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Помощник генсека НАТО по разведке Кеттлер посетил командный пункт одной из бригад ВСУ в зоне ООС. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Помощник Генерального секретаря НАТО по разведке – руководитель Объединенного департамента по разведке и безопасности Международного секретариата НАТО Дэвид Кеттлер посетил вместе с командующим операции Объединенных сил Александром Павлюком командный пункт одной из бригад ВСУ в районе проведения ООС.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

Помощник генсека НАТО по разведке Кеттлер посетил командный пункт одной из бригад ВСУ в зоне ООС 01

В ходе брифинга, в котором приняли участие представители сектора безопасности и обороны Украины, иностранным делегатам были представлены данные, свидетельствующие о нарушении договоренностей, достигнутых в рамках Трехсторонней контактной группы.

Помощник генсека НАТО по разведке Кеттлер посетил командный пункт одной из бригад ВСУ в зоне ООС 02

Кроме того, были продемонстрированы видеозаписи, подтверждающие применение противником крупнокалиберной артиллерии, лазерных комплексов противодействия оптическим системам, ударных БПЛА и последствия применения этого вооружения.

Помощник генсека НАТО по разведке Кеттлер посетил командный пункт одной из бригад ВСУ в зоне ООС 03

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По завершению брифинга участникам встречи предоставили возможность побывать на передовых позициях в районе населенного пункта Широкино и увидеть разрушенную российским агрессором гражданскую инфраструктуру.
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Топ комментарии
+12
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15.12.2021 02:25
+11
истерика на рашаТВ по этому поводу - "Проклятое НАТО инспектирует и координирует действия своих подчинённых - украинских фашистов на фронте"
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14.12.2021 23:54
+8
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15.12.2021 02:26
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истерика на рашаТВ по этому поводу - "Проклятое НАТО инспектирует и координирует действия своих подчинённых - украинских фашистов на фронте"
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14.12.2021 23:54 Ответить
Потуши пукан,лапоть.
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15.12.2021 07:30 Ответить
Федір Дядя.@Zepapalae49

Про НАТО.

В учебку я потрапив в образцову на Яворівський полігон. Табір у лісі за 12 км від Старичів. Намети, туалет у лісі, романтика пздц.
Жив у таборі собака з погонялом "Комбат", старфордширський тер'єр, не дуже розумний собака, тому й отримав таке погоняло. Цілий день він лежав у воріт біля будки КПП.
Єдинм заняттям в нього було ганятися за машинами, що проїзджають повз. Його, мабуть, збивали машинами вже не один раз - шкутильгав він на три лапи, але за машинами все одно бігав. Його вважали контуженим та поважали за незламний дух.
Полігон міжнародний. Одного дня мимо КПП їде колона Хамерів та вселякої іншої техники, яку я не бачив ні до, ні після того випадку, з усілякими американськими, канадськими та британськими прапорами. "Комбат" у прапорах не шарить, тому без усіляких сумлінь починає ісполняти свою хню. Бежить за машинами та намагається вкусити Хамера за колесо, але, як я вже казав, розуму в нього було не багато, тому Хамер переміг. Потрапляє він під колесо.
Колона зупиняється. Хамер витрушує з себе чи то людей, чи роботів з усілякими приколюхами та в таких наворотах, що ми усі в ****.
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15.12.2021 00:11 Ответить
"Комбат" лежить мертвий. Роботи кличуть свого медика, до Комбата бежить робот-негр, нахиляється до Комбата (щоб що? х.з). Комбат розуміє, що потрапив він зовсім не у рай, та робить те, що роблять усі собаки з переляку - кусає медика-негра-робота за руку. Сильно.
Кусає та бежить за ворота КПП. Роботи в шоці: кров, крики. Кличуть іншого медика-робота, прямо на дорозі робиться перев'язка та інші медичні справи. Ми в ****. "Комбат" хй зна де. Потім роботи в составі 4 штук підходять до КПП та починають своєю мовою щось казати і намагатися зайти.
Але ж ми розуміємо, що КПП вони не пройдуть без ********* міжнародного конфлікту, бо - усі зі зброєю. Апасна. Роботи дуже хочуть зайти на територію, наші не здаються, ситуація накаляється, голоси підвищуються. Знаходимо перекладача.
Роботи кажуть, що їм треба собака - мертва чи жива їм пох, бо треба взяти в собаки аналіз на сказ. Наші кажуть - беріть тепер аналіз у свого медика, бо він вже напевно також скажений, собаку ми не віддамо, на територію пускати не маємо права.
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15.12.2021 00:15 Ответить
Кароч ми розуміємо, що вступ України до НАТО та ЄС, може, зележить буквально від нас, - та подзвонили справжнему комбату. Він каже: ви що, довбойопи, пустіть НАТО на територію, та най забирають того ********* собаку!
Собаку, канешна вони не знайшли, бо там ліс як та Англія площиною, поїхали. "Комбат" пару діб десь був у бігах, потім повернувся на своє улюблене місце.
НАТО не поверталося. Може, саме цей випадок вирішив, чи будемо ми в НАТО чи ні, але нічого вже не повернеш.
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15.12.2021 00:17 Ответить
Прикол понятен. Кацапы работают на цензоре.
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15.12.2021 00:24 Ответить
Вони не працюють, вони серуть на цензорів.
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15.12.2021 06:36 Ответить
Какой то не смешной прикол. Муйня какая то. Не понятно к чему.
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15.12.2021 00:20 Ответить
"Помічниця держсеркетаря США Карен Донфрід перебувала у вівторок у Києві, звідки вирушила у Москву. Її завданням є перевірити, наскільки серйозним є бажання Кремля врегулювати кризу на сході України дипломатичним шляхом."... хм..у Держдепі працюють хворі працівники.. *********
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15.12.2021 00:12 Ответить
а нах.я стены комуфлировать шо за показуха))
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15.12.2021 00:46 Ответить
щеб лозунги начепили на стіни--- Україна і НАТО разом, ....Україна понад усн...............цирк бл....ну це щтабні воїни такі)))
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15.12.2021 00:49 Ответить
вате дано указание от фсб писать строго украiнською?
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15.12.2021 02:24 Ответить
а в чём мой коммент ватний) ? я не ватник)))
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15.12.2021 09:51 Ответить
Нато - дерьмо . Именно от этой организации помощи для Украины никогда не будет .
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15.12.2021 01:06 Ответить
а почему тогда нату русня так сцытся?
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15.12.2021 01:48 Ответить
Патамуша дивись вище повідомлення від косаба, він нє абманіт
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15.12.2021 02:12 Ответить
Потому , что против русни НАТО является противодействующей силой . А Украине НАТО не поможет ! Можете считать меня кем угодно , как хотите . Я реально , здравомысляще смотрю на вещи . При ихнем колхозе всегда найдётся " баба ягя " , которая будет против . Вам ничто не мешает самим проанализировать ситуации и с приёмом в НАТО и поставкой вооружений .
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15.12.2021 09:50 Ответить
судя по тому как у ваты полыхает-ето хорошая новость !
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15.12.2021 02:23 Ответить
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15.12.2021 02:25 Ответить
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15.12.2021 02:26 Ответить
НАТО в хату!
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15.12.2021 02:27 Ответить
Парень справа заслуживает уважения, при таком то росте!
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15.12.2021 03:50 Ответить
https://youtu.be/NPxSddrYVKI...Бедная РАБссия... а где вяличие?
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15.12.2021 05:27 Ответить
Нук....тагда...и я вам ....закину стартап! Вот это вот "Кузня на Рыбальском" пусть сварочные сопли не жует...а делает ЕЩЕ один катер Гюрза-М!!! Вы в шоке???? Да, да, укороченный и облегченный. Строго беспилотный вариант. Двигатель и рулевое в бронекапсуле, узлы телеметрии и управления тоже. Мачта выше намного. Вместо второго модуля пухкалки надо ставить ..ДВА!!! модуля уже готовых модуля это Барьер Вк и Арбалет Вк. Оба в купольных открывающихся отсеках.
Станция управления и наведения на телевышке в Бердянске. Там же и операторы.
Вы не знаете, кто может состыковать узлы? Яяя вам подскажу! Ищите человека по фамилии Коростелев!!!
Это на вчера....... все из готовых узлов.......
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15.12.2021 05:27 Ответить
 
 