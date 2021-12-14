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Новости Политика Украины
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Зеленский (16523) Богдан Андрей (384) Ермак Андрей (1185) Офис Президента (1692)

Ермак никогда не говорит Зеленскому "нет". Любой бред – "Давай, класс!", - Богдан

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Ермак никогда не говорит Зеленскому

Бывший глава Офиса президента Андрей Богдан ответил на вопрос, кто руководит страной – президент Владимир Зеленский или глава ОП Андрей Ермак.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на интервью Богдана Дмитрию Гордону.

Журналист попросил Богдана прокомментировать свое мнение, что Украиной руководит не Зеленский, а Ермак.

"Мне кажется, нет. Это симбиоз двух людей, и Владимир Зеленский в нем превалирует. Ермак никогда ему не говорит "нет". Любой бред, любая сюжетная линия – "Давай, класс!" Эй, ребята, заходите, президент идею дал. Но это ведь так не работало, не работает и не будет работать", – сказал экс-глава ОП.

Читайте также: Богдан заявил о распоряжении Зеленского посадить его в тюрьму вместе с Гордоном, Бутусовым, Шустером и Разумковым

На вопрос, чем Ермак "взял Зеленского", Богдан сказал, что не хочет погружаться в эту грязь.

"У них старая история, они друг друга знают лет 8–10. Что они там делали – это их история. Пусть они своей историей и живут", – подчеркнул Богдан.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Познакомился с Зеленским в приемной крупного бизнесмена, адвокатом которого я был, - Богдан
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Топ комментарии
+32
на фоні ЗЕ-льоного поноса і козині шарики виглядають елегантно
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14.12.2021 20:12
+27
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14.12.2021 20:27
+26
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14.12.2021 20:40
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Когда про зелю, и Гордон и Богдан - нормальные ребята.
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14.12.2021 20:09 Ответить
на фоні ЗЕ-льоного поноса і козині шарики виглядають елегантно
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14.12.2021 20:12 Ответить
А давно Богдан сам був такий? А тепер в забутті став праведний. Цитуємий. В принципі -така вся політична нібито єліта України.
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14.12.2021 20:37 Ответить
Ви знайшли серед павуків у банці "нормальних хлопців"?!
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14.12.2021 20:24 Ответить
я павуків завжди вважав "нормальними пацанами", на відміну від навозних мух породи ЗЕ
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14.12.2021 20:39 Ответить
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14.12.2021 20:40 Ответить
О-ля-ля !!!!!!!!!!!!!!

срамота !

На запитання, чим Єрмак "узяв Зеленського", Богдан сказав, що не хоче занурюватися в цей бруд.

"У них стара історія, вони одне одного знають років 8-10. Що вони там робили - це їхня історія. Нехай вони своєю історією і живуть", - наголосив Богдан.
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14.12.2021 20:57 Ответить
Вова + Ермеля
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14.12.2021 21:08 Ответить
Не?
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14.12.2021 22:11 Ответить
За Зеленського кумівство процвітає в квадраті, навіть в кубі!
Вовочка не дотримався жодної обіцянки. Дві весни минуло, садити нема кого, бо крадії, корупціонери, хабарники, нероби, зрадники, профнепридатні, паяци, українофоби, реваншисти, хами - свої, зелені, їх чіпати не можна.
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14.12.2021 20:39 Ответить
ви здивовані ?
нагадаю - "Бетмен"

Джокер хоче розсмішити місто до смерті
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14.12.2021 20:48 Ответить
а потому что нет мозгов и нормального кадрового резерва. Назначать друзей, знакомых, на высочайшие посты, с доступом к секретной информации, без проверки органами безопасности. Боже, это пц
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14.12.2021 22:27 Ответить
агент фсб впливу
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14.12.2021 20:13 Ответить
"ні" то лєнкіно і мендельші
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14.12.2021 20:13 Ответить
Два,три,..........під...си,сходіть посрати в сраку...
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14.12.2021 21:00 Ответить
Це так Богдана прорвало після того як його власника Беню розчарувала відміна рішення ОАСК?
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14.12.2021 20:15 Ответить
Так зекрыса сейчас ещё миллиардов Бене отстегнет
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14.12.2021 20:57 Ответить
Я знав, що між ними є щось інтимне.)
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14.12.2021 20:17 Ответить
А откуда это Богдан знает? Если я не ошибаюсь его уже не было, когда Ермак мог подобное говорить..
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14.12.2021 20:19 Ответить
Бодя ж передал невесту из рук в руки Ермаку
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14.12.2021 20:59 Ответить
Здається саме Єрмак вербував Зеленського.
Ця гей гей парочка давно працює на хутіна.
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14.12.2021 20:20 Ответить
це їх "історія" - гогі тому підтвердження...

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14.12.2021 20:22 Ответить
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14.12.2021 20:27 Ответить
Було б класно, якщо б Зе посадив Богдана і Гордона.
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14.12.2021 20:30 Ответить
Це точна. Може раніше б на Ростов поїхав звідси... наркот переляканий.
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14.12.2021 20:36 Ответить
Двух своих бывших)))
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14.12.2021 20:40 Ответить
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14.12.2021 21:06 Ответить
Бывший руководитель Офиса президента Украины Андрей Богдан заявил в интервью основателю интернет-издания «ГОРДОН» Дмитрию Гордону, что против него и других критиков власти готовят уголовные производства.

«Я знаю, что тебя вообще должны были уже посадить. Тебя собирались посадить?» - спросил журналист.

«Собираются. Тебя тоже, кстати, собираются посадить, - ответил Богдан. - Там уже крайняя стадия безумия. Там всех садят. Причем там уже пачками пошли»...
...«Я не знаю. У нас не хватает камер. Потому что там [в списке] все: [журналист, главный редактор издания «Цензор.НЕТ» Юрий] Бутусов, [телеведущий] Савик Шустер, [бывший спикер Верховной Рады] Дима Разумков и вся его группа… Еще 100 тысяч каких-то людей. Блин, просто какие-то блогеры, где-то в Facebook он их встретил… Иван Иванович Жопа, вибачте на слові. Какие-то боты, какие-то непонятные люди», - сказал Богдан.
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14.12.2021 21:28 Ответить
«У них есть какой-то судья в Полтавской области, в городе Полтаве. Его взяли на взятке… Стандартная практика: взяли на взятке, подвесили. И он им подписывает, не читая. Ну 99% [решений]. Да, и тебя тоже взяли», - сказал бывший руководитель Офиса президента.

Гордон спросил, почему Зеленский так нетерпим к критике.

«Да я не знаю, что с ним за два года произошло. Но это же какая-то катастрофа. Но ты видишь, что это не тот человек, которого мы знали тогда. Это вообще другой человек. Какие-то физико-химические изменения, наверное, произошли, психологические изменения… Я не знаю, что произошло», - сказал Богдан.

«Ты сказал, ты его уважал. А я тебе говорю: я его любил. Я его просто любил», - отметил Гордон.
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14.12.2021 21:29 Ответить
физико-химические,психологические изменения

конечно,наркота ещё и не к таким изменениям приведёт
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14.12.2021 21:48 Ответить
грустно. Надеяться приходится только на нашу армию и операторов Байрактаров
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14.12.2021 22:31 Ответить
"Да я не знаю, что с ним за два года произошло"

Лошарам просто соромно зізнатися що вони лошари яких відсторонили від корита. Притомним людям давно виднося що воно є - тупий совковий закомплексований мудак.
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14.12.2021 22:40 Ответить
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14.12.2021 20:38 Ответить
Если он Ермак то пора его отправлять освобождать Сибирь.
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14.12.2021 20:42 Ответить
Ващета захватывать.
Но пусть идет
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14.12.2021 20:44 Ответить
Від кого той Єрмак звільняв Сибір?
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14.12.2021 20:46 Ответить
От местного населения.
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14.12.2021 20:48 Ответить
Хотя сам был из местных ханов.
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14.12.2021 22:11 Ответить
Нет вообще-то, он был бандюком из казанских татар, на службе маскавитского хана.
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15.12.2021 00:02 Ответить
НО не из простых,раз его похоронили на кладбище для знатных татар,но за его пределами.
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15.12.2021 07:55 Ответить
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14.12.2021 20:55 Ответить
Зеленский

- завтра произойдет переворот!
Ермак

- ура!!! Классная идея, ребята идите сюда, переворот готовить будем.
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14.12.2021 20:42 Ответить
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14.12.2021 20:51 Ответить
"У них старая история, они друг друга знают лет 8-10. Что они там делали - это их история. Пусть они своей историей и живут", - подчеркнул Богдан.

Ясное дело что Богдан знает что делает ФСБ с бесполезными болтунами.
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14.12.2021 20:45 Ответить
...Я не знаю, чи хтось колись виведе Зе зі світу рожевих поні і пояснить йому, що Україна існує у досить недружньому оточенні, за нечисленними винятками. Що міжнародна підтримка, скріплена здоров'ям, кров'ю і нервами Порошенка, саме на цьому і тримається: на здоров'ї, крові та нервах. І що ситуація може змінитися у будь-який момент, і кожне необережне слово має свою ціну, кожен дебільний жарт чи прояв глупоти відразу ж конвертується у послаблення наших позицій.

Я не знаю, чи хтось йому це пояснить і чи є смисл у такому поясненні. Колись у одному радянському фільмі була фраза, що і «зайця можна навчити палити». Питання тільки - навіщо? Ці речі далеко не дурні люди вчили роками і доповнювали десятиліттями профільної роботи. У Вовиному випадку для опанування базового курсу знадобиться років триста, не менше.

Перепрошую, але ні ішак, ні падишах так довго не протягнуть. https://t.me/nuts_roses/435
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14.12.2021 20:47 Ответить
Нууу....вааще то к самому Богдану ...тоже есть вопросы!! И немало!....но ....сначала стих...
Лучше впасть в нищету, голодать или красть,
Чем в число блюдолизов презренных попасть.
Лучше кости глодать, чем прельститься сластями
За столом у мерзавцев, имеющих власть.

Вы думаете, это я состряпал? Нет это Омаяр Хаям, а точнее.....Гийяс-ад-Ди́н Абу-ль-Фатх Ома́р ибн-Эбрахи́м Хайя́м Нишапури́ - персидский философ, математик, астроном и поэт. Внёс вклад в алгебру построением классификации кубических уравнений и их решением с помощью конических сечений. Известен во всём мире как философ и выдающийся поэт, автор цикла философских рубаи.
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14.12.2021 20:49 Ответить
три блудницы под окном пряли поздно вечерком...
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14.12.2021 20:49 Ответить
многа букафф. а так вообще, прикольно.
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14.12.2021 21:57 Ответить
Что за совко бред??? К чему єто тут?
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15.12.2021 03:41 Ответить
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14.12.2021 20:49 Ответить
мне поначалу показалось, что это бубочка просит порулить
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14.12.2021 22:35 Ответить
а это богдан с дерьмаком передрались за бибабо (кукла надеваемая на руку))))
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14.12.2021 23:16 Ответить
Боже,яке кончене.
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14.12.2021 20:55 Ответить
Було: армія, віра, мова.
Стало: кортежі, пакєти, ******.
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14.12.2021 20:57 Ответить
В общем,ясно какие там взаимоотношения у зекрысы с дерьмаком
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14.12.2021 20:58 Ответить
Ну Ленка в принципе не против.
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15.12.2021 00:03 Ответить
Смішно читати, коли думка конченого стає авторитетною і правдивою тільки тому, що він критикує Зеленського. Ви вже забули хто такий Богдан? Це моральний покидьок.

Цитувати і вірити йому в будь-якій справі - це себе не поважати.
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14.12.2021 20:59 Ответить
а когда цитируют зебзика - ему то верить как? можно?
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14.12.2021 21:02 Ответить
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14.12.2021 20:59 Ответить
Як же так? Значить Єрмак не керує Зеленським?
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14.12.2021 21:00 Ответить
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14.12.2021 21:04 Ответить
.

так дєрьмак бубочку ще й пiд хвiст колись мав...)))

очевидно, що Богдан натякає саме на це...
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14.12.2021 21:05 Ответить
причем об этом не нужно кричать или даже говорить, достаточно поставить "......"
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14.12.2021 21:35 Ответить
Стаття 156. Розбещення неповнолітніх. 😁
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15.12.2021 00:06 Ответить
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15.12.2021 11:58 Ответить
))
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15.12.2021 19:31 Ответить
Це той Богдан, що дружить з Оніщенко(Кадировим)? Авжеж авторитети.
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14.12.2021 21:06 Ответить
Да уже все заметили, что пятая точка это эрогенная зона Зе. Полизал и уже потужна людина.
Брежнев шоу - это сеанс одновременного вылизывания большой группой лиц.
Умные там не котируются - критикуют, обижают, а значит враги
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14.12.2021 21:12 Ответить
а, так ось кого бубочка мав на увазі під "темі, кто завідуєт"!
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14.12.2021 21:13 Ответить
Так и не понял, кто из них пассив и кто актив?
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14.12.2021 21:23 Ответить
69
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14.12.2021 22:37 Ответить
Все средства хороши, когда припекло.
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14.12.2021 21:27 Ответить
Богдан наряду из Разумковым клоны зеленой плесени от Коломойского.

Коломойский больше не расчитывает на одну партию, которая будет иметь монобольшинство.

Сейчас производятся клоны зеленых, чтобы они подбирали голоса, которые будет терять зелёный. Они будут иметь разную риторику и будут критиковать Зеленского. Разная приманка, на разную рыбку (избирателя). Технологии управления избирателями.

Я не думаю, что этими двумя клонами беня ограничится. Будет еще подбрасывать и другие приманки и смотреть как рыбка на кого "клюет". Думаю, что еще есть расчет и на Дубинского, Филатова, Корбана.
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14.12.2021 21:29 Ответить
Філатов уже в партії, там шось мери професіонали , шось таке, но вже є)))
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14.12.2021 23:09 Ответить
Богдан веде себе як ревнива колишня коханка! Забув як нашіптував на вушко великому ЗЕ! Всі на один кшталт- нарколиги- збоченці- придурки !
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14.12.2021 21:40 Ответить
от сцка. нельзя ребенку потякать во всьом.
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14.12.2021 21:52 Ответить
Чим хуже тим лучше
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14.12.2021 22:34 Ответить
"На вопрос, чем Ермак "взял Зеленского", Богдан сказал, что не хочет погружаться в эту грязь. " -- а может банальная гомосятина? В этих кругах это распространено и не осуждается. Типа "один раз не *******" и "лучше нет влагалища, чем очко товарища".
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14.12.2021 23:21 Ответить
Ти бач, - ревнує )))
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14.12.2021 23:32 Ответить
Богдан про свої відносини з Зеленським:👉 "Я С НІМ ВРАГ, ОН МНЄ ВРАГ, І Я ЄМУ ВРАГ"👈
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14.12.2021 23:40 Ответить
С чего бы презерватив начал так облизывать мутного и скользкого?
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15.12.2021 12:24 Ответить
Все таки не все так беспросветно плохо у Зеленского. Вот дал под зад этому Богдану. Уже молодец.
Правда до этого привел эту мразь, и еще кучу мразей с собой. А вот это уже очень плохо.
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15.12.2021 12:44 Ответить
 
 