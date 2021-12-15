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Новости Политика Украины
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Зеленский (16530) офшор (511) Богдан Андрей (384) Pandora Papers (8)

Богдан: Оффшоры Зеленского из Pandora Papers работали и в 2020-м, и в 2021 году

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Богдан: Оффшоры Зеленского из Pandora Papers работали и в 2020-м, и в 2021 году

Бывший глава Офиса Президента Андрей Богдан заявил, что оффшоры, к которым, по информации журналистского расследования Pandora Papers, имел отношение президент Владимир Зеленский, работали в 2020 и 2021 годах.

Об этом он сказал в интервью Дмитрию Гордону, сообщает Цензор.НЕТ.

"Оффшоры, к которым когда-то имел отношение Зеленский. Они работали. Мне люди такое рассказывали. Бизнес – он же бизнес. Все все слышат", – сказал Богдан.

Напомним, Международный консорциум журналистов 3 октября опубликовал расследование Pandora Papers. В работе над ним были задействованы 600 журналистов из более чем 150 СМИ из 117 стран мира. Журналисты изучили архив 14 офшорных регистраторов.

Журналисты проекта "Слідство.Інфо" нашли в документах Pandora Papers частичное подтверждение схемы перевода $40 млн с 2012 года от структур бизнесмена Игоря Коломойского офшорным фирмам президента Украины Владимира Зеленского и его соратников. Это происходило в период, когда студия "Квартал 95", основанная Зеленским, начала сотрудничать с телеканалом "1+1".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Pandora Papers: Международный консорциум журналистов-расследователей выложил архив в открытый доступ

Полученные журналистами документы подтверждают, что в 2012 году кварталовцы зарегистрировали более десятка фирм на Британских Виргинских островах, в Белизе и на Кипре. В сердце сети находилась до сих пор неизвестная фирма Maltex Multicapital Corp. Согласно документам утечки, Maltex была поровну поделена между фирмами Зеленского, братьев Сергея и Бориса Шефиров и сценариста и режиссера продуктов студии "Квартал 95" Андрея Яковлева.

Номинальным владельцем центра сети выступала другая компания, Davegra Limited. К тому времени ее собственником был нынешний глава Службы безопасности Украины Иван Баканов. Именно он подписал так называемую "трастовую декларацию" – документ, который фиксирует отношения между номинальным и реальным владельцем компании.

Как пояснил "Слідству.Інфо" эксперт по структурированию активов Максим Греков, трастовые декларации обычно заключают для сохранения конфиденциальности реального владельца компании. То есть фирма Баканова выступила номинальным владельцем Maltex Multicapital, чтобы скрыть реального – Зеленского и его партнеров.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Pandora Papers: Украина - на первом месте в мире по количеству политиков в обнародованных документах. ИНФОГРАФИКА

Документы позволили установить, что у компаний кварталовцев в собственности три квартиры в центре столицы Великобритании, в том числе в доме под названием Chalfont Court. Вход в него расположен напротив дома 221В на улице Бейкер-стрит, где жил вымышленный детектив Шерлок Холмс. Цена этой квартиры на момент покупки в 2018 году составляла около $3 млн, писало "Слідство.Інфо".

В Офисе президента не увидели ничего компрометирующего в расследовании об офшорах Зеленского. В ОП подчеркнули, что события, описанные в расследовании, происходили до прихода Зеленского к власти.

Среди 336 политиков, которые фигурируют в расследовании офшорных схем, 38 являются украинцами. На втором месте – Россия (19), на третьем – Колумбия, ОАЭ и Гондурас (по 11).

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+30
есть у меня знакомый, с пеной у рта визжал за зелю!!!))) пересекся с ним на изберательном участке, подкололи друг друга...))))) прошло 2,5 года ... и...........
теперь встречаю его и говорю ну как тебе???)))) ответ : « так я не ходил на выборы и за него не голосовал! и я аполитичен и новостей не смотрю»...)))))))))
до выборов знал и про оПшоры, и липецкую фабрику, и Свинарчуков знал)))))
так, что таким дебилам новости про зашквары зелентреста до одного места((((( я на следующих выборах с «чистой совестью» пойдет и проголосует за Разумкова........
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15.12.2021 00:54
+26
ЗЕбоби, які ж ви лошари.
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15.12.2021 00:43
+24
И брата убил. И ладно бы только своего, но еще и Ермака сиротой оставил.

Ермак лично Джулиани фото убиенного Порошенкой брата демонстировал.
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15.12.2021 02:09
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З такою швидкістю сипляться зашквари, що вже багато хто забув про Pandora Papers Гундосика та його ОЗУ.
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15.12.2021 00:43 Ответить
ЗЕбоби, які ж ви лошари.
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15.12.2021 00:43 Ответить
Свинарчуки!
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15.12.2021 01:19 Ответить
И брата убил. И ладно бы только своего, но еще и Ермака сиротой оставил.

Ермак лично Джулиани фото убиенного Порошенкой брата демонстировал.
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15.12.2021 02:09 Ответить
Надо Пороху на этого сученка кремлевского в суд подать ,а приговор- расстрел
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15.12.2021 09:19 Ответить
Ищите Национального лидера. Уураинца, болеющего за Украину. Парашенка не меньшее зло, чем тупой мелкий Наполеонишка. Я два дня смотрю на движ картавого, там такой мусор сыплется, хотя выхлопа от него - как и при генплокулолстве - целое никуя. Нехрен строить себе кумиров
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15.12.2021 09:37 Ответить
Хитрожопый рашистский паренек ,тебя забыли спросить какого нацлидера искать в Украине . Иди голосуй за ***** и обнуление конституции до цитатника ...
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15.12.2021 09:42 Ответить
Гаррик, стопудово украинский паренек, включить мозг и переварить написанное - вера не позволила?
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15.12.2021 15:30 Ответить
Тебе , еврейскому гаррику пять лет не хватило понять за пороха?
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16.12.2021 16:59 Ответить
у тебя дебила, совета никто не спрашивал
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15.12.2021 09:50 Ответить
Щекан мне советы раздает?
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15.12.2021 15:32 Ответить
За упоминание Пороха, скока платят?
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15.12.2021 11:08 Ответить
Как правило - вламывают. Чмо, работающее у овоща инистррм экономики, должно сидеть
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16.12.2021 01:57 Ответить
Ааааа.... Понятно. Поэтому вы выбрали мокшанскую шавку Зе? Гениально!!! Прям много-ходов-очка, в стиле *****
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16.12.2021 03:24 Ответить
есть у меня знакомый, с пеной у рта визжал за зелю!!!))) пересекся с ним на изберательном участке, подкололи друг друга...))))) прошло 2,5 года ... и...........
теперь встречаю его и говорю ну как тебе???)))) ответ : « так я не ходил на выборы и за него не голосовал! и я аполитичен и новостей не смотрю»...)))))))))
до выборов знал и про оПшоры, и липецкую фабрику, и Свинарчуков знал)))))
так, что таким дебилам новости про зашквары зелентреста до одного места((((( я на следующих выборах с «чистой совестью» пойдет и проголосует за Разумкова........
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15.12.2021 00:54 Ответить
мой сосед такой же...но осознал ))))
сначала так распинался, орал, доказывал, ехидничал при встречах, гордился своим выбором... потом перестал здороваться )))) орал - а шо при Порохе было лучче? )))) а потом как-то встретились, что ему не увильнуть и он говорит (дословно) - ты что меня не мог уе***ть разок чтоб мне скорее дошло, а ты все переубеждал, доказывал....таких как я не переубедить - их только ногами п****ть, чтоб не мешали жить)))))
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15.12.2021 08:40 Ответить
Ну, ничего))) Вот в следующий раз выберут П.А. и твой сосед отыграется на тебе по-полной. . Люблю наш Цирк!
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15.12.2021 09:46 Ответить
Не выберут. Электорат, типа zalhupa эчень сильно портит рейтинг ведра алексеича, как и его гнилое прошлое , притом гнилое - до мозга костей
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15.12.2021 16:36 Ответить
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15.12.2021 10:33 Ответить
Просто, твоего "знакомого" затрахали игры и договорняки олигархов...
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15.12.2021 09:43 Ответить
Кукурікає півник. Хтось півників зібрав в стаю. Хтось оплатив півникам виступ. І пісню написав хтось одну на всіх. Айяйяй. Тільки Зєля почав олігархів щемити, відразу став поганий.
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15.12.2021 00:57 Ответить
Зграя півників?!
Поки що тут кукурікає тільки друг Тані Лайф.
Звіздюк Коломойського бореться проти олігархів?!
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15.12.2021 01:10 Ответить
Коломойський то аргумент. Не буду сперечатись. Я би їх всіх в одному приміщенні зібрав. Закритого типу. Але воно нічого не дасть. Народ такий. І буде тут завжди так, як є .
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15.12.2021 01:26 Ответить
А это она пол сменила?

Надо же, как жизнь плечевую Танюшу прижала...
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15.12.2021 02:07 Ответить
Так це вже переворот чи ще ні?
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15.12.2021 01:21 Ответить
Якщо чесно, то думаю, що ще ні. Це підйом. Переворот мабуть буде потім. І ще не зрозуміло в кого. Якісь вони абсолютно всі кончені.
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15.12.2021 01:23 Ответить
Кого он защемил ,баран ?
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15.12.2021 09:25 Ответить
Як там Таня Кайф?

Нехай заходить, ми ж сумуємо.
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15.12.2021 12:21 Ответить
Ой, не кажіть. Сама скучила. Як згадаю, як вони зі скрєпкою нас, дівчат місцевих, погрожували по деревах розвішувати! Ми ж вже й одяг підбирали, шоб красіво висіти! А вони нас тупо кинули, а самі десь злилися падлюки!
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15.12.2021 13:51 Ответить
Марусічка! Пам'ятаю, пам'ятаю, як їх було багато, ціле стадо упоротих тепешок. Агресивні та наглючі адійоткі відправляли нас у бан регулярно. І де зараз вони? А ми як були красиві та розумні, такими і залишились.
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15.12.2021 14:03 Ответить
Тобто, три будинки у Велибританії належать Зеблазню ?

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15.12.2021 01:05 Ответить
Ясен пень он даже Янека переплюнул!!!,зееее бееее наш *********
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15.12.2021 01:06 Ответить
Цікаво, чи ДБр викличе Богдана "на бесіду"
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15.12.2021 01:14 Ответить
Богдан міг би і більше нам розповісти.

Він же знаєт всє єго трєщєнкі .
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15.12.2021 01:15 Ответить
особливо y вухах - бо сам там все вилизав.
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15.12.2021 02:09 Ответить
І не тільки у вухах... Геморой ще ніхто не відміняв, навідь в Найвеличнішого!
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15.12.2021 13:56 Ответить
Але з іншого боку - цікаво... чого це Богдан розкукурікався? Та ще й в гандона "на приймі"... а вони обидва з беніної мошни столуються!
Значить, так треба бені... Рижа мразь бубочку вже мочить по повній. Невже і беня?

ЗІ: і не повірю, що Богдан на Андрія перебрав, і поніс одкровення... Не повірю!
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15.12.2021 01:20 Ответить
А може із ревнощів ?
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15.12.2021 01:57 Ответить
беня вчера проиграл суд

а вообще у меня стойкое ощущение что беня разочаровался в зебзике и сливает воду
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15.12.2021 09:13 Ответить
Да,реально ,впечатление,что богданку резко решили к гондону отправить ,чтоб зекрысе нагомнить за то, что суд не смог нагнуть
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15.12.2021 09:47 Ответить
Однозначно. Коломойский Зеле красные линии обозначает.
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15.12.2021 09:57 Ответить
Та у них (Авакян и ко)теперь банда)
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15.12.2021 09:38 Ответить
Сначала Богдан и Зеленский друг у друга в деснах и в трусах ковырялись. Теперь насыпают говна друг другу. Очень хорошо. Меньше работы народным дознавателям. А мыла на веревку отмеряем обоим.
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15.12.2021 01:31 Ответить
туфта.
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15.12.2021 02:04 Ответить
Опа-па. И ведь это не сложно проверить тем, кто заинтересован.
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15.12.2021 02:05 Ответить
про вбитого брата Єрмак довів до відома Перрі, міністра енергетики США, якого Трамп послав в Україну, щоб особисто оцінити спроможність приколістів з ОПУ. Про це Перрі повідомив сенатський комітет. Передрук був у вільному доступі. Там сміявся не тільки Перрі але весь комітет. А ще Перрі сказав, що у їх присутності позвонив Трампу і повідомив, що вони такі піддатливі що цілують його зад.
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15.12.2021 02:29 Ответить
Ну і що, що у Володі Голобородька є офшори? Ну і що, що навіть у 2021 році? Він же не Порошенко, йому можна, так 73%?
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15.12.2021 08:37 Ответить
та это совсем другое )))) это харошие опшоры....а то были паганые )))
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15.12.2021 08:43 Ответить
Кучме, Пчеловоду, Порошенко - можно офшоры а Клоуну нельзя?
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15.12.2021 08:59 Ответить
Насправді страшне інтерв'ю Богдана.
1.Дуже просто розповів про *****ць бюджету.
Він зверстаний на 250 доларів, а зараз 1200.
2.МВФ підписав із Зеленським меморандум, що ціна буде ринковою для громадян.
3. Видобуток власного газу падає.
4. Вся наша промисловість буде в ж*пі і не конкурентноспроможною просто через розрив цін газу між ціною газу в Європі 170-450 доларів і нашою ціною 1000-1200.
5. Сьогодні жодна людина в Україні, навіть його дружина Олена не може йому суперечити та заперечувати.
6.Якщо йому повідомляють про проблему, він відповідає, що він фартовий.
7. Дороги, які зараз збудували, будуть зруйновані перевантаженими зерновозами, які зараз їдуть за копійчані хабарі поліцейським.
8.Нас врятує лише тепла зима. Водосховища зараз спустошуються для гідроенергетики. За мінус 15 замерзне вся країна. За мінус п'ять у лютому ми отримаємо купу алчевських.
9.Зеленський не бреше, він просто грає. Деградація професійна.
10.Цей рік був найвдалішим для України через високі ціни на сировину, тепер усе закінчилося і ці гроші закатані в асфальт, що валиться під колесами зерновозів.
11.НАБУ задокументувала хабарі у конвертах, але через саботаж за призначенням прокурора САП вони нічого не можуть. Тому Байден потребує призначення прокурора, а Зеленський не призначає. Бо все почне валитися.
12. Вони на свої дні народження запрошують тих, у кого вони виступали.
Кошовий призначив свого товариша по чарці першим заступником міністра освіти.
13. Головна помилка Зе створення комфортного світу для себе, а не для інших.
Держава розкладається та гниє.
14.Все навколо Зе бере хабарі та вимагають їх. Санкціями загрожують усім поспіль. Якщо перша особа бере хабарі, то всі моментально починають брати хабарі.
15.Не бачу шансів Зе досидіти на своєму посту.Клоуни везуть його на ешафот.
Єрмак йому ніколи не каже ні, на будь-яке марення він говорить - чудово.
Божевільний диктатор, який обіцяє посадити всіх, обов'язково отримає відповідь від суспільства.
Зеленський мій ворог, і я йому ворог. Зраду за гроші можна пробачити, а ось зраду ідеї - ні.
Навіть у Януковича такого не було...
16.Діти лейтенанта Арахамії. Унікальна тварина намагається брати участь у всіх бізнес-терках.

©Марк Гордієнко
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15.12.2021 09:11 Ответить
Как много у нас в... моральных уродов !!!
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15.12.2021 09:28 Ответить
Так, квартал розмножується. Треба це якось зупиняти, бо неповноцінні пхнуть нам ще більш неповноцінних, тіпо коксошвілі. Шоб не сталося, як із кроликами в Австралії...
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15.12.2021 14:14 Ответить
І зараз працюють. Амінь!
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15.12.2021 10:51 Ответить
І коли воно вже свою пельку закриє? Щось вякає і вякає. Ніяк не вгомониться.
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15.12.2021 11:22 Ответить
Маєте на увазі зекретина?
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15.12.2021 14:07 Ответить
 
 