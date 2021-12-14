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В Украине подорожали все продукты животного происхождения, алкоголь, бензин и почти все овощи , - Госстат

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В Украине подорожали все продукты животного происхождения, алкоголь, бензин и почти все овощи , - Госстат

С ноября 2020 года по ноябрь 2021 года в Украине подорожали все продукты животного происхождения, бензин и другие виды горючего, почти все овощи "борщевого набора", все виды бакалейных товаров и все виды алкогольной и табачной продукции.

Об этом сообщает Государственная служба статистики, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Продукты животного происхождения:

  • В ноябре 2021 года сало в среднем по Украине продавалось по 96,12 грн. за кг (на 23,6% дороже, чем в ноябре 2020 года);
  • говядина – по 179,37 грн за кг (на 24,4% дороже);
  • свинина – по 123,84 грн за кг (на 5,4% дороже);
  • курятина в тушках – по 71,02 грн за кг (на 28,7% дороже);
  • куриное филе – по 117,41 грн за кг (на 29,4% дороже);
  • колбаса вареная первого сорта – по 116,41 грн за кг (на 12,1% дороже);
  • мороженая рыба – по 87,49 грн за кг (на 8,1% дороже);
  • яйца – по 30,63 грн. за десяток (на 29,2% дороже);
  • Молоко пастеризованное жирностью до 2,6% за указанный период выросло в цене на 10,1% (до 27,96 грн за кг);
  • сыры мягкие жирные – на 12,7% (до 124,25 грн за кг); сметана жирностью до 15% – на 17,3% (до 74,43 грн. за кг);
  • сливочное масло – на 13,3% (до 49,93 грн за 200 г).

Овощи "борщевого набора":

  • с ноября 2020 по ноябрь 2021 морковь подорожала на 49,4% (до 9,19 грн за кг);
  • свекла – в 2 раза (до 10,55 грн за кг);
  • капуста – на 63,9% (до 8,31 грн. за кг);
  • репчатый лук – в 2,1 раза (до 10,61 грн за кг);
  • картофель за указанный период подешевел на 6,7% (до 8,61 грн за кг).

Яблоки с ноября 2020 подешевели на 28,0% и в ноябре 2021 года в среднем по Украине стоили 13,09 грн за кг.

Хлеб и бакалея:

  • С ноября 2020 г. гречневая крупа подорожала на 24,3% и в ноябре 2021 г. в среднем по стране продавалась по 46,33 грн за кг;
  • рис за этот период вырос в цене на 19,0% (до 28,20 грн за кг);
  • манная крупа – на 16,3% (до 17,69 грн за кг);
  • ячная – на 25,3% (до 15,44 грн за кг);
  • пшено – на 3,7% (до 18,14 грн за кг);
  • цена хлеба пшеничной из муки высшего сорта в ноябре 2021 года в среднем по стране составила 32,41 грн за 1 кг (на 22,2% больше, чем годом ранее);
  • хлеба пшеничной из муки первого сорта - 25,78 грн за 1 кг (на 22,8% больше);
  • хлеба ржаного и ржано-пшеничного – 26,69 грн за 1 кг (на 22,3% больше);
  • батона - 17,55 грн за 0,5 кг (на 20,5% больше);
  • макаронные изделия из мягких сортов пшеницы за указанный период подорожали на 21,9% (до 23,89 грн/кг в ноябре 2021 года);
  • мука пшеничная – на 19,1% (до 14,66 грн за кг);
  • сахар – на 43,1% (до 28,20 грн за кг),
  • подсолнечное масло – на 55,4% (до 62,32 грн за 1 л).

Алкоголь и табачные изделия:

  • Пиво отечественного производства с ноября 2020 по ноябрь 2021 поднялось в цене в среднем на 9,9% (до 19,19 грн за 0,5 л);
  • водка – на 1,7% (до 94,22 грн за 0,5 л);
  • вина столовые – на 5,2% (до 70,43 грн за 0,75 л);
  • сигареты с фильтром отечественных марок в ноябре 2021 года в среднем по Украине продавались по 50,55 грн за пачку (20 шт.), что на 18,6% дороже, чем годом ранее;
  • без фильтра – по 44,87 грн за пачку (дороже на 17,4%).

Бензин и другие виды топлива:

  • В ноябре 2021 цена бензина А-92 в среднем по Украине составляла 30,80 грн за 1 л (на 33,2% больше, чем в ноябре 2020 года);
  • бензина А-95 – 31,77 грн. за 1 л (на 30,1% больше);
  • дизельного горючего – 30,58 грн за 1 л (на 31,1% больше);
  • сжиженный газ с ноября 2020 года по ноябрь 2021 подорожал на 46,6%, до 18,78 грн за 1 л.

В целом потребительские цены в ноябре 2021 года против октября 2021 увеличились на 0,8%; против ноября 2020 г. – на 10,3%, против декабря 2020 г. – на 9,4%. За январь-ноябрь 2021 по сравнению с аналогичным периодом прошлого года потребительская инфляция составила 9,3%. Базовая инфляция в прошлом месяце по сравнению с октябрем 2021 составила 0,8%, с начала года – 7,4%.
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Топ комментарии
+41
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14.12.2021 17:08
+40
А помните как зебилы в истерике бились когда цибуля в 19-м подорожала?? Склалывалось впечатление что они одну только цибулю и жрут...
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14.12.2021 17:10
+26
Та то при Порохе можно было снимать репортажи насколько в этом году дороже чем в прошлом. Сейчас независимая журналистика не может позволить себе такую вольность и лить на верховноглавнокомандующего грязь. Дорого? Не варите борщь, варите бульон на лавровом листке!
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14.12.2021 17:18
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Страница 2 из 2
В воскресенье на рынке отвел душу! Очередь за яйцами, все ахают от подорожания....
И тут меня понесло:
- Так каждый восьмой из вас голосовал за Зе ! Тарифы вам в 2 раза снизили, войну закончили, народовластие ввели, барыгу посадили, олигархов прищучили, преЗедент шлёт вам ролики с спортзала, а вы за какие-то 3 грн. подорожания тут стоните!?
Только одна пенсионерка сказала:,
- Да, сынок, ты прав.....
Остальные, как бараны, опустили глаза.......
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14.12.2021 17:25 Ответить
То барани так замислилися ,потупівши очі ,бо досі не второпають що вони обрали !!!))
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14.12.2021 17:27 Ответить
Ээ, я бы тебе поверил, если бы ты заснял свой спич на камеру. Но походу ты озвучил как говорят французы "эффект лестницы", когда уже покинул публику.
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14.12.2021 18:15 Ответить
При Порошенку намного быстрее дорожало. И буквально все.
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14.12.2021 17:26 Ответить
Та ну на !!!))
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14.12.2021 17:28 Ответить
"Та ну не" - ты хотело сказать?
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14.12.2021 17:30 Ответить
При Порошенку?!
При Порошенку не було Єрмака вручну керуючого державою, не було монобільшости, не було абсолютної влади.
Була ВР, коаліція, спікер ВР, Прем'єр, та інші.
Це Порошенко прийшов а не Гундосик на все готове, не на мінус 20% промислового потенціалу, військову агресію РФ, розграбовану ригами країну та розвалену армію?!
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14.12.2021 18:11 Ответить
Очень рад за зе-быдло, купившееся на сериал о голобородьке - у них эпоха бедности сменилась эпохой сладкой, сытой , иногда роскошной, жизни... Надо отменять субсидии и повысить НДС до 100%.
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14.12.2021 17:27 Ответить
А за себя не рад что за пороха голосовал? Не так обидно по магазинам и рынкам шастать, да?
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14.12.2021 17:32 Ответить
Мне ,лично,при Порохе было нормально по магазинам и рынкам шастать)это вы,зесрань вечно требовали пол вареника или пол таблетки .
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14.12.2021 17:38 Ответить
Не знаю, откуда Вы пишете - из лугандона, из беларусии или из паРаши.... В моей стране, в Украине, идет война с мокшанской **********, поэтому я , как вменяемый гражданин Украины, голосовал за верховного главнокомандующего. За политика, имеющего авторитет в США, Европе...За наркозависимого кремлёвского клоуна голосовал только специфический контингент....
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14.12.2021 17:44 Ответить
Вопрос в том, что вы как малограмотный и закомплексованный человек бахвалитесь что цены на продукты растут, а вы голосовали за Порошенко.
Это и есть идиотизм.
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14.12.2021 19:45 Ответить
Ти, ідіот, проголосував за блазня, і ціни, що були стабільні з 2016 по 2019 роки виросли вдвічі за два роки. Задоволене, бидло?
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14.12.2021 23:30 Ответить
Ты такой же баран, которому я выше отвечал. Вам хоть объясняй хоть не обьясняй- баранами родились, ими и останетесь.
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15.12.2021 06:47 Ответить
в некоторых странах добывающих нефть - топливо на внутреннем рынке продают по цене значительно ниже мировых …а в Украине производящей сельхозпродукцию половину из этого списка - продают на внутреннем рынке по мировым ценам и государство ещё и поддакивает , мол такие мировые цены , вместо того чтобы вмешаться и ограничить рост цен , хотябына некоторые виды сельхозпродукции
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14.12.2021 17:30 Ответить
Я не курю и не пью. Это очень экономит средстваи инвестирует в здоровье и моя семья тоже. Так противно видеть бухие в хлам рожи забацаные. Блевотная вонищща цыгарок.
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14.12.2021 17:35 Ответить
Угу,то ,что ты только про бухло с цигарками прочитал-выдало тебя с головой)))))
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14.12.2021 17:39 Ответить
Так ты, ****, и не жри. Еще больше сэкономишь. Дебил. Тема про подорожание за год а он похвастаться решил. то , что ты предпочитаешь - всем по х...
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14.12.2021 19:11 Ответить
закинчилась эпоха бидности, ахахахах, тыкайте зелебобикам в хлебало это
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14.12.2021 17:35 Ответить
Та все подорожчало тому що українські ділки все зерно продають на експорть по найнижчим у світі цінам а повищенням цін на внутрішньому ринук компннсують за рахунок людей.
Так творить тільки держава яка цілеспрямовано хоче знищити країну.
Важку та енергетичну промисловість вже майже знищили атепер взялись за ретього ,,слона,,на яких тримається Україна за сільськогосподарську промисловість.
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14.12.2021 17:36 Ответить
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14.12.2021 17:36 Ответить
Другий рік місто косить чума,
Не працюють навіть борделі й тюрма,
Скінчився хліб, скінчилась вода,
З культурного життя - лише свати і квартал.
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14.12.2021 17:40 Ответить
Ау зебіли! хто відповість?
Скільки пів вареника коштують?
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14.12.2021 17:43 Ответить
так а "скабеева" с "г+г" уже выпустили серию сюжетов про борщевой набор?
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14.12.2021 17:45 Ответить
Все последствия от управленства "слуг" и зе, как раз в последний год и выльются всем в копеечку. Бедный нищий и голодный народ, не сможет протестовать. Всю "посуду и столы", мыть потом будем мы, к приходу следующего великого звиздуна.
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14.12.2021 17:47 Ответить
Результат глупости 73% черни,плебеев,совкодрочеров и наивных дурачков весной 19го.И это еще только начало,старый запас прочности подходит к концу.
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14.12.2021 17:56 Ответить
Так, стоп! То вже кінець епохи бідності, чи ще трохи треба почекати? З зебільних дебілів ніхто не скаже, що то і як?
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14.12.2021 18:00 Ответить
Началась эпоха выживания..
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14.12.2021 18:17 Ответить
РЕКОРДНЫЕ УРОЖАИ ЗЕРНОВЫХ. ГДЕ РЕЗУЛЬТАТ? В ЧЬЕМ КАРМАНЕ?
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14.12.2021 18:12 Ответить
Порох, астанавись ! ))
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14.12.2021 18:13 Ответить
І це вони ще в Нацбанк на повну не залізли.
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14.12.2021 18:16 Ответить
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14.12.2021 18:16 Ответить
Зебіли, захищайте найвеличнішого лідера **********, чого язики в дупи засунули!
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14.12.2021 18:21 Ответить
Каждый день на все растут цены. Коммуналка, продукты, предметы потребления, недвижимость, тарифы на все. И не останавливаются. Зато у правительства все охеренно. Просто диз*ец какой то.
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14.12.2021 18:25 Ответить
А що там з цінами на квитки 95-го аналу?
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14.12.2021 18:40 Ответить
инфляция. дорожают.
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14.12.2021 21:36 Ответить
Ще не всіх пенсів і слабких перебили? Нічого, нестача їжі все швидко виправить. Погано, шо це майже всіх торкнеться.
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14.12.2021 18:48 Ответить
Нечё жрать. Он ЗЕ цельную 1000 выдаёт на фитнес. Или вот на духовную пищу. И вобще питание святым духом очень целительно, очищает и просветляет. Народ физически поголодает и наконец-то включит мозги
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14.12.2021 19:11 Ответить
чудны дела твои Господи - цены в Украине растут на ВСЁ, а вот доллар($) почему то "падает"! совпадение? не думаю...
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14.12.2021 20:15 Ответить
Продукти на хліб не намажеш! (Мосійчук)
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14.12.2021 20:49 Ответить
даешь 4-х летку в 2 года!
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14.12.2021 21:37 Ответить
Хуже не будет! Голосуй по приколу!😁😁
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14.12.2021 21:39 Ответить
"жить стало лучше, жить стало веселее" (с) Сралин
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14.12.2021 21:47 Ответить
и що? Экономика рыночная: сколько хочу - столько и цену накручиваю. Какие проблемы? Не хотите - не покупайте.
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14.12.2021 22:07 Ответить
Та да ЗЕбил..вона как запел..А когда Порошенко был президентом то весь ЗЕскот в истерике бился проклинал лично Порошенко за то шо цибуля подорожала на 50 копочек.
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15.12.2021 01:59 Ответить
А де у цьому переліку авокадо, оливкова олія, стевія ?

А якщо без жартів, то зелохи зробили себе разом, нехай жеруть своє зелене лайно. Здорожчали не лише харчі, а майже усе.
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14.12.2021 22:16 Ответить
Эх,а помнится $ был по пять.
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15.12.2021 03:18 Ответить
То ще не все. З нового року зебілята будуть жерти все (включно з одежею, транспортом, таифами тощо) на 15-18% дорожче.
Тільки не забувайте славити клована
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15.12.2021 08:49 Ответить
Слышен глас Коли Тищенка: "Епоха бідності закінчилась"
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15.12.2021 08:51 Ответить
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