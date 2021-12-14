Оппозиционер Тихановский приговорен к 18 годам колонии усиленного режима в Беларуси

Суд в Беларуси вынес приговор оппозиционеру Сергею Тихановскому, который является мужем экс-кандидата в президенты на выборах 2020 года Светланы Тихановской.

Об этом сообщает госагентство БЕЛТА, передает Цензор.НЕТ.

"Блогер Сергей Тихановский приговорен к 18 годам колонии усиленного режима. Гомельский областной суд постановил приговор на выездном заседании в следственном изоляторе", - сообщает белорусское госагентство.

Тихановского обвинили в том, что он и его приближенные люди долго занимались подготовкой и организацией массовых беспорядков в Беларуси.

"Блогер через YouTube-канал и одноименный Telegram-канал открыто призывал к насилию в отношении представителей власти и правоохранителей. Своими высказываниями он разжигал вражду и рознь в обществе по признакам социальной принадлежности", - утверждает БЕЛТА.

Видеоблогер Сергей Тихановский планировал регистрироваться в качестве кандидата в президенты на выборах 2020 года, но не смог этого сделать, поскольку в отведенные для этого сроки находился в СИЗО. Зато документы о регистрации инициативной группы подала его жена Светлана, отметив Сергея Тихановского руководителем своей инициативной группы.

Тихановский был задержан 29 мая 2020 года в Гродно на пикете в поддержку выдвижения кандидатом в президенты Светланы. Также были задержаны несколько его соратников. По мнению правоохранителей, "было организовано проведение незаконного общественного мероприятия, митинга, во время которого совершены групповые действия, грубо нарушающие общественный порядок и связанные с явным неповиновением законным требованиям милиции".

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После отказа ЦИК зарегистрировать инициативную группу Сергея Тихановского, в выборах президента Беларуси в августе 2020 года приняла участие его супруга Светлана Тихановская. Победителем на этих выборах власти объявили Александра Лукашенко, занимающего эту должность с 1994 года. Оппозиция не признала результаты выборов, считая их сфальсифицированными. Более полугода в стране продолжались массовые акции протеста. Протестующие требовали отставки Лукашенко, освобождения политзаключенных и проведения новых выборов. В последнее время акции практически прекратились из-за их жестокого подавления белорусскими силовиками, теперь они носят эпизодический и локальный характер.