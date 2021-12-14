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Я объяснял Зеленскому, что Цемах – "билет Путина в Гаагу", но президент требовал его выдать, - Луценко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Я объяснял Зеленскому, что Цемах –

Экс-генпрокурор Юрий Луценко рассказал о нескольких своих спорах с президентом по выдаче Владимира Цемаха, причастного к установке "Бук", которой взорвали самолет малайзийских авиалиний MH-17.

Об этом Луценко рассказал в интервью Цензор.НЕТ.

"Я докладываю президенту. Он мне говорит: "Мне в этом списке нужен Цемах". Говорю: "Владимир Александрович, это невозможно. Цемах еще не дал показаний и, главное – вот вам письма от моих коллег из Голландии, для которых он ключевой свидетель. Он – билет Путина в Гаагу, потому что он размещал ракету БУК вооруженных сил РФ. Не ополченцев, не с военторга, а конкретного подразделения россиян", – рассказал Луценко.

"Мы же их вычислили по одной простой причине: эти придурки лаптеногие выстрелили, убежали, а двух солдат забыли. И эти солдаты звонят Цемаху: "Нас забыли". Тот звонит уже туда и говорит: "вы забыли солдат". И он их вез до границы с Россией. То есть Цемах ключевой свидетель – он видел, как заезжал российский экипаж Бука и как уезжал. У нас он не давал показаний, но мне прокуроры говорили, что он очень боится, что не попадет под обмен, и он сломается", – подчеркнул бывший генпрокурор.

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На тот момент Цемах не дал показаний, но мог пойти на сотрудничество со следствием, если бы его не выдали по обмену.

Однако президент требовал выдать Цемаха и вызвал из-за этого Луценко на Банковую.

"Говорю ему: "есть еще один нюанс. Вы помните, что в Нидерландах ничем не завершился референдум по ассоциации Украина-ЕС. Так вот, если Нидерданды, обиженные на то, что мы им не довезли ключевого свидетеля, под влиянием российских СМИ (а я напомню, что один из самых больших газовых хабов Газпрома находится тоже там) раскрутит эту истерию, то у нас может полететь еще и Ассоциация с ЕС". И тут, как сейчас, слышу голос Ермака: "Юрий Витальевич, да зачем нам эта Европа, нам надо с россиянами договариваться". Я еще помню, что был в нормальном настроении и говорю: "Ууууу, знакомые песни, я такую ​​штуку слышал много лет при Януковиче". Так мы быстренько и разошлись", - вспомнил Луценко.

Подробнее читайте в интервью Юрия Луценко для Цензор.НЕТ.
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Топ комментарии
+36
У кого-то еще остались сомнения, что зеленский - троянский осел русского мира в Украине?
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14.12.2021 18:39
+34
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14.12.2021 18:37
+21
ЗЕбила ни кто не обменяет. Сидеть будет в Украине
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14.12.2021 18:36
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Правила форума Совет форумчан
зебил, после того как твой зеЛох офорный выаполнил указание кремлевского фуйла и отдал цемаха в рашку - ВСЕ обмены ПРЕКРАТИЛИСЬ..

ДВА года прошло после ВОЗВРАТА цемаха зеленским - и ни одного обмена с тех пор..

миссия выполненна, и с радостью - ведь оно до сих пор на крючке у кремля, после того как зеленский "выступал" в банях расейских чиновников.
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14.12.2021 19:42 Ответить
ЗЕбила ни кто не обменяет. Сидеть будет в Украине
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14.12.2021 18:36 Ответить
Скорее, висеть
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14.12.2021 19:49 Ответить
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14.12.2021 18:37 Ответить
У кого-то еще остались сомнения, что зеленский - троянский осел русского мира в Украине?
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14.12.2021 18:39 Ответить
а вон, два зебила в верху, в спаме..
они и приперлись сюда поистерить про лученко, защищая зеЛоха офшорного
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14.12.2021 19:43 Ответить
"Троянский осёл" - совершенно точное определение (с). Зачёт.
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15.12.2021 01:42 Ответить
Эх, Вова, тебя никто не обменяет))
Сидеть будешь как зайчик))
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14.12.2021 18:39 Ответить
а чому єрмачок-тимофєєв не в списку Миротворця чи "Списку любітелей русского міра"?

Потрібно створити сайт "Любители русского мира"
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14.12.2021 18:40 Ответить
Гаденыш купил себе билет на скамью.
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14.12.2021 18:40 Ответить
Тут разве нужно что-то объяснять...очевидные вещи, сбил мирный самолёт, 400 человек погибли, ни о чем, такого не то что менять, а хранить как зеницу ока нужно....если конечно, это хотели довести до конца, а не замять....и я не о Зеленском. Наша страна тут пешка.
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14.12.2021 18:40 Ответить
Ще три роки тому я казав - Зеленський та тощо із ним прийде це Антимайдан, це риговсько-рашиський реванш.
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14.12.2021 18:43 Ответить
нє, 2.5 років тому про нього можна було казати, що він навіть цвяха не забив, йому ще рано в президенти...і зараз те ж саме...
от жінка його, та, да, лєпніну на стінах молотком позшибала, позолоту на ній, стіни в сіре вималювала...і все сама
а ще меню клопочеться
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14.12.2021 20:56 Ответить
да не видать вам Европу с такими ермаками, боже мой
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14.12.2021 18:43 Ответить
А Луценко в своих фантазиях не забыл кто следствие по этому делу ведет, что рисует в них какую то альтернативную реальность?
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14.12.2021 18:47 Ответить
Вот сейчас у руля Украины народ держит агента кремля, предателя, и што народ должен его терпеть и покорно ждать конца каденции, вместо того, чтобы его повесить за мошонку?
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14.12.2021 18:48 Ответить
С россией можно договариваться лишь о том, где будут закопаны их "зеленые человечки". Это я не про зеленского с ермаком. Пока что.
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14.12.2021 18:48 Ответить
Ситуация для Зеленского коннечно не завидная с этим цемахом. Особенно учитывая как он достался и какие риски пережили те,кто его доставлял. Возможно были какие то намеки от кацапов,по поводу сговорчивости в каких то вопросах если Зеля им пойдет на уступки. Но как мы видим - его попросту кинули как лоха. Иначе зачем было ему(Зеленскому) так подставлять себя с такой заметной фигурой.
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14.12.2021 18:51 Ответить
Так руководство отдела, которое в том числе занималось операцией по Цемаху, было уволено. Тоже кто-то подставил? А может людям пора глаза открывать? Цемаха вывезли не благодаря усилиям ОП, а вопреки. Если бы Клоун узнал об операции раньше, получилось бы как с вагнеровцами.
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14.12.2021 19:18 Ответить
Iгарь Бех постить з Данєцка, якщо що…
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14.12.2021 19:33 Ответить
зебил, после того как твой зеЛох офорный выполнил указание кремлевского фуйла и отдал цемаха в рашку - ВСЕ обмены ПРЕКРАТИЛИСЬ..

ДВА года прошло после ВОЗВРАТА цемаха зеленским - и ни одного обмена с тех пор..

миссия выполненна, и с радостью - ведь оно до сих пор на крючке у кремля, после того как зеленский "выступал" в банях расейских чиновников.
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14.12.2021 19:44 Ответить
Его кинули не КАК лоха, он и есть ЛОХ!"
В этом вся проблема: будучи ужасным ЛОХОМ во всем, это ничтожество поперлось в Президенты!
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14.12.2021 22:00 Ответить
нук Кривой Рог же думал договорится, ну ..как в кино, в сценарии же написано - до го во рит ся. Ну срежисовано!
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14.12.2021 18:52 Ответить

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14.12.2021 18:54 Ответить
Гогилашвили был и в «Оплоте», которым руководил убитый глава ДНР Захарченко
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14.12.2021 18:55 Ответить
Оплотом керував інший харьківський сєпар-також жмур.
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14.12.2021 19:34 Ответить
Ferrum@K5hLI9RexInilb0





ФСБ уже задумалось, а не переборщили они с агентурой в окружении Зеленского...
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14.12.2021 19:01 Ответить
Рухаємося далі. Углиб. До зеленого дна.
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14.12.2021 18:56 Ответить
Зеленський промакашка пуцина.
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14.12.2021 18:58 Ответить
Типо, олвэйсна?
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14.12.2021 20:01 Ответить
Да. Дід то вже старий. Сам не може.
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14.12.2021 20:03 Ответить
У зекрысы сегодня очередной "удачный день")...там сейчас Богдан у гондона соловьём поет
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14.12.2021 19:04 Ответить
Христо Грозев обосрал Голобородьку...
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14.12.2021 19:04 Ответить
А два года назад гениальный прокурор совсем другое говорил
https://www.dw.com/uk/%D0%BB%D1%83%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D1%96%D0%BD-%D1%86%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%85%D0%B0-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B8-%D0%BD%D1%96%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BC-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%81%D1%83%D0%B4%D1%83-%D0%BD%D0%B5-%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D0%B1-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0/a-50346420
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14.12.2021 19:04 Ответить
ТОМОС-НАТО-ЕС отменяется на 50 лет...пристегните ремни 73 % совковых Шариковых...
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14.12.2021 19:07 Ответить
Мы думали клоун уже на дне, нет, он продолжают копать дальше...
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14.12.2021 19:08 Ответить
Финляндия закупит у США крупную партию истребителей F-35 а по факту єто означает Финляндия вступила в НАТО...
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14.12.2021 19:11 Ответить
Целительная для души инфа.
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14.12.2021 21:25 Ответить
Во время задержания Цемаха погиб Народный Герой Украины, разведчик Александр Колодяжный / По приказу Цемаха расстреляли бойцов ВСУ из 30-й бригады: подробности убийства защитников Украины под Снежным /Цемах-еврейское имя, означает «растение».
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14.12.2021 19:13 Ответить
Оу, как подоляцкие и серлешевские боевые гомосеки перевозбудились и засрали комменты
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14.12.2021 19:17 Ответить
Какой глупий кацап
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14.12.2021 19:36 Ответить
Так його відпустили без допиту?! Оце пі ......!!! В США за Вагнергейт і здачу Цемаха уже б імпічмент був і суд. а у нас зебіли-смєтуни проти вакцинації воюють.
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14.12.2021 19:41 Ответить
https://youtu.be/hwPETjZAI7M
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14.12.2021 19:47 Ответить
Ну все, ждем фотки Зелика с подписью "Астанавитесь!"
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14.12.2021 19:50 Ответить
Тому і вимагав.
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14.12.2021 20:09 Ответить
Если клоун не понимает таких элементарных вещей, то он явно невменяем.
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14.12.2021 20:18 Ответить
Він- ворог !
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14.12.2021 21:50 Ответить
Еще остались слепые, которые не хотят видеть, что этих ребят росийские деньги и привели во власть, что бы развалить Украину изнутри?
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14.12.2021 21:11 Ответить
Луценко верить -себя не уважать. Он оправдывал президента, что тот обменял Цемаха.
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14.12.2021 21:49 Ответить
Юга, чего всплыл сейчас, где раньше был?
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14.12.2021 23:06 Ответить
Скоро Зеленского начнут знавать все оттого он зависит и у кого на ,,крючке,,- Раша, Коломойский, Ермак. Богдан да и Ахметов придавит.Его обязательно подставят, потом все разбегутся и его начнут прессовать- рейтинг0 , импичмент и т д Наверное что бы молчал СБУ охраняет няню- урку- нарко Гоишвили ( или как его там). Ему уже пора собирать чемоданы - может только за свою задницу сдать Украину Путину - длящегося он и сейчас - брат, которому хочется посмотреть в глаза и вылизать зад.
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15.12.2021 07:19 Ответить
Сдавать ....для него.....сори
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15.12.2021 07:21 Ответить
Сидять чайки на утесе - ГААААГА, ГААААГА, ГААГА.
а мимо летят бакланы и свистят СВИФТ,СВИФТ,СВИФТ. 8 лет украирнской карго эпопеи
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15.12.2021 09:06 Ответить
Цемах- и была цель кацапов со всеми этими обменами. После этого они уже не меняют людей. Адекватным людям это понятно.

А то что зеля пристроил всех чиновников и бандитов яныка то могут не замечать только упоротые зебилоиды
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15.12.2021 12:00 Ответить
 
 