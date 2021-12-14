"Зеленскому надо было бояться не путча 1 декабря имени Ахметова, а государственного путча 20 февраля – из-за энергетики", - Луценко

Бывший генеральный прокурор Юрий Луценко считает, что президенту Зеленскому следует бояться не путча 1 декабря, а 20 февраля из-за состояния в энергетике.

Об этом политик сказал в интервью Цензор.НЕТ.

"На самом деле Зеленскому нужно было бояться не государственного путча 1 декабря имени Ахметова, потому что это просто смешно, а государственного путча 20 февраля - из-за энергетики, которой сильно управляет тот же бесноватый Володя", - сказал Луценко.

"Соответственно, мы же все понимаем, газа, мягко говоря, мало. Угля мало. Атомка – включено рекордное количество за историю блоков. 14 блоков работает. Это очень опасно и противоречит всем нормативам. Гидроэлектростанции – спущенная вода, уже все, нет чем компенсировать. То есть запасы воды уже использованы в ноябре. А в феврале они вообще не будут играть из-за морозов. При этом перекрыть кран Белорусской народной республики, которая нам пока через друзей Арахамии с наваром поставляет электроэнергию, очень легко. Не продать ни кубометра газа ни за тысячу, ни за две тысячи баксов - тоже уже осознанная политика. И что будет в этой ситуации с избирателями? Я сейчас спрашиваю не о Зеленском, а о стране. Представьте себе, когда будут не просто веерные отключения", - отметил экс-генпрокурор.

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По его мнению, в такой ситуации выйти на политическую авансцену сможет кто-угодно.

"Я не хочу фантазировать, но скорее всего, вырастут, как всегда идеологические составляющие. То есть, конечно, Европейская солидарность будет иметь еще большее основание для проевропейской оппозиционной политики. Конечно, ОПЗЖ наберет за счет тех, кто не верит в способность Украины, что-то построить. И дальше кто-угодно может выскочить на очередной грейдер. Кто-угодно себя объявит героем-спасителем – от доктора Комаровского до Юры Гудыменко", – заявил Луценко.

Полный текст интервью с экс-генпрокурором Юрием Луценко читайте здесь.