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Новости Политика Украины
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Луценко (7719) Молдова (1685) Чаус (338) Майя Санду (177)

Луценко о похищении Чауса: Только потому, что Молдова критически нуждается в союзнике на этом фланге, не произошло худшего

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Луценко о похищении Чауса: Только потому, что Молдова критически нуждается в союзнике на этом фланге, не произошло худшего

Команда президента Зеленского путает джойстик и автомат.

Об этом политик сказал в интервью Цензор.НЕТ.

Луценко считает, что запись празднования дня рождения Савика Шустера в Вильнюсе делала одна из украинских спецслужб, что может вылиться в проблемы президента Зеленского перед следующими выборами.

"Это очень опасно, потому что… вообще проводить это за границей не имеет права ни одна украинская спецслужба. Но… еще и в Украине МВД это запрещено. А для внешней разведки это не запрещено. Поэтому это где-то так, между СБУ и службой внешней разведки есть теоретическая возможность установить и снять, а потом еще забрать такое замечательное видео. Качественное", - отметил Луценко в ответ на вопрос, кто мог снять такое качественное видео.

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При этом он отметил, что "есть скелеты в шкафу, и они вскрываются прямо перед выборами - так было у Порошенко, так будет и здесь".

"Мы говорили о Вагнере. Вы представляете себе видео в прямом эфире, где Лукашенко скажет, кто ему позвонил, предупредил о вагнеровцах. Вы же понимаете, что он это может сделать. Вы понимаете, что этому картофельному дуче поверит весь мир. Потому что сегодня очевидно, что ему звонили. Даже президент Зеленский уже дважды сам признался, что он звонил до задержания", - заметил Луценко.

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"Или, например, если на очередном шоу, например, Шустера появятся разведчики и скажут: я в Вильнюсе устанавливал аппаратуру. Вы представляете себе эту историю? С моей точки зрения команда Зеленского путает джойстик и автомат. Для них это одно и то же. А это совсем не смешно. Потому что после того, что произошло в Молдове (похищение судьи Чауса), только потому, что Молдова критически нуждается в союзнике на этом фланге, не произошло худшего. Хотя отношение к нам президента Молдовы Санду совершенно понятно. Отношение всех остальных тем более", - подчеркнул политик.

Читайте интервью с Юрием Луценко здесь.
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Топ комментарии
+6
Недоумок розісрався і з Молдовою.
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14.12.2021 19:05
+5
Зелена пліснява втілює в життя кремлівський сценарій розвитку України ,сценарій повернення України в "родную говєнь" Московію !!!)))
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14.12.2021 19:07
+4
І не лише з нею !! Він опускає Україну нижче плінтуса !!)))
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14.12.2021 19:09
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За піар чого, чи кого?
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14.12.2021 19:09 Ответить
Віслючка Оманського !!! Кожна палиця має два кінці ,піар так само буває з відємним результатом !!!))))
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14.12.2021 19:11 Ответить
Так воно без сторонньої допомоги справляється так що я записувати не встигаю
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14.12.2021 19:15 Ответить
Недоумок розісрався і з Молдовою.
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14.12.2021 19:05 Ответить
І не лише з нею !! Він опускає Україну нижче плінтуса !!)))
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14.12.2021 19:09 Ответить
Интересно малыша тоже пуТчит?
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14.12.2021 19:06 Ответить
Юга,расскажи лучше про "дела" в США,где ты пока свидетелем.ПОКА)
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14.12.2021 19:07 Ответить
№4
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14.12.2021 19:16 Ответить
Зелена пліснява втілює в життя кремлівський сценарій розвитку України ,сценарій повернення України в "родную говєнь" Московію !!!)))
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14.12.2021 19:07 Ответить
Цензор по ходу разбирает на цитаты интервью Югы.
Юге только необходимо определиться кто он - политик или телеведущий.
А может шоумэн???
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14.12.2021 19:11 Ответить
какая разніца ?
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14.12.2021 19:12 Ответить
После бутылочки вискаря он может всьо
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15.12.2021 07:45 Ответить
понятно и без луцика, шо нынешние властители, - "чиста руцкий проэкт". он не может много нового добавить к тому что уже всем во всём мире стало понятно. ну может незначительные детали. просто интересно, с чего это вдруг после долгущего молчания? возможно, что то и вправду стало прояснятся в "круге втором" и он решил вслед за бойко и разумкову заявить и о себе? будем посмотреть, начнут ли появлятся и следующие "зашевелившиеся".
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14.12.2021 19:17 Ответить
А як там,до речі,протікає справа з Чаусом? Щось тиша дуже вже підозріла...
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14.12.2021 19:18 Ответить
Чаус каже. що став глухий. Не чує нічого .
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14.12.2021 19:31 Ответить
Хтось запевнив Зєєєлю, що так можна посадити Порошенка. Типу, викрадемо, причинимо у підвалі, коли він завиє, запропонуємо вивчити певні покази і озвучити їх. Але суддя виявився хитрішим і розумнішим за гопника з підворотні, якого мєнти легко беруть на понт.
Взагалі то вся наша прокурватура так працює. Як розслідують скажімо убивства? Беруть когось, хто теоретично може мати причетність, садять у пресхату до бандюганів, які влаштовують сердешному таке життя, що він за пару днів ладен признатися у будь-чому. Потім дають сценарій, який той має вивчити та зіграти на "слідчому експерименті" і - вуаля! Спрвав розкрита! А те що 2/3 посаджених насправді не винуваті, то справа десята, голвоне щоб зірочки вчасно отримувалися.
Я знав одного дядька, якому так дали 14 років з яких він відтрубив 8. Так, він був шалапутом, бухав, часом бився, ночував у "обєзьянніку", але не вбивав. Йому простот повезло, що справжнього вбивцю злапали по іншій спрві і вийшли і ту, по якій покійного знайомця посадили.
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14.12.2021 19:36 Ответить
Юга відомий гефогматог. Але, для декого, його посадка не стала наукою.
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14.12.2021 19:30 Ответить
юГік - ти "великий Майстер" жаргону та словблудства - знаем ....розкажи краще про це - про покидька портнова ...- ато от ЕС тепер вимагае від всіх силовиків та правоохоронних дати оцінку зашквару черговому зЄлі із гОгі...., але архіви памятають і про тебе ...., як ти відповів Андрусіву на питання чому не притягуется до відповідальності покидьок портнов який повернувся із Австріїїї- на що ти відповів ,
" В комментарии к посту исполнительного директора Украинского института будущего Виктора Андрусива о том, что из-за бездействия Луценко Портнов вернулся в Украину генпрокурор написал: "А у вас есть доказательства о совершенном им преступлении?".
....але Андрусів ще краще тобі на таке дав відповідь ...
так що не тринди юГіку - архіви поки що ви не позачищали - біда в іншому - дурний плебс живе за принципом 7-ми секунд памяті ...
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14.12.2021 19:32 Ответить
юГік - ти говори - говори .... якщо ти ставиш питання по Чаусу - як він опинився в Україні ....- то одразу виникае і інше питання - а як Чаус ОПИНИВСЯ у Молдові ...- коли він був вже оголошений в Україні у РОЗШУК, як він нелегально покинув Україну , хто перевіз та допоміг ...- розкажи про це юГік ....- як кажуть єВреї- сказавши А - скажеш і Я....
ато ви часто вміете про одне - не памятаючи про перше ...- а відповідь одна і проста- ПОЛІТДОЦІЛЬНІСТЬ коли ти у владі...яка немае ніякого до ВЕРХОВЕНСТВА ПРАВА
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14.12.2021 19:41 Ответить
З чимось можна погодитись ,ну коли говорить цей пристосуванець і негідник Луценко ,цей екс прокуроор без освіти за три роки ти багато справ відкрив на корупціонерів ? майже нічого ,заодно зумів посваритися з послом США і дуже вислужувався Джуліані , що б дискридитувати теперішнього американського президента ,чи може думаєш що всі забули ?
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14.12.2021 20:31 Ответить
Не бреши, з Джуліані Луценко навпаки, розсварився. Це ж Зеля через відмову Луценка влітку 2019-го обіцяв Трампу, що "от, коли в мене буде 100% свій Рябошапка, я тобі допоможу"
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14.12.2021 21:14 Ответить
Чауса похитили, чтобы отвлечь внимание от выхода расследования "вагнергейта", которое вышло через 8 месяцев после похищения Чауса. Я ничего не перепутал?
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14.12.2021 21:00 Ответить
...всё-таки Юрий достойный человек!
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15.12.2021 04:04 Ответить
 
 