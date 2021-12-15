Богдан заявил о распоряжении Зеленского посадить его в тюрьму вместе с Гордоном, Бутусовым, Шустером и Разумковым. ВИДЕО
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Бывший руководитель Офиса Президента Андрей Богдан сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский дал команду Государственному бюро расследований организовать его уголовное преследование, а также журналистов Дмитрия Гордона, Юрия Бутусова, Савика Шустера и политика Дмитрия Разумкова.
Об этом Богдан заявил в интервью Дмитрию Гордону, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Главком.
"Поставлена задача рыть, посадить Богдана в тюрьму. Ну, там список длинный. Там все: Бутусов, Савик Шустер, Дима Разумков и вся его группа", – заявил Богдан.
Экс-руководитель ОП утверждает, что команду и.о. руководителя ГБР Алексею Сухачеву дал лично президент Зеленский.
"Лично, да, дает команду посадить. Товарищ Сухачев - он сейчас исполняет обязанности. А очень хочет быть назначен постоянно, надолго, чтобы стабильно было. И тот все берет под контроль, совещания собираются. Получает негласные следственно-розыскные действия", – ответил Богдан на вопрос, дает ли команды лично президент Зеленский.
Санкцию суда на проведение следственных действий, по информации Богдана, выдает судья с Полтавы, которого ДБР шантажирует из-за обвинений в получении взятки.
"У них есть там какой-то судья в Полтавской области, в городе Полтаве. Его взяли на взятке… Стандартная практика. Взяли на взятке, подвесили. И он им подписывает, не читая", – заявил Богдан.
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(Ху-і-Ло посадив і знищив всіх хто привів його до влади)
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