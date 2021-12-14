Оппозиционер Тихановский приговорен к 18 годам колонии усиленного режима в Беларуси
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Суд в Беларуси вынес приговор оппозиционеру Сергею Тихановскому, который является мужем экс-кандидата в президенты на выборах 2020 года Светланы Тихановской.
Об этом сообщает госагентство БЕЛТА, передает Цензор.НЕТ.
"Блогер Сергей Тихановский приговорен к 18 годам колонии усиленного режима. Гомельский областной суд постановил приговор на выездном заседании в следственном изоляторе", - сообщает белорусское госагентство.
Тихановского обвинили в том, что он и его приближенные люди долго занимались подготовкой и организацией массовых беспорядков в Беларуси.
"Блогер через YouTube-канал и одноименный Telegram-канал открыто призывал к насилию в отношении представителей власти и правоохранителей. Своими высказываниями он разжигал вражду и рознь в обществе по признакам социальной принадлежности", - утверждает БЕЛТА.
Видеоблогер Сергей Тихановский планировал регистрироваться в качестве кандидата в президенты на выборах 2020 года, но не смог этого сделать, поскольку в отведенные для этого сроки находился в СИЗО. Зато документы о регистрации инициативной группы подала его жена Светлана, отметив Сергея Тихановского руководителем своей инициативной группы.
Тихановский был задержан 29 мая 2020 года в Гродно на пикете в поддержку выдвижения кандидатом в президенты Светланы. Также были задержаны несколько его соратников. По мнению правоохранителей, "было организовано проведение незаконного общественного мероприятия, митинга, во время которого совершены групповые действия, грубо нарушающие общественный порядок и связанные с явным неповиновением законным требованиям милиции".
После отказа ЦИК зарегистрировать инициативную группу Сергея Тихановского, в выборах президента Беларуси в августе 2020 года приняла участие его супруга Светлана Тихановская. Победителем на этих выборах власти объявили Александра Лукашенко, занимающего эту должность с 1994 года. Оппозиция не признала результаты выборов, считая их сфальсифицированными. Более полугода в стране продолжались массовые акции протеста. Протестующие требовали отставки Лукашенко, освобождения политзаключенных и проведения новых выборов. В последнее время акции практически прекратились из-за их жестокого подавления белорусскими силовиками, теперь они носят эпизодический и локальный характер.
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с дубинкой в жопе..
- вот его заявление уже с СИЗО
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2021/03/7/7285865/
Тихановский: Крым должен быть украинским и де-факто
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 МАРТА 2021, 17:55
Крым и так украинский,
пусть прочтёт об этом в Конституции Украины
и не манипулирует фразами ...
И тогда любой диктатор будет повержен!!!
Россия использовала Тихановского для давления на Лукашенко, который не спешил с интеграцией, а теперь слила.
В 2020г. он выдвинул себя в президенты, причем инициативная группа, собиравшая за него подписи, платила сборщикам подписей больше всех. Его все равно не зарегистрировали и он благоразумно отъехал из Беларуси. Не в Варшаву, Вильнюс или в Брюссель, а совсем наоборот - в Москву. Вместо себя он оставил жену - Веронику - которая была одним из первых лиц оппозиции и вовсю агитировала уже за Тихановскую. За день до выборов она благополучно слиняла из Беларуси, опять же, в Москву. Цепкало, я же уже говорил, люди весьма предусмотрительные.
Из Москвы Цепкало продолжал "жечь глаголом" диктатора Лукашенко, но после смены Москвой пластинки, не сумел вовремя остановиться, возможно потому, что Бабарико, по словам самого Цепкало, предложил ему пост премьер-министра. В общем, из Москвы ему пришлось бежать в Украину, а вслед Россия объявила его в международный розыск по линии Интерпола, так, что когда он из Украины поехал в Польшу, у него поначалу были проблемы с Интерполом. В Польше он не прижился - там Латушко пришелся ко двору, в Литве Тихановская все забила. Вынужден Цепкало в Латвии прозябать - видно ему так и не простили близость к Лукашенко.