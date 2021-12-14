Белорусский генерал Подлынев координировал мигрантов во время штурма границы 16 ноября, - спецслужбы Польши
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Заместитель председателя Пограничной службы Беларуси Роман Подлынев находился у пропуска Брузги-Кузница 16 ноября и лично контролировал и координировал действия мигрантов, которые в тот день совершали массированный штурм польско-белорусской границы.
Об этом во время пресс-конференции во вторник в Варшаве заявил спикер министра-координатора польских спецслужб Ян Жарин, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Нам удалось идентифицировать человека, присутствовавшего во время штурма 16 ноября на польскую границу в пункте Кузница -Брузги. Это заместитель председателя белорусских пограничников генерал-майор Роман Подлынев",- сообщил Жарин.
Как отметил спикер министра-координатора спецслужб РП, на него в тот день обратили внимание польские силовики, поскольку его поведение указывало на то, что он находится с целью наблюдения и контроля.
"По моей информации, Роман Подлынев контролировал и наблюдал за всей операцией, связанной с использованием против нас мигрантов", – подчеркнул Жарин.
Он добавил, что белорусские пограничники активно участвуют в пропагандистской войне против Польши, а роль Подлынева в этих операциях против РП является значительной.
По его убеждению, это еще раз демонстрирует, что эта гибридная операция режима Лукашенко выходит далеко за рамки организации миграционного пути.
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все, дальше можно не читати
- хваміліє?
- подліньйов, ваше благородіє !
- що вмієш робити ?
- підлості людям простим та масла в вогонь підливати, як подливочку у кашу, ваше благородіє !
- годишся гад, приймаємо...
Минус адна спичка в составе бульбопограничных.
Авария на роликовых коньках, поперхнётся банановым чипсом, засосёт в унитаз... там вариантов у бульбодебила, достаточно.
Это залёт. АднАзначный.
Баранов, не жалко.
Читаем:
1."Заместитель председателя Пограничной службы Беларуси Роман Подлынев находился у пропуска Брузги-Кузница 16 ноября и лично контролировал и координировал" . Да, редакторы на ЦН специфические, слово пропустили - "пункта".
2. "Нам удалось идентифицировать человека, присутствовавшего во время штурма 16 ноября на польскую границу в пункте Кузница-Брузги.
Т.е. у построек и пропускных коридоров.
НЕ В РАЙОНЕ )))
Это к тому что, лесные ********* и мочевидные опухаторы, растут в лесных массивах, лесных районах, а не у пунктов пропуска и в пунктах пропуска))).
Всё равно, он уже списаное гуано.
Есть подозрение, что полковник раньше бомбил на такси...
Скоро у сябров по окрестным селам пойдут черненькие детки.