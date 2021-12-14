Луценко рассказал о рисках от имплементации формулы Штайнмайера: "Херовый и еще херовее"
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Имплементация формулы Штайнмайера вряд ли станет причиной массовых протестов, но по факту это может привести к ряду негативных последствий, которые уже и спровоцируют протесты.
Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал бывший генеральный прокурор Юрий Луценко.
Луценко проанализировал риски, которые могут возникнуть в случае имплементации формулы Штайнмайера.
По его мнению, убрать из Конституции, что наша цель НАТО и ЕС, не удастся.
"Потому что это защищенная статья Конституции и чтобы ее снести, надо провести референдум. А удастся ли это на референдуме - не верю, потому что все опросы за последние годы показывают преимущественную поддержку НАТО и ЕС. При такой откровенной угрозе Кремля уверен, что она устоит", – сказал Луценко.
"Второе – закон о спецстатусе ОРДЛО. Каждый год он возобновляется. Когда-то это была страшная проблема из-за позиции "Свободы" и многих патриотов вне парламента. Но это была демонстрация Украиной первого шага внутри Минска, а поскольку Россия не делает ни шага, то мы не идем дальше. Это был имитационный шаг, и каждый год мы этот спецстатус продолжаем, и этого тоже даже никто и не заметил", - напомнил политик.
"Но ведь можно пойти дальше – и требовать закон, прости Господи, самостоятельную народную милицию, прокуратуру, суды. Можно ли это сделать? Теоретически да, если большая часть "Слуг" согласится (но я думаю, что они не смогут сделать это), плюс ОПЗЖ, плюс другие группы, которые готовы мириться с Кремлем, могут соскрести 226 голосов. Это опасность!" – заметил Луценко.
Также он назвал среди возможных последствий восстановление водоснабжения в Крым, для чего нужно только распоряжение правительства.
"Но здесь возникает вопрос, о котором ты Женя говорил, а я так долго отвечаю, если все это пройдет, как на это отреагирует общество? Есть два варианта: херовый и еще херовее. Если никак не отреагирует, то это херово, потому что это отложенный распад государства. Мы же понимаем, что как только станет успешной легализация "ЛНР" и "ДНР", какая республика будет следующей? Одесская, Закарпатская, Винницкая, Львовская… не буду перечислять – потому что там, где захочет Москва", - отметил политик.
"А если общество (накопившее колоссальное количество оружия) сильно отреагирует, тогда беспорядки в центре столицы (подчеркну беспорядки, а не Майдан, который был всегда мирным, веселым и солидарным) могут быть использованы кремлевской пропагандой как повод для вторжения – для защиты русскоязычного населения. И эта карта, о которой вы спрашиваете, очень напоминает не войска вторжения, а так называемые миротворческие силы, которые Путин решит обеспечить стабильностью. Таков мой долгий ответ", - заявил Луценко.
Интервью с экс-генпрокурором Юрием Луценко читайте здесь.
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Бо ж зебілля навалом.
1. вазелин подписал формулу штанмайера
2. армия не обеспечивается, питание стало отвратительным, нового вооружения нет
3. именно вазелин решил что пора покупать электроэнергию у рашки и беларуси
мало?
https://www.youtube.com/watch?v=zx6m5X3Gvg4&t=6s
когда будет штурм- сбежим за кордон
зегниды!
2. Стаття введена відповідно до законів України конституційнию більшістю депутатів ВРУ
3. Формулу Штайнмайєра підписав Зеленський. До цього вона цим штангенциркулем лише озвучувалася і мала негативні відгуки від Порошенка.
4. Можете навести доказ того, що Порошенко підписав мінськи домовленості?
5. Професійна Ванга чи Нострадамус у 40-му поколінні? Про безвіз, асоціацію і Томос казали те саме... Але тільки "за парєбріком"...