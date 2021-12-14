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Новости Политика УкраиныВойна в Украине Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Денисова (994) плен (2354) Донбасс (26945) пленные (1832)

В плену в ОРДЛО находятся 300 граждан Украины, в т.ч. 40 военнослужащих, - Денисова

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

В плену в ОРДЛО находятся 300 граждан Украины, в т.ч. 40 военнослужащих, - Денисова

В плену на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей в настоящее время находятся 300 граждан Украины, в том числе 40 военнослужащих.

Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, передает Цензор.НЕТ.

По информации омбудсмена, в Макеевской исправительной колонии №32, где недавно умер украинский политзаключенный, из-за отсутствия отопления, родственники с помощью волонтеров покупали для обогрева камер уголь, разворованный оккупантами.

Также гражданские заложники почти не получают гуманитарную помощь по причине невыполнения договоренностей лидеров Нормандской четверки в Париже относительно обеспечения полного и безусловного доступа Международного комитета Красного Креста к удерживаемым лицам в ОРДЛО.

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"Из последнего гуманитарного конвоя, доставленного на временно оккупированную территорию, гражданские заложники получили только туалетную бумагу, мыло и зубную пасту", - отметила Денисова.
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А агенти Мордора в ОП заважають та забороняють нашим розвідникам поповнювати "обмінний фонд".
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14.12.2021 20:50 Ответить
бубаноид за таксистов...у армейцев без шансов...
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14.12.2021 20:55 Ответить
восемь лет назад никто и предположить на мог
что такое может сотворить на земле Украины с
украинцами -
КРЕМЛЁВСКИЙ УПЫРЬ с питерской подворотни !
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14.12.2021 20:59 Ответить
Ты наконец то про это вспомнила?
А то одни мантры про Саакашвили!
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14.12.2021 21:08 Ответить
Зеля умышленно менял не военнопленных, а всяких таксистов и домохозяек на Цемисов и пр. бандитов из ОРДЛО.
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14.12.2021 21:10 Ответить
Это та пиз...нутая которая на "миротворец" в суд подала? Только 40 военных? Что ты несёшь кляча ? А где остальные, прикрываешь убийства в плену украинских военных?
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14.12.2021 21:23 Ответить
денисова мокшанистая на всю голову...кто забацал ей транзит архангельск-питер-симферополь-киев мы колысь найдём и накажем...
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14.12.2021 21:42 Ответить
та да - гавном воняющая кацапская кляча...
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14.12.2021 22:03 Ответить
Когда там Зелебеня последних наших пленных освободил? Поменял Цемаха, которого "взяли" еще без клоуна на моряков, которых и так ***** был вынужден был отпустить через два дня.
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14.12.2021 22:02 Ответить
Шмара,ты почему "Миротворец" хочешь прикрыть?
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14.12.2021 23:43 Ответить
Так а почему сидим в Киеве в теплом кабинете, защитница прав хренова, вперёд в ОРДЛО проверять в каких условиях наши находятся! Красный крест подключай, всех подключай!!! Чтоб из каждого угла об этом говорили. Сенцова так вытащили, а остальных? Делай свою работу!!!
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14.12.2021 23:51 Ответить
Сенцова поменяли на цемаха - ключевого свидетеля по mh-17. Больше ценных свидетелей преступлений кремлефашистов у СБУ - нет. Поэтому обменов не будет.
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15.12.2021 07:19 Ответить
В плену 40 наших,и 260 х... знает кого, на х... нам не нужных.
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15.12.2021 04:43 Ответить
Я напомню, если бы не ******* зеленский у власти, то наших военнопленных уже давно бы освободили украинские разведчики. Успешная операция по вагнеровцам и др дали бы достаточный обменный фонд для нашей стороны и 40 украинских воинов уже давно бы были на свободе. Но когда презедент наше страны - патриот вражеской для нас стороны , то ни о каких мерах по освобождению наших из плена не может быть и речи.
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15.12.2021 07:17 Ответить
 
 