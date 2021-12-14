В Украине подорожали все продукты животного происхождения, алкоголь, бензин и почти все овощи , - Госстат

С ноября 2020 года по ноябрь 2021 года в Украине подорожали все продукты животного происхождения, бензин и другие виды горючего, почти все овощи "борщевого набора", все виды бакалейных товаров и все виды алкогольной и табачной продукции.

Об этом сообщает Государственная служба статистики, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Продукты животного происхождения:

В ноябре 2021 года сало в среднем по Украине продавалось по 96,12 грн. за кг (на 23,6% дороже, чем в ноябре 2020 года);

говядина – по 179,37 грн за кг (на 24,4% дороже);

свинина – по 123,84 грн за кг (на 5,4% дороже);

курятина в тушках – по 71,02 грн за кг (на 28,7% дороже);

куриное филе – по 117,41 грн за кг (на 29,4% дороже);

колбаса вареная первого сорта – по 116,41 грн за кг (на 12,1% дороже);

мороженая рыба – по 87,49 грн за кг (на 8,1% дороже);

яйца – по 30,63 грн. за десяток (на 29,2% дороже);

Молоко пастеризованное жирностью до 2,6% за указанный период выросло в цене на 10,1% (до 27,96 грн за кг);

сыры мягкие жирные – на 12,7% (до 124,25 грн за кг); сметана жирностью до 15% – на 17,3% (до 74,43 грн. за кг);

сливочное масло – на 13,3% (до 49,93 грн за 200 г).

Овощи "борщевого набора":

с ноября 2020 по ноябрь 2021 морковь подорожала на 49,4% (до 9,19 грн за кг);

свекла – в 2 раза (до 10,55 грн за кг);

капуста – на 63,9% (до 8,31 грн. за кг);

репчатый лук – в 2,1 раза (до 10,61 грн за кг);

картофель за указанный период подешевел на 6,7% (до 8,61 грн за кг).

Яблоки с ноября 2020 подешевели на 28,0% и в ноябре 2021 года в среднем по Украине стоили 13,09 грн за кг.

Хлеб и бакалея:

С ноября 2020 г. гречневая крупа подорожала на 24,3% и в ноябре 2021 г. в среднем по стране продавалась по 46,33 грн за кг;

рис за этот период вырос в цене на 19,0% (до 28,20 грн за кг);

манная крупа – на 16,3% (до 17,69 грн за кг);

ячная – на 25,3% (до 15,44 грн за кг);

пшено – на 3,7% (до 18,14 грн за кг);

цена хлеба пшеничной из муки высшего сорта в ноябре 2021 года в среднем по стране составила 32,41 грн за 1 кг (на 22,2% больше, чем годом ранее);

хлеба пшеничной из муки первого сорта - 25,78 грн за 1 кг (на 22,8% больше);

хлеба ржаного и ржано-пшеничного – 26,69 грн за 1 кг (на 22,3% больше);

батона - 17,55 грн за 0,5 кг (на 20,5% больше);

макаронные изделия из мягких сортов пшеницы за указанный период подорожали на 21,9% (до 23,89 грн/кг в ноябре 2021 года);

мука пшеничная – на 19,1% (до 14,66 грн за кг);

сахар – на 43,1% (до 28,20 грн за кг),

подсолнечное масло – на 55,4% (до 62,32 грн за 1 л).

Алкоголь и табачные изделия:

Пиво отечественного производства с ноября 2020 по ноябрь 2021 поднялось в цене в среднем на 9,9% (до 19,19 грн за 0,5 л);

водка – на 1,7% (до 94,22 грн за 0,5 л);

вина столовые – на 5,2% (до 70,43 грн за 0,75 л);

сигареты с фильтром отечественных марок в ноябре 2021 года в среднем по Украине продавались по 50,55 грн за пачку (20 шт.), что на 18,6% дороже, чем годом ранее;

без фильтра – по 44,87 грн за пачку (дороже на 17,4%).

Бензин и другие виды топлива:

В ноябре 2021 цена бензина А-92 в среднем по Украине составляла 30,80 грн за 1 л (на 33,2% больше, чем в ноябре 2020 года);

бензина А-95 – 31,77 грн. за 1 л (на 30,1% больше);

дизельного горючего – 30,58 грн за 1 л (на 31,1% больше);

сжиженный газ с ноября 2020 года по ноябрь 2021 подорожал на 46,6%, до 18,78 грн за 1 л.

В целом потребительские цены в ноябре 2021 года против октября 2021 увеличились на 0,8%; против ноября 2020 г. – на 10,3%, против декабря 2020 г. – на 9,4%. За январь-ноябрь 2021 по сравнению с аналогичным периодом прошлого года потребительская инфляция составила 9,3%. Базовая инфляция в прошлом месяце по сравнению с октябрем 2021 составила 0,8%, с начала года – 7,4%.