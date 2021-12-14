Венецианская комиссия поддержала решение КС отложить приведение к присяге двух судей, которых назначил Зеленский

Венецианская комиссия поддержала решение Конституционного Суда временно не приводить к присяге двух судей, назначенных президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КС.

О своем решении Венецианская комиссия сообщила в Синопсисе (Кратком отчете) от 13 декабря 2021 года по итогам 129-го пленарного заседания ВК, которое состоялось 10-11 декабря текущего года.