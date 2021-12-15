"Белорусский народ заслуживает лучшего": Дерджеп США осудил политически мотивированные приговоры оппозиционерам в Беларуси

США осуждают политически мотивированные приговоры белорусским оппозиционерам Сергею Тихановскому, Николаю Статкевичу, журналисту "Радио Свобода" Игорю Лосику и другим.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос "Америки", соответствующее заявление государственного секретаря США Энтони Блинкена размещено на сайте Госдепа.

Заявление отмечает, что приговоры стали результатом процесса, не соответствующего принципу верховенства права.

Как заявил Блинкен, приговоры являются дальнейшим свидетельством того, что режим в Беларуси презирает международные обязательства страны, а также права человека и фундаментальные свободы белорусов.

"К сожалению, эти приговоры являются еще одним свидетельством пренебрежения режимом этих международных обязательств, а также прав человека и основных свобод белорусов. Белорусский народ заслуживает лучшего", - сказал он.

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"Мы повторяем наш призыв к режиму Лукашенко прекратить притеснения членов гражданского общества, независимые СМИ, политическую оппозицию, атлетов, студентов, юристов и других белорусов; немедленно освободить всех из более 900 политических заключенных, включая господина Тихановского, господина Лосика, господина Стаскевича и других; вести настоящий диалог с демократическими силами и гражданским обществом; провести свободные и честные выборы под международным наблюдением; прекратить жестокую эксплуатацию уязвимых мигрантов; и уважать его обязательства в соответствии с международным правом", - отмечает заявление Блинкена.

Напомним, в Беларуси 14 декабря объявили приговор по так называемому "делу Тихановского". Оппозиционный блогер Сергей Тихановский приговорен к 18 годам лишения свободы в колонии усиленного режима.

"18-летний приговор Сергею Тихановскому символизирует репрессии правительства Беларуси против собственного народа. Перед выступающими против власти встает ужасный выбор - уходить в тюрьму или покинуть Беларусь", - заявили в международной правозащитной организации "Международная амнистия".

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