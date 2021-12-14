РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
13807 посетителей онлайн
Новости Политика Украины
2 328 49
опрос (2619) Центр Разумкова (204)

49% украинцев считают, что власть не пытается улучшить ситуацию в стране, 31% - думают, что ей это не удалось, - опрос Центра Разумкова. ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

49% украинцев считают, что власть не пытается улучшить ситуацию в стране, 31% - думают, что ей это не удалось, - опрос Центра Разумкова. ИНФОГРАФИКА

Центр Разумкова рассказал о тенденциях изменений общественного мнения за последние три года.

Об этом идет речь в исследовании Центра Разумкова, передает Цензор.НЕТ.

"Мы опрашивали граждан в 2019, 2020 и 2021 годах, и со временем результаты существенно менялись. В октябре этого года 19% опрошенных считали, что нынешняя власть лучше предыдущей, 29% - наоборот. По мнению 45%, нынешняя власть ничем существенно не отличается от предыдущей. Распределение ответов на Западе, в Центре и на Востоке Украины почти одинаковое, но есть существенные возрастные отличия: чем младшие респонденты, тем чаще они считают, что нынешняя власть таки лучше предыдущей", - рассказали авторы исследования.

Также читайте: 54% украинцев за пересмотр Минских соглашений, 45% - за привлечение в нормандский формат США и Великобритании, - опрос "Рейтинга". ИНФОГРАФИКА

49% украинцев считают, что власть не пытается улучшить ситуацию в стране, 31% - думают, что ей это не удалось, - опрос Центра Разумкова 01

"В октябре этого года лишь 12% опрошенных считали, что нынешняя власть пытается улучшить ситуацию, и во многом ей это удается. Еще 31% признавали искренность усилий, но негативно оценивали их результат. По мнению 49% опрошенных, власть не пытается улучшить ситуацию, а лишь имитирует усилия в этом направлении. Чаще всего к мотивации действий власти относятся с недоверием на Востоке Украины. Среди возрастных групп наиболее выделяется самая молодая: респонденты 10-29 лет в большинстве своем верят в искренность усилий власти, и существенно чаще отмечают положительные результаты", - говорится в исследовании.

49% украинцев считают, что власть не пытается улучшить ситуацию в стране, 31% - думают, что ей это не удалось, - опрос Центра Разумкова 02

"80% опрошенных в этом году не видели никого в качестве новых политических лидеров, а назвать конкретные фамилии смогли менее 20% респондентов. Чаще называли Д.Разумкова и Е.Мураева. (В августе 2018 года при постановке аналогичного вопроса чаще всего звучали фамилии С.Вакарчука и В.Зеленского)", - отметили авторы исследования.

49% украинцев считают, что власть не пытается улучшить ситуацию в стране, 31% - думают, что ей это не удалось, - опрос Центра Разумкова 03

Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 14 по 20 октября 2021 года методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов. Были опрошены 2018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Автор: Наталя Джума
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+18
45% считают, что та и эта власть существенно не отличаются.....
Если кто-то не видит разнице в умственных способностях, например, Порошенко и Зеленского, Геращенко и Безуглой, Герасимова и Арахамии, Яценюка и Корниенко......то кто вам доктор !?
показать весь комментарий
14.12.2021 15:09
+12
Розумков и Мураев новые политические лидеры? Это же сколько бабла занесли?

показать весь комментарий
14.12.2021 15:03
+12
Тут доктор уже не поможет.У ветиринара есть еще шансы.
показать весь комментарий
14.12.2021 15:25
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
50 процентов идиотов.Это катастрофа
показать весь комментарий
14.12.2021 14:59 Ответить
Последний график все говорит о заказчиках этого варева для плебса.
показать весь комментарий
14.12.2021 15:04 Ответить
В реальності їх 73%, але 23% дуже зголодніли і зрозуміли що Главзебіл їх вже не нагодує, тому шукають іншого гарріпотера.)0
показать весь комментарий
14.12.2021 15:09 Ответить
Его уже назначили--мразюмков
показать весь комментарий
14.12.2021 15:23 Ответить
смиритесь ) бывшие идут в утиль, их время прошло
показать весь комментарий
14.12.2021 16:14 Ответить
Хотите,,нового,,хуйла?
показать весь комментарий
14.12.2021 16:24 Ответить
не хочу старых, которые просрали свой шанс хоть что-то полезного сделать для Украины.
показать весь комментарий
14.12.2021 16:28 Ответить
Російське громадянство, фото з депутатом-єдиноросом, судимість і строк в РФ. Як Гогілашвілі пройшов спецперевірку в СБУ --новыелица устраивают?
показать весь комментарий
14.12.2021 16:48 Ответить
А я зе не считаю новым лицом
показать весь комментарий
14.12.2021 20:37 Ответить
- Куме! А чим відрізняється Разумков від Зеленського?
- Ну що вам куме сказать... Зеленський розказував нам про те, яке смачне російське гімно, а Разумков буде нам розказувать, як це гімно треба «розумно» їсти!

показать весь комментарий
14.12.2021 15:02 Ответить
Менше у свій час було потрібно грабувати простий люд - не було б і катастроффи.
показать весь комментарий
14.12.2021 15:43 Ответить
Розумков и Мураев новые политические лидеры? Это же сколько бабла занесли?

показать весь комментарий
14.12.2021 15:03 Ответить
Скорей всего люди просто слишком буквально поняли вопрос "новые". Этот вопрос ни о чем.
показать весь комментарий
14.12.2021 18:15 Ответить
водафон подорожал на 40 грн. не на 10, 15. Сразу на 50 %. и почему то с 24 .12. , хотя уже за декабрь проплачена услуга. И хрен дозвонишься.Апуеть
показать весь комментарий
14.12.2021 15:04 Ответить
Канецэпохибедности.
показать весь комментарий
14.12.2021 15:05 Ответить
А чего вы хотели? Новые прямые и непрямые налоги. У нас электроэнергия для бизнеса стоит уже почти 6 грн.\квт. Мне принесли новые счета и сказали что с нового года будет еще покруче.
показать весь комментарий
14.12.2021 15:08 Ответить
Та да. С 2018 года цена выросла более чем втрое. Даже за последний год в два раза.
показать весь комментарий
14.12.2021 15:30 Ответить
45% считают, что та и эта власть существенно не отличаются.....
Если кто-то не видит разнице в умственных способностях, например, Порошенко и Зеленского, Геращенко и Безуглой, Герасимова и Арахамии, Яценюка и Корниенко......то кто вам доктор !?
показать весь комментарий
14.12.2021 15:09 Ответить
Тут доктор уже не поможет.У ветиринара есть еще шансы.
показать весь комментарий
14.12.2021 15:25 Ответить
і ветеринар не допоможе, тільки бойня і на корма для собак і котів.
показать весь комментарий
14.12.2021 16:39 Ответить
то же самое можно сказать о той маленькой кучке, которая видит разницу
показать весь комментарий
14.12.2021 16:16 Ответить
Тебе и ветиринар не поможет.
показать весь комментарий
14.12.2021 16:27 Ответить
а мне и не надо помогать, переживай про ту, маленькую кучку.
показать весь комментарий
14.12.2021 16:29 Ответить
Угу.Только усыплять
показать весь комментарий
14.12.2021 16:49 Ответить
ты из этих,кто ,,позавчерашнюю,, протухшую ботоксную бабулю по тупости все пытается усадить на трон? Ты скажи.Я на тимошонковцев сразу время терять не буду.
показать весь комментарий
14.12.2021 16:52 Ответить
Нет, я сам по себе и уменя нет хозяев и идолов, в отличии от многих.
показать весь комментарий
14.12.2021 20:40 Ответить
Сам по себе облизываешь бубочку ,точно?
показать весь комментарий
15.12.2021 01:30 Ответить
Еще раз - для меня твой бубочка ничем не лучше всех прошлых, все просирают шанс изменить Украину.
показать весь комментарий
15.12.2021 09:43 Ответить
И куда делся сарказм и пристальное отношение к действиям ненешнего недоразумения? Схерали такая терпимость и благосклонность? При всех минусах у Порошенко не отнять того положительного,что лично он сделал для Украины. Ты принципиально не видишь достижений? Я бы еще понял одинаково критическое отношение к власти,но у тебя и тебе подобным почему то предельно изборочное оценочное суждение. И оно предельно похоже на кремлевские методички для тупой полуваты.Вы как те ляди юлите жопой пытаясь всем доказать что невинны и непорочны.
показать весь комментарий
15.12.2021 10:24 Ответить
Еще 31% признавали искренность усилий, но негативно оценивали их результат.
31% даунов в воюющей стране...
показать весь комментарий
14.12.2021 15:14 Ответить
Ага. Это типа как пьяный сантехник Вася пытался сделать пересадку сердца больному, но у него почему-то не получилось... Хотя у сантехника Васи скорей всего шансов было бы больше, чем у Шута.
показать весь комментарий
14.12.2021 18:19 Ответить
И это если только допустить, что Клоун реально сам решил идти в политику, во что я не верю.
показать весь комментарий
14.12.2021 18:20 Ответить
бєні і ко , 95му життя покращили- то і досить! бо бидло вєчно буде недовольнє, а свої завжди виручать
показать весь комментарий
14.12.2021 15:16 Ответить
Дивні люди! Чого їм не так??????? хушешнибутит!!!
показать весь комментарий
14.12.2021 15:19 Ответить
А зачем они опрашивали 10летних детей...может это опечатка?)))
показать весь комментарий
14.12.2021 15:27 Ответить
власть не пытается улучшить ситуацию в стране/ улучшить ситуацию в стране -понятие для кодлана Коломойского абстрактное. У него две простые и понятные задачи -украсть и свалить. Развитие рынка земли принесет Украине (кодлану Коломойского) $85 млрд ,- Шмыгаль. "Слуга народа" Анна Колесник: "Нужно сваливать из этой страны".
показать весь комментарий
14.12.2021 15:37 Ответить
Без судебной реформы Украина - это совок.
Совок не примут в цивилизованное общество с реализованым правом.
Только суды могут надёжно защищать капитал вне зависимости от смены власти.
Без эффективно работающих судов в страну Украина не придут инвестиции, которые будет защищать зонтик НАТО.
Судебная реформа считается состоявшейся не тогда когда об этом рапортует власть, а когда уровень доверия народа к судам достигнет высокой отметки.
Это прописные истины для строительства успешного государства.
По факту на сегодня ни Петя, ни Вова судебную реформу не осуществил. Мы наблюдвем имитацию и профанацию.
Тягомотина с САП длится годами и это тест лично для Вовы. Тест, который надо сдать до конца года. Иначе...
показать весь комментарий
14.12.2021 15:49 Ответить
Обращаем внимание на строчку "...чем младшие респонденты, тем чаще они считают, что нынешняя власть таки лучше предыдущей".

А теперь вспоминаем желание некоторых обдолбанных, к праву избираться в меры, малолеток в пубертатном состоянии.

Вот, вам и прикол, как вся страна живет. По-приколу.
показать весь комментарий
14.12.2021 15:53 Ответить
яким треба бути ідіотом, щоб відповісти, що "нинішня влада нічим СУТТЄВО не відрізняється від попередньої". І таких серед опитаних 45%. Це все - приїхали.
показать весь комментарий
14.12.2021 16:09 Ответить
А звідки тоді підтримка Голобородька Гундосовича? Звідки високий рейтинг? Малярики намалювали?
показать весь комментарий
14.12.2021 16:09 Ответить
а с чего у него должен быть маленький рейтинг?
показать весь комментарий
14.12.2021 16:17 Ответить
Может потому,что нет такой области деятельности где оно еще не обосралось полностью
показать весь комментарий
14.12.2021 16:54 Ответить
Правда ваше слабоумие пока дает ему еще шанс. Но новые ценники лечат даже таких олигофренов.
показать весь комментарий
14.12.2021 16:58 Ответить
"Дослідження проведене соціологічною службою Центру Разумкова з 14 по 20 жовтня 2021 року методом інтерв'ю "обличчям до обличчя" за місцем проживання респондентів"

Тобто, це дослідження поблажливої до зелених уродів соц.контори проводилось до пікового значення "вагнергейту", до т.зв. "інтерв'ю 33-м ЗМІ", до настання опалювального періоду, до затврдження держбюджету і "ресурсного закону".
Ну-ну...
показать весь комментарий
14.12.2021 18:39 Ответить
Скоко стоят эти рейтинги?
показать весь комментарий
14.12.2021 20:02 Ответить
 
 