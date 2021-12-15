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Зеленский едет в Брюссель для участия в шестом саммите Восточного партнерства. Запланирован ряд встреч, - ОПУ
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Президент Украины Владимир Зеленский 15-16 декабря совершит рабочий визит в Брюссель для участия в шестом саммите Восточного партнерства.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.
В мероприятии также примут участие президент Европейского совета Шарль Мишель, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен, лидеры государств – членов Евросоюза и стран Восточного партнерства.
"В рамках визита в Брюссель Владимир Зеленский проведет ряд двусторонних встреч с лидерами государств-членов ЕС и стран-партнеров, руководством Европейского Союза и Генеральным секретарем НАТО", - говорится в сообщении.
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Natalka Mishchenko
5 год ·
Ми гниємо, а довкола щурі», - з інтерв'ю Богдана
Тригодинне інтерв'ю з Андрієм Богданом дивилася в страшній напрузі. Тривога, яка в мені поселилася 31 грудня 2018 року з «новорічним привітанням» за ці роки лише набирала обертів. Передчуття, логічно вибудовані майбутні небезпеки збувалися одна за одною. Але збулися ще не всі.
Довгий текст. Тезисно. Коротко. Несистемно. Всід за Богданом. Складати по темах не буду. Нема сенсу. Відповідь на кожне запитання несе в собі лише пекельний жах.
Цього не могло не статися. Причина і наслідок ніколи не зраджують собі. На одне тільки питання ніяк не знаходжу відповіді: як так сталося, що народ в 19-му з власної волі свою країну на шибеницю повів?..
Отже,
*У Зеленського уявлення про пролітику - це як про зйомки фільму «Слуга народу».
* Зе не вийшов зі свого фільму. Він продовжує грати роль. Усім здається, що він увесь час бреше. Але він не бреше, він грає: він вийшов, щось сказав, камера зняла, все. Головне, щоб людям сподобалось. І щоб були аплодисменти. А далі він вже не пам'ятає все те, що наговорив.
* Такого рівня бардака, кризи, конфліктності, невизначеності і невпевненості в завтрашньому дні ще ніколи в країні не було.
* Бути при Зе може тільки той, кому нема що втрачати. Або на людину є великий компромат, або їй щомісячно платять велике бабло.
* Єрмак ніколи не перечить Зе. На будь-яке його безумство Єрмак дає згоду.
* Йому ніхто не перечить. Ніхто не несе погані новини. Сперечатися не можна. Вказувати на помилки не можна. Лише тішити й аплодувати. Інакше - звільнення без попередження. Іноді людина про своє звільнення дізнається, коли у справах приїжджає в інше місто. Розвертається і їде назад. Все це у нього отак раптово і спонтанно. І це вже в ньому відбувається неконтрольований процес.
* Будь-які санкції РНБО - це злочин. Вони (Зе-команда) всі вже заробили собі кримінальну статтю. Колись були «тройки», а ці нічим від них сьогодні не відрізняються.
* Зе-команда нічого не робить. У них нема роботи. В них то покладання квітів, то якісь аплодисменти. Їх нема на роботі, вони не працюють, в них присутнє тільки якесь безумство: то змова, то інтриги… Вони самі вигадують якусь змову, самі призначають змовників, а далі вигадують санкції, кримінальні справи, посадки. Оце вся їх робота.
* Там ( в ОП) нагороджують чи карають по зовнішньому вигляду, по кількості аплодисментів. Зе в його статусі більше нічого, крім аплодисментів, не цікавить.
* Виступ Зе у Верховній Раді - це Північна Корея. Складалося враження, що тих, хто буде менше за всіх аплодувати, потім розстріляють.
* Вони ( в ОП) коли читають документи, то не знають половини слів. Вони до сих пір не знають, якому міністру яке завдати дати.
* Зараз стало гірше, ніж було. Тих, хто хоч на чомусь розуміється, одразу виганяють. Кожен міністр намагається нічого не робити, бо це єдиний спосіб вижити.
* Вони збирають аплодисменти і викачують гроші. Такої корупції не було ніколи. За жодного президента ніколи в таких масштабах не було таких страхіть. І це навіть не корупція, це вимагання з людей бабла.
* Щоб досягнути повного дна, вони ( в ОП) зліпили триголового дракона. Це Арестович, Подоляк і Лещенко. Бо в них тяга стріляти собі в ногу.
* Їм навіть тікати нема куди. Вони стільки разів порушили закон, що навіть міжнародники їх не прихистять. Бо міжнародну спільноту вони вже киданули не один раз.
* Зе звільнив Авакова через ідіотську причину: бо Євгена Брагара зупинили за п'янку. Бо він син пані, яка чи няня в їхній сім'ї чи дуже близька до Зе. І в Зе планка впала.
* Людям подобається, коли чиновників виганяють. А Зе любить аплодисменти. Тому в Сумській області вже сьомий губернатор за два роки.
* Разумков постійно казав, що можна, що не можна, що законно, а що незаконно. Зе таких складних речей не розуміє, це його нервувало, тому наступною жертвою став Разумков.
* Зе погано розходиться з людьми. Звільнені з посад завжди поставлені перед фактом заднім числом і без пояснень. Це в нього, як кастинг у кіно, в якийсь момент просто не підходять на роль.
* Те, що депутатам платять гроші в конвертах, - правда. Схема така: окрім офіційної зарплати, депутати мають «негривневу» зарплату. Якщо вони не голосують за вказівкою, то з цієї «негривневої» суми вираховується певна сума. Так, по кожному зедепутату є цілі плахти так званої бухгалтерії. В НАБУ є всі ці дані. Але НАБУ не може діяти, бо не призначений прокурор САП.
* Під час візиту до США Зе був змушений письмово підтвердити, що до кінця листопада 2021 року буде призначено прокурора САП. За цієї умови Україні виділили гроші. Але Україна киданула своїх міжнародних партнерів і до сих пір не призначила прокурора САП.
* Байден тролить Зеленського. А в Зе цього навіть не розуміють.
* 50% звільнень при Зе - це заслуга Коломойського.
* Офшори Зеленського працювали і в 2020 році, і в 2021.
* В 2022 році нас чекає 1917. Вони зовсім вже з'їхали з катушок.
* Закон про олігархів: до всіх прислали «хом'ячків» з так званою «пропозицією», щоб власники телеканалів добровільно віддали свої телеканали. Це не боротьба з олігархами, це бажання забрати в свої руки всі телеканали, щоб ніхто не критикував, бо має аплодувати вся країна. Тому зараз між ними війна. Саме за телеканали.
* Зе повертається обличчям до тих, з ким має воювати (війна на сході) але нищить тих, з ким має об'єднатися заради країни.
* Зе марить ідеєю, щоб Печерський суд саме в один і той самий день заарештував Порошенка і Медведчука. Наче за збігом обставин так має статися. Отаке кіно хоче.
* Влада неадекватна, ідіоти. Влада розсварилася з усією міжнародною спільнотою.
* В них там страхів більше, ніж розуму. Всіх бояться, їздять на броньовиках, тіні своєї вже бояться.
* Як можна було девальвувати своєю тупою серіальною грою високе звання президента?
* Зе путіна не боїться. Він взагалі не розуміє, що таке путін.
* Угода з МВФ по тарифах: ми, населення, будемо плати 36 грн за газ, і 5 грн за електроенергію. Реакція Зе буде така: він кидане і МВФ.
* З ними в світі розмовляти ніхто не хоче, бо вони всіх кидають.
* Вони, ідіоти, сидять і рахують рейтинги. Але вони не дивляться на рейтинги напрямку країни. А там рейтинг нульовий.
* Міністр оборони - хороша людина, хороший адвокат, але в воюючій країні сьогодні нема міністра оборони.
* У Зе маніакально-депресивний розлад, іншими словами - біполярний розлад психіки. Він не бачить, де реальність. Крапка. Це все. В будь-який момент він підставить і здасть. І не побачить в цьому жодної проблеми.
* На посади призначають випадкових людей з вулиці. Всі з призначених нових міністрів відмовлялися обіймати посади. Але їм було сказано: «Будеш!»
* Зе хоче бути схожим на Путіна.
* Він актор. Він не йшов за ідею.
* Оточення Зе «зализало» його до стану Брежнєва.
* Зеленського врятувати вже неможливо.
* Єдина людина, яка мала на нього вплив, Олена, втратила цей вплив. На початках, коли він відмовлявся працювати, документи читати, вона єдина могла вмовити його. Але сьогодні він уже непідконтрольний нікому.
* Про пресконференцію: хто його випустив на люди?
* Його завжди треба було зупиняти. Він всюди ліз зі своїм тупим серіалом.
* Вони тішаться перевиконанню доходів бюджету, але перевиконання доходів відбулося за рахунок імпортного ПДВ, ми ввозимо барахло, платимо за кордон свої гроші, а за розмитнення - ПДВ. То цим не пишатися треба, цього треба соромитися. Ми не створюємо ВВП, ми нічого не продукуємо, ми беремо кредити і купуємо джинси.
* Я адвокат, до мене приходять клієнти і скаржаться, що вони (ОП) вимагають великі взятки, інакше погрожують санкціями і посадками всім, хто не хоче платити.
* Посада президента йому в кайф. Йому працювати не подобається, а от роль грати в теплій ванній йому в кайф.
* Зе не має ані шансу, ані можливостей досидіти свій термін. Страшний дисбаланс в країні. Я не бачу навіть того, хто схоче на його місце. Він розвалив усе що міг, і я не бачу, як це реанімувати. Ми на порозі страшних подій.
* Зе може піти сам, якщо обставини будуть сильніші за нього.
* На ринку політтехнологій існує інформація, що на наступні вибори готується Єрмак.
*Йти йому треба й ідіотів своїх забирати. Їхати за кордон, отримати письмові гарантії і дати спокій цій країні. Не чіпай її. Це не твоє.
Але він вже спізнився. Цей шанс він уже втратив. Далі - прірва.
*В країні страшна економічна й енергетична біда. З неї майже неможливо вискочити. Вони все розвалили і знищили.
* У нас катастрофа. Зе може бути останнім президентом.
* Атвєтка від країни буде дуже погана. Не сприймають у нас у країні божевільного диктатора, який обіцяє всіх підряд посадити. Є інформація, що він наказав пересадити всіх: неугодних політиків, журналістів, блогерів, дописувачів соцмереж. Усіх, хто критикує.
* За дуже короткий час ми всі ненавидітимемо його.
Цирк должен продолжать зажигать огни!!
Дурне поїде у турне
І знову щось там наплете...
Повний текст читайте тут: https://glavcom.ua/interviews/chi-stali-pri-zelenskomu-bilshe-krasti-vidpovidaje-golovniy-auditor-krajini-806429.html
Ладно, вот были выключены мои мозги, ага. На секунду включил. И сразу в голове вопрос: А почему коломойский не в тюрьме? Весь мир твердо знает, что он украл 5,5 миллиарда долларов наших с тобой денег, но процветает и богатеет в Украине.
Таких вопросов у меня тысячи. Не нарывайся, Вера, бо потонешь в дерьме своего зе-уряду, пытаясь его отмыть.