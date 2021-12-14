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Новости Политика Украины Формула Штайнмайера
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Луценко рассказал о рисках от имплементации формулы Штайнмайера: "Херовый и еще херовее"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Луценко рассказал о рисках от имплементации формулы Штайнмайера:

Имплементация формулы Штайнмайера вряд ли станет причиной массовых протестов, но по факту это может привести к ряду негативных последствий, которые уже и спровоцируют протесты.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал бывший генеральный прокурор Юрий Луценко.

Луценко проанализировал риски, которые могут возникнуть в случае имплементации формулы Штайнмайера.

По его мнению, убрать из Конституции, что наша цель НАТО и ЕС, не удастся.

"Потому что это защищенная статья Конституции и чтобы ее снести, надо провести референдум. А удастся ли это на референдуме - не верю, потому что все опросы за последние годы показывают преимущественную поддержку НАТО и ЕС. При такой откровенной угрозе Кремля уверен, что она устоит", – сказал Луценко.

Читайте также: "Зеленскому надо было бояться не путча 1 декабря имени Ахметова, а государственного путча 20 февраля – из-за энергетики", - Луценко

"Второе – закон о спецстатусе ОРДЛО. Каждый год он возобновляется. Когда-то это была страшная проблема из-за позиции "Свободы" и многих патриотов вне парламента. Но это была демонстрация Украиной первого шага внутри Минска, а поскольку Россия не делает ни шага, то мы не идем дальше. Это был имитационный шаг, и каждый год мы этот спецстатус продолжаем, и этого тоже даже никто и не заметил", - напомнил политик.

"Но ведь можно пойти дальше – и требовать закон, прости Господи, самостоятельную народную милицию, прокуратуру, суды. Можно ли это сделать? Теоретически да, если большая часть "Слуг" согласится (но я думаю, что они не смогут сделать это), плюс ОПЗЖ, плюс другие группы, которые готовы мириться с Кремлем, могут соскрести 226 голосов. Это опасность!" – заметил Луценко.

Также он назвал среди возможных последствий восстановление водоснабжения в Крым, для чего нужно только распоряжение правительства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Зеленского свыше 70 работников УГО в первом круге "лички". Это запуганный человек, - Луценко

"Но здесь возникает вопрос, о котором ты Женя говорил, а я так долго отвечаю, если все это пройдет, как на это отреагирует общество? Есть два варианта: херовый и еще херовее. Если никак не отреагирует, то это херово, потому что это отложенный распад государства. Мы же понимаем, что как только станет успешной легализация "ЛНР" и "ДНР", какая республика будет следующей? Одесская, Закарпатская, Винницкая, Львовская… не буду перечислять – потому что там, где захочет Москва", - отметил политик.

"А если общество (накопившее колоссальное количество оружия) сильно отреагирует, тогда беспорядки в центре столицы (подчеркну беспорядки, а не Майдан, который был всегда мирным, веселым и солидарным) могут быть использованы кремлевской пропагандой как повод для вторжения – для защиты русскоязычного населения. И эта карта, о которой вы спрашиваете, очень напоминает не войска вторжения, а так называемые миротворческие силы, которые Путин решит обеспечить стабильностью. Таков мой долгий ответ", - заявил Луценко.

Интервью с экс-генпрокурором Юрием Луценко читайте здесь.
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Топ комментарии
+11
Нічого доброго нас не чекає.
Бо ж зебілля навалом.
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14.12.2021 18:01
+11
Зеля вже нагородив дєл на довічне. Того воно так і трясеться за свою задніцу.
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14.12.2021 18:04
+10
да все что ты перечислил и есть
1. вазелин подписал формулу штанмайера
2. армия не обеспечивается, питание стало отвратительным, нового вооружения нет
3. именно вазелин решил что пора покупать электроэнергию у рашки и беларуси
мало?
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14.12.2021 18:12
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Правила форума Совет форумчан
Нічого доброго нас не чекає.
Бо ж зебілля навалом.
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14.12.2021 18:01 Ответить
Но Зеля ведь на это пошел в Париже ! Манкурт и предатель

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14.12.2021 18:02 Ответить
Зеля вже нагородив дєл на довічне. Того воно так і трясеться за свою задніцу.
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14.12.2021 18:04 Ответить
Зелена пліснява наполеглево та послідовно втілює в життя кремлівський сценарій розвитку України ,сценарій повернення України в "родную говєнь" Московію !!!))
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14.12.2021 18:05 Ответить
Что ,например? Продажные Минские соглашения? Или обворовывает армию? Или торгует с рашкой? Давай ,приведи пример
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14.12.2021 18:09 Ответить
да все что ты перечислил и есть
1. вазелин подписал формулу штанмайера
2. армия не обеспечивается, питание стало отвратительным, нового вооружения нет
3. именно вазелин решил что пора покупать электроэнергию у рашки и беларуси
мало?
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14.12.2021 18:12 Ответить
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14.12.2021 18:16 Ответить
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14.12.2021 18:18 Ответить
Імплементація цього непотреба ,це поразка і здача України московитам !!!)))
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14.12.2021 18:04 Ответить
Вот кто он вообще такой ? Этот недоучка картавый. Сидел бы вообще смолчал в тряпочку.
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14.12.2021 18:04 Ответить
Стули пельку ,тампакс кремлівський ,кишками тхне !!)))
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14.12.2021 18:07 Ответить
Может напомните кого посадил кроме печени этот плокулол чтоб его оправдывать?
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14.12.2021 18:09 Ответить
Попередники , це минуле ,це досвід ,який слід осмислювати ,брати до уваги і жити далі ,жити сьогоденнм !! Треба дивитися і висловлювати власні претензії до чинної влади!!)))
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14.12.2021 18:15 Ответить
Я з Югіком знайом особисто ,ще з 91 р. і чого варта ця потвора я знаю !! Але сенс статті в формулі цього штангельциркуля !!)))
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14.12.2021 18:22 Ответить
Нік Ріта, а пишеш від чоловічого роду, боюсь уявити як ви знайомі
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15.12.2021 00:11 Ответить
Це нік моєї жінки ,в якої ім"я Ритта,мвй нік десь забанений ,вже другий !!!)))
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15.12.2021 00:13 Ответить
Експерт у всіх галузях. Дипломатія, юриспруденція, енергетика...
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14.12.2021 18:08 Ответить
Справжній таксист )
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14.12.2021 23:26 Ответить
Дешеві зелені трюки для примітивних: Луценко, Рошен, і російська електрика

https://www.youtube.com/watch?v=zx6m5X3Gvg4&t=6s
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14.12.2021 18:25 Ответить
Это ты про зельцмана?
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14.12.2021 18:53 Ответить
Та куди ж йому до "фахівців", що ЗЕ зараз набирає
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15.12.2021 07:28 Ответить
Югик "разродился" большим интерьвью. Оно полностью даже в одну статью на "Цензоре" не умещается. ))
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14.12.2021 18:07 Ответить
Точно югку не опохмелили.Он как разошелся.
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14.12.2021 18:13 Ответить
Андрію ,охолонь !! Стаття не про Югіка,а про формулу Штангельциркуля ,чи ти вважаєш що її слід імплементувати ???)))
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14.12.2021 18:26 Ответить
Вот! Нормальный человек спросил. Я - честно отвечу- мой личное мнение таково: эта вся возня- навсегда. Потому, эта срань, от Штанмайера- просто промежуточный этап, для навешивания лапши. Завтра будет Формула Пи, по имени очередного вируса. Одни мы останемся в нетрадиционном половом органе, в заднице. И всё.
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14.12.2021 18:30 Ответить
Эта срань, война и возня за территории- навсегда, по этому срем на югика, на папередников, выбрали зелебобку и теперь не верим что страна вывезет

когда будет штурм- сбежим за кордон

зегниды!
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14.12.2021 18:42 Ответить
Детка, не стоит нервничать. Я никуда не сбегу, это точно, мне мои коты не позволят, а я и не стану возражать. А ты щас где? Я, хотя бы в 17 км от линии фронта. Мне. если что, можно и из танкового орудия в форточку влупить. И вот так- уже 7 лет. А ты где, воин сраный?
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14.12.2021 18:51 Ответить
Я щас не в положении- нетрадиционным половым органом к верху как те кому можно влупить в форточку, но это в первую очередь заслуга того, что мне действительно было очевидно за кого проголосовать. До 19го речь шла о западных миротворцах на донбасе. Уверен что твоя жопа была даже более защищена еще парочкой километров и спинами ЗСУ.
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14.12.2021 20:52 Ответить
свинособака, тебя каким ветром сюда занесло? тебе на срувесну надо
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14.12.2021 18:38 Ответить
Ни одна страна мира не имеет в Конституции статью о желании стремиться в военный блок.-Ни в одной стране мира нет главнокомандующего- четыреждыуклониста, пианиста в кипе. И это во время войны. Откуда украинцам растолковываешь как им жить? Где за Украину страдаешь? В какой стране ?
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14.12.2021 18:38 Ответить
1. Так і 73% довбнів немає ні в одній країні світу...
2. Стаття введена відповідно до законів України конституційнию більшістю депутатів ВРУ
3. Формулу Штайнмайєра підписав Зеленський. До цього вона цим штангенциркулем лише озвучувалася і мала негативні відгуки від Порошенка.
4. Можете навести доказ того, що Порошенко підписав мінськи домовленості?
5. Професійна Ванга чи Нострадамус у 40-му поколінні? Про безвіз, асоціацію і Томос казали те саме... Але тільки "за парєбріком"...
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14.12.2021 18:39 Ответить
1. Коля, в Конституції України так такої статті немає. Інше - така саме маячня як і перше.
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14.12.2021 18:58 Ответить
Ермак архитектор схемы, по которой Кремль дает доступ Коломойскому к российским энергоресурсам, взамен чего Киев соглашается на "формулу Штайнмайера". Ещё не вечер. Ермак-Козырь с Демченко замастырят подлянку и покруче.
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14.12.2021 18:27 Ответить
На фоне зеленского и гогилашвили, Югик кажется святым, а его треп, бальзам для ушей.
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14.12.2021 18:38 Ответить
 
 