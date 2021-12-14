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Российские войска обстреляли позиции ВСУ в районе Авдеевки, Новолуганска и Новотошковского, потерь нет, - пресс-центр ОС

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Российские войска обстреляли позиции ВСУ в районе Авдеевки, Новолуганска и Новотошковского, потерь нет, - пресс-центр ОС

С начала суток со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 3 обстрела подразделений ВСУ, 1 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

Вблизи Новолуганского враг открывал огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В направлении Новотошковского оккупанты произвели обстрел из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.

В районе Авдеевки противник вел огонь из минометов калибра 120 мм.

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Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий неприятеля нет.

"Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы", - говорится в сообщении.
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Рідненькі наші, бережи вас Господь
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14.12.2021 17:41 Ответить
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14.12.2021 17:55 Ответить
Заметьте - « мирно обстреляли»
Так и доложите канцлеру Шольцум
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14.12.2021 18:04 Ответить
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14.12.2021 18:06 Ответить
Тоже самое можно и про кацапов сказать
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14.12.2021 18:06 Ответить
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14.12.2021 18:20 Ответить
Ну и как там переговоры ***** с дедушкой Байденом прошли? Закончили войну мирным планом? Или еще попрыгаем по граблям?
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14.12.2021 21:21 Ответить
 
 