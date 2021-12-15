Авто депутата горсовета Каменца-Подольского Понятовской подожгли второй раз за год
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В Каменце-Подольском в Хмельницкой области неизвестный поджег автомобиль депутата городского совета Олеси Понятовской. Это уже второй поджог с начала года.
Об этом сообщил в Фейсбуке городской голова Каменца-Подольского Михаил Поситко, передает Цензор.НЕТ.
"Посреди белого дня на территории коммунального предприятия неизвестный мужчина совершил поджог автомобиля депутата фракции ВО "Свобода", директора этого предприятия - Олеси Понятовской. Не забыл еще никто, как в начале этого года был уничтожен таким же образом ее же автомобиль", - написал он.
Полиция начала расследование по ч. 1 ст. 194 УК (Умышленное уничтожение или повреждение имущества).
Впервые авто депутата горсовета Олеси Понятовской, работающей директором коммунального предприятия "Спецкоммунтранс", сожгли в январе этого года.
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