 14:06 Ответить
хрипатый в политике проигрывает всем, даже полностью зашкваренные разные там ляшки и то на его фоне будут казаться "адекватами и мудрыми политиками")))
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14.12.2021 15:12 Ответить
а теперь пусть вспомнит какое дерьмо все эти годы Зе лил на всех остальных, в том числе и на свою страну. самоцензура у них видите ли блть...
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14.12.2021 14:06 Ответить
Тобто, коли вони жорстоко жартували над невеликою фізичною вадою пана Парубія, розумної і ввічливої людини, то не мали самоцензури. А над тупістю та недолугістю свого боса їм заважає жартувати так звана самоцензура. Ви людей за дурнів вважаєте, актори 95?
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14.12.2021 14:07 Ответить
А над Героями Майдана "палочки эбонитовые" МРАЗИ 🤢🤡🐸💩🤮🤮🤮🤮
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14.12.2021 15:10 Ответить
к концу президентства зеленского кварталовцев будут забрасывать гнилыми помидорами и тухлыми яйцами, попасть будет не сложно глядя на их изрядно разжиревшие морды
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14.12.2021 14:12 Ответить
не уверен что их концерты еще будут проводить к 24-му году)
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14.12.2021 15:13 Ответить
Закрывайте уже свою гнилую контору. Не позорьтесь. Юмористы,блеать.
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14.12.2021 14:13 Ответить
С 2012 года не смотрю это говнище и ни разу не пожалел об этом ...
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14.12.2021 14:13 Ответить
А меня "Пэс" уже задрал.
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14.12.2021 14:17 Ответить
В "Пэс", есть прекрасная карикатура на всю мусорскую рать кабинетных тварей.
Гнездиловщина.
Когда я с нежным воркующим голосом, задаю вопросик мусорочку вонючему: - А ты не брат Гнездилова?, у мусора, глаза наливаются говном.
Стыдно. Знают за что стыдно.
А тут, спокойно без всякой цензуры, ежедневно мусоров мусористых, обсирают. Нормальный заход))).
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14.12.2021 14:34 Ответить
а то Вава обидется . спать не сможет . к Ленке приставать перестанет
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14.12.2021 14:15 Ответить
Он к ней и не пристаёт.
Там Левченко есть.
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14.12.2021 14:35 Ответить
а мандельша всьо? передала знамя?)
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14.12.2021 15:15 Ответить
*********, в первые трое суток, попыталась открыть свой рот и что-то рассказать про вЯличие своего утомлённого моЦка в столь не простое сумбурное время.
Ей, тихо посоветовали - заткнуться.
Она не поняла.
Тогда, ей доступно объяснили, её место. Начиная от отбора сосен, до пинка под зад.
Теперь ни книжек от профФессиональных проституток не прочесть, ни постебаться с неглаженого халата.
Скукотища жуткая.
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14.12.2021 15:24 Ответить
ніззя же! бубачка абідєтса, прідьот дбр і сбу...а оно нам надо
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14.12.2021 14:17 Ответить
А скажите, Бра, уж не знаю какой вы там актёр, скорее всего ни какой т.к. на актёра учатся и не в морском университете Одессы, так вот, скажите, а когда на телеэкран помойки на которой вы строите из себя актёра Г+Г выйдет продолжение мультсериала для недоразвитых в своём умственном развитии "Сказочная Русь" с новым персонажем в главной роли президента Зеленского? И если нет то почему? Если дело в названии продолжения то назовите "Сказочно усРусь".
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14.12.2021 14:21 Ответить
Опечатка, не Бра а Юра.
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14.12.2021 14:22 Ответить
гарна назва -казкові пригоди наркомана !
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14.12.2021 14:28 Ответить
тогда они своим кварталом "живы" пока зекрыса в презах -надеюсь хоть это до них доходит?)
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14.12.2021 14:23 Ответить
зеленусракулізи......коли про їбанітові палички глузували все нормально було? а про "сєньйор голодомор", лайно зелено? тьху, тварини....ваший гумор-ригалово зелене....
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14.12.2021 14:24 Ответить
Думають де вколоти ЗЄлю - а в ніздрю вже ніяк? Можна у вену, можна в пах
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14.12.2021 14:27 Ответить
Тю! Які там жарти вигадувати? - Просто цитувати бубочку і зачитувати стенограми його виступів , коли той включає" від себе" і не має суфлерів.
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14.12.2021 14:30 Ответить
Думаем, где уколоть, но чтобы не выглядело, что решили его жестко мочить / Даже шуты понимают: деление на избранных (Зеленского, Коломойского) и не избранных ( Порошенко, Кличко) не есть нормальным.
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14.12.2021 14:34 Ответить
де ваша "самоцензура" дівається коли ви принижуєте все українське та звеличуєте московитське, курва?
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14.12.2021 14:35 Ответить
Поррошенка клони обсирали , як могли, а Зеленському обісрану задницю вилизують, як можуть - в тім і вся різниця.
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14.12.2021 14:37 Ответить
Не он им платил а Беня.
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14.12.2021 14:51 Ответить
вони добре знають де сказано срать, а де їсти гівно) Д-досвід)
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14.12.2021 15:17 Ответить
щоб було смішно?!....пфф.....берете пресуху найвеличнішого й включаєте....навіть придумувати нічого не треба...

та загалом любий "виступ" світила без суфлера....
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14.12.2021 14:37 Ответить
одним словом -****** из кривых кварталов.
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14.12.2021 14:39 Ответить
Про голодомор шутить можно. Про Зеленского нельзя. Бо Зеленский - то святое, то начальник, а голодомор это так, хрень какая-то для кучки патриотов., гы-гы.
П.С. Какие же они сволочи, как и все малороссы, которые это смотрят и ржут.
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14.12.2021 14:49 Ответить
Гавкать на других можно а на главкомика нет-лизуны квартальные.
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14.12.2021 14:50 Ответить
Шмаркля не критиковал, а просто обсырал людей, использую природные недомогания. И про ***** он шуточек не отпускал, так в глазки нежно заглянет и спинку прогнет как ласковый котик.
А вот шмарклю уже нИИзя обижать, он нервный.
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14.12.2021 14:56 Ответить
Він пояснив, що "внутрішня цензура" щодо Зеленського в студії є тому, що всі ці люди працювали під його керівництвом і вони не будуть образливо про нього жартувати. .чого ж образливо під його "зеленим" керівництвом образливо жартували і про Україну її народ і владу???
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14.12.2021 14:59 Ответить
Конкретная тема.
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14.12.2021 15:11 Ответить
" де можна... вколоти". А він ще й колеться?
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14.12.2021 15:06 Ответить
і нюхає)
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14.12.2021 15:18 Ответить
андоны короче...
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14.12.2021 15:20 Ответить
Вже більше двох років думають де вколоти.
Порошенка так спецом мочили...сссссууукі.
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14.12.2021 15:34 Ответить
Зелені гаVнюки.... Вони "думають" .....як голосно це звучить....😡
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14.12.2021 17:00 Ответить
Ця гнидота 95 вже так нагадила !
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14.12.2021 17:42 Ответить
скажи чесно....сцьікотно
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14.12.2021 18:00 Ответить
Нє, ну де ж їм конкурувати з Василем Рибніковим, який просто веде літопис новітньої історії України... Ну от просто стєнограхфірує маячню хрипатого та його шапітолія. А всі чомусь іржуть, акі Лавров!

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14.12.2021 20:37 Ответить
Що, Юра, важко жартувати, коли Зєля пише сценарій?
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15.12.2021 18:24 Ответить
 
 