Гетманцев о налогообложении азартных игр: Сейчас система выписана глупо - кто хочет зайти на рынок "в белую", лицензии пока не покупали
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Продажа лицензий на ведение азартных игр принесла в госбюджет с начала года 1,5 млрд грн при запланированных 7,4 млрд грн, сообщил глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.
"1,5 млрд грн в бюджет поступило от лицензий. Мы (Верховная Рада. – Ред.) затянули с законопроектом о ее (сферы азартных игр. – Ред.) налогообложении. Он тоже на следующей неделе запланирован. Получается, в настоящее время лицензии получили все те, кто готов работать при любом налогообложении. То есть те, кто не собирался платить налог, например, на выигрыш", – сказал он в интервью "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.
"Они этого не скрывают, к слову. Хотя вопрос, где налоги по действующей системе, мы, конечно, им зададим", – добавил он.
При этом глава профильного комитета ожидает роста налоговых поступлений с 2023 года.
"Кто хочет зайти на рынок "в белую", лицензии не покупали. Думаю, на следующей неделе примем законопроект во втором чтении, и с нового года пойдут поступления", – указал парламентарий.
"Да, сейчас система глупо выписана. Игровые автоматы должны заплатить все, что они получили, а онлайн-казино – вообще ничего. Поэтому мы эту систему меняем", – пояснил Даниил Гетманцев.
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Завтра будете налог с куста клубники платить?
А от за лотереї взялася команда ПОПа у 2015 р. (указ 16.09.2015), після чого лотереї майже знищили, а весь гральний бізнес відправили в чорну зону під вивісками "лотерея" і чорним налом.
Очередная зе-победа !
В 2020 году, от игорного бизнеса Бюджет получил 8% от запланированных средств!
Они, эти зелёные вообще эпические идиоты, сами эту лабуду написали, сами приняли в своём турборежиме, а теперь, оказывается, там всё глупо и ничего не работает.
Перемога!!!!!
Березовец о кротоферме (спасибо за поддержание моего погоняло для ОПУ ) и отсюда выплывает, как вову 10 лет держат на поводке Левченко Маруси - НАСТОЯЩАЯ ВОШКА (не Мендель) в няньках нашего преза