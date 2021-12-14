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Новости За рубежом
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Беларусь (7523) граница (4736) мигранты (951) Польша (7473)

Белорусский генерал Подлынев координировал мигрантов во время штурма границы 16 ноября, - спецслужбы Польши

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Белорусский генерал Подлынев координировал мигрантов во время штурма границы 16 ноября, - спецслужбы Польши

Заместитель председателя Пограничной службы Беларуси Роман Подлынев находился у пропуска Брузги-Кузница 16 ноября и лично контролировал и координировал действия мигрантов, которые в тот день совершали массированный штурм польско-белорусской границы.

Об этом во время пресс-конференции во вторник в Варшаве заявил спикер министра-координатора польских спецслужб Ян Жарин, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Нам удалось идентифицировать человека, присутствовавшего во время штурма 16 ноября на польскую границу в пункте Кузница -Брузги. Это заместитель председателя белорусских пограничников генерал-майор Роман Подлынев",- сообщил Жарин.

Как отметил спикер министра-координатора спецслужб РП, на него в тот день обратили внимание польские силовики, поскольку его поведение указывало на то, что он находится с целью наблюдения и контроля.

"По моей информации, Роман Подлынев контролировал и наблюдал за всей операцией, связанной с использованием против нас мигрантов", – подчеркнул Жарин.

Он добавил, что белорусские пограничники активно участвуют в пропагандистской войне против Польши, а роль Подлынева в этих операциях против РП является значительной.

По его убеждению, это еще раз демонстрирует, что эта гибридная операция режима Лукашенко выходит далеко за рамки организации миграционного пути.

Також читайте: Група мігрантів намагалася прорвати кордон Польщі: польський військовий отримав травму
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Топ комментарии
+13
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14.12.2021 16:00
+12
а його мабуть так і на роботу приймали:
- хваміліє?
- подліньйов, ваше благородіє !
- що вмієш робити ?
- підлості людям простим та масла в вогонь підливати, як подливочку у кашу, ваше благородіє !
- годишся гад, приймаємо...
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14.12.2021 15:36
+5
и тогда их, в Мексике , перестанут называть "белыми абезьянами"
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14.12.2021 16:02
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білоруський хенерал подлый...
все, дальше можно не читати
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14.12.2021 15:27 Ответить
Тяжолая у генералов работа.
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14.12.2021 15:29 Ответить
Пропихивать мигрантов в польшу
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14.12.2021 15:41 Ответить
Прізвище зобов'язує бути підлим гадом.
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14.12.2021 15:27 Ответить
а його мабуть так і на роботу приймали:
- хваміліє?
- подліньйов, ваше благородіє !
- що вмієш робити ?
- підлості людям простим та масла в вогонь підливати, як подливочку у кашу, ваше благородіє !
- годишся гад, приймаємо...
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14.12.2021 15:36 Ответить
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14.12.2021 15:38 Ответить
Фсё.
Минус адна спичка в составе бульбопограничных.
Авария на роликовых коньках, поперхнётся банановым чипсом, засосёт в унитаз... там вариантов у бульбодебила, достаточно.
Это залёт. АднАзначный.
Баранов, не жалко.
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14.12.2021 15:30 Ответить
Чего это? Скажет оказался там случайно. Собирал лесной ******** вот и попал на видеокамеры. Не надо плохого про генерал-майора думать)))
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14.12.2021 15:34 Ответить
Уж сколько раз, разным форумчанам советовал ЧИТАТЬ ВНИМАТЕЛЬНО.
Читаем:
1."Заместитель председателя Пограничной службы Беларуси Роман Подлынев находился у пропуска Брузги-Кузница 16 ноября и лично контролировал и координировал" . Да, редакторы на ЦН специфические, слово пропустили - "пункта".
2. "Нам удалось идентифицировать человека, присутствовавшего во время штурма 16 ноября на польскую границу в пункте Кузница-Брузги.

Т.е. у построек и пропускных коридоров.
НЕ В РАЙОНЕ )))

Это к тому что, лесные ********* и мочевидные опухаторы, растут в лесных массивах, лесных районах, а не у пунктов пропуска и в пунктах пропуска))).

Всё равно, он уже списаное гуано.
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14.12.2021 16:04 Ответить
Настоящий Карацюпа! Обманула даже тебя. Работал под прикрытием)))
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14.12.2021 16:28 Ответить
уволить хенерала - плохо координировал выпускник академии генштаба эрэфии...
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14.12.2021 15:36 Ответить
Белорусским генералом руководил полковник из Мацквы.
Есть подозрение, что полковник раньше бомбил на такси...
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14.12.2021 15:44 Ответить
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14.12.2021 16:00 Ответить
))) насобирали чорненьких в Белоруси, а дальше их не пропускают.
Скоро у сябров по окрестным селам пойдут черненькие детки.
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14.12.2021 15:53 Ответить
и тогда их, в Мексике , перестанут называть "белыми абезьянами"
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14.12.2021 16:02 Ответить
белыми мексами
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14.12.2021 16:22 Ответить
Докатились. Дженераль. Мигранты. Скоро так и наркоту будут пропихивать.
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14.12.2021 16:05 Ответить
белаCрусьям надо взять на прокат иксперда по прорыву границы Михуела Сракашвили, для пущего эфекта скрестить его с выдающей палкавводицей Гадей Схавченко !
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14.12.2021 16:29 Ответить
Та и бульбофюрер засветился, махал рукой как ильич мигрантам в сторону Запада.
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14.12.2021 16:31 Ответить
На Берлін 🔛😅
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14.12.2021 23:46 Ответить
 
 