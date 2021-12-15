Против украинского журналиста Цимбалюка в РФ открыли дела об экстремизме, - адвокат Полозов

Против украинского журналиста, корреспондента агентства УНИАН в Москве Романа Цимбалюка открыли дела об экстремизме.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщил адвокат Николай Полозов.

"Российская власть настолько нетерпима к проявлению какого-либо альтернативного мнения, кроме ее собственных нарративов, что зачастую выходит за рамки здравого смысла… Единственный аккредитованный в России украинский журналист Роман Цимбалюк оказался в этой же самой России вне закона. Как водится, обвинили в экстремизме. Пока собираются заводить несколько административных дел по 20.3.1 (разжигание ненависти или вражды) Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях", - говорится в сообщении.

По словам адвоката, граница между "административным" экстремизмом и "уголовным" в РФ очень тонкая.

"Во многом зависит от экспертов, качество работы которых по делам с политическим интересом власти очень предсказуемо. Многие эксперты считают, что эти статьи неконкретны, расплывчаты и "резиновые", то есть позволяющие натягивать норму на любые обстоятельства", – отметил Полозов.

Адвокат добавил, что дополнительным признаком согласованной атаки на Цимбалюка является слив через "пропагандистские помойки" "разной якобы дискредитирующей информации, например, абсурдных обвинений в шпионской деятельности".

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