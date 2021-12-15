Богдан: Оффшоры Зеленского из Pandora Papers работали и в 2020-м, и в 2021 году
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Бывший глава Офиса Президента Андрей Богдан заявил, что оффшоры, к которым, по информации журналистского расследования Pandora Papers, имел отношение президент Владимир Зеленский, работали в 2020 и 2021 годах.
Об этом он сказал в интервью Дмитрию Гордону, сообщает Цензор.НЕТ.
"Оффшоры, к которым когда-то имел отношение Зеленский. Они работали. Мне люди такое рассказывали. Бизнес – он же бизнес. Все все слышат", – сказал Богдан.
Напомним, Международный консорциум журналистов 3 октября опубликовал расследование Pandora Papers. В работе над ним были задействованы 600 журналистов из более чем 150 СМИ из 117 стран мира. Журналисты изучили архив 14 офшорных регистраторов.
Журналисты проекта "Слідство.Інфо" нашли в документах Pandora Papers частичное подтверждение схемы перевода $40 млн с 2012 года от структур бизнесмена Игоря Коломойского офшорным фирмам президента Украины Владимира Зеленского и его соратников. Это происходило в период, когда студия "Квартал 95", основанная Зеленским, начала сотрудничать с телеканалом "1+1".
Полученные журналистами документы подтверждают, что в 2012 году кварталовцы зарегистрировали более десятка фирм на Британских Виргинских островах, в Белизе и на Кипре. В сердце сети находилась до сих пор неизвестная фирма Maltex Multicapital Corp. Согласно документам утечки, Maltex была поровну поделена между фирмами Зеленского, братьев Сергея и Бориса Шефиров и сценариста и режиссера продуктов студии "Квартал 95" Андрея Яковлева.
Номинальным владельцем центра сети выступала другая компания, Davegra Limited. К тому времени ее собственником был нынешний глава Службы безопасности Украины Иван Баканов. Именно он подписал так называемую "трастовую декларацию" – документ, который фиксирует отношения между номинальным и реальным владельцем компании.
Как пояснил "Слідству.Інфо" эксперт по структурированию активов Максим Греков, трастовые декларации обычно заключают для сохранения конфиденциальности реального владельца компании. То есть фирма Баканова выступила номинальным владельцем Maltex Multicapital, чтобы скрыть реального – Зеленского и его партнеров.
Документы позволили установить, что у компаний кварталовцев в собственности три квартиры в центре столицы Великобритании, в том числе в доме под названием Chalfont Court. Вход в него расположен напротив дома 221В на улице Бейкер-стрит, где жил вымышленный детектив Шерлок Холмс. Цена этой квартиры на момент покупки в 2018 году составляла около $3 млн, писало "Слідство.Інфо".
В Офисе президента не увидели ничего компрометирующего в расследовании об офшорах Зеленского. В ОП подчеркнули, что события, описанные в расследовании, происходили до прихода Зеленского к власти.
Среди 336 политиков, которые фигурируют в расследовании офшорных схем, 38 являются украинцами. На втором месте – Россия (19), на третьем – Колумбия, ОАЭ и Гондурас (по 11).
Пожалуйста, подождите...
Ермак лично Джулиани фото убиенного Порошенкой брата демонстировал.
теперь встречаю его и говорю ну как тебе???)))) ответ : « так я не ходил на выборы и за него не голосовал! и я аполитичен и новостей не смотрю»...)))))))))
до выборов знал и про оПшоры, и липецкую фабрику, и Свинарчуков знал)))))
так, что таким дебилам новости про зашквары зелентреста до одного места((((( я на следующих выборах с «чистой совестью» пойдет и проголосует за Разумкова........
сначала так распинался, орал, доказывал, ехидничал при встречах, гордился своим выбором... потом перестал здороваться )))) орал - а шо при Порохе было лучче? )))) а потом как-то встретились, что ему не увильнуть и он говорит (дословно) - ты что меня не мог уе***ть разок чтоб мне скорее дошло, а ты все переубеждал, доказывал....таких как я не переубедить - их только ногами п****ть, чтоб не мешали жить)))))
Поки що тут кукурікає тільки друг Тані Лайф.
Звіздюк Коломойського бореться проти олігархів?!
Надо же, как жизнь плечевую Танюшу прижала...
Нехай заходить, ми ж сумуємо.
Він же знаєт всє єго трєщєнкі .
Значить, так треба бені... Рижа мразь бубочку вже мочить по повній. Невже і беня?
ЗІ: і не повірю, що Богдан на Андрія перебрав, і поніс одкровення... Не повірю!
а вообще у меня стойкое ощущение что беня разочаровался в зебзике и сливает воду
1.Дуже просто розповів про *****ць бюджету.
Він зверстаний на 250 доларів, а зараз 1200.
2.МВФ підписав із Зеленським меморандум, що ціна буде ринковою для громадян.
3. Видобуток власного газу падає.
4. Вся наша промисловість буде в ж*пі і не конкурентноспроможною просто через розрив цін газу між ціною газу в Європі 170-450 доларів і нашою ціною 1000-1200.
5. Сьогодні жодна людина в Україні, навіть його дружина Олена не може йому суперечити та заперечувати.
6.Якщо йому повідомляють про проблему, він відповідає, що він фартовий.
7. Дороги, які зараз збудували, будуть зруйновані перевантаженими зерновозами, які зараз їдуть за копійчані хабарі поліцейським.
8.Нас врятує лише тепла зима. Водосховища зараз спустошуються для гідроенергетики. За мінус 15 замерзне вся країна. За мінус п'ять у лютому ми отримаємо купу алчевських.
9.Зеленський не бреше, він просто грає. Деградація професійна.
10.Цей рік був найвдалішим для України через високі ціни на сировину, тепер усе закінчилося і ці гроші закатані в асфальт, що валиться під колесами зерновозів.
11.НАБУ задокументувала хабарі у конвертах, але через саботаж за призначенням прокурора САП вони нічого не можуть. Тому Байден потребує призначення прокурора, а Зеленський не призначає. Бо все почне валитися.
12. Вони на свої дні народження запрошують тих, у кого вони виступали.
Кошовий призначив свого товариша по чарці першим заступником міністра освіти.
13. Головна помилка Зе створення комфортного світу для себе, а не для інших.
Держава розкладається та гниє.
14.Все навколо Зе бере хабарі та вимагають їх. Санкціями загрожують усім поспіль. Якщо перша особа бере хабарі, то всі моментально починають брати хабарі.
15.Не бачу шансів Зе досидіти на своєму посту.Клоуни везуть його на ешафот.
Єрмак йому ніколи не каже ні, на будь-яке марення він говорить - чудово.
Божевільний диктатор, який обіцяє посадити всіх, обов'язково отримає відповідь від суспільства.
Зеленський мій ворог, і я йому ворог. Зраду за гроші можна пробачити, а ось зраду ідеї - ні.
Навіть у Януковича такого не було...
16.Діти лейтенанта Арахамії. Унікальна тварина намагається брати участь у всіх бізнес-терках.
©Марк Гордієнко