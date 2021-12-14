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На информационное сопровождение ОП тратят огромные бюджеты. Откуда деньги? "Большая стройка", бизнесы, которые дают черный кэш, - Богдан
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Бывший руководитель Офиса президента Андрей Богдан обращает внимание на значительные деньги, которые ОП выделяет на свой пиар.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на интервью Богдана Дмитрию Гордону.
"Ты понимаешь, какие бюджеты идут сейчас на информационное сопровождение? Какое количество ботов... Видишь, сколько там лидеров мнений? Там огромные бюджеты распределяют. Откуда их берут?"
Конечно же, есть "Большая стройка". Конечно, есть какие-то направления бизнеса, которые дают черный кэш. Работают ли они с какими-нибудь персонажами? Ну, поверь, за [последние] два года – я не знаю. Не хочу ни на кого наговаривать. Что-то, где-то, кому-то, как-то помогают", – заявил Богдан.
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Пожалуйста, подождите...
І чому я маю займатись карними справами, якщо для цього є структури, які утримуються за кошти платників податків.
Любітєль брендового одягу .
До дупи йому факти . Вони там усі крадуть. В тебе теж.
За ЗеЛоха офшорного кумівство процвітає в квадраті, навіть в кубі:
квартальний блазень не дотримався жодної обіцянки.
Дві весни минуло, садити нема кого, бо крадії, корупціонери, хабарники, нероби, зрадники, профнепридатні, паяци, українофоби, реваншисти, хами - свої, зелені, їх чіпати не можна.
та й брат єрмака забеспечен роботою ...
Ну то як, ти пішло до суду? чі длосі ждесь коли "посОдють"?)
А что если 90% !?!? правда ... то этом даже подумать страшно...
дО РЕЧІ, ТАКИМ УКРАЇНЦІ ВВАЖАЮТЬ БАГАТЬОХ ЕКС-ПРЕЗИДЕНТІВ.
да !!!!
дыши ровно ровно...
а колечко то вот у меня на пальчике....
ну ладно я пошел....
и да...через 15 секунд жди..
Чего!?
выздоровления.... от геммороя..
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