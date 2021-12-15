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США консультируются с европейскими партнерами по формату переговоров с РФ по безопасности, - Псаки

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

США консультируются с европейскими партнерами по формату переговоров с РФ по безопасности, - Псаки

Вашингтон по-прежнему ведет активное обсуждение с европейскими партнерами с целью определить наиболее подходящий формат переговоров с Россией в сфере безопасности.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы продолжаем тесные консультации с нашими европейскими союзниками и партнерами для того, чтобы определить лучший формат для переговоров по безопасности, о которых договорились президент Байден и президент (РФ Владимир. – Ред.) Путин", – сказала Псаки на брифинге в Белом доме.

Псаки напомнила, что во вторник помощник госсекретаря Карен Донфрид прибыла в Москву "с целью выразить обеспокоенность наращиванием Россией сил вблизи Украины и прямой беседы с высокопоставленными официальными российскими лицами".

По словам Псаки, Донфрид во время встречи подчеркнет приверженность США помочь разрешить конфликт на восточной Украине.

Пресссекретарь Белого дома отметила, что цель Вашингтона остается неизменной – достичь деэскалации дипломатическим путем.

Ранее во вторник госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что ожидает итогов переговоров Карен Донфрид в Москве, и в частности, он хочет узнать, серьезно ли Россия относится к выполнению обязательств в рамках "Минских договоренностей".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Помощник госсекретаря США Донфрид посетит Украину и РФ для переговоров по дипломатическому урегулированию конфликта, - Белый дом
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Нехай спочатку відведуть війська від лінії зіткнення як домовлялись раніше.
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15.12.2021 09:21 Ответить
Настораживает безотносительность слова "безпека" в данном контексте. Не о путиной ли безопасности идет речь? Ведь, это оно говорило о безопасности расии, как об аргументе стягивания своих вояк к границе с Украиной.
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15.12.2021 09:30 Ответить
У этой сказочке нет конца.
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15.12.2021 09:37 Ответить
Консультуються------------пишіть грамотно!!!!!
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15.12.2021 09:45 Ответить
ЧОГО ВАРТИЙ ВИБІР. Сьогодні розпочинається саміт «Східне партнерство». Учасниками саміту є Грузія, Молдова та Україна, яких об'єднує спільне радянське минуле. Окрім того, їх ще об"єднує і рух в західному напрямку та визнання європейської перспективи. За свій вибір це "тріо" країн вже встигли заплатити велику ціну. Передусім, війнами з РФією. А ще, своїми національними територіями. Молдова - Придністров"ям, Грузія - Абхазією та Північною Асетією, а ось Україна - Кримом та вже майже восьмирічною кровопролитною війною у Донбасі. А тут ще виникає загроза і повної окупації країни. Виникає питання: чого взагалі вартий вибір країни щодо свого розвитку та визначення свого майбутнього? Мабуть це питання має бути задане ООН. Отож, можна констатувати, що нині ООН не спроможна давати відповіді на таке питання. Викликають сумніви щодо і спроможності Заходу представники якого перебувають у Раді безпеки ООН. Тоді, взагалі, а чи може Захід бути "безпековою парасолькою", якщо своїх майбутніх партнерів не спроможний захистити?
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15.12.2021 10:10 Ответить
"Мораль, философия, наука, религия - все это в Европе нужно лишь затем, чтобы научить людей спасать свою шкуру.
Под предлогом спасения шкуры. в конце концов, мы все друг друга поубиваем.
Человеческая шкура стала флагом Европы.
Флаги раскрашены по - разному, в зависимости от страны, но все они сделаны из одной материи - человеческой шкуры." - Курцио Малапарте*, писатель, Италия,

Европа. А в это время:

"Капитуляция Запада перед новым Гитлером".
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15.12.2021 10:12 Ответить
Джо Байден и Борис Джонсон прекратили военные поставки в Украину...Зрада Зрадная...

Крысы мавзолейные... не обожритесь тушонки Рузвельта...дедывавалы плин..
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15.12.2021 13:37 Ответить
 
 