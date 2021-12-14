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Новости Политика Украины
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ВР (28728) заявление (379) отставка (3094) Ткаченко Александр (429) Стефанчук Руслан (578)

Стефанчук призвал Ткаченко не уходить в отставку: Может, это воля Божья, что заявления нет в ВР

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Стефанчук призвал Ткаченко не уходить в отставку: Может, это воля Божья, что заявления нет в ВР

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук призывает Александра Ткаченко изменить решение об отставке с должности министра культуры и информационной политики.

Об этом он лично сказал Ткаченко во время совместного брифинга в парламенте, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Я откровенно говорю, что официально заявления в Верховной Раде Александра Ткаченко об отставке нет. Я считаю господина Александра одним из лучших министров в правительстве. Если так случилось, что заявления нет в Верховной Раде, может, на то воля Божья, поэтому давайте подумаете. Я буду очень рад, если вы измените свое решение и мы будем дальше развивать украинскую информационную политику и культуру", – акцентировал спикер парламента.

В то же время министр культуры и информационной политики добавил, что заявление об отставке было подано в ВР. Однако, по его словам, документ не зарегистрирован, поэтому можно считать, что его официально нет. Ткаченко также отметил, что новое заявление об отставке пока не написал, но подчеркнул, что при необходимости готов это сделать.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Заявление Ткаченко об отставке в Раду официально не поступало, - Стефанчук

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+8
Боже спаси Україну від дебілів !
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14.12.2021 14:06
+7
"может, на то воля Божья"
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14.12.2021 14:27
+5
Слово "барыга" характеризует министра культуры Ткаченко лучше всего, - Саакашвили. Барыга это скупщик краденого. В кодлане Коломойского у Ткаченко ранг выше. Он вор. Вор государственного значения. Ткаченко сфальсифікував документи та здійснив рейдерське захоплення культурної національної спадщини народу України - Одеської кіностудії , державне підприємство "Одеська кіностудія художніх фільмів" було знищено, а майно незаконно передано третім особам- Ткаченко перетворив Одеську кіностудію на кладовище, - звернення "Гільдії кінематографістів Одеси" до Зеленського
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14.12.2021 13:58
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Слово "барыга" характеризует министра культуры Ткаченко лучше всего, - Саакашвили. Барыга это скупщик краденого. В кодлане Коломойского у Ткаченко ранг выше. Он вор. Вор государственного значения. Ткаченко сфальсифікував документи та здійснив рейдерське захоплення культурної національної спадщини народу України - Одеської кіностудії , державне підприємство "Одеська кіностудія художніх фільмів" було знищено, а майно незаконно передано третім особам- Ткаченко перетворив Одеську кіностудію на кладовище, - звернення "Гільдії кінематографістів Одеси" до Зеленського
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14.12.2021 13:58 Ответить
А может она и не нужна? Был там летом в музее студии. Нукакое-то мыло они снимают, но больше ж ничего толкового
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14.12.2021 14:56 Ответить
А может она и не нужна? /Кодлану Коломойского, гражданина Израиля, военной союзницы Путина, не нужна не только Одесская киностудия. Кодлану не нужна Украина. Кодлану нужна Чернозёмная Палестина-вместо Украины. Зеленский подписал закон о продаже земли. Зеленский внес в Раду законопроект о множественном гражданстве.
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14.12.2021 15:08 Ответить
два ЗАЖРАВШИХСЯ зеленых осла кидают друг другу комплименты
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14.12.2021 16:00 Ответить
в самом деловодстве кабмина бардак такой, что документы про..ываются, а вы хотите, чтобы в государстве порядок эти люди навели?
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14.12.2021 14:02 Ответить
Боже спаси Україну від дебілів !
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14.12.2021 14:06 Ответить
Боже, захисти Україну від її "мудрого українського наріда"
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14.12.2021 16:21 Ответить
лукаві слуги завжди послуговуються словами про волю Божу.
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14.12.2021 14:07 Ответить
Это такие ушлепки сидят сейчас у власти. Может, столб им закопать перед Радой, костер развести - и пусть молются и бьют в бубен.
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14.12.2021 14:11 Ответить
"может, на то воля Божья"
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14.12.2021 14:27 Ответить
воля какого бога? вы же не христиане...
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14.12.2021 14:32 Ответить
Може Яхве?
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14.12.2021 14:48 Ответить
ТКАЧЕНКО ЭТО ЕВРЕЙСКИЙ СТЫД В УКРАИНЕ КАК НЕ НАДО БЫТЬ КУЛЬТУРИСТОМ.....
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14.12.2021 15:21 Ответить
Совсем у кнура мозги жиром заплыли если он побрехеньки говнюка и бениного жополиза Сашки сравнивает с волей Божьей.
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14.12.2021 14:33 Ответить
Какую культурную ценность может представлять козлобородый министр !?
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14.12.2021 14:33 Ответить
Колыван, ты куда заявление заныкал?
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14.12.2021 14:38 Ответить
Воля Божья?совсем наркоманы поехали...
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14.12.2021 14:46 Ответить
да уж гимно псяче перепутали с божьей волей
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14.12.2021 14:50 Ответить
Ага. Ирония Божья с 2019 года.
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14.12.2021 14:50 Ответить
Що ви наобирали? Капец.
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14.12.2021 15:05 Ответить
Ну то нічого , що бюджет ділять евреї та вірмени. Але українська ? культура.

"Держкіно виділило 20 млн гривень на перший український фільм про ЛГБТ "Мій юний принц"
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14.12.2021 15:27 Ответить
шо за шапіто з чим "членом шапіто"
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14.12.2021 15:53 Ответить
 
 