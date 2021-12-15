Саакашвили необходимо отправить на лечение за границу, его болезнь может резко обостриться, и мы получим инвалида, - врач Тоидзе
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Бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили необходимо отправить на лечение за границу, иначе состояние его здоровья может резко ухудшиться
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил во вторник журналистам врач из грузинского центра "Эмпатия" Отар Тоидзе.
"Сейчас у Михеила Саакашвили посттравматический стресс и энцефалопатия Вернике, которая может резко обостриться, и мы получим не здорового, а инвалида Саакашвили", - сказал Тоидзе.
По его словам, центр "Эмпатия" направил письма в специализированные медицинские учреждения нескольких стран с просьбой принять Саакашвили на лечение.
"Клинику надо подобрать в соответствии с состоянием пациента и с его согласия. Мы направили письма в несколько зарубежных клиник, в том числе в Германию, но ответ пока запаздывает", - сказал Тоидзе.
За состоянием здоровья Саакашвили в военном госпитале в Гори наблюдают три группы врачей - официальный медицинский консилиум, созданный при Минюсте Грузии, врачи которого осуществляют реальное лечение, вторая группа медиков создана при Народном защитнике Грузии, она консультативная, а третья группа из центра "Эмпатия", на допущении которой в госпиталь настаивал сам Саакашвили.
Врачи из группы Народного защитника обнародовали свое медицинское заключение по состоянию здоровья Саакашвили и не нашли каких-либо серьезных проблем, отметив, что состояние здоровья экс-президента улучшается и оно стабильно. Эта группа врачей не видит необходимости направления Саакашвили на лечение за границу.
Экс-президент республики, ныне гражданин Украины Саакашвили тайно прибыл в Грузию 29 сентября. 1 октября он был задержан в Тбилиси, после чего помещен в тюрьму в городе Рустави, где объявил голодовку. 8 ноября его без согласования с родственниками и адвокатами перевели из тюрьмы в городе Рустави в тюремную больницу в Тбилиси (район Глдани). Впоследствии 20 ноября он был переведен в военный госпиталь в Гори.
В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам. Свое задержание экс-президент считает незаконным, а обвинения в его адрес - сфальсифицированными.
Пожалуйста, подождите...
Надо только справку от врачей получить.
Ми направили листи до кількох закордонних клінік, у тому числі до Німеччини, але відповідь поки що запізнюється", - сказав Тоїдзе."
Джерело: https://censor.net/ua/n3305282
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