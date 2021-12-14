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игорный бизнес (406) налоги (3182) азартные игры (120) Гетманцев (389)

Гетманцев о налогообложении азартных игр: Сейчас система выписана глупо - кто хочет зайти на рынок "в белую", лицензии пока не покупали

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Гетманцев о налогообложении азартных игр: Сейчас система выписана глупо - кто хочет зайти на рынок

Продажа лицензий на ведение азартных игр принесла в госбюджет с начала года 1,5 млрд грн при запланированных 7,4 млрд грн, сообщил глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

"1,5 млрд грн в бюджет поступило от лицензий. Мы (Верховная Рада. – Ред.) затянули с законопроектом о ее (сферы азартных игр. – Ред.) налогообложении. Он тоже на следующей неделе запланирован. Получается, в настоящее время лицензии получили все те, кто готов работать при любом налогообложении. То есть те, кто не собирался платить налог, например, на выигрыш", – сказал он в интервью "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

"Они этого не скрывают, к слову. Хотя вопрос, где налоги по действующей системе, мы, конечно, им зададим", – добавил он.

При этом глава профильного комитета ожидает роста налоговых поступлений с 2023 года.

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"Кто хочет зайти на рынок "в белую", лицензии не покупали. Думаю, на следующей неделе примем законопроект во втором чтении, и с нового года пойдут поступления", – указал парламентарий.

"Да, сейчас система глупо выписана. Игровые автоматы должны заплатить все, что они получили, а онлайн-казино – вообще ничего. Поэтому мы эту систему меняем", – пояснил Даниил Гетманцев.

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+12
а подавалось как величайшая зеленая победа))
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14.12.2021 15:15
+8
Те которые прописаны законом, а не те, что с мочой в голову приплыли.
Завтра будете налог с куста клубники платить?
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14.12.2021 15:31
+5
Це не народ, а виключно свої люди. До того як в гральний бізнес у 2008 р. засунула свою морду Юля, вони платили 75%. Наразі ВР вирішила, що можна платити лише 25%. Тому для влади вони є свої люди.
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14.12.2021 15:29
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а подавалось как величайшая зеленая победа))
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14.12.2021 15:15 Ответить
* Нет никакого Рио-де-Жанейро, и Америки нет, и Европы нет. Ничего нет. И вообще последний город на земле - это Шепетовка, о который разбиваются волны Атлантического океана. (с)
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14.12.2021 16:27 Ответить
Эх, я только проездом был в этом городе мечты из Ровно в Хмельницкий. тоже два мегаполиса всем на зависть!
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14.12.2021 16:45 Ответить
ничего с селян насобираешь с 2 га по закону 5600
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14.12.2021 15:16 Ответить
а селяне не должны платить налоги?
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14.12.2021 15:18 Ответить
Те которые прописаны законом, а не те, что с мочой в голову приплыли.
Завтра будете налог с куста клубники платить?
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14.12.2021 15:31 Ответить
земельный податок есть. И его оплачивают все те, у кого земля не в аренде. Арендаторы платят арендную плату тем, у кого взяли землю в аренду. Средняя цена арендной платы за 2 га - 8000 грн В ГОД. Проще самому обрабатывать эти 2 га. Естественно не с лопатой. Арендаторы тоже умеют считать деньги и отдают арендную плату уже с вычитом всех налогов, т.е. за счет тех, кто сдал им землю в аренду.
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14.12.2021 15:40 Ответить
Ваня , поїздь в село і запитай , а ще запитай по якій ціні в селян купляють молоко ! потім покажеш лікарю чотири дірки в спині ...
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14.12.2021 16:21 Ответить
Гетьманцев придумал как ободрать , а народ обдираться не хочет 😀
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14.12.2021 15:17 Ответить
Це не народ, а виключно свої люди. До того як в гральний бізнес у 2008 р. засунула свою морду Юля, вони платили 75%. Наразі ВР вирішила, що можна платити лише 25%. Тому для влади вони є свої люди.
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14.12.2021 15:29 Ответить
Я тут не в теме . Но знаю , что игральный бизнес контролировали чины из полиции . А им на любой закон начхать , бо у них портреты во всех отделениях висят ( слова Гоги 😀)
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14.12.2021 15:54 Ответить
Після погрому легального грального бізнесу залишалися ще легальні державні лотереї.
А от за лотереї взялася команда ПОПа у 2015 р. (указ 16.09.2015), після чого лотереї майже знищили, а весь гральний бізнес відправили в чорну зону під вивісками "лотерея" і чорним налом.
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15.12.2021 11:27 Ответить
Поступления в госбюджет от игорного бизнеса оказались в 5 раз меньше, чем было запланировано
Очередная зе-победа !
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14.12.2021 15:18 Ответить
Оскільки замість положенних 75% податок встановили на рівні 25%, то влада ліцензії продавала лише своїм людям. А свої люди не звикли платити податки загалом. Тож відгрібайте за повною програмою.
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14.12.2021 15:25 Ответить
кто! кто это сделал? КТО?!!!!??? неужто Порошенко!!? ай-я-яй. от неугомонный
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14.12.2021 15:32 Ответить
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14.12.2021 15:41 Ответить
Просто сообщу:
В 2020 году, от игорного бизнеса Бюджет получил 8% от запланированных средств!
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14.12.2021 15:48 Ответить
И платили в основном те кто брал кредиты в госбанках. То есть государство само же кредитовало азартные игры....
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14.12.2021 15:57 Ответить
вот за кем каштаны на Хрещатику плачут так за єтой гнидой
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14.12.2021 15:55 Ответить
"наразі система безглуздо виписана" - а хто ж її так виписав, зелена ти гнида? Може Порошенко?
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14.12.2021 15:58 Ответить
Конечно, Порошенко, он же главный вредитель, кто бы сомневался (это шутка).
Они, эти зелёные вообще эпические идиоты, сами эту лабуду написали, сами приняли в своём турборежиме, а теперь, оказывается, там всё глупо и ничего не работает.
Перемога!!!!!
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14.12.2021 17:57 Ответить
ні дня без "перемог"))))
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14.12.2021 16:11 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=ufuOM9hpwUc



Березовец о кротоферме (спасибо за поддержание моего погоняло для ОПУ ) и отсюда выплывает, как вову 10 лет держат на поводке Левченко Маруси - НАСТОЯЩАЯ ВОШКА (не Мендель) в няньках нашего преза
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14.12.2021 16:14 Ответить
Гетманцев о налогообложении азартных игр: Сейчас система выписана глупо/ Обижают избранно-гениальных. В Офисе президента подтвердили, что орган контроля за игорным рынком Украины может без конкурса возглавить Баум. Баум входит в комиссию при ВР по работе над законопроектом о регулировании азартных игр под предлогом представителя Зеленского. Баум - фигурант уголовного производства по присвоения государственных средств Украины. Занимал руководящие должности в компаниях, связанных с российской ОПГ "Лужниковские ". Работал директором телеканала RTVI в Нью-Йорке, подконтрольному ФСБ РФ. Помощник Спектора.
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14.12.2021 16:21 Ответить
И кто же так глупо выписал закон, **................................ е инопланетяне, вечно что то напутают, но вот со следующего года ......................................... . Вывод, ну не на .......................... не способны.
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14.12.2021 16:45 Ответить
эту гниду давно пора отправить на каштан вместе сего семейкой
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14.12.2021 17:48 Ответить
У вас все через жо.у
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14.12.2021 18:09 Ответить
Дымчик, ты жопализ власти и не вешай это Народу. У него уже от твоей рожи руки чешутся.
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14.12.2021 18:47 Ответить
Гетманцев прозрел. Увидел, шо ЗЕдебилы закон написали через дупу. Какие законы у вас вобще нормально работают?
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14.12.2021 19:45 Ответить
Никакие. Зачем бандитам, мошенникам, наркоманам и ворам, которые сейчас у власти, нормальные недырявые законы?
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15.12.2021 00:06 Ответить
Ай, ай, ай.... И кто ж ее придумал, а?
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14.12.2021 19:54 Ответить
А КАКОЙ Закон зебилы приняли и он НЕ глупый?????
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14.12.2021 22:30 Ответить
 
 