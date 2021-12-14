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Новости Политика Украины
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Зеленский присвоил звание Героя Украины посмертно онкологу Киндзельскому, лечившему ликвидаторов катастрофы на ЧАЭС

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Зеленский присвоил звание Героя Украины посмертно онкологу Киндзельскому, лечившему ликвидаторов катастрофы на ЧАЭС

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины с удостоением ордена Государства (посмертно) врачу-онкологу, радиологу Леониду Киндзельскому.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

"Благодаря этому выдающемуся врачу и ученому были спасены многие ликвидаторы последствий Чернобыльской катастрофы, в частности, получившие смертельную дозу облучения. Его очень хорошо знают чернобыльцы, но не очень хорошо о нем знают украинцы", - отметил Зеленский.

Леонид Киндзельский был главным радиологом Минздрава УССР в 1978-1986 годах и активно участвовал в лечении пострадавших в результате аварии на Чернобыльской АЭС.

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Из группы пожарных, которые первыми прибыли к месту катастрофы на ЧАЭС и получили особо большую дозу облучения, 13 ликвидаторов были отправлены на лечение в Москву, а 11 пациентов – в Киевский институт радиологии и онкологии Леонида Киндзельского. В результате в группе Леонида Киндзельского выжили все, а из второй группы – только двое. В общей сложности из 115 человек, которым был поставлен диагноз "острая лучевая болезнь" и прошедших через руки украинского профессора, умер только один человек.

Киндзельский ушел из жизни 19 апреля 1999.
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Топ комментарии
+7
Только хотел сказать. Герой - кто совершил подвиг. А тут можно выдавать "За заслуги перед Украиной" разных степеней.
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14.12.2021 19:59
+6
Ні в якому разі не хочу применшити заслуги цього лікаря але це звання роздають направо і на ліво.
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14.12.2021 19:48
+5
Ну если он был достоин этого звания,почему
при жизни не присвоили?
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14.12.2021 20:29
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Ні в якому разі не хочу применшити заслуги цього лікаря але це звання роздають направо і на ліво.
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14.12.2021 19:48 Ответить
Только хотел сказать. Герой - кто совершил подвиг. А тут можно выдавать "За заслуги перед Украиной" разных степеней.
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14.12.2021 19:59 Ответить
Может журналисты напутали и ему дали трудового героя а не военного.
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14.12.2021 20:02 Ответить
Какого "трудового"? Это в совке были раздельно ГСС и ГСТ (Герой соцтруда). В Украине нет разделения ибо "Звання Герой України присвоюється громадянам України за
здійснення визначного геройського вчинку або визначних трудових
досягнень".
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15.12.2021 09:04 Ответить
Звання Геро́й Украї́ни - державна нагорода України, найвищий ступінь відзнаки в Україні, що надається громадянам України за здійснення визначного геройського вчинку або видатного трудового досягнення. Героєві України вручається орден «Золота Зірка» за здійснення визначного геройського вчинку або орден Держави - за надзвичайні трудові досягнення.
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15.12.2021 12:30 Ответить
Неужели трудно прочесть устав награды перед награждением?

Хотя может ему дали трудового героя, а журналисты не уточнили.
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14.12.2021 20:01 Ответить
Ты , уверен , и сам его не читал. Это при Совке были Герои и Герои Труда. В Украине только звание Героя и присуждают за боевые подвиги и трудовые заслуги. Недавно , например ,директору КБ Луч. Коростелеву дали Героя за Нептун ,а не за прикрытый дзот. А. , Орден За Заслуги Осел спаплюжив , наградив мужа своей секретутки
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14.12.2021 21:36 Ответить
Звання Геро́й Украї́ни - державна нагорода України, найвищий ступінь відзнаки в Україні, що надається громадянам України за здійснення визначного геройського вчинку або видатного трудового досягнення. Героєві України вручається орден «Золота Зірка» за здійснення визначного геройського вчинку або орден Держави - за надзвичайні трудові досягнення.
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15.12.2021 12:30 Ответить
В израиле ликвидаторам чаэс каждый год платят по 2000 долларов
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14.12.2021 20:03 Ответить
якби бубочка хоч ще щось корисне робив - ціни б йому не було
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14.12.2021 20:18 Ответить
и опять к дате....а не по заслуге !!! (понимаете что хочу сказать?)
и почему опять Героя??? и тогда почему ему одному? ???
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14.12.2021 20:25 Ответить
Ну если он был достоин этого звания,почему
при жизни не присвоили?
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14.12.2021 20:29 Ответить
При жизни присваивать было не за что. Дело в том, что в 6-й московской больнице пострадавшим подсаживали костный мозг. Все оборудование, которого в совке вообще не было привез с собой и делал пересадки американец Роберт Гейл. Дело было новое и малоизученное. И в результате он у всех, кроме одного, отторгся. А в Киеве также оборудования не было. И его не подсаживали.
Вот и весь хрен до копейки. Подробнее можно почитать ЗДЕСЬ.
Но там зря написали, что типа "киевлянам запретили пересаживать костный мозг".
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15.12.2021 09:00 Ответить
Действительно был Доктор, оч многих спас. Були такі люди. Най їх більше буде.
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14.12.2021 21:12 Ответить
А когда звание героя Журавлю присвоит, которого бросил умирать медленной смертью в серой зоне????
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14.12.2021 21:13 Ответить
Уже хорошо , что в кокосовом угаре фамилию не перепутал , и не наградил Недзельского ( Неделю)
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14.12.2021 21:29 Ответить
ну тепер ясно чому зеля нічим іншим не займається. він прост не встигає - поки роздаси ті нагороди, вже й день пройшов
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14.12.2021 22:19 Ответить
...пока мы у власти,мы своих не забываем...!?
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14.12.2021 22:49 Ответить
 
 