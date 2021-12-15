С сегодняшнего дня вступают в силу новые нормы применения пограничниками средств принуждения, - ГПСУ

В Украине 15 декабря вступает в силу усовершенствованный порядок применения пограничниками средств принуждения. Как сообщает Госпогранслужба Украины, соответствующие изменения есть в законе "О Государственной пограничной службе Украины".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"Законом регулируется ряд важных аспектов, которые помогут пограничникам в тех случаях, когда слова неэффективны для прекращения правонарушения или реализации других законных полномочий, или приходится сдерживать вооруженную агрессию. Нововведения законодательно регламентируют применение сотрудниками Госпогранслужбы физического воздействия, а также использования специальных средств: от наручников к служебным собакам, от средств ограничения подвижности к средствам акустического, микроволнового воздействия, радиоэлектронного противодействия и тому подобное", – говорится в сообщении.

В ГПСУ говорят, что новыми изменениями регламентируется применение пограничниками оружия, боевой техники, вооружения, установленного на кораблях, катерах и воздушных судах пограничной службы.

"В частности, законодательно регламентировано применение оружия и при отпоре и сдерживании вооруженной агрессии против Украины и в особый период. Среди прочего определены случаи, когда пограничники могут применять огнестрельное оружие, вооружение и боевую технику и в направлении территории сопредельного государства. Это, в частности, следующие случаи: отражение вооруженного нападения, отпор и сдерживание вооруженной агрессии, или вторжение на территорию Украины вооруженного (военного) лица и/или группы лиц, вооруженных сил других государств, прекращение вооруженных провокаций, ведение огня с территории сопредельного государства, а также отражение нападения или прекращение вооруженного сопротивления лица и/или группы лиц, незаконно пересекающих или пытающихся незаконно пересечь государственную границу Украины", – пояснили в ведомстве.

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Также законодательные нововведения разрешают пограничникам использовать оружие и специальные средства для принудительного прекращения полетов беспилотников. Пограничники могут приземлять, в том числе сбивать дроны, которые с нарушением установленных правил летают в приграничной полосе, вблизи кораблей и катеров Госпогранслужбы, пунктов пропуска, КПВВ, мест расположения подразделений и нарядов. Также разрешается перехват управления беспилотниками.

Усовершенствованный порядок применения пограничниками средств принуждения принят Верховной Радой 18 ноября этого года.