ЕС планирует снизить влияние РФ на поставку газа, отказавшись от долгосрочных контрактов, - Bloomberg

Евросоюз намерен после 2049 года отказаться от долгосрочных контрактов на поставку газа в рамках своего "зеленого" перехода. Документ будет опубликован 15 декабря, а 16 декабря будет обсуждаться на саммите в Брюсселе.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на соответствующий законопроект.

Конечно, при принятии этого решения пострадает ведущий поставщик топлива в ЕС — Россия.

Агентство также отмечает, что Еврокомиссия предложит меры по укреплению безопасности поставок, учитывая, что этой зимой Европа имеет рекордные цены и острый дефицит ресурса.

Кроме того, есть предложение сделать резервные стратегические запасы газа, которые могут потребоваться при возникновении чрезвычайной ситуации. Их основой будут добровольные совместные закупки операторами транспортных систем.

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"Повышенная напряженность в отношениях между Россией и Украиной чревата дальнейшим сокращением поставок, увеличивая риск того, что энергетический кризис сохранится в следующем отопительном сезоне", - подчеркнули в Bloomberg.