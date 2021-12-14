Луценко о похищении Чауса: Только потому, что Молдова критически нуждается в союзнике на этом фланге, не произошло худшего

Команда президента Зеленского путает джойстик и автомат.

Об этом политик сказал в интервью Цензор.НЕТ.

Луценко считает, что запись празднования дня рождения Савика Шустера в Вильнюсе делала одна из украинских спецслужб, что может вылиться в проблемы президента Зеленского перед следующими выборами.

"Это очень опасно, потому что… вообще проводить это за границей не имеет права ни одна украинская спецслужба. Но… еще и в Украине МВД это запрещено. А для внешней разведки это не запрещено. Поэтому это где-то так, между СБУ и службой внешней разведки есть теоретическая возможность установить и снять, а потом еще забрать такое замечательное видео. Качественное", - отметил Луценко в ответ на вопрос, кто мог снять такое качественное видео.

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При этом он отметил, что "есть скелеты в шкафу, и они вскрываются прямо перед выборами - так было у Порошенко, так будет и здесь".

"Мы говорили о Вагнере. Вы представляете себе видео в прямом эфире, где Лукашенко скажет, кто ему позвонил, предупредил о вагнеровцах. Вы же понимаете, что он это может сделать. Вы понимаете, что этому картофельному дуче поверит весь мир. Потому что сегодня очевидно, что ему звонили. Даже президент Зеленский уже дважды сам признался, что он звонил до задержания", - заметил Луценко.

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"Или, например, если на очередном шоу, например, Шустера появятся разведчики и скажут: я в Вильнюсе устанавливал аппаратуру. Вы представляете себе эту историю? С моей точки зрения команда Зеленского путает джойстик и автомат. Для них это одно и то же. А это совсем не смешно. Потому что после того, что произошло в Молдове (похищение судьи Чауса), только потому, что Молдова критически нуждается в союзнике на этом фланге, не произошло худшего. Хотя отношение к нам президента Молдовы Санду совершенно понятно. Отношение всех остальных тем более", - подчеркнул политик.

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