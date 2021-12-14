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Новости За рубежом
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Оппозиционер Тихановский приговорен к 18 годам колонии усиленного режима в Беларуси

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Оппозиционер Тихановский приговорен к 18 годам колонии усиленного режима в Беларуси

Суд в Беларуси вынес приговор оппозиционеру Сергею Тихановскому, который является мужем экс-кандидата в президенты на выборах 2020 года Светланы Тихановской.

Об этом сообщает госагентство БЕЛТА, передает Цензор.НЕТ.

"Блогер Сергей Тихановский приговорен к 18 годам колонии усиленного режима. Гомельский областной суд постановил приговор на выездном заседании в следственном изоляторе", - сообщает белорусское госагентство.

Тихановского обвинили в том, что он и его приближенные люди долго занимались подготовкой и организацией массовых беспорядков в Беларуси.

"Блогер через YouTube-канал и одноименный Telegram-канал открыто призывал к насилию в отношении представителей власти и правоохранителей. Своими высказываниями он разжигал вражду и рознь в обществе по признакам социальной принадлежности", - утверждает БЕЛТА.

Видеоблогер Сергей Тихановский планировал регистрироваться в качестве кандидата в президенты на выборах 2020 года, но не смог этого сделать, поскольку в отведенные для этого сроки находился в СИЗО. Зато документы о регистрации инициативной группы подала его жена Светлана, отметив Сергея Тихановского руководителем своей инициативной группы.

Тихановский был задержан 29 мая 2020 года в Гродно на пикете в поддержку выдвижения кандидатом в президенты Светланы. Также были задержаны несколько его соратников. По мнению правоохранителей, "было организовано проведение незаконного общественного мероприятия, митинга, во время которого совершены групповые действия, грубо нарушающие общественный порядок и связанные с явным неповиновением законным требованиям милиции".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тихановская о режиме Лукашенко: Группа бандитов, терроризирующая всю Европу

После отказа ЦИК зарегистрировать инициативную группу Сергея Тихановского, в выборах президента Беларуси в августе 2020 года приняла участие его супруга Светлана Тихановская. Победителем на этих выборах власти объявили Александра Лукашенко, занимающего эту должность с 1994 года. Оппозиция не признала результаты выборов, считая их сфальсифицированными. Более полугода в стране продолжались массовые акции протеста. Протестующие требовали отставки Лукашенко, освобождения политзаключенных и проведения новых выборов. В последнее время акции практически прекратились из-за их жестокого подавления белорусскими силовиками, теперь они носят эпизодический и локальный характер.

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+18
"Майдан ні прайдьот" !!! Бульбаші, ви так казали, да ???
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14.12.2021 14:23
+17
Цветов побольше, шариков, песен и хороводов!
И тогда любой диктатор будет повержен!!!
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14.12.2021 14:35
+12
Майдан и не прошел. Белорусы не подвели
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14.12.2021 14:35
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ого...
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14.12.2021 14:21 Ответить
Что ого?! Ого-го!!!! (с)
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14.12.2021 15:48 Ответить
"Майдан ні прайдьот" !!! Бульбаші, ви так казали, да ???
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14.12.2021 14:23 Ответить
Майдан и не прошел. Белорусы не подвели
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14.12.2021 14:35 Ответить
не подвели..
с дубинкой в жопе..
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14.12.2021 15:02 Ответить
В диктаторів нічого не міняється,хто проти них тому ув*язнення,або псіхушка.
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14.12.2021 14:26 Ответить
Никогда не думал шо Лукашенко такой КОЗЕЛ.
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14.12.2021 14:28 Ответить
Конечно никогда. Для понимания ситуации ведь нужны мозги.
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14.12.2021 14:49 Ответить
Теперь думай)))
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14.12.2021 15:06 Ответить
Агрофюрер, поосчущениям, собирается жить вечно.
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14.12.2021 14:29 Ответить
Где будет "отбывать"? В пригороде Мюнхена или с видом на поля Франции?
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14.12.2021 14:35 Ответить
Пардонте, это я про его жонку, а мужика таки жаль. НО! Майдан таки не прошёл!
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14.12.2021 14:39 Ответить
пробил сейчас в инете
- вот его заявление уже с СИЗО
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2021/03/7/7285865/

Тихановский: Крым должен быть украинским и де-факто
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 МАРТА 2021, 17:55
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14.12.2021 14:42 Ответить
так что топим за него..
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14.12.2021 14:43 Ответить
пізно всрався.
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14.12.2021 15:03 Ответить
что значит "должен быть"???
Крым и так украинский,
пусть прочтёт об этом в Конституции Украины
и не манипулирует фразами ...
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14.12.2021 15:50 Ответить
За 18 лет у него теперь будет время почитать конституцию Украины и хорошенько подумать чей Крым.
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14.12.2021 15:57 Ответить
Так раньше он был другого мнения о Крыме, а тут вдруг прозрел!
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14.12.2021 15:52 Ответить
Цветов побольше, шариков, песен и хороводов!
И тогда любой диктатор будет повержен!!!
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14.12.2021 14:35 Ответить
Короче, на зону поедет с букетами цветов....
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14.12.2021 14:37 Ответить
Ага, і з трояндами в сраці..
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14.12.2021 18:04 Ответить
18 занадто багато, батька зовсім з"іхав, квіточки омону чогось недопомогли)
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14.12.2021 14:38 Ответить
Ото Тихановская до3.14зделась.
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14.12.2021 14:43 Ответить
Нормально, через 15 лет по удо выйдет.
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14.12.2021 15:02 Ответить
Тихановской Лукашеску даст на год меньше..женщина все же... Фюрер должен быть сама добродетель.. и гуманист...
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14.12.2021 14:54 Ответить
Ібо Нехvй !
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14.12.2021 15:02 Ответить
да уж.... Беларусь и рашка в приговорах не церемонятся....всем подряд дают +- по 20 лет тюрем.. реальных сроков.... что не зачто как в данном случае....что преступникам тоже по 25 лет! так вот хочу сказать одно, только поймите правильно, ато щас знаю что могут меня упрекать в чём знаю...поэтому пришлось обьяснить... я против таких сроков естественно полит заключённым ,я в курсе кого и за что вот преследуют и садят...(( но взять туже рашку где дают по 25 лет срока преступникам и всякого рода садистами- маньякам, и так далее .это же супер справедливые приговоры и заслуженные . у нас даже таким уродам дают +-5 -10 лет ....( вот и всё что я хотел сказать....
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14.12.2021 15:12 Ответить
надеюсь лукашеско сдохнет как собака и по скорее (
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14.12.2021 15:29 Ответить
Зачем так про собак?
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14.12.2021 15:41 Ответить
От собак гораздо больше толку чем от булбафюрера!!
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14.12.2021 15:53 Ответить
Лука раньше сдохнет.С черенком в сраке.
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14.12.2021 15:54 Ответить
Зато не Майдан. И в тюрьме ужин по расписанию.
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14.12.2021 16:04 Ответить
Ничего, ничего, в тюрьме тебя перевоспитают, лет через 18 вернёшься другим человеком!
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14.12.2021 16:13 Ответить
Через год-два, когда белорусский вопрос будет окончательно решен, выйдет. Еще кресло займет. В новой губернии эрефии.
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14.12.2021 16:16 Ответить
Интересна судьба 900 тыс долларов найденных за диваном. Вернут маме, или нет?
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14.12.2021 16:19 Ответить
Тихановский, это явный продукт ФСБ. До 2008г. он тихо жил в Мозыре и работал арт-директором ночного клуба. В 2008г. он подорвался в Москву, где занимался свадебной фото- и видеосъемкой. В интернете гуляла странная фотография от 2016г., на которой Тихановский сидит за столом, на котором стоит табличка "ТАСС". В 2018 г. он вдруг резко подался в блогеры, где и за короткое время завоевал популярность. Специалисты отмечали неизвестно откуда взявшийся профессионализм. Когда он начал компанию за выдвижение в президенты у него дома провели обыск, в ходе которого нашли 950 тысяч долларов. Причем его мать, присутствовавшая при этом обыске заявила, что это деньги семьи.
Россия использовала Тихановского для давления на Лукашенко, который не спешил с интеграцией, а теперь слила.
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14.12.2021 16:45 Ответить
Хочете сказати,що вся ота білоруська заваруха - операція ФСБ?..Щось на кшталт зустрічного вогню проти степової пожежі?..
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14.12.2021 16:57 Ответить
Дуже схоже, помаленько лукаша ватани скинуть і поставлять губернатора тихановського.
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14.12.2021 17:31 Ответить
Да, именно так и есть
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14.12.2021 17:41 Ответить
Там было 2 фазы: первая - операция ФСБ, длившаяся 3 дня с нападениями на органы власти. Через 3 дня, когда цели были достигнуты (позиции Лукашенко пошатнулись) был дан отбой, но последовала вторая фаза с управлением со стороны Запада. Тут уже Россия стала всячески помогать Лукашенко, ибо создалась реальная возможность его свержения. Следует сказать, что и Лукашенко оказался совсем не Януковощем, а может у него вкладов в западных банках не было. В общем, подавил Лукашенко протесты, но с Западом порвал все отношения. Пришлось идти на интеграцию с Россией заметно большую, чем ему хотелось.
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14.12.2021 17:38 Ответить
Запад фактически как обычно подыграл пуйлу!
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14.12.2021 17:43 Ответить
Вот это меня тоже несказанно удивляет. По сути, Запад насильно загоняет Беларусь в Россию! Они там, похоже, охренели.
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14.12.2021 17:45 Ответить
Как то не очень понятно: агент фсб организовал протесты , но потом запад перенял управление.. не слишком ли закрученная теория? ..А может просто беларусы из за нерешительности или страха (" мы не хотим майдана как в Украине") упустили свой шанс избавиться от диктатора?
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14.12.2021 19:30 Ответить
Одним из претендентов на пост президента был Валерий Цепкало. Личность весьма примечательная. В 1994г. он входил в предвыборный штаб Лукашенко, а после его победы в 29 лет стал первым зам. министра иностранных дел, потом послом в США. Вернувшись он организовал оказавшийся чрезвычайно успешным Центр высоких технологий и 12 лет им руководил. В 2017г. внезапно был снят с должности без объяснения причин, что в Беларуси бывает когда приближенный человек попадается на слишком крупной взятке, после чего прозябал - консультировал казахов по поводу создания там похожего центра, ещё чем-то занимался.
В 2020г. он выдвинул себя в президенты, причем инициативная группа, собиравшая за него подписи, платила сборщикам подписей больше всех. Его все равно не зарегистрировали и он благоразумно отъехал из Беларуси. Не в Варшаву, Вильнюс или в Брюссель, а совсем наоборот - в Москву. Вместо себя он оставил жену - Веронику - которая была одним из первых лиц оппозиции и вовсю агитировала уже за Тихановскую. За день до выборов она благополучно слиняла из Беларуси, опять же, в Москву. Цепкало, я же уже говорил, люди весьма предусмотрительные.
Из Москвы Цепкало продолжал "жечь глаголом" диктатора Лукашенко, но после смены Москвой пластинки, не сумел вовремя остановиться, возможно потому, что Бабарико, по словам самого Цепкало, предложил ему пост премьер-министра. В общем, из Москвы ему пришлось бежать в Украину, а вслед Россия объявила его в международный розыск по линии Интерпола, так, что когда он из Украины поехал в Польшу, у него поначалу были проблемы с Интерполом. В Польше он не прижился - там Латушко пришелся ко двору, в Литве Тихановская все забила. Вынужден Цепкало в Латвии прозябать - видно ему так и не простили близость к Лукашенко.
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14.12.2021 20:13 Ответить
 
 