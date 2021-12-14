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Новости Политика Украины
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Зеленский (16523) Луценко (7719) УГО (169)

У Зеленского свыше 70 работников УГО в первом круге "лички". Это запуганный человек, - Луценко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

У Зеленского свыше 70 работников УГО в первом круге

Президента Владимира Зеленского постоянно запугивают угрозами его жизни и семье главы государства.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал бывший генеральный прокурор Юрий Луценко.

По его словам, еще до избрания президентом некоторые из политиков увидели в президенте страх за свою жизнь "и с тех пор Зеленский живет в атмосфере постоянных сигналов об опасности его жизни".

"Уже рассказывали о вероятности отравления членов его семьи, опасности проживания в его частном доме, опасности передвижения... Что вам говорить - у него более 70 работников УГО в первом круге "лички"", - рассказал Луценко.

Экс-генпрокурор отметил, что у Порошенко было в разы меньше – человек 10-15.

Но это речь о первом круге. На периметре стоят другие - есть еще разведки, есть еще передовые группы. И такого еще не было никогда. Я не говорю, что это плохо и президента не надо охранять. Нет, государство должно оберегать - и для государства, что 10, что 70 человек не такая уж роскошь. Вопрос в атмосфере, в которой он живет. И мы его видели на этой пресс-конференции – это запуганный человек с комплексом Наполеона", - сказал Луценко.

"Но эта информация об опасности жизни – это как наркотик, в ней постоянно нужно поднимать градус. В результате от простых покушений к нему перешли к покушениям на него, имени Васи Лаптева. Вы же знаете, что это офицер ФСБ, якобы говоривший с украинскими отставными офицерами. И этот "мятеж" комментировал целый Байден. То есть эта запуганность и удержание власти оказывает большое влияние на политику президента Зеленского. И это ключевое в этой истории", - подчеркнул политик.

Подробнее читайте в интервью Цензор.НЕТ с Юрием Луценко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Зеленскому надо было бояться не путча 1 декабря имени Ахметова, а государственного путча 20 февраля – из-за энергетики", - Луценко
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Топ комментарии
+67
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14.12.2021 17:28
+49
Надо говорить так, как есть - сцикливый недонаполеон.

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14.12.2021 17:27
+33
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14.12.2021 17:40
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Само собою - він обісрався, але й нам обісратися від його лякливості, кумедія з цим коміком.
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14.12.2021 18:37 Ответить
Колись близько знайомий ДАІшник з південної України казав що йому не подобався Ющенко коли приїзджав. Бо пересувався непомітно без перекриття вулиць та міліцейської охорони. І коли став президентом Янукович то знову цей знайомий відчув почуття особистої влади. Знову можна було гасать по дорозі з криками у мегафон СТАЯТЬ БАЯЦЦА, тикать жезлом. Тримати автівки на периферійних проїздах годинами. Результат жаги до звернього ставлення до людей- зараз він з протилежного боку українського кордону.
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14.12.2021 18:41 Ответить
Eto tochno, kokgda eto ************** jeholo do Latviji, tak trebovala ohrana boljshe security chem kogda jehali prezidenti USA
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14.12.2021 18:45 Ответить
73% скотов продали и предали страну на которую им наплевать ...это их выбор во время войны поставить на убогое недалёкое ничтожество...это не он такой это портрет этих ублюдков..
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14.12.2021 18:54 Ответить
Боится - это очень хорошо!
Это гарантия того, что что пацанчик не продаст Украину
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14.12.2021 19:43 Ответить
логика в чем?
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14.12.2021 22:20 Ответить
Продаст Украину = не жилец. Вот логика
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15.12.2021 22:21 Ответить
УДО это "условно-досрочные освобожденные"?
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14.12.2021 19:45 Ответить
Какое ничтожество, так за свою задницу переживает.
И зачем было уходить из квартала?
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14.12.2021 20:50 Ответить
"наридный президент"в окружении ********* нарида)))
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14.12.2021 22:18 Ответить
Короче, не лох, в бздун пархатый
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14.12.2021 23:09 Ответить
Скоро вся полиция с СБУ будет охранять наркомана.
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15.12.2021 00:00 Ответить
чушь.
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15.12.2021 02:07 Ответить
Необходимо на 50% сократить админхозрасходы во ВСЕХ государственных структурах !!!

Скоро бюджет не сможет обслуживать ЭТИ... и ЭТИХ... !!!
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15.12.2021 05:54 Ответить
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