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Против украинского журналиста Цимбалюка в РФ открыли дела об экстремизме, - адвокат Полозов

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом

Против украинского журналиста Цимбалюка в РФ открыли дела об экстремизме, - адвокат Полозов

Против украинского журналиста, корреспондента агентства УНИАН в Москве Романа Цимбалюка открыли дела об экстремизме.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщил адвокат Николай Полозов.

"Российская власть настолько нетерпима к проявлению какого-либо альтернативного мнения, кроме ее собственных нарративов, что зачастую выходит за рамки здравого смысла… Единственный аккредитованный в России украинский журналист Роман Цимбалюк оказался в этой же самой России вне закона. Как водится, обвинили в экстремизме. Пока собираются заводить несколько административных дел по 20.3.1 (разжигание ненависти или вражды) Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях", - говорится в сообщении.

По словам адвоката, граница между "административным" экстремизмом и "уголовным" в РФ очень тонкая.

"Во многом зависит от экспертов, качество работы которых по делам с политическим интересом власти очень предсказуемо. Многие эксперты считают, что эти статьи неконкретны, расплывчаты и "резиновые", то есть позволяющие натягивать норму на любые обстоятельства", – отметил Полозов.

Адвокат добавил, что дополнительным признаком согласованной атаки на Цимбалюка является слив через "пропагандистские помойки" "разной якобы дискредитирующей информации, например, абсурдных обвинений в шпионской деятельности".

Также смотрите: Украинского журналиста Цимбалюка вызвали на допрос в Москве из-за его высказываний в Youtube. ВИДЕО

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+37
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15.12.2021 09:20
+36
Українець - це синонім екстреміста для будь-якого мокшанця.
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15.12.2021 09:09
+36
Рома, вали оттуда чтобы не придавило! Этот гадюшник находится в стадии самопожирания и может завалиться в любой момент!
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15.12.2021 09:24
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Українець - це синонім екстреміста для будь-якого мокшанця.
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15.12.2021 09:09 Ответить
Досить просто говорити українською - тоді ти 100% хвашист-бендерівець.
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15.12.2021 09:28 Ответить
доречі це не гумор навіть) вони дійсно вважають усіх україномовних сепаратистами (навіть не питайте чому) і своїми ворогами, яких простіше називати бандерофашистами) їх так простіше ненавидіти і совість не мучає)
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15.12.2021 12:27 Ответить
Аксаков о жизни в России:

"Ох, тяжело жить в Московии, в этой вонючей среде физической и моральной грязи, подлости, лжи, коварства, воровства хлебосольных взяточников, гостеприимных мошенников, хороших подлецов, набожных развратников. Чего же можно ожидать от народа, который создал и удерживает такой общественный строй, в нем должны перейти через болото лжи и подлости, чтобы прийти к законности."
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15.12.2021 10:17 Ответить
Екстремізьма, націоналізьма! Перелякані лапті.
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15.12.2021 09:10 Ответить
Это скорее всего не для Украины, а для своих журналистов выступающих против путлера.
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15.12.2021 09:40 Ответить
Так, це показова порка
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15.12.2021 11:37 Ответить
Треба тікати, поки не пізно. Закрити кордон. До країни-божевільні нормальні люди не поїдуть.
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15.12.2021 09:16 Ответить
Если послушать что говорят на передачах **********, то там всем можно спокойно шить расстрельную статью!!
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15.12.2021 09:18 Ответить
тих уродов що у скабейевой верещать тільки вішать
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15.12.2021 09:28 Ответить
за что их растреливать на раисе?) за разжигание ненависти?) за пропоганду насилия?) за фашиствующую риторику?) это их способ мышления, мышление властей в кремле, мышление большей части их народа) Как они сами себя будут наказывать за это?) куда удобней просто верить в то что однажды они таки всех бандер (читай патриоитческую часть Украины) перевешают на киевских каштанах)
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15.12.2021 12:30 Ответить
Хай ще посидить в Макшанії. Нам дуже цікаво що він нам про неї пише. Чи розказує Скабеевой на її пропагандистських шабашах фашистів.
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15.12.2021 09:20 Ответить
Прежде чем писать чепуху, вы действительно послушайте на ютубе, о чем говорит Роман.
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15.12.2021 09:29 Ответить
Дивився і чув. Тільки навіщо мені це? Я і так знаю що Макшанія робить в Україні.
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15.12.2021 09:41 Ответить
Тупин ,ПНХ отсюда,животное внешне похожее на человека!
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15.12.2021 10:40 Ответить
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15.12.2021 09:20 Ответить
от нехай і виконує замовлення, як обіцяє
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15.12.2021 09:54 Ответить
А інші 50% , напевне, STINGRR-и?
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15.12.2021 10:14 Ответить
Рома, вали оттуда чтобы не придавило! Этот гадюшник находится в стадии самопожирания и может завалиться в любой момент!
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15.12.2021 09:24 Ответить
Угомонитесь у него дипломатический паспорт и статус ..просто Путин на стенку лезет...потому что дебельно больное с вавкой в бошке
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15.12.2021 09:27 Ответить
А для параши это преграда?
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15.12.2021 09:42 Ответить
диппаспорт у журналіста ,це щось нове...
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15.12.2021 09:52 Ответить
А вы смешной. На Рашке не признают международных законов и прав.
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15.12.2021 10:01 Ответить
Роман Цимбалюк выполняет серьёзную и важную работу.

У человека фантастическая выдержка и психологическая выносливость. Респект ему.
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15.12.2021 10:06 Ответить
У нього немає тего паспорту, хіба Що статус. Але для мокші то -такоє.
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15.12.2021 10:16 Ответить
какой дип паспорт?) он что посол?) он акредитованный журналист и не более)
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15.12.2021 12:33 Ответить
Уже поздно. Надо было ранее думать.
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15.12.2021 09:29 Ответить
Ватнопдры, ответите за подлую разязанную войну по полной программе (Нюрнберг, денацификация , демилитаризация , репарации , тотальная нищета ,дезинтеграция ), короче голод,холод и покой....
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15.12.2021 10:51 Ответить
Рома в Україні
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15.12.2021 09:32 Ответить
Жириновский белый и пушистый.
"уничтожить Украину атомным оружием"
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15.12.2021 09:27 Ответить
Поиграли мокшане в псевдосвободу слова и все, хватит. Зря Роман старается, россияне дебилы. А дебил никогда не осознает что он дебил, потому что.... дебил.
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15.12.2021 09:29 Ответить
Что значит зря старается? Роман как раз прекрасно понимает, что из себя представляют рашковане и никаких иллюзий по поводу них не питает. На своем канале он всего лишь показывает украинцам этот паРашный фашистский дурдом изнутри, чтобы остальные тоже никаких иллюзий не питали.
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15.12.2021 10:54 Ответить
Для него наверно главное чтобы не выгнали, а административка это мелочь.
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15.12.2021 09:31 Ответить
А где статья про Ломаченко с испанским флагом? Даже про бой не рассказали.
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15.12.2021 09:39 Ответить
А для чого пропагувати і піднімати на щит зрадника УКРАЇНИ, нехай, і чемпіона?
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15.12.2021 10:19 Ответить
Да иди тынах вместе с ломаченкой
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15.12.2021 10:53 Ответить
Тікати треба звідти пану Цимбалюку, бо ці покидьки не відстануть і буде ситуація як з Шаройко в Білорусі...
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15.12.2021 09:44 Ответить
Я был в РФ перед захватом Крыма!!!! Россияне поддаются на нагнетание ненависти , как крысы приученные!!! Поэтому естественно!!!! Такое кол.во войск не может просто стоять у границ долго!!!
Что то будет "веселое" и не орденарное!
Думаю путинская армия ,должна будет прийти на помощь братскому народу Украины по просьбе группы трудящихся, после какого то , из ряда вон выходящего происшествия! Помощь будет настолько резкая , и масштабная, что время на реакцию у Запада просто не будет!!! А когда на территории Украины будут ядерные ракеты РФ - НИКТО НЕ ПОЛЕЗЕТ!!! За 8 лет войны россияне зачистили ярких и преданных Украине- остальные известны!!!
Посмотрим !! Но если предположить , что Чернобыль не был несчастным случаем , а был заминирован, то и не удивительно будет , что Корона вирус мог быть произведен на НПО ВЕКТОР!!! А волны новых мутаций - это не случайности , а работа людей ,которые все это придумали!!!
Уверен , что в крайнем случае Америка , зачистит планету от этой кремлевской заразы, раз и навсегда!!! Жалко всех нас, но Японцев было тоже жалко!!!!
Хорошего всем дня!!! Это я с утра выдал порцию ....мыслей из глубин мозга!!!!
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15.12.2021 09:45 Ответить
Хрюсский подонок, пугать будешь голой сракой фсиновскую швабру, пшловон отсюда ,животное
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15.12.2021 10:55 Ответить
Гарик - это ты в мою сторону хрюкнул?
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15.12.2021 10:58 Ответить
Конечно тебе ,фуфлогон пригожинский ,я вас,лядей ,рентгеном вижу за 8 лет войны
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15.12.2021 12:17 Ответить
Ну смотри тогда - любуйся!!!!! Я рад ,что тебе понравился!!! Можешь вздроч...нуть!!!
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15.12.2021 12:21 Ответить
А ты думаешь тут все слепые и не видят что ты тут пытаешься втюхать?))) Красная армия всех сильней?))) А ***** самый гениальный?)))
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15.12.2021 12:35 Ответить
Да!!!! А я думал никто не заметил!!! И я втюхаю под шумок!!!! А ты меня взял и раскусил!!! Теперь все узнают!!!! Вот я влип!!!!! Косяк конкретный!!!
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15.12.2021 12:46 Ответить
Сказав, що українці будуть захищатися від російської агресії - ектреміст.
"Впрочєм нічєго нового" (с)
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15.12.2021 09:46 Ответить
И так долго задержался в том лепрозории. Пора рвать когти,пока не замели и пятнашку не впаяли.
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15.12.2021 09:56 Ответить
Полозов что у всех адвокатом работает ?
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15.12.2021 09:58 Ответить
нет, только у нормальных. у тебя не будет работать, не волнуйся
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15.12.2021 11:12 Ответить
Цимбалюк ризиковий парубок. Знаходиться у логові кацапів,і ********* їх як не рідних.
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15.12.2021 10:03 Ответить
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15.12.2021 10:20 Ответить
не так давно в одном из своих видео рман уже анонсировал, что вполне возможно скоро станет свободным журналистом на вольных хлебах, тобишь уедет наконец то от фашиков домой в Украину
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15.12.2021 12:35 Ответить
А почему он вообще там живёт?
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15.12.2021 13:36 Ответить
Вот это да, а я всё думал когда же его там посадят?
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15.12.2021 15:25 Ответить
Ей, вы, там, в бункере! Роман не гордый! Не загадывая вдаль, так скажу: зачем Роману орден? Роман, согласен на медаль!
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15.12.2021 17:02 Ответить
 
 