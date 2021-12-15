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Новости Политика Украины
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Брюссель (594) Восточное партнерство (171) Зеленский (16534) Евросоюз (15873) Столтенберг (1412) Урсула фон дер Ляйен (375) Шарль Мишель (212)

Зеленский едет в Брюссель для участия в шестом саммите Восточного партнерства. Запланирован ряд встреч, - ОПУ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Зеленский едет в Брюссель для участия в шестом саммите Восточного партнерства. Запланирован ряд встреч, - ОПУ

Президент Украины Владимир Зеленский 15-16 декабря совершит рабочий визит в Брюссель для участия в шестом саммите Восточного партнерства.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

В мероприятии также примут участие президент Европейского совета Шарль Мишель, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен, лидеры государств – членов Евросоюза и стран Восточного партнерства.

"В рамках визита в Брюссель Владимир Зеленский проведет ряд двусторонних встреч с лидерами государств-членов ЕС и стран-партнеров, руководством Европейского Союза и Генеральным секретарем НАТО", - говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Генсекретарь НАТО Столтенберг встретится с Зеленским 16 декабря
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Топ комментарии
+15
Текст можливо і задовгий, але його варто прочитати...

Natalka Mishchenko

5 год ·

Ми гниємо, а довкола щурі», - з інтерв'ю Богдана

Тригодинне інтерв'ю з Андрієм Богданом дивилася в страшній напрузі. Тривога, яка в мені поселилася 31 грудня 2018 року з «новорічним привітанням» за ці роки лише набирала обертів. Передчуття, логічно вибудовані майбутні небезпеки збувалися одна за одною. Але збулися ще не всі.

Довгий текст. Тезисно. Коротко. Несистемно. Всід за Богданом. Складати по темах не буду. Нема сенсу. Відповідь на кожне запитання несе в собі лише пекельний жах.

Цього не могло не статися. Причина і наслідок ніколи не зраджують собі. На одне тільки питання ніяк не знаходжу відповіді: як так сталося, що народ в 19-му з власної волі свою країну на шибеницю повів?..

Отже,
*У Зеленського уявлення про пролітику - це як про зйомки фільму «Слуга народу».

* Зе не вийшов зі свого фільму. Він продовжує грати роль. Усім здається, що він увесь час бреше. Але він не бреше, він грає: він вийшов, щось сказав, камера зняла, все. Головне, щоб людям сподобалось. І щоб були аплодисменти. А далі він вже не пам'ятає все те, що наговорив.

* Такого рівня бардака, кризи, конфліктності, невизначеності і невпевненості в завтрашньому дні ще ніколи в країні не було.

* Бути при Зе може тільки той, кому нема що втрачати. Або на людину є великий компромат, або їй щомісячно платять велике бабло.

* Єрмак ніколи не перечить Зе. На будь-яке його безумство Єрмак дає згоду.

* Йому ніхто не перечить. Ніхто не несе погані новини. Сперечатися не можна. Вказувати на помилки не можна. Лише тішити й аплодувати. Інакше - звільнення без попередження. Іноді людина про своє звільнення дізнається, коли у справах приїжджає в інше місто. Розвертається і їде назад. Все це у нього отак раптово і спонтанно. І це вже в ньому відбувається неконтрольований процес.

* Будь-які санкції РНБО - це злочин. Вони (Зе-команда) всі вже заробили собі кримінальну статтю. Колись були «тройки», а ці нічим від них сьогодні не відрізняються.

* Зе-команда нічого не робить. У них нема роботи. В них то покладання квітів, то якісь аплодисменти. Їх нема на роботі, вони не працюють, в них присутнє тільки якесь безумство: то змова, то інтриги… Вони самі вигадують якусь змову, самі призначають змовників, а далі вигадують санкції, кримінальні справи, посадки. Оце вся їх робота.

* Там ( в ОП) нагороджують чи карають по зовнішньому вигляду, по кількості аплодисментів. Зе в його статусі більше нічого, крім аплодисментів, не цікавить.

* Виступ Зе у Верховній Раді - це Північна Корея. Складалося враження, що тих, хто буде менше за всіх аплодувати, потім розстріляють.

* Вони ( в ОП) коли читають документи, то не знають половини слів. Вони до сих пір не знають, якому міністру яке завдати дати.

* Зараз стало гірше, ніж було. Тих, хто хоч на чомусь розуміється, одразу виганяють. Кожен міністр намагається нічого не робити, бо це єдиний спосіб вижити.

* Вони збирають аплодисменти і викачують гроші. Такої корупції не було ніколи. За жодного президента ніколи в таких масштабах не було таких страхіть. І це навіть не корупція, це вимагання з людей бабла.

* Щоб досягнути повного дна, вони ( в ОП) зліпили триголового дракона. Це Арестович, Подоляк і Лещенко. Бо в них тяга стріляти собі в ногу.

* Їм навіть тікати нема куди. Вони стільки разів порушили закон, що навіть міжнародники їх не прихистять. Бо міжнародну спільноту вони вже киданули не один раз.

* Зе звільнив Авакова через ідіотську причину: бо Євгена Брагара зупинили за п'янку. Бо він син пані, яка чи няня в їхній сім'ї чи дуже близька до Зе. І в Зе планка впала.

* Людям подобається, коли чиновників виганяють. А Зе любить аплодисменти. Тому в Сумській області вже сьомий губернатор за два роки.

* Разумков постійно казав, що можна, що не можна, що законно, а що незаконно. Зе таких складних речей не розуміє, це його нервувало, тому наступною жертвою став Разумков.

* Зе погано розходиться з людьми. Звільнені з посад завжди поставлені перед фактом заднім числом і без пояснень. Це в нього, як кастинг у кіно, в якийсь момент просто не підходять на роль.

* Те, що депутатам платять гроші в конвертах, - правда. Схема така: окрім офіційної зарплати, депутати мають «негривневу» зарплату. Якщо вони не голосують за вказівкою, то з цієї «негривневої» суми вираховується певна сума. Так, по кожному зедепутату є цілі плахти так званої бухгалтерії. В НАБУ є всі ці дані. Але НАБУ не може діяти, бо не призначений прокурор САП.

* Під час візиту до США Зе був змушений письмово підтвердити, що до кінця листопада 2021 року буде призначено прокурора САП. За цієї умови Україні виділили гроші. Але Україна киданула своїх міжнародних партнерів і до сих пір не призначила прокурора САП.

* Байден тролить Зеленського. А в Зе цього навіть не розуміють.
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15.12.2021 09:37
+12
Дурне поїде в турне.
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15.12.2021 09:50
+9
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15.12.2021 09:58
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Правила форума Совет форумчан
а можна його там назавжди лишити?
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15.12.2021 09:31 Ответить
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15.12.2021 09:55 Ответить
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15.12.2021 10:39 Ответить
через Оман шурує?
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15.12.2021 10:06 Ответить
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15.12.2021 10:13 Ответить
Текст можливо і задовгий, але його варто прочитати...

Natalka Mishchenko

5 год ·

Ми гниємо, а довкола щурі», - з інтерв'ю Богдана

Тригодинне інтерв'ю з Андрієм Богданом дивилася в страшній напрузі. Тривога, яка в мені поселилася 31 грудня 2018 року з «новорічним привітанням» за ці роки лише набирала обертів. Передчуття, логічно вибудовані майбутні небезпеки збувалися одна за одною. Але збулися ще не всі.

Довгий текст. Тезисно. Коротко. Несистемно. Всід за Богданом. Складати по темах не буду. Нема сенсу. Відповідь на кожне запитання несе в собі лише пекельний жах.

Цього не могло не статися. Причина і наслідок ніколи не зраджують собі. На одне тільки питання ніяк не знаходжу відповіді: як так сталося, що народ в 19-му з власної волі свою країну на шибеницю повів?..

Отже,
*У Зеленського уявлення про пролітику - це як про зйомки фільму «Слуга народу».

* Зе не вийшов зі свого фільму. Він продовжує грати роль. Усім здається, що він увесь час бреше. Але він не бреше, він грає: він вийшов, щось сказав, камера зняла, все. Головне, щоб людям сподобалось. І щоб були аплодисменти. А далі він вже не пам'ятає все те, що наговорив.

* Такого рівня бардака, кризи, конфліктності, невизначеності і невпевненості в завтрашньому дні ще ніколи в країні не було.

* Бути при Зе може тільки той, кому нема що втрачати. Або на людину є великий компромат, або їй щомісячно платять велике бабло.

* Єрмак ніколи не перечить Зе. На будь-яке його безумство Єрмак дає згоду.

* Йому ніхто не перечить. Ніхто не несе погані новини. Сперечатися не можна. Вказувати на помилки не можна. Лише тішити й аплодувати. Інакше - звільнення без попередження. Іноді людина про своє звільнення дізнається, коли у справах приїжджає в інше місто. Розвертається і їде назад. Все це у нього отак раптово і спонтанно. І це вже в ньому відбувається неконтрольований процес.

* Будь-які санкції РНБО - це злочин. Вони (Зе-команда) всі вже заробили собі кримінальну статтю. Колись були «тройки», а ці нічим від них сьогодні не відрізняються.

* Зе-команда нічого не робить. У них нема роботи. В них то покладання квітів, то якісь аплодисменти. Їх нема на роботі, вони не працюють, в них присутнє тільки якесь безумство: то змова, то інтриги… Вони самі вигадують якусь змову, самі призначають змовників, а далі вигадують санкції, кримінальні справи, посадки. Оце вся їх робота.

* Там ( в ОП) нагороджують чи карають по зовнішньому вигляду, по кількості аплодисментів. Зе в його статусі більше нічого, крім аплодисментів, не цікавить.

* Виступ Зе у Верховній Раді - це Північна Корея. Складалося враження, що тих, хто буде менше за всіх аплодувати, потім розстріляють.

* Вони ( в ОП) коли читають документи, то не знають половини слів. Вони до сих пір не знають, якому міністру яке завдати дати.

* Зараз стало гірше, ніж було. Тих, хто хоч на чомусь розуміється, одразу виганяють. Кожен міністр намагається нічого не робити, бо це єдиний спосіб вижити.

* Вони збирають аплодисменти і викачують гроші. Такої корупції не було ніколи. За жодного президента ніколи в таких масштабах не було таких страхіть. І це навіть не корупція, це вимагання з людей бабла.

* Щоб досягнути повного дна, вони ( в ОП) зліпили триголового дракона. Це Арестович, Подоляк і Лещенко. Бо в них тяга стріляти собі в ногу.

* Їм навіть тікати нема куди. Вони стільки разів порушили закон, що навіть міжнародники їх не прихистять. Бо міжнародну спільноту вони вже киданули не один раз.

* Зе звільнив Авакова через ідіотську причину: бо Євгена Брагара зупинили за п'янку. Бо він син пані, яка чи няня в їхній сім'ї чи дуже близька до Зе. І в Зе планка впала.

* Людям подобається, коли чиновників виганяють. А Зе любить аплодисменти. Тому в Сумській області вже сьомий губернатор за два роки.

* Разумков постійно казав, що можна, що не можна, що законно, а що незаконно. Зе таких складних речей не розуміє, це його нервувало, тому наступною жертвою став Разумков.

* Зе погано розходиться з людьми. Звільнені з посад завжди поставлені перед фактом заднім числом і без пояснень. Це в нього, як кастинг у кіно, в якийсь момент просто не підходять на роль.

* Те, що депутатам платять гроші в конвертах, - правда. Схема така: окрім офіційної зарплати, депутати мають «негривневу» зарплату. Якщо вони не голосують за вказівкою, то з цієї «негривневої» суми вираховується певна сума. Так, по кожному зедепутату є цілі плахти так званої бухгалтерії. В НАБУ є всі ці дані. Але НАБУ не може діяти, бо не призначений прокурор САП.

* Під час візиту до США Зе був змушений письмово підтвердити, що до кінця листопада 2021 року буде призначено прокурора САП. За цієї умови Україні виділили гроші. Але Україна киданула своїх міжнародних партнерів і до сих пір не призначила прокурора САП.

* Байден тролить Зеленського. А в Зе цього навіть не розуміють.
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15.12.2021 09:37 Ответить
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15.12.2021 09:58 Ответить
Якою частиною тіла Верещука намагається зрозуміти? Мізки остаточно втратила?
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15.12.2021 10:32 Ответить
Сци в очі-Божа роса,,,,Всі знають а одоробали не помічають:позорниця або тупіца.......дайте нам гроші,дайте нам зброї-а ми тут все розкрадем,продамо ііііііііііі наімітуєм вам демократії,відосиків наробимо....ура ,"товарісчі".
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15.12.2021 10:44 Ответить
Продовження:

* 50% звільнень при Зе - це заслуга Коломойського.

* Офшори Зеленського працювали і в 2020 році, і в 2021.

* В 2022 році нас чекає 1917. Вони зовсім вже з'їхали з катушок.

* Закон про олігархів: до всіх прислали «хом'ячків» з так званою «пропозицією», щоб власники телеканалів добровільно віддали свої телеканали. Це не боротьба з олігархами, це бажання забрати в свої руки всі телеканали, щоб ніхто не критикував, бо має аплодувати вся країна. Тому зараз між ними війна. Саме за телеканали.

* Зе повертається обличчям до тих, з ким має воювати (війна на сході) але нищить тих, з ким має об'єднатися заради країни.

* Зе марить ідеєю, щоб Печерський суд саме в один і той самий день заарештував Порошенка і Медведчука. Наче за збігом обставин так має статися. Отаке кіно хоче.

* Влада неадекватна, ідіоти. Влада розсварилася з усією міжнародною спільнотою.

* В них там страхів більше, ніж розуму. Всіх бояться, їздять на броньовиках, тіні своєї вже бояться.

* Як можна було девальвувати своєю тупою серіальною грою високе звання президента?

* Зе путіна не боїться. Він взагалі не розуміє, що таке путін.

* Угода з МВФ по тарифах: ми, населення, будемо плати 36 грн за газ, і 5 грн за електроенергію. Реакція Зе буде така: він кидане і МВФ.

* З ними в світі розмовляти ніхто не хоче, бо вони всіх кидають.

* Вони, ідіоти, сидять і рахують рейтинги. Але вони не дивляться на рейтинги напрямку країни. А там рейтинг нульовий.

* Міністр оборони - хороша людина, хороший адвокат, але в воюючій країні сьогодні нема міністра оборони.

* У Зе маніакально-депресивний розлад, іншими словами - біполярний розлад психіки. Він не бачить, де реальність. Крапка. Це все. В будь-який момент він підставить і здасть. І не побачить в цьому жодної проблеми.

* На посади призначають випадкових людей з вулиці. Всі з призначених нових міністрів відмовлялися обіймати посади. Але їм було сказано: «Будеш!»

* Зе хоче бути схожим на Путіна.

* Він актор. Він не йшов за ідею.

* Оточення Зе «зализало» його до стану Брежнєва.

* Зеленського врятувати вже неможливо.

* Єдина людина, яка мала на нього вплив, Олена, втратила цей вплив. На початках, коли він відмовлявся працювати, документи читати, вона єдина могла вмовити його. Але сьогодні він уже непідконтрольний нікому.

* Про пресконференцію: хто його випустив на люди?

* Його завжди треба було зупиняти. Він всюди ліз зі своїм тупим серіалом.

* Вони тішаться перевиконанню доходів бюджету, але перевиконання доходів відбулося за рахунок імпортного ПДВ, ми ввозимо барахло, платимо за кордон свої гроші, а за розмитнення - ПДВ. То цим не пишатися треба, цього треба соромитися. Ми не створюємо ВВП, ми нічого не продукуємо, ми беремо кредити і купуємо джинси.

* Я адвокат, до мене приходять клієнти і скаржаться, що вони (ОП) вимагають великі взятки, інакше погрожують санкціями і посадками всім, хто не хоче платити.

* Посада президента йому в кайф. Йому працювати не подобається, а от роль грати в теплій ванній йому в кайф.

* Зе не має ані шансу, ані можливостей досидіти свій термін. Страшний дисбаланс в країні. Я не бачу навіть того, хто схоче на його місце. Він розвалив усе що міг, і я не бачу, як це реанімувати. Ми на порозі страшних подій.

* Зе може піти сам, якщо обставини будуть сильніші за нього.

* На ринку політтехнологій існує інформація, що на наступні вибори готується Єрмак.

*Йти йому треба й ідіотів своїх забирати. Їхати за кордон, отримати письмові гарантії і дати спокій цій країні. Не чіпай її. Це не твоє.
Але він вже спізнився. Цей шанс він уже втратив. Далі - прірва.

*В країні страшна економічна й енергетична біда. З неї майже неможливо вискочити. Вони все розвалили і знищили.

* У нас катастрофа. Зе може бути останнім президентом.

* Атвєтка від країни буде дуже погана. Не сприймають у нас у країні божевільного диктатора, який обіцяє всіх підряд посадити. Є інформація, що він наказав пересадити всіх: неугодних політиків, журналістів, блогерів, дописувачів соцмереж. Усіх, хто критикує.

* За дуже короткий час ми всі ненавидітимемо його.
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15.12.2021 10:42 Ответить
З останньою тезою не згоден. Ще дуже багато зебілів яким все пофіг, аби "Скоти" по Г+Г крутили.
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15.12.2021 13:10 Ответить
кто его туда приглашал? ленку со спиногрызами выгулять захотелось
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15.12.2021 09:37 Ответить
Лєнка послала по брбссельську капусту На базар. Єрмак підказав, що цю капусту найкраще купити у Брюсселі. Тому така прмовиста фтка - Зєлєнскій із божевільними червоними очима.
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15.12.2021 10:38 Ответить
Очередной позор.
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15.12.2021 09:38 Ответить
Ничего нового.... Перемога, ынвестиции, бред и зашквар. Многим будет стыдно за такое чмо а у многих будет и слюна на слюнявчик капать а в глазах классовая ненависть к олигархам!
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15.12.2021 09:45 Ответить
Походу заїде до Амстердаму поповнити запаси лікарських трав та грибів різних.
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15.12.2021 09:41 Ответить
Рояль не забудьте взять!!!! Вован отожги там!!!!

Цирк должен продолжать зажигать огни!!
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15.12.2021 09:45 Ответить
Зеленский жалуется что семью не видит и не может заниматься воспитанием детей а ему никто не запрещает взять семью в "Белый дом" ближе к себе ,как это есть в США или в любой воюющей стране. Он знал куда шёл тем более в такое трудное для государства время
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15.12.2021 09:49 Ответить
ведь обдолбится по дороге...(
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15.12.2021 09:49 Ответить
Дурне поїде в турне.
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15.12.2021 09:50 Ответить
Бруссель готовся...віслюк Апокаліпсису їде......."Нынешний год в США станет одним из самых дорогостоящих для страховщиков за всю историю наблюдений из-за урагана «Ида» и зимнего шторма, принесшего в Техас небывалые холода", сообщает Reuters.
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15.12.2021 10:59 Ответить
Знову щось там наплете...
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15.12.2021 09:51 Ответить
То не плагіат, просто само проситься докупи:

Дурне поїде у турне
І знову щось там наплете...
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15.12.2021 10:26 Ответить
Вовочка там расскажет, как жить надо. Его там все знают в лицо.
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15.12.2021 09:52 Ответить
Жулик
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15.12.2021 09:53 Ответить
З 2005 по 2019 рік було перевірено 181 600 підприємств. Раніше штатна чисельність нашої служби складала близько 9 тис. осіб. Зараз в штаті 3,2 тис. осіб, і ми (за останні півтора року) перевірили 2260 організацій. Тобто в 90 разів менше, ніж за попередні роки. Але давайте поглянемо на статистику виявлених порушень, що призвели до якихось втрат. Так, за попередні роки було виявлено порушень на 81 млрд, 23 млрд з них було повернуто до бюджету (приблизно 28%). А за 2020-2021 роки виявлено 167 млрд втрат, при цьому повернуто до бюджету 78 млрд. Тобто за півтора року більше, ніж за всі минулі. При цьому ми працювали виключно щодо високоризикових підприємств. Бо нас часто звинувачують, що ми «кошмаримо» бізнес. Але зараз ми перевіряємо тих, кого взагалі неможливо не перевіряти, - «Укрзалізницю», «Нафтогаз», «Енергоатом», податкову, митницю… Дитячих садочків тут немає. Це не означає, що при Зеленському стали більше красти, ми просто перевірили ті підприємства, які раніше ніколи не перевірялися. Наприклад, Державна служба статистики не перевірялася з 2003 року, «Нафтогаз» - також давно, тобто ці порушення просто не фіксувалися.

Повний текст читайте тут: https://glavcom.ua/interviews/chi-stali-pri-zelenskomu-bilshe-krasti-vidpovidaje-golovniy-auditor-krajini-806429.html
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15.12.2021 09:59 Ответить
В очередной раз убеждаюсь, что Цензор со своими "коментаторами " превратился в ПОМОЙКУ.
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15.12.2021 10:10 Ответить
Ну тоді скожи навіщо Бубочка туди їде, без пініно?
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15.12.2021 10:18 Ответить
Ти, .... , ще спитай, чого такого грамотного з собою не взяв
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15.12.2021 10:25 Ответить
Ви, суки зелені, в помийку перетворили вже цілу державу, так що не тобі, гнидо, щось тут патякати.
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15.12.2021 10:28 Ответить
Це твої коменти - ганьба... Це такі як ти - сором Держави... Розмовляти похабным языком ,це сором та ганьба...
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15.12.2021 20:23 Ответить
Сором Держави то вся ця зелена гидота, той весь монозброд, вся та нечисть, яку ви, дебіли, привели до влади. От це і є повний сором і ганьба. Це ви, тварюки, перетворили державу в посміховище і вигрібну яму. І не тобі, гнидо, щось там про сором говорити.
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15.12.2021 20:47 Ответить
Смотри не захлебнись своей злобой... пойди сожри рошенку...гидота
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15.12.2021 21:14 Ответить
Та пішло ти, чмо зелене, згинь, мерзото...
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15.12.2021 21:17 Ответить
Шо, правда про бубочку глаза режет? Так ты угомонись. Это не правда, это жуткая вонь от твоей "власти" распространяется по всей Украине и за ее пределами. Ты это... помолись, что ли. Попроси у Бога ума хоть немного, каких-то когнитивных способностей, критического мышления. Нельзя жить только эмоциями. И еще: почему молчат втои базовые инстинкты? Почему инстинкт самосохранения не орет тебе в ухо, что все летит в пропасть? Что страну грабят бешеными темпами, разрушают все, что мешает грабить? Помойка, Вера, это ты, 73% дебилоидов и маланская шобла, которая, нае...ав всю страну, дорвалась до ее бюджета. До наших с тобой денег.
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15.12.2021 10:49 Ответить
Помойка-это все те, кто привел Украину за 30 лет к краю пропасти... Где разворовано все, что можно разворовать... "Прихватизировано" все, что еще дышало... Орать, что высокие тарифы - можно, только кому принадлежат облгазы. облэнерго...? Маленькие зарплаты? А кто платит эти деньги, только государство? Бюджетникам, госпредприятия - да. У пенсионеров пенсии маленькие? А когда они были достаточными? Никогда! Зеленский сдаст Украину? Не сдаст! И хватит разгонять "зраду". А что касается 20 и 21гг - ты прекрасно знаешь, что творится в мире с пандемией. У нас труднее , потому что мы бедная страна, в которой еще и медицина была разрушена. Но не смотря на все страна меняется. Да, дороги, да мосты, да скорые помощи, да военные городки (тот же Широкий лан), да наши защитники на передовой мин. 32 тыс., В моем родном городе: морская база, и военный городок для нацгвардии.. И это за последние 2 года.. А мозги включить надо таким как ты ...
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15.12.2021 21:11 Ответить
Какие мы темпераментные!
Ладно, вот были выключены мои мозги, ага. На секунду включил. И сразу в голове вопрос: А почему коломойский не в тюрьме? Весь мир твердо знает, что он украл 5,5 миллиарда долларов наших с тобой денег, но процветает и богатеет в Украине.
Таких вопросов у меня тысячи. Не нарывайся, Вера, бо потонешь в дерьме своего зе-уряду, пытаясь его отмыть.
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16.12.2021 08:04 Ответить
Нужно просить плана Маршала для Украины. Пусть они все скинутся и помогут Украину модернизировать. Украине нужны лучшие западные институты во всех областях и обмен опытом, чтобы Украинцы получали Западное образование и культуру. Лучшие филиалы Западных компаний во всех сферах. Пусть все еще скидываются больше вооружений за свою защиту от РФ. Потому что если РФ захватит Киев, то это будет опять СССР и дальше гибридная война будет на их западном пороге! Для Запада Украина во всех отношениях - это огромная ценность! Они должны лучших солдат отправлять в Украину на восточную границу!
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15.12.2021 10:13 Ответить
при это власти в Киеве никакого плана Маршала не будет
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15.12.2021 10:16 Ответить
Ти про що? В нас замміністра без освіти, наркоман з російським громадянством.
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15.12.2021 10:20 Ответить
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15.12.2021 10:15 Ответить
Гнида тупорила.
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15.12.2021 10:26 Ответить
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15.12.2021 10:23 Ответить
Краще б він нікуди не їхав і ні з ким не зустрічався. Володя, тебе чекає спортзал, порошок і пані ********** з інтерв'ю про твої перемоги на какаканалі "1+1" Бені і медведчука.
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15.12.2021 10:23 Ответить
какого хера шастать на болотный микромордор?
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15.12.2021 10:25 Ответить
"Я ошибся", - Гордон на всю страну в эфире попросил прощения Дмитрий Гордон не побоялся признаться в том, что слишком обольстился Владимиром Зеленским и ненамеренно распространял о нем ошибочную информацию.
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15.12.2021 10:29 Ответить
Так а шо, получается если богдану верить то якуневич с ащарічем біли лучше. ну да при них богдані лучше біли пристроені. а если верить Данилову то ему сейчас лучше. ріг луганский стал ого го. всеместом сидения определяется, не более.
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15.12.2021 10:52 Ответить
ууу зрада.
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16.12.2021 02:25 Ответить
 
 