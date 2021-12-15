Украинский воин ранен на Донбассе. Войска РФ 7 раз обстреляли позиции ВСУ, применяя 120-мм минометы и гранатометы, - штаб ООС
Новости Цензор.НЕТ Происшествия Война в Украине
За прошедшие сутки, 14 декабря, со стороны российско-оккупационных войск зафиксированы 7 нарушений режима прекращения огня, 2 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Фейсбуке.
Вблизи Новолуганского враг открывал огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В направлении Новотошковского оккупанты произвели обстрел из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.
В районе Авдеевки и Гранитного противник вел огонь из минометов калибра 120 мм.
В сторону Старогнатовки враг совершил обстрел из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Вблизи Новомихайловки российские наемники применили ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие.
Недалеко от Водяного вражеские войска произвели обстрел из ручных противотанковых гранатометов.
"В результате вражеских действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранение. Воин находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья – средней тяжести", - сообщили в штабе.
Также сообщается, что на 7 часов утра 15 декабря со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.
В направлении Первомайского оккупанты вели огонь из минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов.
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет.
Отмечается, что украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы.
"Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", - подчеркнули в пресс-центре ОС.
Пожалуйста, подождите...
Дохлых русских много не бывает! Убей русского!