Данилов о вероятности российского вторжения в Украину: угроза постоянна, но сейчас ситуация под контролем
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Угроза вторжения Российской Федерации в Украину есть всегда. Но на сегодняшний день ситуация находится под контролем.
Об этом на брифинге для журналистов заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Есть ли на сегодняшний день угроза нашей стране? Конечно, есть, она постоянна. Начиная с 2014 года, мы находимся в активной фазе выяснения отношений с РФ, и это не наша вина, мы ни на кого не нападали. Ситуация находится под контролем, обучение они проводят постоянно. Другое дело, что раньше на это не так обращали внимание", - отметил он.
По его словам, нынешнее скопление российских военных на границе не является угрожающим Украине.
"Что касается наличия и передвижения техники - они делают это постоянно. Они постоянно ставят лагеря, но у них нет сегодня такого количества людей, которое мы считали бы угрожающим. Но это не значит, что это не будет происходить завтра", - добавил секретарь СНБО.
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Между тем, никаких "русских" земель за пределами МКАДа вообще не существует. Есть Украина, у которой Московия украла название "Русь", но Украина - не Россия. И даже северные области, о которых упоминал Сокуров, могут считаться "русскими" только условно. К тому же, и в среде этнических условных русских (условных, потому что никаких "русских" как этноса не существует, есть лишь сумма порабощенных Москвой народов) все чаще проявляется желание если не найти свои корни, то хотя бы прирасти к новым, но непременно нерусским корням. Калининградская область, из которой были выселены все немцы, но которая желает возродиться в виде Восточной Пруссии и уйти прочь от России - самый яркий, но не единственный тому пример.
Таким образом, идея демонтажа России и появления на ее месте нескольких десятков малых государств упала на подходящую почву. Сама по себе, из-за бунтов снизу, РФ, разумеется, не распадется. Но группа энергичных авантюристов уже имеет шанс осуществить такой сценарий и управлять его развитием с выгодой для себя. Последнее, правда, сопряжено с риском: чтобы контролировать этот хаос, нужно большое искусство. Ничего даже близкого по способностям и возможностям в видимом окружении Путина нет, да и не предвидится. - https://charter97.org/ru/news/2021/12/14/447598/
Контролировать можно чем угодно.
Вермахтовские карты СССР были на много лучше прописаны чем советские.
Упрощая: Три - четыре публикуемые карты накладываются одна на другую. Там брались ещё дореволюционные.
Galina_W_
@galadriel999
·
1 год
1. Гогілашвілі проходив у справі поширення метадону (синтетичного аналога героїну). 2.Шприц із метадоном Гогілашвілі підкидав Бурбі йому в кабінет, щоб змусити замовкнути у справі "вагнерівців". 3.Метадон було знайдено у загиблого депутата Антона Полякова. Співпадіння? Не думаю
jackdorseydonotbanme
@jackdorseydono1
·
22 мин
После переговоров Бидона с пуйлом прослеживается новая риторика укр.власти об уступках (референдум и прочее) по Донбассу. А про Крым вообще забыли. Говорящая голова Данилов прямым текстом заявил о сдаче укр.интересов.