Зеленский присвоил звание Героя Украины посмертно онкологу Киндзельскому, лечившему ликвидаторов катастрофы на ЧАЭС
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Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины с удостоением ордена Государства (посмертно) врачу-онкологу, радиологу Леониду Киндзельскому.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
"Благодаря этому выдающемуся врачу и ученому были спасены многие ликвидаторы последствий Чернобыльской катастрофы, в частности, получившие смертельную дозу облучения. Его очень хорошо знают чернобыльцы, но не очень хорошо о нем знают украинцы", - отметил Зеленский.
Леонид Киндзельский был главным радиологом Минздрава УССР в 1978-1986 годах и активно участвовал в лечении пострадавших в результате аварии на Чернобыльской АЭС.
Из группы пожарных, которые первыми прибыли к месту катастрофы на ЧАЭС и получили особо большую дозу облучения, 13 ликвидаторов были отправлены на лечение в Москву, а 11 пациентов – в Киевский институт радиологии и онкологии Леонида Киндзельского. В результате в группе Леонида Киндзельского выжили все, а из второй группы – только двое. В общей сложности из 115 человек, которым был поставлен диагноз "острая лучевая болезнь" и прошедших через руки украинского профессора, умер только один человек.
Киндзельский ушел из жизни 19 апреля 1999.
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здійснення визначного геройського вчинку або визначних трудових
досягнень".
Хотя может ему дали трудового героя, а журналисты не уточнили.
и почему опять Героя??? и тогда почему ему одному? ???
при жизни не присвоили?
Вот и весь хрен до копейки. Подробнее можно почитать ЗДЕСЬ.
Но там зря написали, что типа "киевлянам запретили пересаживать костный мозг".