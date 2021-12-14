ЕС планирует снизить влияние РФ на поставку газа, отказавшись от долгосрочных контрактов, - Bloomberg
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Евросоюз намерен после 2049 года отказаться от долгосрочных контрактов на поставку газа в рамках своего "зеленого" перехода. Документ будет опубликован 15 декабря, а 16 декабря будет обсуждаться на саммите в Брюсселе.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на соответствующий законопроект.
Конечно, при принятии этого решения пострадает ведущий поставщик топлива в ЕС — Россия.
Агентство также отмечает, что Еврокомиссия предложит меры по укреплению безопасности поставок, учитывая, что этой зимой Европа имеет рекордные цены и острый дефицит ресурса.
Кроме того, есть предложение сделать резервные стратегические запасы газа, которые могут потребоваться при возникновении чрезвычайной ситуации. Их основой будут добровольные совместные закупки операторами транспортных систем.
"Повышенная напряженность в отношениях между Россией и Украиной чревата дальнейшим сокращением поставок, увеличивая риск того, что энергетический кризис сохранится в следующем отопительном сезоне", - подчеркнули в Bloomberg.
Пожалуйста, подождите...
Путіну вдалося засадити Байдена за стіл переговорів, вдавшись до ескалації "напруги". Привід для ескалації виглядає блефом. Ніхто не збирається приймати Україну до НАТО - поки. Вірити в те, що Україна загрожує Росії, те саме, що вірити в нашестя прибульців. НАТО втратило драйв. Якщо тільки російська гра "хто моргне першим" не змусить НАТО підкачати м'язи.
...Хіба це не дотепно: зробити Захід не лише економічним ресурсом Росії, а й гарантом життєздатності російської вертикалі. "Північний потік-2" та сфери впливу в одній склянці!
Хіба не справляє враження мистецтво змусити США платити Москві поступками за ненапад на Україну?!
А Москва, задерши планку вимог, уже не може відступити без втрати обличчя. Західні лідери болісно шукають відповідь на виклик, який може визначити їх подальшу долю. І поки що знайти його не можуть.
На очах відбувається тестування ефективності двох форм примусу - загрозою війни та загрозою санкціями. Військова міць держави, для якої така міць є її ******* опорою, входить у конфлікт з економічною міццю найрозвиненішої цивілізації.
Кремль випереджає Захід, змушуючи його реагувати із запізненням. Західна реакція, будучи результатом погоджень, зазвичай виглядає ватною. Але сьогодні, створивши крещендо, Кремль змушує Захід бігти швидше. - https://gazeta.ua/blog/56248/svit-stav-zaruchnikom-rosijskoyi-ruletki-potribno-gotuvatisya-do-novih-shtormiv
Блин, после 2049 года, и то только "намерены"...
За это время либо сдохнет осёл, либо умрёт падишах.
Отже тоді Ілон Маск стане "олігархом" світового масштабу.
Березовец о кротоферме (спасибо за поддержание моего погоняло для ОПУ ) и отсюда выплывает, как вову 10 лет держат на поводке Левченко Маруси - НАСТОЯЩАЯ ВОШКА (не Мендель) в няньках нашего преза