Украина и Швеция подписали новое соглашение в области обороны, – Резников. ФОТО

Украина и Швеция подписали новое соглашение о сотрудничестве в области обороны.

Об этом в твиттере сообщил министр обороны Алексей Резников, передает Цензор.НЕТ.

"Украина и Швеция продолжают сотрудничество в сфере обороны! Сегодня, в дополнение к продуктивному диалогу, было подписано новое Соглашение с министром обороны Петером Гультквистом. Я благодарю наших друзей за всестороннюю поддержку и укрепление двусторонних отношений", - написал Резников.

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