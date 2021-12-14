Ермак никогда не говорит Зеленскому "нет". Любой бред – "Давай, класс!", - Богдан
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Бывший глава Офиса президента Андрей Богдан ответил на вопрос, кто руководит страной – президент Владимир Зеленский или глава ОП Андрей Ермак.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на интервью Богдана Дмитрию Гордону.
Журналист попросил Богдана прокомментировать свое мнение, что Украиной руководит не Зеленский, а Ермак.
"Мне кажется, нет. Это симбиоз двух людей, и Владимир Зеленский в нем превалирует. Ермак никогда ему не говорит "нет". Любой бред, любая сюжетная линия – "Давай, класс!" Эй, ребята, заходите, президент идею дал. Но это ведь так не работало, не работает и не будет работать", – сказал экс-глава ОП.
На вопрос, чем Ермак "взял Зеленского", Богдан сказал, что не хочет погружаться в эту грязь.
"У них старая история, они друг друга знают лет 8–10. Что они там делали – это их история. Пусть они своей историей и живут", – подчеркнул Богдан.
Пожалуйста, подождите...
срамота !
На запитання, чим Єрмак "узяв Зеленського", Богдан сказав, що не хоче занурюватися в цей бруд.
"У них стара історія, вони одне одного знають років 8-10. Що вони там робили - це їхня історія. Нехай вони своєю історією і живуть", - наголосив Богдан.
Вовочка не дотримався жодної обіцянки. Дві весни минуло, садити нема кого, бо крадії, корупціонери, хабарники, нероби, зрадники, профнепридатні, паяци, українофоби, реваншисти, хами - свої, зелені, їх чіпати не можна.
нагадаю - "Бетмен"
Джокер хоче розсмішити місто до смерті
Ця гей гей парочка давно працює на хутіна.
«Я знаю, что тебя вообще должны были уже посадить. Тебя собирались посадить?» - спросил журналист.
«Собираются. Тебя тоже, кстати, собираются посадить, - ответил Богдан. - Там уже крайняя стадия безумия. Там всех садят. Причем там уже пачками пошли»...
...«Я не знаю. У нас не хватает камер. Потому что там [в списке] все: [журналист, главный редактор издания «Цензор.НЕТ» Юрий] Бутусов, [телеведущий] Савик Шустер, [бывший спикер Верховной Рады] Дима Разумков и вся его группа… Еще 100 тысяч каких-то людей. Блин, просто какие-то блогеры, где-то в Facebook он их встретил… Иван Иванович Жопа, вибачте на слові. Какие-то боты, какие-то непонятные люди», - сказал Богдан.
Гордон спросил, почему Зеленский так нетерпим к критике.
«Да я не знаю, что с ним за два года произошло. Но это же какая-то катастрофа. Но ты видишь, что это не тот человек, которого мы знали тогда. Это вообще другой человек. Какие-то физико-химические изменения, наверное, произошли, психологические изменения… Я не знаю, что произошло», - сказал Богдан.
«Ты сказал, ты его уважал. А я тебе говорю: я его любил. Я его просто любил», - отметил Гордон.
конечно,наркота ещё и не к таким изменениям приведёт
Лошарам просто соромно зізнатися що вони лошари яких відсторонили від корита. Притомним людям давно виднося що воно є - тупий совковий закомплексований мудак.
Но пусть идет
- завтра произойдет переворот!
Ермак
- ура!!! Классная идея, ребята идите сюда, переворот готовить будем.
Ясное дело что Богдан знает что делает ФСБ с бесполезными болтунами.
Я не знаю, чи хтось йому це пояснить і чи є смисл у такому поясненні. Колись у одному радянському фільмі була фраза, що і «зайця можна навчити палити». Питання тільки - навіщо? Ці речі далеко не дурні люди вчили роками і доповнювали десятиліттями профільної роботи. У Вовиному випадку для опанування базового курсу знадобиться років триста, не менше.
Перепрошую, але ні ішак, ні падишах так довго не протягнуть. https://t.me/nuts_roses/435
Лучше впасть в нищету, голодать или красть,
Чем в число блюдолизов презренных попасть.
Лучше кости глодать, чем прельститься сластями
За столом у мерзавцев, имеющих власть.
Вы думаете, это я состряпал? Нет это Омаяр Хаям, а точнее.....Гийяс-ад-Ди́н Абу-ль-Фатх Ома́р ибн-Эбрахи́м Хайя́м Нишапури́ - персидский философ, математик, астроном и поэт. Внёс вклад в алгебру построением классификации кубических уравнений и их решением с помощью конических сечений. Известен во всём мире как философ и выдающийся поэт, автор цикла философских рубаи.
Стало: кортежі, пакєти, ******.
Цитувати і вірити йому в будь-якій справі - це себе не поважати.
так дєрьмак бубочку ще й пiд хвiст колись мав...)))
очевидно, що Богдан натякає саме на це...
Брежнев шоу - это сеанс одновременного вылизывания большой группой лиц.
Умные там не котируются - критикуют, обижают, а значит враги
Коломойский больше не расчитывает на одну партию, которая будет иметь монобольшинство.
Сейчас производятся клоны зеленых, чтобы они подбирали голоса, которые будет терять зелёный. Они будут иметь разную риторику и будут критиковать Зеленского. Разная приманка, на разную рыбку (избирателя). Технологии управления избирателями.
Я не думаю, что этими двумя клонами беня ограничится. Будет еще подбрасывать и другие приманки и смотреть как рыбка на кого "клюет". Думаю, что еще есть расчет и на Дубинского, Филатова, Корбана.
Правда до этого привел эту мразь, и еще кучу мразей с собой. А вот это уже очень плохо.