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Новости За рубежом
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МИД РФ (1629) санкции (10615) Евросоюз (15873) Захарова Мария (340) ЧВК Вагнера (1281)

Спикер МИД РФ Захарова заявила, что санкции ЕС против ЧВК "Вагнер" нелегитимны и Россия "оставляет за собой право на ответ"

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Спикер МИД РФ Захарова заявила, что санкции ЕС против ЧВК

Россия считает "безосновательными" и "нелегитимными" санкции ЕС против восьми российских граждан и четырех организаций, причастных к частной военной компании "Вагнер".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в комментарии официального представителя министерства иностранных дел РФ.

"Развернутая на Западе истерия вокруг этой темы свидетельствует, прежде всего, о ревностном отношении некоторых бывших европейских метрополий к государствам Африки и Ближнего Востока, чей суверенитет и независимость они в свое время явно были вынуждены признать. На деле, однако, право этих государств на выбор услуг частных компаний на коммерческой основе, в т.ч. в сфере безопасности, ощутимо тяготит европейских партнеров. Обостряет их постимперские амбиции", - заявила Захарова.

Она также отметила, что частные военные компании не подконтрольны официальным властям Российской Федерации: "Независимые государства, самостоятельно оценивая собственные возможности в сфере безопасности, имеют все основания для налаживания взаимодействия с внешними партнерами по своему усмотрению. Получается, что своими незаконными ограничениями Евросоюз ставит под сомнение суверенное право государств-членов ООН выстраивать независимую внутреннюю и внешнюю политику. Это – прямое нарушение основополагающих норм международного права".

Также спикер МИД РФ заявила о "двойных стандартах", свойственных внешней политике ЕС", которые проявляются еще и "в снисходительном отношении к западным частным военным компаниям, опутавшим своими сетями целые регионы мира, включая Афганистан, Ирак и Сирию".

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"Призываем Евросоюз прекратить попытки вмешательства во внутренние дела суверенных государств-членов ООН. Начать выстраивать взаимодействие со всеми членами международного сообщества на основе равноправия и взаимного уважения. Наконец, отказаться от всех введенных за рамками международного права односторонних ограничительных мер. Россия оставляет за собой право ответа на недружественные действия ЕС", - резюмировала Захарова.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 13 декабря Европейский Союз ввел санкции против боевиков ЧВК "Вагнер".

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+23
Вважають мокшів білими мавпами. В принципі, це так і є.
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15.12.2021 08:58
+22
Треба вводити санкції не проти восьми , а проти ста восьми. І арештовувати на кожному кроці. І взагалі влаштувати на них сафарі в Африці.
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15.12.2021 08:52
+20
Приємно здивували мексиканці. Ніби і дуже далеко від руссо, і ніяк з ними не пов'язані, а як ***********...мммм
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15.12.2021 08:57
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Ще одна з енцефалопатієй Верніке
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15.12.2021 08:52 Ответить
В комплексі з "білочкою".
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15.12.2021 09:00 Ответить
Там и амнезийность уже присутствует, бо забыла, шо изначально санкции - это от недружественных ко всему миру нарабсейских потугов... Если не так , пусть алкашка высокого ранга докажет , шо у ее страны по бордеру есть , по ее определению, хоть одна дружественная страна(КНДР - не в счет). Таким образом , бо знаю шо не докажет, нефотогеничная кривляка обнажила еще одну свою ваду , мол она рассказывает всем, с грустной миной на лице, как ей весело - это полная неконгруэнтность -Состояние "разногласий" с собой, наличие конфликта между "частями". Подтверждается наличием оговорок, отсутствием полной сосредоточенности на результате, выражением неконгруэнтных сообщений, в которых присутствует недостаток выравнивания или соответствия между вербальными и невербальными частями коммуникации. Согласно К. Роджерсу, неконгруэнтность - несоответствие друг другу опыта человека и его представлений о самом себе. На уровне проявлений означает тревогу, ранимость, нецельность личности.
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15.12.2021 09:37 Ответить
Для цієї кац.гидоти весь світ нелегітимний!
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15.12.2021 12:16 Ответить
Треба вводити санкції не проти восьми , а проти ста восьми. І арештовувати на кожному кроці. І взагалі влаштувати на них сафарі в Африці.
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15.12.2021 08:52 Ответить
Треба було не зливати операцію Авеню.
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15.12.2021 09:07 Ответить
Коняка 🤬
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15.12.2021 08:52 Ответить
Кокаиноняка
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15.12.2021 08:56 Ответить
Понравилось из горшка Наркоманки слова независимые в России ля они пардон у туалет без ведома Х...ла не ходят....
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15.12.2021 09:29 Ответить
Приємно здивували мексиканці. Ніби і дуже далеко від руссо, і ніяк з ними не пов'язані, а як ***********...мммм
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15.12.2021 08:57 Ответить
Вважають мокшів білими мавпами. В принципі, це так і є.
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15.12.2021 08:58 Ответить
Тю, мавпи - то еще и комплиман. Бо они - всего-навсего, ластоногие аалени.
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15.12.2021 09:43 Ответить
Мексобандерівці.
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15.12.2021 09:08 Ответить
В них були свої Бандери. Наприклад Хуарес, або Вілья.
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15.12.2021 09:42 Ответить
Санкції проти військових злочинців нелігітимні? Як можна про щось розмовляти з мокшами? Чому їх військлові злочинці зі зброєю з росії потрапили у декілька країн світу і розвязують війну, вбивають громадян? Чи в них кордів немає, чи вони думають, що всі дурні, а вони розумні? Це ж не тільки автомати, а танки, гармати, БТР та інша зброя, чи по всьому світу є магазини "воєнторг" де можна купити цю зброю?
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15.12.2021 08:59 Ответить
Молчать они не могут, а что-то пукнуть в микрофон нужно было...
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15.12.2021 09:11 Ответить
Санкції можна втіляти без галасу на весь світ, як це робить "Моссад". І це набагото ефективніше.
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15.12.2021 09:45 Ответить
цікаво,скільки ще часу пройде коли ця кобиляка почне гітлера виправдовувати?!
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15.12.2021 09:01 Ответить
Это она все про себя,поэтому и получили.
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15.12.2021 09:04 Ответить
На болотах щоб відволікти скрєпостних від внутрішніх проблем і щоб вони не задавали дурних питань - чому так все *******? Постійно шукають зовнішнього ворога і готують скрєпних до якої небудь, не має значення з ким, війни.
В Костромі пішли далі! Вони зробили своє страшило! Снігуронька якої жахаються не тільки діти, а й дорослі!
В комментариях люди сравнивают сравнивают сказочного персонажа с Бабо-Ягой и чучелом, которое принято сжигать на Масленицу. "Это - Снегурочка, но ее очень просили убрать. Дети пугаются", - пишут комментаторы. Источник статьи: Как из фильмов ужасов: в России гигантская Снегурочка пугает и детей и взрослых » U-News

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15.12.2021 09:05 Ответить
Це тільки каркас з гілок для інсталяції якутського скульптора. Основний матеріал ще не підвезли.)))
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15.12.2021 09:11 Ответить
Олицетворение засрашки.
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15.12.2021 09:12 Ответить
Альфред Хичкок отдыхает.
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15.12.2021 09:36 Ответить
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15.12.2021 09:06 Ответить
Баба - агонь !
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15.12.2021 12:43 Ответить
Как же трахаться нелегитимно под санкциями ?
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15.12.2021 09:09 Ответить
Мнение этой демисезонной опухшей страшилы еще кого-то интересует?
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15.12.2021 09:09 Ответить
И какой там будет ответ? Санкции против французского иностранного легиона?
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15.12.2021 09:11 Ответить
не легитимные санкции это как несанкционированные митинги на раиси!
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15.12.2021 09:16 Ответить
Как интересно, а раньше ***** говорило шо эта "компания" к государству отношения не имеет.
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15.12.2021 09:21 Ответить
Тобто Машка-чвертка визнала, що структура, яка не відповідає навіть кацапську законодавству таки патронуєттся вищим кацапським керівництвом. 😁
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15.12.2021 09:22 Ответить
Машка курва тряпочная
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15.12.2021 09:24 Ответить
Рашка в своем стиле))) Это не наши и мы их не контролируем, но санкции против них, это против нас, мы будем мстить)))
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15.12.2021 09:25 Ответить
Визде враги! Но не все так адназначна, я сама дочь вагнеровца...
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15.12.2021 09:26 Ответить
А конь, где? Почему армянский скакун молчит?
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15.12.2021 09:33 Ответить
Парашенцы заявляли, что вагногавно не государственная структура и они здесь ни причем. А этим заявлением подтверждают, что вагногавно имеет отношение к параше. На этом можно политически воспользоваться против "ихтамнет"!
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15.12.2021 09:38 Ответить
а ну, жгите )))
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15.12.2021 09:38 Ответить
Вот твари паскудные рашистско-неофашистские *это нарушение норм международного права * , а аннексия и развязывание войны - этАдруХое..
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15.12.2021 10:04 Ответить
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15.12.2021 10:08 Ответить
Хмм..Так он же типа "ненаш" и все время трубили "мынеприделах")
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15.12.2021 10:33 Ответить
всё в ******** что не в ней принимается не легетивное.... а сами с президентом легетивные?))
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15.12.2021 10:56 Ответить
Что она там насчёт постимперских амбиций вякнула?
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15.12.2021 12:29 Ответить
Если вы произнесёте достаточно большую ложь и будете её повторять, то люди в итоге в неё поверят.
Йозеф Геббельс Читаешь этот бред, и думаешь это как надо врать чтобы все верили - а вот так - НА БЕЛОЕ ГОВОРИЬТ ЧЕРНОЕ И ******!!!
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15.12.2021 14:21 Ответить
Ви тьоток нємитих продайотє? - Ніт, только показуваєм. - Нєкросівоє...

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15.12.2021 14:23 Ответить
 
 