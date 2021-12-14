Данилов настаивает на применении бустерной дозы вакцины в Украине: без этого будем иметь 15-20 февраля следующую волну коронавируса

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов прогнозирует следующую волну заболеваемости COVID-19 на 15-20 февраля 2022 года в случае низкого уровня вакцинации в Украине.

Об этом он заявил сегодня на брифинге в Офисе президента, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы настаиваем на том, что нам нужно внедрять бустерную дозу, и начинать нужно с пожилых людей, предлагать людям, чтобы они в третий раз вакцинировались. Если мы будем к этому медленно относиться, то можно спрогнозировать, что с 15-20 февраля мы будем иметь начало следующей волны заболеваемости", - заявил Данилов.

По его словам, необходимо увеличивать уровень вакцинации до 300 тыс. в сутки.

"Если уровень вакцинирования у нас будет на уровне 75-80% населения, мы можем гораздо проще проходить заболеваемость", – сказал он.

Он также добавил, что к середине января следующего года угроз, связанных с заболеваемостью новым штаммом СOVID-19, ожидать не стоит.

"Мы от него ("Омикрона". - Ред.) никуда не уйдем, потому что он уже есть на наших границах... Мы считаем, что до 15-20 января у нас не будет никаких угроз, связанных с заболеваниями. Но речь идет о том, что людям нужно вакцинироваться", - подчеркнул Данилов.

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