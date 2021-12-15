Спикер МИД РФ Захарова заявила, что санкции ЕС против ЧВК "Вагнер" нелегитимны и Россия "оставляет за собой право на ответ"

Россия считает "безосновательными" и "нелегитимными" санкции ЕС против восьми российских граждан и четырех организаций, причастных к частной военной компании "Вагнер".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в комментарии официального представителя министерства иностранных дел РФ.

"Развернутая на Западе истерия вокруг этой темы свидетельствует, прежде всего, о ревностном отношении некоторых бывших европейских метрополий к государствам Африки и Ближнего Востока, чей суверенитет и независимость они в свое время явно были вынуждены признать. На деле, однако, право этих государств на выбор услуг частных компаний на коммерческой основе, в т.ч. в сфере безопасности, ощутимо тяготит европейских партнеров. Обостряет их постимперские амбиции", - заявила Захарова.

Она также отметила, что частные военные компании не подконтрольны официальным властям Российской Федерации: "Независимые государства, самостоятельно оценивая собственные возможности в сфере безопасности, имеют все основания для налаживания взаимодействия с внешними партнерами по своему усмотрению. Получается, что своими незаконными ограничениями Евросоюз ставит под сомнение суверенное право государств-членов ООН выстраивать независимую внутреннюю и внешнюю политику. Это – прямое нарушение основополагающих норм международного права".

Также спикер МИД РФ заявила о "двойных стандартах", свойственных внешней политике ЕС", которые проявляются еще и "в снисходительном отношении к западным частным военным компаниям, опутавшим своими сетями целые регионы мира, включая Афганистан, Ирак и Сирию".

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"Призываем Евросоюз прекратить попытки вмешательства во внутренние дела суверенных государств-членов ООН. Начать выстраивать взаимодействие со всеми членами международного сообщества на основе равноправия и взаимного уважения. Наконец, отказаться от всех введенных за рамками международного права односторонних ограничительных мер. Россия оставляет за собой право ответа на недружественные действия ЕС", - резюмировала Захарова.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 13 декабря Европейский Союз ввел санкции против боевиков ЧВК "Вагнер".