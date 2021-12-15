Если сегодня профильный Комитет не поднимет вопрос о тендерных условиях, то питание армии снова будет обеспечивать монополист "Військсервіс волонтер", - Бобровская

Сегодняшнее заседание профильного комитета парламента является критически важным для реформы питания армии.

Об этом в комментарии Цензор.НЕТ сказала нардеп Соломия Бобровская ("Голос").

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"На Комитете по вопросам безопасности и обороны будут рассматривать пункт о необоронительных заказах, в частности питание. Комитет будет согласовывать сумму, а также я очень надеюсь на то, что поднимут вопрос о тендерной документации", - сообщила она.

По ее словам, Минобороны уже заключило так называемые дополнительные соглашения на 3 месяца. В частности, с "Військсервіс волонтер", который покрывает 80% страны по питанию в армии и, как считают эксперты, стал монополистом из-за непрозрачных предварительных тендерных условий.

"Это последний комитет в этом году. Но я переживаю, что если Комитет не поднимет вопрос о тендерных условиях, то они снова будут прописаны таким образом, что "Військсервіс волонтер" вновь получит преференции для победы в конкурсе. Например, пункт о том, что компания-победитель должна иметь свои официальные представительства в каждом областном центре. Насколько я знаю, "Військсервіс волонтер" в этом направлении очень активно работает, чтобы зайти на торги с готовой картой. Хотя на самом деле это не критично, потому что условно Луцк, Ривне или Львов могут развозить продовольствие на несколько областей: "Собака зарыта" не в этом, а в стоимости. "Військсервіс волонтер" никогда не был самым дешевым. В прошлом году тендерные условия мог выполнить только "Військсервіс волонтер", потому что сумма оборота за предыдущий год должна составлять 3-4 миллиарда, а из-за побед в предыдущих торгах он мог это обеспечить.

Конкурсные условия необходимо улучшить, чтобы сделать рынок открытым, и не сводить их под одну фирму. Потому что в прошлый раз других кандидатов просто убили проверками и судами. Более того, все депеши на остальные фирмы писали два депутата из ОПЗЖ. Это люди, которые были глубоко в теме относительно того, что происходит в Минобороны. Более того, тендерный департамент Минобороны закрыл глаза на то, что не выполнялись решения Антимонопольного комитета", - добавила нардеп.

Напомним, как писал Цензор.НЕТ, ООО "Військсервіс волонтер" в текущем году получило 1,2 млрд грн на поставку продуктов в армию и все 100% господрядов. Тогда в оборонном комитете ВР заявили, что это представляет угрозу нацбезопасности. Комитет учел, что сам поставщик вел себя крайне недобросовестно. Привозил в военные части испорченные продукты, перемороженные овощи, гнилые фрукты, мясо самого низкого качества и т.д.





Відповідні фото зіпсованих продуктів публікувала Соломія Бобровська.





Также, в интересах "Волонтера" прежнее руководство Минобороны обновляло условия контрактов, в частности, запрещало командирам ВЧ возвращать поставщику некачественную еду, а позволяло компании не обновлять стратегические запасы питания на фронте. В конце октября экс-замминистра обороны Игорь Халимон получил подозрение ДБР, в частности, за коррупционные схемы с "Військсервіс волонтер".

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