Одновременное заражение Дельтой и Омикроном может привести к появлению более опасного варианта, - эксперт Moderna
Новости Цензор.НЕТ Здоровье
В фармацевтической компании Moderna заявили, что люди, особенно с ослабленным иммунитетом, могут заражаться сразу двумя штаммами коронавируса – и "Дельта", и "Омикрон". Это может привести к появлению еще более заразного варианта.
Об этом пишет Daily Mail, информирует Цензор.НЕТ.
"Научные исследования в Южной Африке показывают, что люди, особенно с ослабленной иммунной системой, могут заражаться сразу двумя штаммами. Это возможно и сейчас, учитывая число случаев наблюдаемого инфицирования", - заявил главный медицинский специалист фармацевтической компании Moderna Пол Бертон.
Он сообщил, что одновременное заражение двумя штаммами может привести к появлению еще более заразного варианта.
"В ближайшие месяцы эти два штамма будут сосуществовать, и "Омикрон" начнет инфицировать людей на фоне очень сложной ситуации с "Дельтой". Это может привести к ситуациям, когда люди будут инфицированы двумя вариантами, что позволяет этим вирусам дальше эволюционировать и мутировать. Эта ситуация вызывает опасения", – сообщил специалист.
По мнению экспертов, оба штамма могут поражать одну и ту же клетку и таким образом мутировать, однако вероятность подобного развития событий оценивается как крайне незначительная.
За все время пандемии были обнаружены три случая так называемой рекомбинации штаммов, которые в итоге не привели к возникновению новой мутации и не вызвали новой вспышки инфекции.
Во Всемирной организации здравоохранения не исключили, что новый штамм способен поменять ход пандемии. В организации объяснили, что количество мутаций в штамме "Омикрон" носит беспрецедентный характер, он может быть заразнее ранее обнаруженных вариантов инфекции.
Пожалуйста, подождите...
а з 10 дози - платно...
даЙош весь латинський алфавіт?!
..."Омікрон" почне інфікувати людей на тлі дуже складної ситуації з "Дельтою". Це може призвести...
...На думку експертів, обидва штами можуть вражати одну і ту ж клітину...Джерело: https://censor.net/ua/n3305293
Може те, може се, може й не те, може й не се. Експерти, блд.
Шах і мат, проваксери)))
Серйозно - лікувався. Реально допомогло. Ну і поки що на ковід не хворів.
Ну і "Привет" вірно каже... про деяку зацікавленість тих експертів-промоутерів.
Подвійні стандарти, Олеже.
Мене не влаштовує примус. І ... відсутність відповідальності виробника. Ну і ... маркетинг.
Якщо б не було примусу, виробник ніс відповідальність за побічні ефекти і якщо б не було маркетингу - то ти б про мене і не знав))
Ти знаєш, звідки взялася відсутність відповідальності виробників?
Уряди держав хочуть придбати дууже багато вакцин. Виробник може нести матеріальну відповідальність, але він її закладе у вартість вакцини або за страхує у третьої фірми і зробить це в обох випадках з запасом. Вартість вакцини в цьому випадку буде досить великою. Ця висока ціна помножена на багатомільйонні замовлення дасть величезні суми. Уряди держав це не влаштовує. Вони звільняють виробників вакцин від відповідальності, але самі уряди несуть відповідальність за наслідки вакцинування і виплачують постраждалим тільки ті суми які будуть доведені в судах без витрат на "запас". Це просто економія бюджетних коштів держав, які закуповують вакцини.
Маркетинг Олеже, довбаний маркетинг.
Я пам'ятаю про домовленості, але так крутіше звучить. Сенс ти зрозумів.
Так, маркетинг.
Розберемось троооохи детальніше. А скажи-но мені. Звідки гроші у тих урядів з'являються? У капіталістичному світі? Правильно - з податків. Тобто... зі споживача.
Нормально?
І немає нічого складного заборонити страхувати такі ризики - на законодавчому рівні. Буквально один закон і одне голосування.
Нє, ну то звісно за умови, якщо ти працюєш на народ, але не на фарму.
Та нє, ти просто невірні відсотки вказав. Ти сказав, що ефективність целителів 33% А то не так))) Бо там були не тільки "цілителі", а ще цілителька. Давай-но не будемо шовіністами)))
Підхід, доречі ... що саме тобі не подобається? Те, що ту, хто мені допоміг - я визнаю за цілительку, бо маю підтвердження у вигляді результату? І не визнаю тих, хто закидав мені про "святу колу"?))
Початок вірний. Нехай Пфайзер страхує де забажає окрім України. АЛЕ! В Україні вакцинація не буде обов'язковою - насправді а не так як зараз.
Тобто для тебе закуплять дозу. А для мене - нє. Тобто утилізувати не прийдеться. Спланувати / спрогнозувати - то особливої складності не представляє в епоху ******** цифрових технлологій. Та хоча б через Дію. Кількість записавшихся = обсяг закупівлі. Ну добре, 2-3% можна закласти додатково про всяк випадок. А потім збути кудись... як це робить Польща з Астра Зенекою.
І так куплять не тільки за твої але й за мої гроші. Бо співвітчизники. І по той самій причині лікувати мене від ковід (якщо буде така потреба) теж будуть за спільні гроші. Шлях вибиратиме кожний - самостійно і без примусу. Бо свобода і демократія, нє? Та єдність - з іншого боку.
Не буде. Бо згідно досліджень які проводились ДО початку всієї цієї вакханалії, добровільно було готово привитись щось близько до 40% населення. Тобто збільшення вартості компенсується меншим обсягом закупівлі.
Та насправді ще простіше. Не заборона страхувати.
А пряма відповідальність компанії Пфайзер перед постраждалими. Ніяких прокладок-посередніків. Хтось постраждав - причому згідно досліджень НАШИХ лабораторій - то Пфайзер напряму сплачує бідоласі. Та навіть не сплачує, а оплачує лікування наслідків. Якщо таке не можливе - то тоді так... платить. Регулярно. Ну і посадити б було варто кого-небудь... але то таке.
Создается впечатление, что фармакомпании сами выводят мутантов ковида и зарабатывают триллионы на прививках. Прививки не исследованы до конца, людей принудительно заставляют прививаться. А когда делают прививку, то заставляют делать подпись, где есть строка о снятии ответственности за вколотую вам прививку. Государство принял Закон о снятии ответственности фармакомпании поставляющую не проверенную до конца вакцину. И в связи с этим решил отказаться от следующих прививок. После второй прививки модерна думал, что дам дубу. Мне 62 года. Напоминаю, что я не антивакцинатор, но не хочу быть подопытным кроликом на котором зарабатывают фармакомпании (хотя прививка мне бесплатная, но ее оплачивают из бюджета).
Так то был НАТУРАЛЬНЫЙ вирус, а не всякие ваши ГМО!
Реально: знаком с женщиной, которая утверждает что коронавируса нету. А вся эта эпидемия идёт от вышек 5G.
На сколько знаю, ещё со времён СССР аденовирусы от Спутника использовались военными вирусологами для создания вакцин. Они их чрезвычайно хорошо изучили. Вакцины на их основе делали уже не раз (не так давно - от лихорадки Эбола). Фактически эти вирусы используются как стандартная матрица для создания вакцин. Так что в условиях дефицита времени - естественно их снова использовали. А Астразенека заморочилась сделать искусственную "матрицу".
Вакцина Коронавак в РФ популярностью не пользуется. Нередко переносится очень неприятно. Все пытаются уколоться именно Спутником. Чтоб от него были какие то тяжёлые последствия - среди знакомых ещё не видел (а вот от Коронавак - сколько угодно)
SPUTNICKED Russian spies 'stole formula for Oxford/Astra Zeneca Covid jab and used it to create Sputnik vaccine'
Так. Про кір вірно. Почав писати про таке - ну так і про наслідки можна ж згадати...
Проста штука. Я, наприклад ... раніше вживав алкоголь. Він виводится з організму через деякий час. Але... для дитини можуть бути наслідки.
Не маніпулюй поняттями. Те, що каталізатор не можна виявити через деякий час після початку реакції - не значить що результатів його впливу не існує. Говорячи образно.
Банально. Кидаєш сірника у бочку з бензином (ні в якому випадку не відтворюй в житті!). Сірника ти фіг побачиш через декілька секунд бо згорить нафіг. Але горіти буде ... набагато довше ніж час горіння сірника.
2. Не маніпулюй. Між киданням ЗАПАЛЕНОГО сірника в діжку бензину з вільним доступом повітря ЛАТЕНТНОГО ПЕРІОДУ немає. Якщо хтось людині скаже "Не підходь до тієї діжки з бензином, рік тому туди запаленого сірника кинули!" То та людина тільки посмієшся.
Каталізатор не змінюється під час реакції, тому зазвичай його виявити досить легко.
2. А у вакцини він є? Ну, давай, скажи мені - мовляв він у неї 14днів, чи скільки там перерва між двома дозами))
2. Між щепленнями Пфайзера 28 днів. І після 72 годин м-РНК в організмі вже не знайдеш. Там тільки антитіла, такі самі, які виробляє організм до спайк-протеїну при зараженні вірусом ковіду. Через рік-два від тих антитіл в організмі нічого не залишається. Сама вакцинна м-РНК - копія невеликої ділянки РНК віруса, яка, при зараженні в організмі знаходится не 72 години, а пару тижнів.
То що ж там дасть ефект через 5 поколінь?
2. По-перше. "Не знайдеш" і "відсутня" - то трохи різні терміни, чи не так?
По-друге. Ти впевнений, що тільки вони? То тобі хто сказав? Серйозно. Бо сказали тобі це хлопці що зацікавлені в продажу свого продукту.
Диви, яка штука. Робимо... приклад. Пляшка горілки (стандартна 0,5ка) в принципі виводиться з організму за 48 годин. А тепер уяви. Твоя дівчина 48 годин кожні - випиває по пляшці горілки. Вродє все ОК, отрута-то виводиться. Але... кого вона тобі народить? З якими вадами... навіть, якщо бухати вона буде не кожні 48 годин а... скажімо кожної п'ятниці?
А тепер згадай, що є така штука як бустерна доза. А ще - ревакцинація.
А теперь уявімо, що в тої дочки будуть вже свої діти...
2. Для хімії та біохімії це еквівалентні поняття. Коли концентрація якоїсь відомої речовини нижча за порог чутливості аналізу, вважається, що вона відсутня. Бо у всіх речовин порог ГДК вища за порог чутливості аналізу.
3. Вакцини кожні 72 години не колять. м-РНК дає невелику долю того ефекту, що дає зараження ковідом. Щось я не бачив антиваксерів, що пропагують утримання від вагітності протягом місяця чи двох після хвороби на ковід . Вони пропагують утримання від щеплень. В результаті -
Во Львове сообщили, что за сутки от коронавируса умерли два молодых человека без патологий - беременная женщина и 29-летний мужчина.
Детали: Матолинец сообщила, что умершие - не были вакцинированы. В частности, за сутки поступило в больницу 14 человек, умерли трое, под ИВЛ 47. Среди всех - ни одного вакцинированного.
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2021/11/10/7313561/
Во Львовском перинатальном центре 1 октября умерла 28-летняя роженица с СOVID-19. Женщина была на 28 неделе беременности.
Известно, что беременна была не вакцинирована. Медики отмечают, что у нее была сопутствующая патология - избыточный вес.
https://lviv.tsn.ua/ru/posle-gibeli-rebenka-u-materi-ostanovilos-serdce-vo-lvove-umerla-28-letnyaya-rozhenica-s-sovid-19-1879612.html
И таких сообщений десятки.
2. Ну... колись найчутливіші аналізи говорили що сонце входить навкруги землі. А один чувак казав щось накшталт "Ви дурні, воно навпаки". Але ... за те що він був не згодний з політикою партії та результатами найточніших на той час аналізів - його спалили. Історія дуже повчальна.
3. Вірно. Таких повідомлень десятки. у жовтні... в листопаді їх все менше... а зараз майже нема. От скільки на цензорі за сьогодні? За вчора? А тоді, коли йшов ще більш агресивний маркетинг... то майже з кожної канави волали.
І я вточню. Поки що не колють.
А я знаю проваксерів, що пропагують вакцинацію вагітних.
Особисто я б не радив би доречі вагітніти після ковід протягом тих самих пари місяців. Дав би імунітету поновитись. А вже потім... Взагалі вагітність то така штука яку треба дуже ретельно планувати, як на мене.
Куча женщин знакомых занимается спортом - ни у 1 нет поражения сердца. Мозг включаем???
еще вопросик - суставы не піддаються найбільшому навантаженню во время спорта, не? ревматиодный артрит почему не возникает?
не пишите чушь.
Никто в мире не знает ответ кроме химика-недоучки.
А истории типа "среди моих знакомых от ковида все вакцинированные умерли, а все невакцинированные помолодели" предлагайте фантастам, когда у них кризис жанра.
Я считаю что эксперт недоработал и преждевременно опрылюдныв свои высеры.
Хм. Тобто вакцина ще й погіршує імунітет при діализі))))))))))))))
П.С. А початкова кількість вакцинованих та невакцинованих, що були в контакті з хворим була однакова?
Блін, а про що я з самого початку казав?))
П.С.: А тебе не дивує сам факт того, що там були вакциновані під ШВЛ? При тому у кількості більше ніж... ну 1-2. Це я тобі у світі гарантій.... і маркетингу...
2. Скажімо у людини розвинений імунітет, плюс тренований вакциною під певний штам, скажімо бета, але він стикається зі зміненим антигеном (як, наприклад, штам дельта ) і захворює, але в більшості випадків не тяжко. Тобто тяжкий випадок протікання може трапитися і у вакцинованих.
3. Скажімо у людини розвинений імунітет, плюс тренований вакциною під певний штам, скажімо бета, але внаслідок діалізу титр усіх антитіл значно знижений і людина при контакті з вірусов веде себе не просто як невакцинована, а як імунодефіцитна.
2. Саме так. Якщо людина хворіла іншим варінтом коронавірусної інфекції (не обов'язково 19) то вона простіше перенесе і інший штам.
3. Нє, я розумію, що людина на діалізі... ну не зовсім здорова. І навіть якщо до ситуації, яка діаліз спричинила в неї був просто ... ну майже ідеальний імунітет який би над тим ковід тупо пореготав би... то при діалізі все вже не так.
А якщо коротше, то з твоїх слів виходить, що здоровим ковід не страшний. Ну то і відчепились би від нас зі своїми уколами... але нє...
Тоді ми повертаємось до питання кількості реальних жертв ковід. Пам'ятаєш те американське дослідження, в якому виявилось що реально в тих, в кого був тільки ковід - тих загинуло всього-навсього 700 з чимось на всі США? Впевнений, що так.
Тоді нам треба:
1) Викреслити з графи "померлі від ковід" тих у яких є будь-яка кількість супутніх хвороб. Бо там був ослаблений імунітет і в принципі нереально визначити, що саме їх вбило. Чи ковід, чи нарешті доконала одна з їх хвороб. Або третій фактор. Якась речовина, слідів якої в організмі через 72 години не знайти...))
2) І вийде на весь світ... ну до 10тис. жертв. На всі 8 мільярдів. "Пандемія")))
3) Розвішати на фонарних стовбах маркетологів що волали про страшну "пандемію".
"А якщо коротше, то з твоїх слів виходить, що здоровим ковід не страшний." - не пипливає.
"1) Викреслити з графи "померлі від ковід" тих у яких є будь-яка кількість супутніх хвороб. Бо там був ослаблений імунітет і в принципі нереально визначити, що саме їх вбило. Чи ковід, чи нарешті доконала одна з їх хвороб. Або третій фактор. Якась речовина, слідів якої в організмі через 72 години не знайти...))" Неправильний підхід. Треба порівняти смертність в двох когортах з однаковим віком і однаковим набором супутніх захворювань, коли в одній когорті є ковід, а в другій - немає.
І важливо зрозуміти, що є така штука як генетика. Різні народності мають різний імунітет до різних ... чинників, скажімо так. Наприклад, східні народності (жовті - якщо точніше) швидше від алкоголю п'яніють...
Ті ж європейці... побуду трохи нетолерантним на хвилинку... ще до появи вакцин - не вимерли від віспи, чи не так? Після того, як зіштовхнулись з нею вперше, навіть. Не вимерли, бо ми з тобою розмовляємо))
А от індіанці...
Та з іспанкою не все так просто. Я просто нагадаю тобі дати - 1918-1920. Як вважаєш, такий чинник як Перша Світова Війна - він на імунітет тієї самої групи якось вплинув?
І чому, коли я чую слово "когорта", то перед очима - сталеві прямокутники великих легіонів Риму?))
То буде досить... приблизне порівняння. Бо дві людини одного віку і з одним набором супутніх захворювань - можуть мати різний рівень імунітету. Внаслідок цілої купи факторів.
2.Так, це став відомим даний вид вірусів, але про хворобу, схожу на коронавірусну хворобу 2019 відомостей не було. Так само, як і грип відомий людству тисячоліттями
It is impossible to know when an influenza virus first infected humans or when the first influenza pandemic occurred.[47] Possibly the first influenza epidemic occurred around 6,000 BC in China,[48] and possible descriptions of influenza exist in Greek writings from the 5th century BC.[45][49] In both 1173-1174 AD and 1387 AD, epidemics occurred across Europe that were named "influenza". Whether these epidemics and others were caused by influenza is unclear since there was no consistent naming pattern for epidemic respiratory diseases at that time, and "influenza" didn't become completely attached to respiratory disease until centuries later.[50] Influenza may have been brought to the Americas as early as 1493, when an epidemic disease resembling influenza killed most of the population of the Antilles.[51][52]
Перші випадки іспанського грипу були зафіксовані в Канзасі, що зовісім далеко від театру бойових дій
Spanish flu, also known as the Great Influenza epidemic or the 1918 influenza pandemic, was an exceptionally deadly global influenza pandemic caused by the H1N1 influenza A virus. The earliest documented case was March 1918 in Kansas, United States,
2. Саме так. Але війна то є... комплексна штука. Наприклад - сам факт реальної участі у війні - це додаткове навантаження на економіку та на сам народ. Навіть, якщо вони на фронті не воюють. І психологічно у вигляді стресу (турбування чи вб'ють твого чоловіка чи сина.... воно здоров'я не добавляє). Так і економічно - мінше грошей у економіці, гірше соціально-економічні умови.
2. Пішли офігітєльні історії.
2. Тобто, якщо, припустимо, жіночку або чоловіка у США скоротять на роботі через те, що ринок збуту, що знаходився у Європі - ну так трошечки снарядами побило... то в неї нічого не зміниться...
2. В першу світову в США навпаки досить бурхливо розвивалися і індустрія і сільське господврство завдяки замовленням з Європи та військовим замовленням уряду США. А справжня соціальна дупа в США була в 1929, але ніяких пандемій, ба навіть великих епідемій не спостерігалося. Та і під час Другої світової великих спалахів грипу не було.
2. Ми говоримо про різні речі. Я - про ті, що впливають на імунітет значної кількості населення. А ти про ті - що впливають на кількість грошей (так, і на імунітет деякою мірою також) у відносно малої частки населення, яка у капіталістичному світі збирає вершки з того росту.
Вакцинированные тоже болеют и не всегда легко , и так же вируса распространяют! У меня вакцинированные родственники болели. А я не вакцинированный и тоже весной болел. Не могу сказать что переболел тяжелее. Достаточно легко.
Если вероятность найти среди умерших от ковида вакцинированного в 11 раз меньше, чем невакцинированного, то встреча среди них двух умерших вакцинированных подряд будет в 121 раз меньше, чем двух невакцинированных.
Можно и в лоб соотношение вероятностей посчитать.
(121/144)/(1/144)=121
https://math.semestr.ru/math/task-5.php
2. Теория вероятности дает возможность четко сравнить вероятность встречи двух умерших вакцинированных и встречи двух умерших невакцинированных.
вероятность вытащить 2 черных 0,00662.
0,84/0,00662=126.9 (т.е. при подсчете на том сайте вероятность встречи невакцинированных еще больше )
При возрастании числа шаров соотношение будет все ближе к 121, но тот сайт при больших числах уже глючит (напр. на значении в 40 черных шаров он их считает как 10)
И это я еще не учитывал, что полностью вакцинированных всего 28,5% в общем населении.
Вот, например , ссылка ,прочитав которую, вы сразу поймете почему так часто ломается бытовая техника
https://ru.wikipedia.org/wiki/Планируемое_устаревание
Для фармацевтических компаний все сложнее и приходится искать другие пути !
Если вы еще верите , что все пекутся о благе человечества , а наше правительство особенно , тот я вам напомню , что Украина без всякого ковида теряет в год 300-400 тысяч населения! Вы верите что вакцина нам поможет? Мы отравляем воздух и воду, едим продукты с пестицидами и меняем климат планеты , вы верите , что они заботятся о нашем здоровье??
Я не отрицаю пользу вакцин тогда когда это необходимо ! Но почему врачи не рекомендуют по любому поводу пить антибиотики ? Ведь это так полезно! Оказывается нет! Когда то ЛСД считался лекарством!
https://ru.wikipedia.org/wiki/ЛСД
Что теперь? А удобрения считались чуть ли не панацеей от голода! Оказалось тоже нельзя переборщить! Вывод прост хорошо в меру ! В меру ! А не бесконтрольно и всем подряд! А ведь так хорошо производителям ЛСД , удобрений было! Так и сейчас с вакцинацией! УРААА!!! ПОБЕДААА!!! Но не до конца , не хватает 3-й, 4-й, 5 -й -> и так далее дозы! А что потом? Эйфория спадет и начнется прозрение , и окажется , что костыли здоровым не нужны!
А сейчас идет пропаганда -давайте здоровым перебьем ноги и выдадим костыли , и на улицу запретим выходить без костылей! ИДИОТИЗМ!
2. "Чем чудовищнее ложь, тем более склонны верить в нее люди - это слегка перефразированное утверждение Гитлера" это утверждение не Гитлера, а Геббельса.
3. "Украина без всякого ковида теряет в год 300-400 тысяч населения! " Украина в год теряет 560-570 тыс человек, а в 2020 потеряла 616 тыс.
4. "Я не отрицаю пользу вакцин тогда когда это необходимо ! Но почему врачи не рекомендуют по любому поводу пить антибиотики ? Ведь это так полезно! Оказывается нет! Когда то ЛСД считался лекарством!" = сам сакзал глупость, сам и опроверг.
П.С. За открытие закона сохранения энергии человечество сказало бы Вам спасибо, но это было сделано несколько раньше Вас.
по пункту 3- я говорю об абсолютных потерях населения, а вы просто о смертях 616 тыс это без родившихся
COVID-19, вирус идентифицированU07.1 -19904 3,23%
COVID-19, вирус неидентифицированU07.2 -805 0,13%
итого доля ковида 3.36% в общей доле смертности , много это или мало можно спорить! При желании можно и насморк записать как причину смерти , было бы желание!
по пункту 4 - я говорил о том , что лекарством совершенно серьезно считались многие вещи и все научные круги орали что это так , а потом оказывалось , что совсем не так! Прививки от ковида сейчас это тренд ! Но на самом деле он поддерживается только жадностью фармацевтических компаний, а серьезные научные исследования за 2 года??? Это не исследования , это предположения и гипотезы! Почитайте что говорит ВООЗ , все тексты пестрят словами ВЕРОТНО, МОЖЕТ БЫТЬ ,МЫ ДУМАЕМ и так далее! Это уже не утверждения ,а предположения!
Но численности населения надо писать общая численность населения уменьшается на 400 тыс. На сегодня в Украине ковид - держит второе место среди смертей от всех причин.
По ЛСД - это весьсма слабо имеет отношение к ковиду, но лекарственное действие у него есть, просто использовать лекарства с такой популярностью у нариков и не только весьма затруднительно. В Ланцете недавно была статья об ЛСД как ЛП.
Вот цитирую Вас "я преподавателю доказал что энергия сохраняется при определенном физическом явлении , а у него в учебнике(написанном им лично) , было доказательство обратного! " как его еще можно было понять? Энергия просто переходит из одной формы в другую, а сохраняется она всегда. И это тоже к ковиду прямого отношения не имеет.
Если хотите писать мемуары - пишите их дома, а не на форуме.
https://index.minfin.com.ua/reference/people/deaths/2020/
в 2021 - третье
https://index.minfin.com.ua/reference/people/deaths/
причем по сравнению с сердечно сосудистыми заболеваниями в 10 раз меньше!
А примерим своей практики я привел к тому ,что фактами очень просто рулить и подтасовывать их как в одну так и в другую стороны! Куда ветер дует!
Кстати - сердечно-сосудистые заболевания, как и онкология - это семейства заболеваний, к тому же незаразных.
https://www.vitamarg.com/konsultacii/ludi/11877-chto-takoe-stadnoe-chuvstvo
Управлять толпой намного легче чем управлять одним человеком! На это все и рассчитано!
Вам нравиться чувствовать себя в стаде? Никто не запрещает вам этого и не отговаривает от вакцинации! НЕ ЗАСТАВЛЯЙТЕ ДРУГИХ БЫТЬ СКОТОМ! Если вы не понимаете всей глубины проблемы и следуете по течению , это не значит, что я обязан двигаться в том же направлении! Что вы будете делать , если завтра, например появится информация , что к Земле летит огромный метеорит и он врежется в землю и приведет к страшной и мучительной смерти из- за последствий удара!? И что бы не мучиться будут раздавать бесплатные таблетки , вводящие в сон и убивающие безболезненно! И во всех СМИ появится эта информация, и большинство ведущих астрономов будут это подтверждать! И только отдельные астрономы будут говорить, что это неправда , что это все выдумки! Но их будут высмеивать , показывать созданные на компьютерах снимки и видео астероида, показывать смоделированные ужасы после удара . Вы побежите за спасительной таблеткой? Или попытаетесь разобраться? У меня, например , есть телескоп и я попытаюсь найти этот астероид! А что будете делать вы? Сегодняшняя ситуация ничем не отличается , если внимательно посмотреть , то довольно авторитетные вирусологи выступают против поголовной вакцинации, но их высмеивают и пытаются заткнуть рот. Изучите что такое антителозависимое усиление и почитайте какой вид вирусов наиболее склонен к этому эффекту , и вы будете удивлены - это коронавирусы! Я не отговариваю никого вакцинироваться , на здоровье! Но думать надо всегда.И заставлять других вовсе не надо!Особенно так агрессивно как сейчас , типа надо антиваксеров вешать, изолировать, пусть вымирают и т.д. Еще неизвестно кто вымрет.
Так что подтасовуете факты именно Вы.
🗣 - 🇺🇸 "В #США 79 процентов инфицированных новым штамом были вакцинированы". - Источник