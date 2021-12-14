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ЕС планирует снизить влияние РФ на поставку газа, отказавшись от долгосрочных контрактов, - Bloomberg

Новости Цензор.НЕТ Экономика За рубежом

ЕС планирует снизить влияние РФ на поставку газа, отказавшись от долгосрочных контрактов, - Bloomberg

Евросоюз намерен после 2049 года отказаться от долгосрочных контрактов на поставку газа в рамках своего "зеленого" перехода. Документ будет опубликован 15 декабря, а 16 декабря будет обсуждаться на саммите в Брюсселе.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на соответствующий законопроект.

Конечно, при принятии этого решения пострадает ведущий поставщик топлива в ЕС — Россия.

Агентство также отмечает, что Еврокомиссия предложит меры по укреплению безопасности поставок, учитывая, что этой зимой Европа имеет рекордные цены и острый дефицит ресурса.

Кроме того, есть предложение сделать резервные стратегические запасы газа, которые могут потребоваться при возникновении чрезвычайной ситуации. Их основой будут добровольные совместные закупки операторами транспортных систем.

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"Повышенная напряженность в отношениях между Россией и Украиной чревата дальнейшим сокращением поставок, увеличивая риск того, что энергетический кризис сохранится в следующем отопительном сезоне", - подчеркнули в Bloomberg.
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Топ комментарии
+9
В двух словах - намерены отказаться в долгосрочной перспективе от долгосрочных поставок, в результате которых может пострадать запоребрик. Но всё это не точно.
Блин, после 2049 года, и то только "намерены"...
За это время либо сдохнет осёл, либо умрёт падишах.
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14.12.2021 16:02
+9
Як тільки почалася розмова про Боснію та Герцоговину в НАТО. то відразу там виникли сепаратисти. Без рашки не обійшлось.
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14.12.2021 16:25
+5
Вимога Австрії негайно його запустити .... Ось так вони вплив рашки зменшують ((
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14.12.2021 16:20
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Да за 30 лет надеюсь не будет сруського недогосударства
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14.12.2021 15:53 Ответить
что мешает отказаться от СП-2?
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14.12.2021 15:55 Ответить
...Йдеться навіть не про конфлікт Росії та Заходу щодо України. Сам конфлікт - наслідок системної кризи у відносинах Росії та Заходу. Криза викликана несумісністю їх уявлень про мир та свою безпеку. Тому завершення "битви за Україну" не обіцяє заспокоєння. Для цього потрібно, щоб одна зі сторін протистояння відмовилася від своєї сутності.

Путіну вдалося засадити Байдена за стіл переговорів, вдавшись до ескалації "напруги". Привід для ескалації виглядає блефом. Ніхто не збирається приймати Україну до НАТО - поки. Вірити в те, що Україна загрожує Росії, те саме, що вірити в нашестя прибульців. НАТО втратило драйв. Якщо тільки російська гра "хто моргне першим" не змусить НАТО підкачати м'язи.
...Хіба це не дотепно: зробити Захід не лише економічним ресурсом Росії, а й гарантом життєздатності російської вертикалі. "Північний потік-2" та сфери впливу в одній склянці!

Хіба не справляє враження мистецтво змусити США платити Москві поступками за ненапад на Україну?!

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14.12.2021 16:18 Ответить
12 грудня G7 обіцяла "величезні наслідки" у разі російської "агресії проти України". Держсекретар Блінкен уточнив: Захід готовий "йти на кроки, яких утримувався у минулому". Але 13 грудня виявилося, що Рада ЄС так і не домовилася, чи включати до пакету антиросійських санкцій одну з найважчих - зупинення "Північного потоку-2". Більш того, підтримка західними державами "повного здійснення Мінських угод", які Москва і Київ трактують по-різному, говорить про те, що Захід не має компромісу, який би всіх влаштував.

А Москва, задерши планку вимог, уже не може відступити без втрати обличчя. Західні лідери болісно шукають відповідь на виклик, який може визначити їх подальшу долю. І поки що знайти його не можуть.

На очах відбувається тестування ефективності двох форм примусу - загрозою війни та загрозою санкціями. Військова міць держави, для якої така міць є її ******* опорою, входить у конфлікт з економічною міццю найрозвиненішої цивілізації.

Кремль випереджає Захід, змушуючи його реагувати із запізненням. Західна реакція, будучи результатом погоджень, зазвичай виглядає ватною. Але сьогодні, створивши крещендо, Кремль змушує Захід бігти швидше. - https://gazeta.ua/blog/56248/svit-stav-zaruchnikom-rosijskoyi-ruletki-potribno-gotuvatisya-do-novih-shtormiv
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14.12.2021 16:18 Ответить
Посмотрите внимательно на карту НАТО . Здесь вопрос с Украиной стоит ребром - или или
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14.12.2021 16:22 Ответить
Особенно после событий в Беларуси
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14.12.2021 16:22 Ответить
Як тільки почалася розмова про Боснію та Герцоговину в НАТО. то відразу там виникли сепаратисти. Без рашки не обійшлось.
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14.12.2021 16:25 Ответить
Або НАТО відрізає Білорусь в разі війни або кацапія Балтійські країни.
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14.12.2021 16:23 Ответить
Да , карта о многом говорит . Пока ее не видишь - не понимаешь ситуации.
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14.12.2021 16:25 Ответить
...через Сувалкський коридор ударом з РБ на калінінградський анклав рф
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14.12.2021 16:29 Ответить
Вимога Австрії негайно його запустити .... Ось так вони вплив рашки зменшують ((
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14.12.2021 16:20 Ответить
Чего так быстро. Лучше после 2200го.
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14.12.2021 16:01 Ответить
а чому не після 3000 року ?
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14.12.2021 16:12 Ответить
Ну це зовсім швидко. Єйєвропейці не встигнуть переобладнати свої мерси і бмв на іонну тягу)))
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14.12.2021 16:56 Ответить
Ни о чем. 2049-ый год.
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14.12.2021 16:01 Ответить
В двух словах - намерены отказаться в долгосрочной перспективе от долгосрочных поставок, в результате которых может пострадать запоребрик. Но всё это не точно.
Блин, после 2049 года, и то только "намерены"...
За это время либо сдохнет осёл, либо умрёт падишах.
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14.12.2021 16:02 Ответить
По факту у кого сейчас нет долгосрочных контрактов-просто в диком попадосе...
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14.12.2021 17:04 Ответить
На это надо было смотреть не только с точки зрения их долгосрочности, но и с точки зрения поиска альтернативных путей, чтобы избежать монопольного положения поставщика. Так что долгосрочные контракты выгодны только одной стороне - запоребрику. Ну и его лоббистам, и конечно не за "спасибо". Как раньше говорили: "Спасибо - это замного, а три рубля - хватит". ))
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14.12.2021 17:30 Ответить
До цього часу налагодять доставку зрідженого метану з Титану(супутник планети Сатурн)
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14.12.2021 17:43 Ответить

Отже тоді Ілон Маск стане "олігархом" світового масштабу.
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14.12.2021 17:49 Ответить
А почему не 2149 -? Они точно знают , что будет завтра или через год ? Или подсчитали , что к 2049 газа вообще не будет .
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14.12.2021 16:02 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=ufuOM9hpwUc



Березовец о кротоферме (спасибо за поддержание моего погоняло для ОПУ ) и отсюда выплывает, как вову 10 лет держат на поводке Левченко Маруси - НАСТОЯЩАЯ ВОШКА (не Мендель) в няньках нашего преза
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14.12.2021 16:15 Ответить
Через 30 лет уже не будет ЕС. Будет Европейский Халифат.
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14.12.2021 16:21 Ответить
ЄС планує зменшити вплив РФ на постачання газу, відмовившись від доВГОстрокових контрактів,
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14.12.2021 16:22 Ответить
до 49 ,у раши газа не будет их прогноз до 30- 33 и кердык
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14.12.2021 16:30 Ответить
А до 2050г. либо ишак сдохнет ...
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14.12.2021 16:57 Ответить
Правильное решение! Вечером после работы, зашел в супермаркет, купил пару кубометров газа, заодно и баночку пива и спокойно пошел домой.
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14.12.2021 17:25 Ответить
 
 