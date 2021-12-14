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Новости Политика Украины
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пиар (248) Богдан Андрей (384) Офис Президента (1692) Большая стройка (722)

На информационное сопровождение ОП тратят огромные бюджеты. Откуда деньги? "Большая стройка", бизнесы, которые дают черный кэш, - Богдан

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

На информационное сопровождение ОП тратят огромные бюджеты. Откуда деньги?

Бывший руководитель Офиса президента Андрей Богдан обращает внимание на значительные деньги, которые ОП выделяет на свой пиар.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на интервью Богдана Дмитрию Гордону.

"Ты понимаешь, какие бюджеты идут сейчас на информационное сопровождение? Какое количество ботов... Видишь, сколько там лидеров мнений? Там огромные бюджеты распределяют. Откуда их берут?"

Конечно же, есть "Большая стройка". Конечно, есть какие-то направления бизнеса, которые дают черный кэш. Работают ли они с какими-нибудь персонажами? Ну, поверь, за [последние] два года – я не знаю. Не хочу ни на кого наговаривать. Что-то, где-то, кому-то, как-то помогают", – заявил Богдан.

Читайте также: Ермак никогда не говорит Зеленскому "нет". Любой бред – "Давай, класс!", - Богдан
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Топ комментарии
+31
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14.12.2021 21:32
+28
Зелені крадуть, що аж в януковища слинка втікає..
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14.12.2021 21:10
+15
такы я ти довбні майже 8 років бігали та верещали про "баригу", повторюючі кремлівську пропаганду..
Ну то як, ти пішло до суду? чі длосі ждесь коли "посОдють"?)
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14.12.2021 21:57
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Зелені крадуть, що аж в януковища слинка втікає..
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14.12.2021 21:10 Ответить
Є докази - іди до суду, може переможеш і хоч якусь користь принесеш суспільству
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14.12.2021 21:24 Ответить
Може ти скажеш, за які гроші вони банкетують?
І чому я маю займатись карними справами, якщо для цього є структури, які утримуються за кошти платників податків.
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14.12.2021 21:43 Ответить
так підкажи цим структурам - які факти ти маєш, а так і тебе, і мене, і всіх можна обізвати крадіями, і радіти що щось ляпнула
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14.12.2021 21:55 Ответить
Ти читав хто командує в дбр?
Любітєль брендового одягу .
До дупи йому факти . Вони там усі крадуть. В тебе теж.
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14.12.2021 21:57 Ответить
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15.12.2021 00:04 Ответить
бариги - вони такі.. ******* ставити своїх друзів та коханців на посади..
За ЗеЛоха офшорного кумівство процвітає в квадраті, навіть в кубі:
квартальний блазень не дотримався жодної обіцянки.
Дві весни минуло, садити нема кого, бо крадії, корупціонери, хабарники, нероби, зрадники, профнепридатні, паяци, українофоби, реваншисти, хами - свої, зелені, їх чіпати не можна.
та й брат єрмака забеспечен роботою ...
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14.12.2021 22:05 Ответить
воно забуло, що ще кілька хвилин тому повторювало расейску пропаганду про Пороха, з якою голосувало за свого вована-наркомана
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14.12.2021 21:58 Ответить
такы я ти довбні майже 8 років бігали та верещали про "баригу", повторюючі кремлівську пропаганду..
Ну то як, ти пішло до суду? чі длосі ждесь коли "посОдють"?)
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14.12.2021 21:57 Ответить
Раб зеленої пропаганди, ти ще досі не зрозумів, що твоєму роботодавцю вже не в плисти? 😁 Ти чекаєш на що? Що Лєщєнком і Арєстовіч тобі просигналізують, коли треба робити ного з цієї ботоферми? 😊 Так тим зашквареним уже дороги нема нікуди. Там якщо не тюрма, то еміграція. 😊А у тебе ще є шанс, як у Разумкова. 😊Не будь, як Лєщєнком. Будь, як Разумков - подумай про майбутнє. Бо доведеться працювати на дорожньому будівництві, а не за клавіатурою. 😊
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14.12.2021 22:11 Ответить
Даже если всего лишь какая-то часть из слов Богдана это правда, это пздц полный...
А что если 90% !?!? правда ... то этом даже подумать страшно...
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15.12.2021 00:05 Ответить
Ворон ворону!!! Отлично
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14.12.2021 21:12 Ответить
На пропаганду Зє витрачають величезні гроші. І на контрпропаганду проти Зє не менші.Однак долю Зє визначить погіршення рівня життя 90% українців. І те, що він виявився БРЕХЛОМ.
дО РЕЧІ, ТАКИМ УКРАЇНЦІ ВВАЖАЮТЬ БАГАТЬОХ ЕКС-ПРЕЗИДЕНТІВ.
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14.12.2021 21:48 Ответить
а пока мальчик был у корыта, он об этом ни слуху ни духу, да?...
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14.12.2021 21:14 Ответить
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14.12.2021 21:15 Ответить
Не хватает надписи "Вова, угадай, где сейчас мой 'палец'?"
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14.12.2021 21:21 Ответить
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14.12.2021 21:32 Ответить
пора перехродить к сюжету про проктологию Лимонку гранату и колечко на пальце.. как там в анекдоте-- чувствуешь ребристость...?!
да !!!!
дыши ровно ровно...
а колечко то вот у меня на пальчике....
ну ладно я пошел....
и да...через 15 секунд жди..
Чего!?
выздоровления.... от геммороя..
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14.12.2021 21:33 Ответить
3,2 - 4, 2 секунды.....
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14.12.2021 22:03 Ответить
Так і хочеться спитати : чого ж ти мовчав , коли працював в ОП . А тільки відтягли за вуха від корита - одразу почав лайном плювати . Шото тут не чисто .
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14.12.2021 21:18 Ответить
ту у гондона неудачный персонаж -опущенец... зашквар есть но незачет...
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14.12.2021 21:19 Ответить
именно поэтому вас по тревоге подняли и вы резко зарегистрировались на форуме чтобы тут написать "для чего вы его цитируете? он никто!"?
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14.12.2021 21:35 Ответить
Бене-фис сегодня. Коломойша обиделся и выпустил тузика.
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14.12.2021 21:32 Ответить
Разве Мосейчук-скабеева что-то вякала?
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14.12.2021 21:43 Ответить
"Велике звіздобольство " чималих грошей коштує !!!)))
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14.12.2021 21:35 Ответить
Скоріше повірю Зе, ніж Богдану. Явно вірно працює на Беню, а Гондон в шоколаді на Ахметова
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14.12.2021 21:35 Ответить
так они же с зе на одного беню работают.
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14.12.2021 21:40 Ответить
та он не в курсе.он тупой
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14.12.2021 22:25 Ответить
Вір Зєлєнскому! 😁 От є ще вчителі, які досі у 4 тонни баксів зарплати вірять. І ти вір! 😊
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14.12.2021 22:14 Ответить
"На месте Ермака, должен был быть Я".. Андрюшка Богдан(с)
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14.12.2021 21:36 Ответить
еще один хныкающий из хора обиженок)) "вокруг тебя вращался мир", а очнулся на обочине)
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14.12.2021 21:39 Ответить
Це він про ;позитивну; ботоферму ;ЗЕ!диджитал;.
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14.12.2021 21:43 Ответить
Это чмо не понимает, что оно такое же омерзительное как и зеленая сопля.
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14.12.2021 21:44 Ответить
забавный жабо гадюкинг один бывший вовы второй возомнивший себя чёрти чем лысый одетый как нигер сутенёр из 70х
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14.12.2021 21:46 Ответить
за рахунок платників податків пущай добавляют к пиару своему
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14.12.2021 22:00 Ответить
Может бенина обиженка ещё расскажет, где можно посмотреть этот "пиар"? Если имеется в виду всё то, что делает Зе для Украины и украинцев, так жаль, что до него так никто не "пиарился". Остальное- обращения к Народу через Ютуб- бесплатно, если Богдан не знает.
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14.12.2021 22:05 Ответить
ШТА!? По темі є щось unknown?
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14.12.2021 22:23 Ответить
Да, дохрена сделал для народа твой зеленый ублюдок
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15.12.2021 00:43 Ответить
В подоляцьких курв одна і та сама тактика- "looks who's talking".
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14.12.2021 22:25 Ответить
Звиздит на одном глазу.Типичный урка.Нож в спину встромит и фамилию не спросит.Из за них Украина 30 лет раграбляется.
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14.12.2021 22:42 Ответить
Дмитрий Корнейчук с Dmitriy Korneychuk.

1 ч ·



Как Зеленский победил «эпоху бедности»
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14.12.2021 23:06 Ответить
Богдан прямо ньюсмейкер... і зрозуміло чому. Цілком вписується тренди на нібито неангажованому інформаційному ресурсі.
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14.12.2021 23:32 Ответить
Щось не міру активізувалися "великі державотворці": Богдан, Юга Луцик... Що це сталлося??
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15.12.2021 00:00 Ответить
Що сталося? Та терпець у всiх лопнул!Разом!
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15.12.2021 00:46 Ответить
У кого терпець лопнув? У Ахметова? У Медведчука? У Путіна?? ...
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15.12.2021 11:02 Ответить
Ты ослеп? На фотке видно у кого лопнул терпець.
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15.12.2021 21:08 Ответить
брехня.
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15.12.2021 02:11 Ответить
Богдан, да всё... списали и послали тебя, идиота. Можешь не стараться в обливание грязи своего "лифта"(мерзкая черта характера- кстати). Ты оказался очередным бла-блаболом, толку от тебя, что от зажигалки без кремния. Нах ты никому не нужен- даже Беня понял, что ты глупая, никчёмная морда с детским, насмешливым, лицом тупого двоечника. Тебе бы в "Ералаш" для взрослых, но на твою беду (и на всеобщую радость), таково не существует
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15.12.2021 03:12 Ответить
"Бывшие" - они такие! Хотели "порулить" , а не тут то было! Теперь только и остается заниматься *************, бегать по шоу; грязи чем больше, тем интересней для любителей "зради"... МЕРЗОСТЬ!!!!
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15.12.2021 10:21 Ответить
Богдан чистую правду говорит, вещает все как есть, он среди зеленого моносброда был самым умным, а то, что он подлец---так там все подлецы от гринпоца с дерьком до последней зеленой кнопки арахламидии и третьяковой)))
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15.12.2021 21:13 Ответить
 
 