РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
13807 посетителей онлайн
Новости Война в Украине Война
2 140 19
война (46696) НАТО (8936) Путин (29860) Россия (91236) членство в НАТО (1215) Кулеба Дмитрий (2633)

Кулеба призвал Запад категорически отвергнуть требования Путина по поводу невступления Украины в НАТО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Кулеба призвал Запад категорически отвергнуть требования Путина по поводу невступления Украины в НАТО

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призывает страны Запада исключить требования президента Российской Федерации Владимира Путина по поводу невступления Украины в Организацию Североатлантического договора (НАТО).

Об этом Кулеба сказал в ходе дискуссии "Дипломатия 2022: Приоритеты Стратегии внешнеполитической деятельности", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Я убежден, что курс на членство Украины в ЕС и НАТО, избравший и поддержавший украинский народ, не изменится под внешним давлением. Только народ Украины будет определять будущее нашей страны и сейчас в контексте "новых-старых" требований России по прекращению расширения НАТО к востоку. Мы понимаем, что он (Владимир Путин. -Ред.) в первую очередь говорит об Украине", - сказал Кулеба.

Глава МИД отметил, что на всех проводимых встречах призывает не идти на уступки президенту РФ. В частности, 13 декабря Кулеба сказал об этом помощнице государственного секретаря США по Европе и Евразии Карен Донфрид и министру иностранных дел Германии Анналене Бербок.

"На всех встречах... я подчеркивал, что эти притязания, эти требования Путина должны быть категорически и безоговорочно отвергнуты, потому что никто кроме украинского народа и самих этих объединений - ЕС и НАТО - не должен решать судьбу наших отношений" , – заявил Кулеба.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Администрация США за нашей спиной ничего решать с Путиным не будет, - Кулеба
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+2
Какую интересную карту я нарыла в Вики .
Сразу видно , что Украине надо в НАТО . Иначе придёт хутин и уничтожит всех украинцев мужского пола вплоть до новорожденных , КАК ОН ЖТО СДЕЛАЛ В ЧЕЧНЕ
показать весь комментарий
14.12.2021 15:00
+2
Хватит кацапов тут защищать

в Чечне стёрли села .
показать весь комментарий
14.12.2021 15:09
+1
Куліба тут майже перший раз не йде проти волі народу.
показать весь комментарий
14.12.2021 15:06
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Какую интересную карту я нарыла в Вики .
Сразу видно , что Украине надо в НАТО . Иначе придёт хутин и уничтожит всех украинцев мужского пола вплоть до новорожденных , КАК ОН ЖТО СДЕЛАЛ В ЧЕЧНЕ
показать весь комментарий
14.12.2021 15:00 Ответить
показать весь комментарий
14.12.2021 15:00 Ответить
что он сделал в чечне?) что за бред вы несете?)
показать весь комментарий
14.12.2021 15:08 Ответить
Хватит кацапов тут защищать

в Чечне стёрли села .
показать весь комментарий
14.12.2021 15:09 Ответить

Грозный. Рос федер
показать весь комментарий
14.12.2021 15:44 Ответить
11 декабря 1994 года началась первая чеченская война. В ней погибли четыре с половиной тысячи солдат и офицеров Российской армии. Сколько погибло мирных и немирных граждан в Чечне, не знает никто
показать весь комментарий
14.12.2021 15:45 Ответить
я так понял, мнение собственно руководства нато, нужна ли им украина в составе, никому и не интересно?
показать весь комментарий
14.12.2021 15:02 Ответить
Куліба тут майже перший раз не йде проти волі народу.
показать весь комментарий
14.12.2021 15:06 Ответить
Я переконаний, що курс на членство України в ЄС і НАТО, який обрав і підтримав український народ, не зміниться під зовнішнім тиском. Лише народ України буде визначати майбутнє нашої країни ,- так чому українська влада не проводить референдум ,на якому український народ скаже НАТО про своє бажання бути в НАТО .Чи може для української влади замло рашистського військового тиску по периметру границь???
показать весь комментарий
14.12.2021 15:14 Ответить
нарид выбрал пустое обещание халявы. а путь в ЕС и НАТО тяжел и тернист.
показать весь комментарий
14.12.2021 15:17 Ответить
То, что происходило в Чечне в 1994-1996 годах, называли не войной, а "восстановлением конституционного порядка". Так же как раньше афганскую войну стыдливо именовали "интернациональной помощью братскому народу". В Чечне "порядок" восстановили так, что в Грозном не осталось камня на камне. Невозможно забыть вымершие, с пустыми глазницами окон, двенадцатиэтажки на том проспекте, что шел от бывшего дворца Дудаева к площади Минутка.
показать весь комментарий
14.12.2021 15:46 Ответить
Кулеба утверждает: Запад весь в сомнениях.
показать весь комментарий
14.12.2021 17:01 Ответить
Треба ставити питання так : путлер має перш за все - вивести війська з Криму , Донбасу, Абхазії та Придністровя,путлер має повернути Україні , Грузії та Молдові їх території. Путлер уже неодноразово пересік червоні лінії і не має ніякого права встановлювати їх іншим.
показать весь комментарий
14.12.2021 19:14 Ответить
 
 