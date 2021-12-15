В Украине за сутки от COVID-19 умерли 356 человек, зафиксированы 8109 новых случаев заражения, 26 307 человек выздоровели
Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье
В Украине зафиксированы 8109 новых случаев заражения COVID-19 по состоянию на утро 15 декабря.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.
Так, за сутки 14 декабря в Украине зафиксированы 8109 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 707, медработников – 182); 142 921 человек вакцинирован против COVID-19. Первую дозу получили 47 137 человек, полностью иммунизированы – 95 784 человека.
Также за минувшие сутки госпитализированы – 2280 человек, зафиксированы 356 летальных случаев, выздоровели – 26 307 человек.
За все время пандемии в Украине: заболели – 3 578 557 человек; выздоровели – 3 259 316 человек; летальных случаев – 91 958; проведено ПЦР-тестирований – 16 371 425.
С начала вакцинальной кампании привиты 14 221 538 человек, из них получили первую дозу – 14 221 536 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 12 640 221 человек. В общей сложности проведены 26 861 757 прививок.
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Вот статистика по Польше
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/poland/
Вот по Украине
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/ukraine/
Ставим усреднение по 7 дням и смотрим пиковые значения по 3 волнам заражений
.......................................І...............................ІІ................................ІІІ
Польша .............24974........................28721..................23350
Украина.............13991........................15595..................21907
Ставим усреднение по 7 дням и смотрим пиковые значения по 3 волнам смертности
.......................................І...............................ІІ................................ІІІ
Польша ..................497..........................603..........................406
Украина..................223..........................391..........................673
По заражениям у нас рост на 25% по сравнению со второй волной, у Польши снижение на 20%.
По смертям у нас рост на 40% по сравнению со второй волной, у Польши снижение на 40%.
Веселое время, одни и теже цифры можно вертеть как удобно, нагнетая или наоборот снижая градус, один хрен пипл отупел настолько что нихрена не понимает
Есле что могу согласиться на "две дозы и год не болеешь" - очень похоже на вакцину. В отличии от.
Ладно, я сюда больше не заглядываю, встретимся в более весёлых темах.
Всё, терь точно пока
Для борьбы с ковидом нужно быстро создавать и колоть вакцины в зависимосит от циркулирующих штаммов. Вон от гриппа раз в сезон колят смесь из трех-четырех вакцин и никто особого воя не поднимает.
Кагбе это довольно очевидно.
Что же тебе еще надо, хороняка? (с)
Ограничение к непривитым это вообще дурость,все одинаково разносят привитые,не привитые.
А ты втираешь,что по желанию,вам новые инструкции еще нге выдали?