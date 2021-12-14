В Украине подорожали все продукты животного происхождения, алкоголь, бензин и почти все овощи , - Госстат
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С ноября 2020 года по ноябрь 2021 года в Украине подорожали все продукты животного происхождения, бензин и другие виды горючего, почти все овощи "борщевого набора", все виды бакалейных товаров и все виды алкогольной и табачной продукции.
Об этом сообщает Государственная служба статистики, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Продукты животного происхождения:
- В ноябре 2021 года сало в среднем по Украине продавалось по 96,12 грн. за кг (на 23,6% дороже, чем в ноябре 2020 года);
- говядина – по 179,37 грн за кг (на 24,4% дороже);
- свинина – по 123,84 грн за кг (на 5,4% дороже);
- курятина в тушках – по 71,02 грн за кг (на 28,7% дороже);
- куриное филе – по 117,41 грн за кг (на 29,4% дороже);
- колбаса вареная первого сорта – по 116,41 грн за кг (на 12,1% дороже);
- мороженая рыба – по 87,49 грн за кг (на 8,1% дороже);
- яйца – по 30,63 грн. за десяток (на 29,2% дороже);
- Молоко пастеризованное жирностью до 2,6% за указанный период выросло в цене на 10,1% (до 27,96 грн за кг);
- сыры мягкие жирные – на 12,7% (до 124,25 грн за кг); сметана жирностью до 15% – на 17,3% (до 74,43 грн. за кг);
- сливочное масло – на 13,3% (до 49,93 грн за 200 г).
Овощи "борщевого набора":
- с ноября 2020 по ноябрь 2021 морковь подорожала на 49,4% (до 9,19 грн за кг);
- свекла – в 2 раза (до 10,55 грн за кг);
- капуста – на 63,9% (до 8,31 грн. за кг);
- репчатый лук – в 2,1 раза (до 10,61 грн за кг);
- картофель за указанный период подешевел на 6,7% (до 8,61 грн за кг).
Яблоки с ноября 2020 подешевели на 28,0% и в ноябре 2021 года в среднем по Украине стоили 13,09 грн за кг.
Хлеб и бакалея:
- С ноября 2020 г. гречневая крупа подорожала на 24,3% и в ноябре 2021 г. в среднем по стране продавалась по 46,33 грн за кг;
- рис за этот период вырос в цене на 19,0% (до 28,20 грн за кг);
- манная крупа – на 16,3% (до 17,69 грн за кг);
- ячная – на 25,3% (до 15,44 грн за кг);
- пшено – на 3,7% (до 18,14 грн за кг);
- цена хлеба пшеничной из муки высшего сорта в ноябре 2021 года в среднем по стране составила 32,41 грн за 1 кг (на 22,2% больше, чем годом ранее);
- хлеба пшеничной из муки первого сорта - 25,78 грн за 1 кг (на 22,8% больше);
- хлеба ржаного и ржано-пшеничного – 26,69 грн за 1 кг (на 22,3% больше);
- батона - 17,55 грн за 0,5 кг (на 20,5% больше);
- макаронные изделия из мягких сортов пшеницы за указанный период подорожали на 21,9% (до 23,89 грн/кг в ноябре 2021 года);
- мука пшеничная – на 19,1% (до 14,66 грн за кг);
- сахар – на 43,1% (до 28,20 грн за кг),
- подсолнечное масло – на 55,4% (до 62,32 грн за 1 л).
Алкоголь и табачные изделия:
- Пиво отечественного производства с ноября 2020 по ноябрь 2021 поднялось в цене в среднем на 9,9% (до 19,19 грн за 0,5 л);
- водка – на 1,7% (до 94,22 грн за 0,5 л);
- вина столовые – на 5,2% (до 70,43 грн за 0,75 л);
- сигареты с фильтром отечественных марок в ноябре 2021 года в среднем по Украине продавались по 50,55 грн за пачку (20 шт.), что на 18,6% дороже, чем годом ранее;
- без фильтра – по 44,87 грн за пачку (дороже на 17,4%).
Бензин и другие виды топлива:
- В ноябре 2021 цена бензина А-92 в среднем по Украине составляла 30,80 грн за 1 л (на 33,2% больше, чем в ноябре 2020 года);
- бензина А-95 – 31,77 грн. за 1 л (на 30,1% больше);
- дизельного горючего – 30,58 грн за 1 л (на 31,1% больше);
- сжиженный газ с ноября 2020 года по ноябрь 2021 подорожал на 46,6%, до 18,78 грн за 1 л.
В целом потребительские цены в ноябре 2021 года против октября 2021 увеличились на 0,8%; против ноября 2020 г. – на 10,3%, против декабря 2020 г. – на 9,4%. За январь-ноябрь 2021 по сравнению с аналогичным периодом прошлого года потребительская инфляция составила 9,3%. Базовая инфляция в прошлом месяце по сравнению с октябрем 2021 составила 0,8%, с начала года – 7,4%.
Пожалуйста, подождите...
И тут меня понесло:
- Так каждый восьмой из вас голосовал за Зе ! Тарифы вам в 2 раза снизили, войну закончили, народовластие ввели, барыгу посадили, олигархов прищучили, преЗедент шлёт вам ролики с спортзала, а вы за какие-то 3 грн. подорожания тут стоните!?
Только одна пенсионерка сказала:,
- Да, сынок, ты прав.....
Остальные, как бараны, опустили глаза.......
При Порошенку не було Єрмака вручну керуючого державою, не було монобільшости, не було абсолютної влади.
Була ВР, коаліція, спікер ВР, Прем'єр, та інші.
Це Порошенко прийшов а не Гундосик на все готове, не на мінус 20% промислового потенціалу, військову агресію РФ, розграбовану ригами країну та розвалену армію?!
Это и есть идиотизм.
Так творить тільки держава яка цілеспрямовано хоче знищити країну.
Важку та енергетичну промисловість вже майже знищили атепер взялись за ретього ,,слона,,на яких тримається Україна за сільськогосподарську промисловість.
Не працюють навіть борделі й тюрма,
Скінчився хліб, скінчилась вода,
З культурного життя - лише свати і квартал.
Скільки пів вареника коштують?
А якщо без жартів, то зелохи зробили себе разом, нехай жеруть своє зелене лайно. Здорожчали не лише харчі, а майже усе.
Тільки не забувайте славити клована