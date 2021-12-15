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Новости Происшествия
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Каменец-Подольский (74) поджог (900)

Авто депутата горсовета Каменца-Подольского Понятовской подожгли второй раз за год

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Авто депутата горсовета Каменца-Подольского Понятовской подожгли второй раз за год

В Каменце-Подольском в Хмельницкой области неизвестный поджег автомобиль депутата городского совета Олеси Понятовской. Это уже второй поджог с начала года.

Об этом сообщил в Фейсбуке городской голова Каменца-Подольского Михаил Поситко, передает Цензор.НЕТ.

"Посреди белого дня на территории коммунального предприятия неизвестный мужчина совершил поджог автомобиля депутата фракции ВО "Свобода", директора этого предприятия - Олеси Понятовской. Не забыл еще никто, как в начале этого года был уничтожен таким же образом ее же автомобиль", - написал он.

Полиция начала расследование по ч. 1 ст. 194 УК (Умышленное уничтожение или повреждение имущества).

Впервые авто депутата горсовета Олеси Понятовской, работающей директором коммунального предприятия "Спецкоммунтранс", сожгли в январе этого года.

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Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+6
Жахлива ситуація у місті,,, новообраному меру не дають працювати,, пацюки ніяк не можуть зрозуміти- їх часи минули, міський бюджет не общак..
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15.12.2021 02:49
+5
Що ти мелиш, там де Свобода присутня, то є зрушення в кращу сторону, як приклад Хмельницький, після десятиліть застою, місто почалось розвиватись, не дивлячись на Зе-вдладу злодіїів! А К.Подільському правив бандит, якого жителі не обрали в мери, тому не може він заспокоїтись!
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15.12.2021 08:41
+4
Да-да!
Теперь городской бюджет надо не "дерибанить" по статьям расходов, а ВЕСЬ нести "Слугам"!
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15.12.2021 02:55
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Жахлива ситуація у місті,,, новообраному меру не дають працювати,, пацюки ніяк не можуть зрозуміти- їх часи минули, міський бюджет не общак..
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15.12.2021 02:49 Ответить
Да-да!
Теперь городской бюджет надо не "дерибанить" по статьям расходов, а ВЕСЬ нести "Слугам"!
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15.12.2021 02:55 Ответить
Діючого мера (від "Свободи") у Кам'янці підтримали в другому турі... ТАДАМ! "Слуги".
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15.12.2021 07:21 Ответить
І це зрозуміло, бо слуги, так само, як і "Сволота", є керовані з кремля.
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15.12.2021 08:32 Ответить
Що ти мелиш, там де Свобода присутня, то є зрушення в кращу сторону, як приклад Хмельницький, після десятиліть застою, місто почалось розвиватись, не дивлячись на Зе-вдладу злодіїів! А К.Подільському правив бандит, якого жителі не обрали в мери, тому не може він заспокоїтись!
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15.12.2021 08:41 Ответить
брехдл, про якитй розвиток ти пистиш? Наприклад, тролейбусне доживає свої останні дні, далі банкрутство
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15.12.2021 09:45 Ответить
ага, именно поэтому закупили 12 троллейбусов, ******.
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15.12.2021 09:56 Ответить
Тролейбусний парк обновився у Хмельницькому на 50% до цього часу їздили Богдани-2шт -це за всю украхїнську незалежність!
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15.12.2021 12:39 Ответить
У жителей Конотопа спроси,недоумок(
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15.12.2021 10:36 Ответить
дивно що поліція взагалі розпочала кримінальне провадження а не сказала що це цивільно-правові відносини)))
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15.12.2021 03:02 Ответить
Піроман якийсь!
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15.12.2021 06:55 Ответить
Кого-то не удовлетворила
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15.12.2021 06:57 Ответить
Ідіот?
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15.12.2021 07:26 Ответить
Комунальне підприємство "спецкомунтранс" нікому нічого не говорить???
Пасажирські перевезення, це взагалі то така тема, що нехай радіє що тільки авто спалили.
Пані напевно з першого разу не зрозуміла, що освоювати мільйони бюджетних коштів у дві морди ( мер) це не по феншую
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15.12.2021 08:08 Ответить
а можливо (не впевнений) що то не пасажирські перевезення? бо "спец" може бути і вивезення сміття і обслуговування доріг взимку... (може ж таке бути?)
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15.12.2021 08:33 Ответить
25.29 Виробництво інших металевих баків, резервуарів і контейнерів
81.30 Надання ландшафтних послуг
96.03 Організування поховань і надання суміжних послуг

47.19 Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах
49.41 Вантажний автомобільний транспорт
38.11 Збирання безпечних відходів
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15.12.2021 08:39 Ответить
Ну 96.03 значить
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15.12.2021 08:40 Ответить
Так , тільки бюджетні кошти ідуть громаді міста, а не бандюкам і приватівцям!
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15.12.2021 08:43 Ответить
Це податки з громади утворюють бюджет, які потім розпилюють через своїх успішних приватних підприємців. Наприклад мусорне відро за ціною мусорне контейнера
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15.12.2021 08:53 Ответить
Видно ти в темі? Раніше так робив, а тепер забрали в тебе корито? Збийся.
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15.12.2021 10:49 Ответить
Читай Ахіна, Охіна, Ухіна по складам-- ці те- ми в кож-но-му міс-ті. Від слова вза-га-лі. В мене є руки для заробітку грошей та совість чого на жаль нема в дірвавшихся до корита " державних діячів"
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15.12.2021 10:59 Ответить
Видать машина понравилась.)
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15.12.2021 09:00 Ответить
ЄС+ОПЗЖ+СН+Бандюки з 90-х знову хочуть дєрибанити бюджет міста
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15.12.2021 11:03 Ответить
 
 