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В Украине за сутки от COVID-19 умерли 356 человек, зафиксированы 8109 новых случаев заражения, 26 307 человек выздоровели

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 356 человек, зафиксированы 8109 новых случаев заражения, 26 307 человек выздоровели

В Украине зафиксированы 8109 новых случаев заражения COVID-19 по состоянию на утро 15 декабря.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.

Так, за сутки 14 декабря в Украине зафиксированы 8109 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 707, медработников – 182); 142 921 человек вакцинирован против COVID-19. Первую дозу получили 47 137 человек, полностью иммунизированы – 95 784 человека.

Также за минувшие сутки госпитализированы – 2280 человек, зафиксированы 356 летальных случаев, выздоровели – 26 307 человек.

За все время пандемии в Украине: заболели – 3 578 557 человек; выздоровели – 3 259 316 человек; летальных случаев – 91 958; проведено ПЦР-тестирований – 16 371 425.

С начала вакцинальной кампании привиты 14 221 538 человек, из них получили первую дозу – 14 221 536 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 12 640 221 человек. В общей сложности проведены 26 861 757 прививок.

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В Украине за сутки от COVID-19 умерли 356 человек, зафиксированы 8109 новых случаев заражения, 26 307 человек выздоровели 01
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 356 человек, зафиксированы 8109 новых случаев заражения, 26 307 человек выздоровели 02
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 356 человек, зафиксированы 8109 новых случаев заражения, 26 307 человек выздоровели 03
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 356 человек, зафиксированы 8109 новых случаев заражения, 26 307 человек выздоровели 04

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+3
В чем проблема? Давай сравним.
Вот статистика по Польше
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/poland/
Вот по Украине
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/ukraine/
Ставим усреднение по 7 дням и смотрим пиковые значения по 3 волнам заражений
.......................................І...............................ІІ................................ІІІ
Польша .............24974........................28721..................23350
Украина.............13991........................15595..................21907

Ставим усреднение по 7 дням и смотрим пиковые значения по 3 волнам смертности
.......................................І...............................ІІ................................ІІІ
Польша ..................497..........................603..........................406
Украина..................223..........................391..........................673

По заражениям у нас рост на 25% по сравнению со второй волной, у Польши снижение на 20%.

По смертям у нас рост на 40% по сравнению со второй волной, у Польши снижение на 40%.
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15.12.2021 11:22
+2
Это полная отсебятина. Получается, что если лекарство не излечивает (или не предотвращает) заболевание напрочь с одного приёма, то его нельзя называть лекарством или вакциной. По такой логике чуть ли не половину фармперератов изымать с рынка под лозунгом "ета всьо вариво".
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15.12.2021 16:29
+2
От гриппа колят по желанию, РАЗ В СЕЗОН(с) вот никто и не возражает.
Кагбе это довольно очевидно.
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15.12.2021 16:36
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Чота нет сравнений с миром итепе. Может потому, что соседняя проколотая на 50+% Польша надёжно вышла вперёд по смертям?
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15.12.2021 09:35 Ответить
В чем проблема? Давай сравним.
Вот статистика по Польше
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/poland/
Вот по Украине
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/ukraine/
Ставим усреднение по 7 дням и смотрим пиковые значения по 3 волнам заражений
.......................................І...............................ІІ................................ІІІ
Польша .............24974........................28721..................23350
Украина.............13991........................15595..................21907

Ставим усреднение по 7 дням и смотрим пиковые значения по 3 волнам смертности
.......................................І...............................ІІ................................ІІІ
Польша ..................497..........................603..........................406
Украина..................223..........................391..........................673

По заражениям у нас рост на 25% по сравнению со второй волной, у Польши снижение на 20%.

По смертям у нас рост на 40% по сравнению со второй волной, у Польши снижение на 40%.
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15.12.2021 11:22 Ответить
Извини, что не туда попал. И да, если будешь настаивать на том, что у нас рост по волнам, не забудь добавить, что это по видимому именно от вакцинации 25%
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15.12.2021 12:39 Ответить
И да, если будешь настаивать на том, что у нас рост по волнам именно от вакцинации 25%, то вспомни, что в Польше степень вакцинации существенно выше, чем в Украине, но в Польше снижение на 20%. А по смертности у нас рост на 40% по сравнению со второй волной, у Польши снижение на 40%.
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15.12.2021 13:44 Ответить
А зачем сравнивать именно со второй волной? Вот она третья радимая прямо тут: привито вдвое больше, а смертность сравнимая.
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15.12.2021 12:27 Ответить
ну ведь удобнее сравнивать там где есть профит в нужном на данный момент направлении
Веселое время, одни и теже цифры можно вертеть как удобно, нагнетая или наоборот снижая градус, один хрен пипл отупел настолько что нихрена не понимает
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15.12.2021 13:05 Ответить
Потому что когда сравнивают разные волны в одной стране, сравнивают страну саму с собой, а не с другими странами. Там от волны к волне меняется только число людей с вакцинным иммунитетом и с "природным".
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15.12.2021 13:47 Ответить
С чего вдруг? Тем более что сравнивать разные волны почемуто хочет Антип, а я вот чойта не хочу, мне нормально заходят сравнения в соседних странах примерно в тот же момент.
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15.12.2021 14:32 Ответить
Потому что новые штаммы проникают в разные страны в разное время. Когда с мая по август в Израиле было очень мало заражений и смертей, антиваксы двигали теорию, что "в Израиле вечное лето, там крупных впышек ковида не бывает", а когда Дельта проник в Изриль и там повысились заражаемлость и смертность, антиваксы выдвнули новый тезис: "Теперь Дельте прививки побоку, а в Украине все уже скрытно переболели и нас хранит природный иммунитет", теперь, когда Израиль справился с Дельтой с помощью бустерных доз, а уже у нас повысились заражаемлость и смертность, то опыт Изхраили антиваксам уже резко не нравится и они ищут для сравнения страны, куда новый штамм уже проник, а бустерная вакцинация еще низка. Например, Польша.
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15.12.2021 14:43 Ответить
Где Израиль, а где мы с Польшей. Так что, грищь двух доз категорически недостаточно? Чего ж тогда волна на спад пошла?
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15.12.2021 14:48 Ответить
Потому что сразу после вакцинации дащита от двух доз неплохая, но она снижается с течением времени. Израиль начал вакцинацию в декабре 2020 и к августу у многих из дважды вакцинированных иммунитет уже критически снизился. А в Украине высокий темп вакцинации начался с середины октября. Разницу видишь?
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15.12.2021 15:10 Ответить
защита
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15.12.2021 15:11 Ответить
Собственно именно поэтому данное варево вакциной и не является.
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15.12.2021 15:14 Ответить
Это тебе так кажется.
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15.12.2021 15:26 Ответить
Это полная отсебятина. Получается, что если лекарство не излечивает (или не предотвращает) заболевание напрочь с одного приёма, то его нельзя называть лекарством или вакциной. По такой логике чуть ли не половину фармперератов изымать с рынка под лозунгом "ета всьо вариво".
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15.12.2021 16:29 Ответить
Получается что если и два раза проколотая елееле действует три месяца может быть - то таки да.

Есле что могу согласиться на "две дозы и год не болеешь" - очень похоже на вакцину. В отличии от.

Ладно, я сюда больше не заглядываю, встретимся в более весёлых темах.
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15.12.2021 16:34 Ответить
Есть дофига препаратов, для которых где действие и результат вообще не гарантированы (напр., в химиотерапии). Но других варинатов попросту нет. Точно так же и с вакцинами от ковида - пока эффективного лечения толком нет, вакцина это лучшее оружие, что у нас есть в наличии.
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15.12.2021 16:58 Ответить
Так вот я о том же - эффективность на нуле, а разговоров то.
Всё, терь точно пока
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15.12.2021 17:05 Ответить
Эффективность не на нуле, это точно такая же выдумка, как и про "варево" (и весь остальной антиваксерский бред). Ситуация с ковидом очень сложная, на самом деле. Вирус явно будет гулять среди нас всегда и надо как-то к этому приспосабливаться. Но на данный момент вакцина это всё, что у нас есть.
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15.12.2021 17:07 Ответить
Иммунитет снизился???Такое бывает?По твоей логике все прививки мы должны колоть каждый год по несколько раз?Вспышка вполне прогнозированная была и впервую покосило неболевших в прошлом году.А как же быть с неболевшими привитыми и почему то заболевшими?
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15.12.2021 16:09 Ответить
Где я писал про ВСЕ прививки? Есть такие, что надо колоть раз и на всю жизнь, есть раз в 10 лет, а есть такие, что раз в год,а есть и такие, что раз в 5 лет.
Для борьбы с ковидом нужно быстро создавать и колоть вакцины в зависимосит от циркулирующих штаммов. Вон от гриппа раз в сезон колят смесь из трех-четырех вакцин и никто особого воя не поднимает.
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15.12.2021 16:21 Ответить
От гриппа колят по желанию, РАЗ В СЕЗОН(с) вот никто и не возражает.
Кагбе это довольно очевидно.
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15.12.2021 16:36 Ответить
Так и от ковида колят по желанию. Не желаешь - сиди дома, возмущайся. Или тест раз в 72 часа.
Что же тебе еще надо, хороняка? (с)
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15.12.2021 17:03 Ответить
Ну вот началося опять - дома сиди. А с хренали?
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15.12.2021 17:04 Ответить
Можешь и без хренали.
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15.12.2021 17:09 Ответить
От ковида прививки колятся принудительно,в противном случае попрут с работы.Эффективность прививок под большим вопросом.А побочки,которых нету,отдельная тема,зачем ставится подпись-претензий не имею и иметь не буду.
Ограничение к непривитым это вообще дурость,все одинаково разносят привитые,не привитые.
А ты втираешь,что по желанию,вам новые инструкции еще нге выдали?
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15.12.2021 19:33 Ответить
Где ставится подпись "претензий не имею и иметь не буду"?
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15.12.2021 22:02 Ответить
Статистика по Киеву абсурдная. В Харькове населения только в 1,5 раза меньше Киева и метро 3 линии как в Киеве. А заболевших за сутки в Киеве почти в 4 раза больше чем во всей Харьковской области. Такого просто не может быть.
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15.12.2021 17:56 Ответить
Вы глаза ляшка видели?? И досих пор ему не верите?
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15.12.2021 21:34 Ответить
Это топ новость, снова? Или теперь всегда? Переболел, очень неприятно и было временами страшно. Таблетки, уколы по фиг. С капельниц начал отходить. Но главное, что понял-никто здесь на хер никому не нужен!!! Скорая посылает на хер, семейный врач по телефону(запись на 10 дней вперед). А по ТВ такие картинки и забота о нас, пересичных...Вакцинируют соски ржущие в торговых центрах. Кому это на благо??
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15.12.2021 21:41 Ответить
 
 