Российские войска обстреляли позиции ВСУ в районе Авдеевки, Новолуганска и Новотошковского, потерь нет, - пресс-центр ОС

С начала суток со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 3 обстрела подразделений ВСУ, 1 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

Вблизи Новолуганского враг открывал огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В направлении Новотошковского оккупанты произвели обстрел из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.

В районе Авдеевки противник вел огонь из минометов калибра 120 мм.

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Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий неприятеля нет.

"Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы", - говорится в сообщении.