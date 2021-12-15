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Новости Политика УкраиныЗа рубежом Задержание Саакашвили в Грузии
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Саакашвили необходимо отправить на лечение за границу, его болезнь может резко обостриться, и мы получим инвалида, - врач Тоидзе

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом

Саакашвили необходимо отправить на лечение за границу, его болезнь может резко обостриться, и мы получим инвалида, - врач Тоидзе

Бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили необходимо отправить на лечение за границу, иначе состояние его здоровья может резко ухудшиться

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил во вторник журналистам врач из грузинского центра "Эмпатия" Отар Тоидзе.

"Сейчас у Михеила Саакашвили посттравматический стресс и энцефалопатия Вернике, которая может резко обостриться, и мы получим не здорового, а инвалида Саакашвили", - сказал Тоидзе.

По его словам, центр "Эмпатия" направил письма в специализированные медицинские учреждения нескольких стран с просьбой принять Саакашвили на лечение.

"Клинику надо подобрать в соответствии с состоянием пациента и с его согласия. Мы направили письма в несколько зарубежных клиник, в том числе в Германию, но ответ пока запаздывает", - сказал Тоидзе.

За состоянием здоровья Саакашвили в военном госпитале в Гори наблюдают три группы врачей - официальный медицинский консилиум, созданный при Минюсте Грузии, врачи которого осуществляют реальное лечение, вторая группа медиков создана при Народном защитнике Грузии, она консультативная, а третья группа из центра "Эмпатия", на допущении которой в госпиталь настаивал сам Саакашвили.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Неврологическое состояние Саакашвили сложное: есть проблемы с передвижением и координацией, необходима специальная реабилитация, - врач

Врачи из группы Народного защитника обнародовали свое медицинское заключение по состоянию здоровья Саакашвили и не нашли каких-либо серьезных проблем, отметив, что состояние здоровья экс-президента улучшается и оно стабильно. Эта группа врачей не видит необходимости направления Саакашвили на лечение за границу.

Экс-президент республики, ныне гражданин Украины Саакашвили тайно прибыл в Грузию 29 сентября. 1 октября он был задержан в Тбилиси, после чего помещен в тюрьму в городе Рустави, где объявил голодовку. 8 ноября его без согласования с родственниками и адвокатами перевели из тюрьмы в городе Рустави в тюремную больницу в Тбилиси (район Глдани). Впоследствии 20 ноября он был переведен в военный госпиталь в Гори.

В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам. Свое задержание экс-президент считает незаконным, а обвинения в его адрес - сфальсифицированными.

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+14
Дык, он и так инвалид на голову.
Надо только справку от врачей получить.
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15.12.2021 07:39
+11
Дайте я вгадаю - в Шаріте?
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15.12.2021 07:37
+11
В Грузії до всіх зеків така увага, чи Міхо якийсь елітний?
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15.12.2021 08:00
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И выдать ему клетчатое одеяло .
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15.12.2021 07:34 Ответить
неа - дать ему селедки
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15.12.2021 08:48 Ответить
Посмотрел лечение этой чудо болезни: не употреблять алкоголь и принимать тиамин(b1) витамин (от 300 грн баночка). Действительно, такое лечение ему там не окажут...сопьется ведь.
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15.12.2021 09:18 Ответить
Дайте я вгадаю - в Шаріте?
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15.12.2021 07:37 Ответить
Дык, он и так инвалид на голову.
Надо только справку от врачей получить.
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15.12.2021 07:39 Ответить
Чого б не відсидіти свої 5 років спокійно, з умовою щоб Ясько з ним в камері була, трахав би її і вона жарила б йому яєчню...А потім з чистою совістю на волю. Їдь куди хочеш. хоть в клініку. хоть не в клініку...Ех, Мишко Мишко..
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15.12.2021 07:49 Ответить
пропеллер ему выдайте, пусть летит
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15.12.2021 07:51 Ответить
Разве что в Рашку,там его быстро от острого приступа симуляции вылечат.
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15.12.2021 07:53 Ответить
Порошенко инвалид на голову. Надо только справку от врачей получить. Пропеллер ему выдайте, пусть летит и выдать ему клетчатое одеяло
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15.12.2021 07:57 Ответить
В Грузії до всіх зеків така увага, чи Міхо якийсь елітний?
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15.12.2021 08:00 Ответить
Закривайте кватирки, Карлсон реально хоче повернутися.
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15.12.2021 08:08 Ответить
Загуглил "синдром Вернике": основная причина - алкоголизм )
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15.12.2021 08:09 Ответить
ну не пост, а диагноз... что там не так с населением северных болот?
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15.12.2021 08:15 Ответить
його на уйх треба відправити й забути про нього...ну мож час від часу допускати до нього гогішвілі (чи як там це є@@ло)
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15.12.2021 08:18 Ответить
Но, позвольте, как же он служил в очистке?!
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15.12.2021 08:18 Ответить
Ще навіть невідомо чи він звільнений з тієї "очистки реформ", можливо знаходиться в закордонному відрядженні, на практиці перевіряє наслідки реформування в іншій країні правоохоронної системи.
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15.12.2021 08:55 Ответить
Малюська в розвідку заслав...Тюрми будувати будуть , платні.
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15.12.2021 09:15 Ответить
Він вже давно схибнувся.
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15.12.2021 09:17 Ответить
Яке ж велике горе то для України. Коли будете відправляти на лікування, то заберіть звідси Гогіашвілі та інших злочинців. Висвободяться хоч "Альфовці" і військова розвідка, що його охороняють вночі і вдень. Він виходить на нашого ОЗУ - велике цабе.
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15.12.2021 08:25 Ответить
Как инвалида? Карлсону могут пропеллер ампутировать?
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15.12.2021 08:27 Ответить
Инвалида надо держать под присмотром. А некоторых и под замком.
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15.12.2021 08:31 Ответить
Есть очень компетентный врач , недавно на КПП в дыру засветился, гогилашвили троещинскийзовут, все слуги и гундосая у него лекарства берут , крыша хорошая в мвс .
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15.12.2021 08:36 Ответить
Особое значение для клинической практики имеют две связанные между собой наиболее опасные и прогностически неблагоприятные формы алкогольного поражения мозга - энцефалопатия Вернике и корсаковский психоз
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15.12.2021 08:42 Ответить
"не мы а вы" © кино
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15.12.2021 08:45 Ответить
Ще оголосять збір коштів на лікування. Воно може затягнутися на декілька років, прецедент вже є, в Україні.
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15.12.2021 08:45 Ответить
То одне швілі, то інше.
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15.12.2021 09:04 Ответить
Чому тільки "швілі", в нас більше "нський", "йський", а ще "ман". То виходить поляки і німці?
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15.12.2021 09:10 Ответить
Пачіму, пачіму... Патаму. (*****.В.В)
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15.12.2021 09:13 Ответить
Жиды!😀😀😀
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15.12.2021 10:24 Ответить
Ахренеть. Теперь уголовников в Шарите будут лечить.
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15.12.2021 09:09 Ответить
"Клініку треба підібрати відповідно до стану пацієнта та за його згодою.
Ми направили листи до кількох закордонних клінік, у тому числі до Німеччини, але відповідь поки що запізнюється", - сказав Тоїдзе."

Джерело: https://censor.net/ua/n3305282

Не поспішають отримати для себе цей геморой.
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15.12.2021 09:14 Ответить
До психіатрів і наркологів його.
Був у команді ЗЕ - значить наркоман.
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15.12.2021 09:16 Ответить
Предлагаются на выбор "клиники": "McDonnell Douglas", "AgustaWestland" или "Sikorsky Aircraft". Там "мужчине хоть куда, в полном расцвете сил"© перешлифуют шейки вала несущего винта, прочистят топливную систему, заменят авионику - будет порхать, как как новенький - только успевай "Чачей" заправлять, следить за уровнем "Хванчкары" в гидросистеме и "Чурчхеллу" запрессовывать
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15.12.2021 09:28 Ответить
Так он и так "за границей", разве нет?
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15.12.2021 09:55 Ответить
Как и колбасный мигрант?
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15.12.2021 09:58 Ответить
Верные дружбаны Михрютку из кичи вытащат. 13.10.21. Кулеба о ситуации с Саакашвили: Мы своих граждан в беде за границей не бросаем.16.10.21 Мы требуем, чтобы его немедленно освободили, - Арахамия выступил в поддержку Саакашвили. А слово воровское крепче стали булатной и твёрже алмаза.
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15.12.2021 10:04 Ответить
Я думаю, украинцев больше волнуют условия проживания игуан на острове Пасхи, чем Саакашвили.
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15.12.2021 10:40 Ответить
В Шарите Юлию Владимировну с коляски подняли, вылечат и Саакашвили. Главное, в Европу. Интересно, а кто выкрал Михаила, и тайно, нелегально привез в Грузию? Или он приехал на должность президента, а оказалось, его нагло обманули.
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15.12.2021 14:26 Ответить
 
 