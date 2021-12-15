Помощник генсека НАТО по разведке Кеттлер посетил командный пункт одной из бригад ВСУ в зоне ООС. ФОТО
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Помощник Генерального секретаря НАТО по разведке – руководитель Объединенного департамента по разведке и безопасности Международного секретариата НАТО Дэвид Кеттлер посетил вместе с командующим операции Объединенных сил Александром Павлюком командный пункт одной из бригад ВСУ в районе проведения ООС.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.
В ходе брифинга, в котором приняли участие представители сектора безопасности и обороны Украины, иностранным делегатам были представлены данные, свидетельствующие о нарушении договоренностей, достигнутых в рамках Трехсторонней контактной группы.
Кроме того, были продемонстрированы видеозаписи, подтверждающие применение противником крупнокалиберной артиллерии, лазерных комплексов противодействия оптическим системам, ударных БПЛА и последствия применения этого вооружения.
По завершению брифинга участникам встречи предоставили возможность побывать на передовых позициях в районе населенного пункта Широкино и увидеть разрушенную российским агрессором гражданскую инфраструктуру.
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Про НАТО.
В учебку я потрапив в образцову на Яворівський полігон. Табір у лісі за 12 км від Старичів. Намети, туалет у лісі, романтика пздц.
Жив у таборі собака з погонялом "Комбат", старфордширський тер'єр, не дуже розумний собака, тому й отримав таке погоняло. Цілий день він лежав у воріт біля будки КПП.
Єдинм заняттям в нього було ганятися за машинами, що проїзджають повз. Його, мабуть, збивали машинами вже не один раз - шкутильгав він на три лапи, але за машинами все одно бігав. Його вважали контуженим та поважали за незламний дух.
Полігон міжнародний. Одного дня мимо КПП їде колона Хамерів та вселякої іншої техники, яку я не бачив ні до, ні після того випадку, з усілякими американськими, канадськими та британськими прапорами. "Комбат" у прапорах не шарить, тому без усіляких сумлінь починає ісполняти свою хню. Бежить за машинами та намагається вкусити Хамера за колесо, але, як я вже казав, розуму в нього було не багато, тому Хамер переміг. Потрапляє він під колесо.
Колона зупиняється. Хамер витрушує з себе чи то людей, чи роботів з усілякими приколюхами та в таких наворотах, що ми усі в ****.
Кусає та бежить за ворота КПП. Роботи в шоці: кров, крики. Кличуть іншого медика-робота, прямо на дорозі робиться перев'язка та інші медичні справи. Ми в ****. "Комбат" хй зна де. Потім роботи в составі 4 штук підходять до КПП та починають своєю мовою щось казати і намагатися зайти.
Але ж ми розуміємо, що КПП вони не пройдуть без ********* міжнародного конфлікту, бо - усі зі зброєю. Апасна. Роботи дуже хочуть зайти на територію, наші не здаються, ситуація накаляється, голоси підвищуються. Знаходимо перекладача.
Роботи кажуть, що їм треба собака - мертва чи жива їм пох, бо треба взяти в собаки аналіз на сказ. Наші кажуть - беріть тепер аналіз у свого медика, бо він вже напевно також скажений, собаку ми не віддамо, на територію пускати не маємо права.
Собаку, канешна вони не знайшли, бо там ліс як та Англія площиною, поїхали. "Комбат" пару діб десь був у бігах, потім повернувся на своє улюблене місце.
НАТО не поверталося. Може, саме цей випадок вирішив, чи будемо ми в НАТО чи ні, але нічого вже не повернеш.
Станция управления и наведения на телевышке в Бердянске. Там же и операторы.
Вы не знаете, кто может состыковать узлы? Яяя вам подскажу! Ищите человека по фамилии Коростелев!!!
Это на вчера....... все из готовых узлов.......