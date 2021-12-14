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Пленные на оккупированных территориях находятся в таком ужасном состоянии, что РФ не может их показывать Красному Кресту, - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

Пленные на оккупированных территориях находятся в таком ужасном состоянии, что РФ не может их показывать Красному Кресту, - Зеленский

Сотни наших людей удерживают в плену на оккупированной территории и находятся в таком ужасном состоянии, что Россия не может показывать их представителям Красного Креста.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью итальянской газете La Repubblica.

"Мы будем защищать нашу землю и наших людей при любых обстоятельствах и от любых посягательств. Украинцы не отдадут свою свободу никогда. Тем временем в Москве уже могут открывать музей с коллекцией разнообразных осуждений. Безусловно, мы благодарны за оказанную поддержку, но коллективных усилий пока не хватает, чтобы вернуть российскую сторону не только к прогнозируемой политике, которая была бы основана на уважении международного права и государств-соседей, но и просто к содержательным переговорам о мире на востоке Украины", - сказал он.

В качестве примера президент привел одну из договоренностей саммита в Нормандском формате в Париже 2019 года, которая не выполняется до сих пор, а именно договоренность о пленных.

"Сотни наших людей удерживают в плену на оккупированной территории, и Россия дала четкое обещание обеспечить полный и безусловный допуск к ним международных организаций. Но этого не происходит, потому что украинские пленные находятся в таком ужасном состоянии, что Россия не может их показывать Красному Кресту" , – сказал Зеленский.

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Топ комментарии
+23
Ти міг звільнити їх, обмінявши на вагнерівців.
Не схотів.
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14.12.2021 15:04
+20
Якби ублюдок не злив вагнерівців і "ізоляцію", всі полонені були б вдома. Давайте разом хрипло подякуємо Потерпілого за хорошу роботу.
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14.12.2021 15:06
+14
А как громко обличал когда-то "Верните пацанов". Забыл уже и не вспоминает, обличитель хренов.
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14.12.2021 15:14
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Ти міг звільнити їх, обмінявши на вагнерівців.
Не схотів.
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14.12.2021 15:04 Ответить
А как громко обличал когда-то "Верните пацанов". Забыл уже и не вспоминает, обличитель хренов.
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14.12.2021 15:14 Ответить
Він не міг би,бо унього нема мізків!
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14.12.2021 15:43 Ответить
Або такої мети.
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14.12.2021 15:45 Ответить
Якби ублюдок не злив вагнерівців і "ізоляцію", всі полонені були б вдома. Давайте разом хрипло подякуємо Потерпілого за хорошу роботу.
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14.12.2021 15:06 Ответить
неужели не ясно что на отморозка гогилашвили слив теперь повесят...
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14.12.2021 15:16 Ответить
Нет не на ....швили (созвучно шпили-вилли ), он всего лишь муж секретарки, которая вопреки всем процедурам и допускам находилась на "секретном" совещании.
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14.12.2021 15:47 Ответить
"рашкования дала обещание"
все, что нужно знать про президента-коллаборациониста
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14.12.2021 15:07 Ответить
Як би не якась ****, то частину з них вже б звільнили наші розвідники, яких хтось з жОПи предав!!!!! А в жОПі сьогодня сидить якийсь зброд і зрадників і "любителей кРемля"!!!!!!!
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14.12.2021 15:10 Ответить
Отдай сепарам братанов Стефанчуков с Юзиком и пусть показывают Красному Кресту.....
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14.12.2021 15:14 Ответить
Придурок... Для початку, не покидаючи Київ!, з'їздь і подивись що твориться в Києво-Святошинському та Дарницькому райвідділах поліції... Може тоді до тебе щось дійде...
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14.12.2021 15:14 Ответить
Хотелось бы услышать кто и каким образом - зам министра МВД!!! С пленными ясно!! Там точно не сахар!!! А от почему бородатая рожа с охраной и джипами в тылу???
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14.12.2021 15:18 Ответить
БОЖЕ.... могу только представить насмотревшись и начитавшись всякого про этих садистов кизяков, всякого рода ополченцев зэков ,наркоманов и алкашей местных и понаехавших садистов и гопников совсехебеней ***************...7 лет узников их гестаповских подвалов,многих наверняка нет в живых....(( потому твари и не меняют....потому что нет в живых... многие покалечены пытками садистскими которых невозможно скрыть....их просто уничтожают заметая следы пыток...((
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14.12.2021 15:23 Ответить
Да, скорее всего многих там запытали и замучили. Показывать просто не кого. Но дело в том, что это и сейчас непрерывно продолжается.
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14.12.2021 15:26 Ответить
А кого-то в 14-15 годах, и в рашку в рабство вывозили. Были такие слухи пока кадыровцы воевали за днр
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15.12.2021 11:49 Ответить
страна - недоразумение
страна жестокость
страна -пытка
страна - убийца
короче, вонючая паРаша-
должна исчезнуть, не то что с территории Украины
а с территории земного шара
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14.12.2021 15:43 Ответить
Завітай до власних регіонів, і відразу побачиш що у нас справи не ліпші.
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14.12.2021 16:36 Ответить
Пленные в таком состочнии, что украинцы не желают взять рф за яйца - перекрыть границу
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14.12.2021 19:26 Ответить
А шо конкретно сделал этот полшестой призидент для наших полонэных?
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14.12.2021 19:56 Ответить
было два хороших обмена. но теперь пу заартачился.
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15.12.2021 02:05 Ответить
Так сам же отдал Цемаха москалям и все обмены закончились- им больше не интересно
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15.12.2021 11:47 Ответить
 
 