Против украинского журналиста Цимбалюка в РФ открыли дела об экстремизме, - адвокат Полозов
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Против украинского журналиста, корреспондента агентства УНИАН в Москве Романа Цимбалюка открыли дела об экстремизме.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщил адвокат Николай Полозов.
"Российская власть настолько нетерпима к проявлению какого-либо альтернативного мнения, кроме ее собственных нарративов, что зачастую выходит за рамки здравого смысла… Единственный аккредитованный в России украинский журналист Роман Цимбалюк оказался в этой же самой России вне закона. Как водится, обвинили в экстремизме. Пока собираются заводить несколько административных дел по 20.3.1 (разжигание ненависти или вражды) Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях", - говорится в сообщении.
По словам адвоката, граница между "административным" экстремизмом и "уголовным" в РФ очень тонкая.
"Во многом зависит от экспертов, качество работы которых по делам с политическим интересом власти очень предсказуемо. Многие эксперты считают, что эти статьи неконкретны, расплывчаты и "резиновые", то есть позволяющие натягивать норму на любые обстоятельства", – отметил Полозов.
Адвокат добавил, что дополнительным признаком согласованной атаки на Цимбалюка является слив через "пропагандистские помойки" "разной якобы дискредитирующей информации, например, абсурдных обвинений в шпионской деятельности".
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"Ох, тяжело жить в Московии, в этой вонючей среде физической и моральной грязи, подлости, лжи, коварства, воровства хлебосольных взяточников, гостеприимных мошенников, хороших подлецов, набожных развратников. Чего же можно ожидать от народа, который создал и удерживает такой общественный строй, в нем должны перейти через болото лжи и подлости, чтобы прийти к законности."
У человека фантастическая выдержка и психологическая выносливость. Респект ему.
"уничтожить Украину атомным оружием"
Что то будет "веселое" и не орденарное!
Думаю путинская армия ,должна будет прийти на помощь братскому народу Украины по просьбе группы трудящихся, после какого то , из ряда вон выходящего происшествия! Помощь будет настолько резкая , и масштабная, что время на реакцию у Запада просто не будет!!! А когда на территории Украины будут ядерные ракеты РФ - НИКТО НЕ ПОЛЕЗЕТ!!! За 8 лет войны россияне зачистили ярких и преданных Украине- остальные известны!!!
Посмотрим !! Но если предположить , что Чернобыль не был несчастным случаем , а был заминирован, то и не удивительно будет , что Корона вирус мог быть произведен на НПО ВЕКТОР!!! А волны новых мутаций - это не случайности , а работа людей ,которые все это придумали!!!
Уверен , что в крайнем случае Америка , зачистит планету от этой кремлевской заразы, раз и навсегда!!! Жалко всех нас, но Японцев было тоже жалко!!!!
Хорошего всем дня!!! Это я с утра выдал порцию ....мыслей из глубин мозга!!!!
"Впрочєм нічєго нового" (с)