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Новости Политика Украины
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Зеленский (16523) Луценко (7719) переворот (301) энергетика (2034)

"Зеленскому надо было бояться не путча 1 декабря имени Ахметова, а государственного путча 20 февраля – из-за энергетики", - Луценко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Бывший генеральный прокурор Юрий Луценко считает, что президенту Зеленскому следует бояться не путча 1 декабря, а 20 февраля из-за состояния в энергетике.

Об этом политик сказал в интервью Цензор.НЕТ.

"На самом деле Зеленскому нужно было бояться не государственного путча 1 декабря имени Ахметова, потому что это просто смешно, а государственного путча 20 февраля - из-за энергетики, которой сильно управляет тот же бесноватый Володя", - сказал Луценко.

"Соответственно, мы же все понимаем, газа, мягко говоря, мало. Угля мало. Атомка – включено рекордное количество за историю блоков. 14 блоков работает. Это очень опасно и противоречит всем нормативам. Гидроэлектростанции – спущенная вода, уже все, нет чем компенсировать. То есть запасы воды уже использованы в ноябре. А в феврале они вообще не будут играть из-за морозов. При этом перекрыть кран Белорусской народной республики, которая нам пока через друзей Арахамии с наваром поставляет электроэнергию, очень легко. Не продать ни кубометра газа ни за тысячу, ни за две тысячи баксов - тоже уже осознанная политика. И что будет в этой ситуации с избирателями? Я сейчас спрашиваю не о Зеленском, а о стране. Представьте себе, когда будут не просто веерные отключения", - отметил экс-генпрокурор.

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По его мнению, в такой ситуации выйти на политическую авансцену сможет кто-угодно.

"Я не хочу фантазировать, но скорее всего, вырастут, как всегда идеологические составляющие. То есть, конечно, Европейская солидарность будет иметь еще большее основание для проевропейской оппозиционной политики. Конечно, ОПЗЖ наберет за счет тех, кто не верит в способность Украины, что-то построить. И дальше кто-угодно может выскочить на очередной грейдер. Кто-угодно себя объявит героем-спасителем – от доктора Комаровского до Юры Гудыменко", – заявил Луценко.

Полный текст интервью с экс-генпрокурором Юрием Луценко читайте здесь.
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Топ комментарии
+12
Ещё одна многолетняя никчема Луценко вылезла: то ли социалист, то ли "кучму гэть", а потом с ним в первом ряду на тусе сидеть и ржать вместе, как последний идиот, то министр внутренних дел, то ли генпрокурор, то ли просто пис...абол-типичный украинский политик и Хрэформатор образца 2005-го, просравшие всё и приведшие своей тупостью к власти проФФесора
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14.12.2021 17:17
+6
Напали стервятники на пестренького попугайчика, а он пенсии повышает, на целых 12 грн, гарантирует не замерзнуть, только померзнуть и многое другое. Эх, не кому заступиться за него, такого прикольненького, почти не винного, разве он предполагал, что так выйдет, человек понятия не имел, что такое быть президентом, а они его рвать.
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14.12.2021 17:20
+5
Юру начало путчить.
И как это он смог это слово выговорить?
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14.12.2021 16:59
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Правила форума Совет форумчан
ще один порядний-цьому шнирю в одній камері з зелею сидіти треба-
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14.12.2021 16:52 Ответить
та ні Луценко якщо шо сидіти на Макошино у спецзоні, а зелі під шконкою в гаремі київського сізо, він же пі.дар тому йому з порядочними не сидіти
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14.12.2021 16:59 Ответить
Ще одна апєрація Шатун і Гадя з міньомєтамі?
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14.12.2021 17:00 Ответить
этому говну не долго осталось и слава богу бог шельму метит рак свое сделает
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14.12.2021 17:21 Ответить
Юра намалював апокаліпсис. Але ми якось та і проскочимо. Можливо.
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14.12.2021 16:53 Ответить
В запасі залишився лише екс-міністроборони, той хто мав проводити парад у Севастополі?
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14.12.2021 17:02 Ответить
Юру начало путчить.
И как это он смог это слово выговорить?
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14.12.2021 16:59 Ответить
Скоро побачимо "прокурора" ведучим на каналі "Україна"?
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14.12.2021 17:01 Ответить
зачем повторять новость про плокулола югика? забыли про него? платная новость?
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14.12.2021 17:11 Ответить
Скоріш партнерська.
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14.12.2021 19:15 Ответить
Атомка - включені рекордна кількість за історію блоків. 14 блоків працює. Це дуже небезпечно і суперечить всім нормативам. Джерело: https://censor.net/ua/n3305207
-------------------
Що за маячня???
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14.12.2021 17:12 Ответить
ты осел не на то обратил внимание. тебя не удивляет, что крупные реки уже превратились в болота? уровень водохранилищ должен быть стабильным, и скидывать только лишнюю воду весной. вместо этого, водой перекрывают недостачу угольной генерации, уровень воды падает везде, подводные реки уходят в новые русла, меняется весь баланс. на АЭС по регламентам должны работать 2/3 блоков, остальные - резерв и ремонт.
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14.12.2021 17:23 Ответить
Гвалт !!!! Мы ВСЕ умрём !!!!
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14.12.2021 17:59 Ответить
не все. дураки выживут, как тараканы при ядерном взрыве. ты точно не волнуйся.
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15.12.2021 13:04 Ответить
Юра не надо так пугать бубочку
он и так на измене
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14.12.2021 17:13 Ответить
на ГОСизмене
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14.12.2021 17:17 Ответить
ну так я в тебе и не сомневался. главное что ты это признаешь. это начало пути к неотуплению
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14.12.2021 17:33 Ответить
Ещё одна многолетняя никчема Луценко вылезла: то ли социалист, то ли "кучму гэть", а потом с ним в первом ряду на тусе сидеть и ржать вместе, как последний идиот, то министр внутренних дел, то ли генпрокурор, то ли просто пис...абол-типичный украинский политик и Хрэформатор образца 2005-го, просравшие всё и приведшие своей тупостью к власти проФФесора
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14.12.2021 17:17 Ответить
Расскажите нам СВОЕ видение текущей ситуации.
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14.12.2021 17:20 Ответить
Да же как то интересно, а чем же ситуация отличается от такого что было ранее, кроме Луценко не в кресле генпрокурора и некоторых других тоже без портфеля?
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14.12.2021 17:57 Ответить
Напали стервятники на пестренького попугайчика, а он пенсии повышает, на целых 12 грн, гарантирует не замерзнуть, только померзнуть и многое другое. Эх, не кому заступиться за него, такого прикольненького, почти не винного, разве он предполагал, что так выйдет, человек понятия не имел, что такое быть президентом, а они его рвать.
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14.12.2021 17:20 Ответить
Бедняжечка. Не справляется - так пусть валит к чертям собачьим.
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14.12.2021 18:16 Ответить
Так кто же его отпустит, слуга то он, подневольный.
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14.12.2021 18:30 Ответить
Ну не знаю конечно кому там 12 гр накинули---а мне например вот в декабре 10гр 60 коп. Что очень порадовало и даже насмешило. В декабре 20г накинули 9гр 60 коп---правда! В копейках стабильность однако!
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14.12.2021 23:25 Ответить
О юга вылез с укгытия.
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14.12.2021 17:23 Ответить
Ай-яй-яй! Кого я вижу! Какие люди! Это просто великолепно... Несчастная Украина... вот такие тут икзперды-уроды-негодяи... Куда ни плюнь. Рашка начала Бородая вытаскивать... тут- Луценко... Познейший звиздейшн...
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14.12.2021 17:25 Ответить
Не интересны не столько рассуждения югика о "декабрьском путче имени гудка" и состоянии энергетического сектора, сколько его осведомлённость о точной дате "государственного путча из-за состояния в энергетике".
20 февраля... А где же точное время и место, где он будет происходить? СБУ юрику таких недоговорок не простит.
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14.12.2021 17:42 Ответить
То ФСБУ де голова - друг дитинства найвеличнішого, що ходе до московської церкви?
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15.12.2021 06:36 Ответить
Сарказм? Нет, не слышал...
Я бы вообще все церковные заведения загнал ниже плинтуса, по крайней мере до тех пор, пока они не начали выполнять свои прямые функции, а не тупо доить доверчивых прихожан, промывая им мозги чем и как попало.
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15.12.2021 12:46 Ответить
Чомусь твій сарказм тільки зебіли вподобали...
Багато вас тут героїв диванних - я би да я би....
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15.12.2021 16:23 Ответить

И это я читаю от "героического" диванного ********* из Беларуси? ))
Когда в последний раз цветочки ОМОНу дарил?
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15.12.2021 16:27 Ответить
Правда очи коле
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15.12.2021 18:35 Ответить
Тебе должно быть - да. Судя по знакам препинания.
И мне за тебя стыдно.
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15.12.2021 20:45 Ответить
Знак питання тут зайвий. Це ствердження. Смайлики тобі не допоможуть.
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15.12.2021 21:30 Ответить
Это бесполезный диалог тут лишний. Моя сектантов не понимайт. ))
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15.12.2021 22:04 Ответить
Отож. З сектою диванних діячів, у розумних людей дуже мало спільного.
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16.12.2021 05:53 Ответить
Это ты правильно заметил, леволюционер диванный, общего у нас нет, от слова совсем.
Так что заряжай свой цветочный горшок новыми семенами, садись на боевой диван - и в новый поход и бой! ))
P.S. Мне, как ты правильно заметил, человеку разумному не о чем с тобой полемизировать. Тем более, что нет ни желания, ни настроения.
Так что будь здоров!
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16.12.2021 12:24 Ответить
Ефект Данинга-Крюгера демонструєш у всій красі.
Бувай.
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16.12.2021 15:47 Ответить
Юла Уценка, приспособленец и лизоблюд. Говорун рогулюции.
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14.12.2021 17:48 Ответить
От жеж как вас штырит от революции украинцев, абидно, что простые люди скинули бандюгана, ***** обосралось с лукашилом.
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14.12.2021 18:44 Ответить
Янукович и Порошенко такой ерунды не боялись

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14.12.2021 18:19 Ответить
Ниче се. С запоя вышел?
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14.12.2021 18:51 Ответить
Попри все те шо хочеться сказати на адресу теперішнього гаранта,🤬 у цьому випадку хочеться сказати інше : вже кому-кому, та тільки не тобі б/у гейпґокугоґ юґа *******!!! Сиди собі ****** тихенько під лавкою, чекай трохи: прийде час - підеш другою ходкою за усі свої ділішки! А з тим шо зараз маємо - ми й без такого лайна 💩 як ти розберемось! Сухарів краще собі насуши - ти це добре вмієш!
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15.12.2021 00:31 Ответить
 
 