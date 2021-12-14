Венецианская комиссия поддержала решение КС отложить приведение к присяге двух судей, которых назначил Зеленский
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Венецианская комиссия поддержала решение Конституционного Суда временно не приводить к присяге двух судей, назначенных президентом Украины Владимиром Зеленским.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КС.
О своем решении Венецианская комиссия сообщила в Синопсисе (Кратком отчете) от 13 декабря 2021 года по итогам 129-го пленарного заседания ВК, которое состоялось 10-11 декабря текущего года.
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Величайший политический лидер современности за первую половину своей каденции уже 7 раз проиграл в суде. Причем в двух случаях решение Верховного Суда уже окончательно, в остальном пока рассматриваются апелляции со стороны главы государства.
Это ещё цветочки, ягодки будут впереди. А если быть точнее, то прилетела первая ягода. Сочная. Дело в том, что Венецианская комиссия поддержала решение Конституционного Суда Украины не приводить к присяге двух судей, назначенных президентом Владимиром Зеленским. Да, теперь к послужному списку Зеленского добавилось ещё одно нарушение закона. И он в очередной раз подтвердил, что является каким-то недогарантом, а не гарантом Конституции.
Но не стоит напоминать Зеленскому о его обещания уйти в отставку, если он нарушит закон. Он не уйдёт. Потому что ему теперь грозит реальная уголовная ответственность за нарушения многих законов. Но пока он под защитой президентского иммунитета, то приговор суда ему не грозит. Например за полет на день рождения Ермака на вертолёте МЧС Зеленскому грозит реальный приговор суда. Его действия подпадают под статью 364 - Злоупотребление властью или служебным положением. И это не предположение, а факт. И Володимир Зеленський это хорошо понимает. Потому будет держаться за власть изо всех сил. Но рано или поздно ему придётся ответить за содеяное. И это время все ближе и ближе.
Воно так дрінесенько не працює , якщо й порушує , то прямо й зразу Конституцію !