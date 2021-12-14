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Новости Политика Украины
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Зеленский (16523) Коломойский (1762) Богдан Андрей (384)

Познакомился с Зеленским в приемной крупного бизнесмена, адвокатом которого я был, - Богдан

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Познакомился с Зеленским в приемной крупного бизнесмена, адвокатом которого я был, - Богдан

Экс-глава Офиса президента Андрей Богдан заявил, что познакомился с будущим президентом Владимиром Зеленским в приемной одного крупного бизнесмена, у которого работал юристом.

Об этом Богдан заявил в интервью Дмитрию Гордону.

"В приёмной одного крупного бизнесмена", - ответил Богдан на вопрос, где познакомился к Зеленским.

На уточняющий вопрос, была ли это приемная олигарха Игоря Коломойского, Богдан уклончиво ответил, что "и так понятно кто этот бизнесмен".

"Я не хочу... Ну, как бы вообще понятно, кто этот бизнесмен. Но это будет неправильно: называть имена. Тем более, в те времена я был его адвокатом, душеприказчиком", - заявил Богдан.

Отметим, что Андрей Богдан известен как адвокат Игоря Коломойского. Это публично подтверждал, как сам Богдан, так и олигарх Коломойский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Богдан заявил о распоряжении Зеленского посадить его в тюрьму вместе с Гордоном, Бутусовым, Шустером и Разумковым
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Топ комментарии
+19
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14.12.2021 19:26
+17
у коломойского есть душа, что ей требуется приказчик?
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14.12.2021 19:21
+13
І я уявляю, що Беня говорив Богдану про Зелю.
Тіпа такого - бачиш мальчішку наркомана - зроби з нього президента. Паржьом.
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14.12.2021 19:33
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у коломойского есть душа, что ей требуется приказчик?
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14.12.2021 19:21 Ответить
Тонкая душа поэта!!!
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14.12.2021 19:22 Ответить
Фотографа у парку.
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15.12.2021 00:00 Ответить
Якщо і була, то він її уже дияволу продав.
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14.12.2021 19:23 Ответить
зЄленому баксу
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14.12.2021 19:49 Ответить
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14.12.2021 19:30 Ответить
Відкрив у собі суперздібність: прокидаюся вночі і починаю розмовляти з сером Байденом.
Причому, без телефона!
І без Байдена.
Я - феєричний!
През. ВАЗеленський
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14.12.2021 19:30 Ответить
Ну звісно,де б він ще міг з ним познайомитись...
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14.12.2021 19:21 Ответить
В гримерке. Где еще клоунам встретиться...
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14.12.2021 19:30 Ответить
Тато Бєня зробив з колоди Буратіну і познайомив з ним Бодю.
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14.12.2021 19:24 Ответить
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14.12.2021 20:04 Ответить
Шо це за слово - душоприказник? Це якось пов"язано з душем?
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14.12.2021 19:25 Ответить
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14.12.2021 19:26 Ответить
Тобто гниди з одного кубла !!)))
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14.12.2021 19:29 Ответить
Не бізнесмена, а шахрая.
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14.12.2021 19:31 Ответить
Что то Коломойский промахнулся с Зе!
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14.12.2021 19:31 Ответить
а он ещё и не стрелял. будем посмотреть ))
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14.12.2021 19:39 Ответить
у чому
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14.12.2021 19:46 Ответить
Его теперь ассоциируют с клоуном
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15.12.2021 16:04 Ответить
І я уявляю, що Беня говорив Богдану про Зелю.
Тіпа такого - бачиш мальчішку наркомана - зроби з нього президента. Паржьом.
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14.12.2021 19:33 Ответить
не токо беня сунул ссыклобородька...не забудьте авакяна с портновым наградить...
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14.12.2021 19:35 Ответить
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14.12.2021 19:43 Ответить
олігархо борбіст ...
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14.12.2021 19:45 Ответить
У Игорьвалерича вовка пиписькой имитировал игру на рояле? Там и познакомились?
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14.12.2021 19:43 Ответить
там в ті часи було інше - там плазували та лизали ...
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14.12.2021 19:45 Ответить
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14.12.2021 20:01 Ответить
як що ти такий великий ПРАВДОЛЮБ - то чому буде "неправильно" назвати бЄня...
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14.12.2021 19:43 Ответить
Богдан познакомился с Зеленским в постели большого бизнесмена..
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14.12.2021 19:45 Ответить
Богданутый с Зеленюхнутым хлебали из одного корыта и зад один лизали !
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14.12.2021 19:47 Ответить
Штирлиц,вы на кого работаете,на Порошенко или Розумкова или Тмошенко?

Я всего лишь адвакат...самокат..Чуваки,бабло косю сам по себе...
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14.12.2021 19:49 Ответить
Штірліц це український полковник, а Бенін Колобок - це "Мальчіш Плохиш"
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14.12.2021 20:01 Ответить
мог бы сказать, что "с одним бизнесменом отдыхал в бане, там и познакомился". У карлика задница бы сгорела
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14.12.2021 19:50 Ответить
на хрена богдашка тут лепит горбатого????
чего это у него так язык развязался???
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14.12.2021 19:52 Ответить
у бурятоликого личная неприязнь...шо кушать не может...
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14.12.2021 19:55 Ответить
в приемной крупного бизнесмена-темнит Богдан украинцам по привычке. Коломойский в Израиле разработал довольно сложную схему отъёма земли у украинцев. Фигурантами схемы были Богдан и Розенберг, который Ставицкий. Потом эта схема была существенно упрощена с помощью Зеленского, буратины Коломойского, и его обезьянника-ВР.



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14.12.2021 19:54 Ответить
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14.12.2021 19:58 Ответить
принесла може й більше. тільки не в бюджет України, а в касу сроного клоуна і його шобли.
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14.12.2021 23:40 Ответить
Богдан,как был ,так и остался мелким и подленьким.Он заминировал СН своими людьми и сейчас пытается диктовать свои условия Зе.Богдан -двойник Портнова.через своих людей в Раде минирует законодательство.Напропалую ,через афилированные фирмы торгует с усатым людоедом Лукой.
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14.12.2021 20:00 Ответить
Тепер зрозуміло де зеля відкопав цього бидлана.
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14.12.2021 20:04 Ответить
Великий бизнесмен, который ни построил ни одного предприятия которое бы торговало какой либо продукцией.
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14.12.2021 20:10 Ответить
Не соромно за це жидівське болото?можете не відповідати,дегенератами та терплячим телепням соромно не буває,ніколи тут не буде нічого хорошого,поки жидівня присутня у владі та володіє ресурсами.
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14.12.2021 20:17 Ответить
"Когда я на почте служил ямщиком, Был молод, имел я силёнку,
И крепко же, братцы, в селенье одном Любил я в ту пору девчонку.
Сначала не чуял я в девке беду, Потом задурил не на шутку:
Куда ни поеду, куда ни пойду, Всё к милой сверну на минутку.
И любо оно, да покоя-то нет, А сердце болит всё сильнее.
Однажды даёт мне начальник пакет: «Свези, мол, на почту живее!»
Я принял пакет - и скорей на коня, И по полю вихрем помчался,
А сердце щемит, да щемит у меня, Как будто с ней век не видался.
И что за причина, понять не могу, И ветер так воет тоскливо...
И вдруг - словно замер мой конь на бегу, И в сторону смотрит пугливо.
Забилося сердце сильней у меня, И глянул вперед я в тревоге,
Потом соскочил с удалого коня, - И вижу я труп на дороге.
А снег уж совсем ту находку занёс, Метель так и пляшет над трупом.
Разрыл я сугроб-то и к месту прирос, - Мороз заходил под тулупом.
Под снегом-то, братцы, лежала она... Закрылися карие очи.
Налейте, налейте скорее вина, Рассказывать больше нет мочи!"
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14.12.2021 20:27 Ответить
Народний депутат від "Слуги народу" Микола Тищенко запропонував однопартійцям відсвяткувати новорічний корпоратив у заміському ресторані Harvest.

Відповідне листування у партійному чаті зафіксував кореспондент видання Новини.LIVE.
Відомо, що ресторан Harvest знаходиться на Обухівському шосе у Козині. У ньому є івент-тераса, зона приватних басейнів, співочий фонтан, дитяча ігрова зона, а також приміщення самого ресторану.

Слід зауважити, що окремої уваги заслуговують ціни у закладі. Зокрема, пляшка найдешевшого шампанського там коштує 2650 гривень, а гарячі закуски - від 220 до 990 грн.

Серед їжі можна вибрати карпачо з лососем, листям руколи та апельсиновим соусом за 380 грн, а салат з вугром та кіноа обійдеться у 590 грн. За крем-суп із цвітної капусти та шпинату доведеться віддати 210 грн, домашній борщ - 285 грн, а за ризото з морепродуктами - 480 грн.

У меню також є піца ("Карбонара" коштує 480 грн), бургер з мармурової яловичини за 790 грн, а також стейк "Рібай Австралія", який коштує 1690 грн за 100 г. Крім того, до столу подають котлети з індички за 210 грн, камчатського краба (від 850 грн за 100 г) та смажену картоплю за 160 грн.
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14.12.2021 20:32 Ответить
Богдан: Познайомився з Зеленським у сауні під час корпоративу...
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14.12.2021 21:05 Ответить
когда уже этого бизнесмена экстрадируют, вместе с тобой
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14.12.2021 21:41 Ответить
Как можно было быть вообще адвокатом "того" бизнесмена. Наверно помогал ему в его грязных делах.
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15.12.2021 04:10 Ответить
 
 