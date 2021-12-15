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Новости Политика УкраиныОбщество
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Госпогранслужба (5404) закон (3090) пограничники (1467) ГПСУ (165)

С сегодняшнего дня вступают в силу новые нормы применения пограничниками средств принуждения, - ГПСУ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

С сегодняшнего дня вступают в силу новые нормы применения пограничниками средств принуждения, - ГПСУ

В Украине 15 декабря вступает в силу усовершенствованный порядок применения пограничниками средств принуждения. Как сообщает Госпогранслужба Украины, соответствующие изменения есть в законе "О Государственной пограничной службе Украины".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"Законом регулируется ряд важных аспектов, которые помогут пограничникам в тех случаях, когда слова неэффективны для прекращения правонарушения или реализации других законных полномочий, или приходится сдерживать вооруженную агрессию. Нововведения законодательно регламентируют применение сотрудниками Госпогранслужбы физического воздействия, а также использования специальных средств: от наручников к служебным собакам, от средств ограничения подвижности к средствам акустического, микроволнового воздействия, радиоэлектронного противодействия и тому подобное", – говорится в сообщении.

В ГПСУ говорят, что новыми изменениями регламентируется применение пограничниками оружия, боевой техники, вооружения, установленного на кораблях, катерах и воздушных судах пограничной службы.

"В частности, законодательно регламентировано применение оружия и при отпоре и сдерживании вооруженной агрессии против Украины и в особый период. Среди прочего определены случаи, когда пограничники могут применять огнестрельное оружие, вооружение и боевую технику и в направлении территории сопредельного государства. Это, в частности, следующие случаи: отражение вооруженного нападения, отпор и сдерживание вооруженной агрессии, или вторжение на территорию Украины вооруженного (военного) лица и/или группы лиц, вооруженных сил других государств, прекращение вооруженных провокаций, ведение огня с территории сопредельного государства, а также отражение нападения или прекращение вооруженного сопротивления лица и/или группы лиц, незаконно пересекающих или пытающихся незаконно пересечь государственную границу Украины", – пояснили в ведомстве.

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Также законодательные нововведения разрешают пограничникам использовать оружие и специальные средства для принудительного прекращения полетов беспилотников. Пограничники могут приземлять, в том числе сбивать дроны, которые с нарушением установленных правил летают в приграничной полосе, вблизи кораблей и катеров Госпогранслужбы, пунктов пропуска, КПВВ, мест расположения подразделений и нарядов. Также разрешается перехват управления беспилотниками.

Усовершенствованный порядок применения пограничниками средств принуждения принят Верховной Радой 18 ноября этого года.

Автор: Наталя Джума
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Довгенько ж ви чухалися!
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15.12.2021 08:26 Ответить
Да, война восьмой год идет. Патриотическая власть у нас была, что пограничники оружие не могли применить.
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15.12.2021 08:55 Ответить
А до сегодня закон запрещал обороняться при военной агрессии?
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15.12.2021 08:58 Ответить
Головне щоб самі на місцях вирішували ,Без Дзвінка до 💩говнокомандувача 💩
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15.12.2021 09:00 Ответить
без абрамсов и других шняжек не особо..где атомные крейсеры..пво и шахты с атомными тамогавками..
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15.12.2021 09:03 Ответить
есть точка у МА ..только никому..то секретно..ооочень
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15.12.2021 09:26 Ответить
я шось не розумію, а до цього часу прикордонники не мали права цього робити?
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15.12.2021 09:19 Ответить
Що за маячня, а раніше вони що робили, тільки дивились?
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15.12.2021 09:42 Ответить
Раньше как и сейчас брали деньги за то что закрывают глаза как фуры с нелегалом проходят.
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15.12.2021 09:52 Ответить
 
 