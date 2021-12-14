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Новости Политика Украины Оборона
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Украина и Швеция подписали новое соглашение в области обороны, – Резников. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Украина и Швеция подписали новое соглашение о сотрудничестве в области обороны.

Об этом в твиттере сообщил министр обороны Алексей Резников, передает Цензор.НЕТ.

Украина и Швеция подписали новое соглашение в области обороны, – Резников 01

"Украина и Швеция продолжают сотрудничество в сфере обороны! Сегодня, в дополнение к продуктивному диалогу, было подписано новое Соглашение с министром обороны Петером Гультквистом. Я благодарю наших друзей за всестороннюю поддержку и укрепление двусторонних отношений", - написал Резников.

Украина и Швеция подписали новое соглашение в области обороны, – Резников 02

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Украина и Швеция подписали новое соглашение в области обороны, – Резников 03
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мы вместе с шведами еще под Полтавой русских били, но то было так, репетиция... У России нет будущего
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14.12.2021 17:02 Ответить
Шведам та усім хто підтримує Україну в боротьбі з лапатною балалайнею-респект...
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14.12.2021 17:04 Ответить
Подписать то подписали, но фрау Меркель фон Штирлиц еще жива и вполне все может прекратить.
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14.12.2021 17:04 Ответить
Швеция не состоит в НАТО, им нельзя что то запретить
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14.12.2021 17:39 Ответить
С другой стороны это смущает. Швеция сама по себе мощная военная держава? О чем с ней будет сотрудничество? Обмен разведданными об северном потоке, которые по дну моря мимо Швеции течет?
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14.12.2021 21:21 Ответить
Нам есть чему у них поучиться. Тем более, что у них сильная военная промышленность
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14.12.2021 21:29 Ответить
Теперь надо подкреплять конкретными делами. У шведов есть чем обогатиться в области обороны
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14.12.2021 17:18 Ответить
Напр. непогані багатоцільові винищувачі
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14.12.2021 18:14 Ответить
Вот пусть и подтвердят это делами. Разморозят переговоры по JAC-39 Гриппен
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14.12.2021 18:20 Ответить
Можливо не надто дешева іграшка.
https://mil.in.ua/uk/news/par-pryzupynyla-ekspluatatsiyu-svoyih-gripen/
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14.12.2021 20:51 Ответить
...у нас флаги однакового кольору...
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14.12.2021 17:27 Ответить
Швеция - друг, еще Карл 12 подтвердил Мазепе.
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14.12.2021 17:52 Ответить
и Гогилашвили подпись поставил?
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14.12.2021 17:58 Ответить
Рєзнікав нехай зуби піплу не заговорює, вже тиждень пройшов, а він ні слова не чому як ГУР МО катали чебурашку в американському броньовику в прифронтовій зоні. Чому українці повинні платити за розваги чебурашки і дебілізм влади ?
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14.12.2021 19:58 Ответить
znacit dast voruzenija.Archer konecno xorosyje u nix,no dorogyje.Granatamioti,protivotankoje gustav.AT-4 takze,rbs70 protiv samoliotov mogut dat svedi i drugoje
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14.12.2021 18:14 Ответить
И что теперь грипены нам продадут или опять меркель запретит?
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14.12.2021 18:55 Ответить
Gripen давайте нам швидше
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14.12.2021 23:20 Ответить
 
 