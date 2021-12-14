Пленные на оккупированных территориях находятся в таком ужасном состоянии, что РФ не может их показывать Красному Кресту, - Зеленский

Сотни наших людей удерживают в плену на оккупированной территории и находятся в таком ужасном состоянии, что Россия не может показывать их представителям Красного Креста.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью итальянской газете La Repubblica.

"Мы будем защищать нашу землю и наших людей при любых обстоятельствах и от любых посягательств. Украинцы не отдадут свою свободу никогда. Тем временем в Москве уже могут открывать музей с коллекцией разнообразных осуждений. Безусловно, мы благодарны за оказанную поддержку, но коллективных усилий пока не хватает, чтобы вернуть российскую сторону не только к прогнозируемой политике, которая была бы основана на уважении международного права и государств-соседей, но и просто к содержательным переговорам о мире на востоке Украины", - сказал он.

В качестве примера президент привел одну из договоренностей саммита в Нормандском формате в Париже 2019 года, которая не выполняется до сих пор, а именно договоренность о пленных.

"Сотни наших людей удерживают в плену на оккупированной территории, и Россия дала четкое обещание обеспечить полный и безусловный допуск к ним международных организаций. Но этого не происходит, потому что украинские пленные находятся в таком ужасном состоянии, что Россия не может их показывать Красному Кресту" , – сказал Зеленский.

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