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На Программу медицинских гарантий в 2022 году выделены рекордные 157,3 млрд грн, - Минздрав

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

На Программу медицинских гарантий в 2022 году выделены рекордные 157,3 млрд грн, - Минздрав

В рамках бюджета программы более 26 млрд грн предусмотрено на первичную медицинскую помощь, а на лечение онкологических заболеваний запланировано более 8,3 млрд грн.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МОЗ.

"Следующий год – это год, когда заработные платы медикам должны стать рыночными. Деньги, прежде всего, должны идти на закупку лекарств, расходных материалов, финансовую мотивацию работников", – отметил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

‚На Программу медицинских гарантий в 2022 году предусмотрены рекордные 157,3 млрд грн. Это на 33,8 млрд грн больше по сравнению с 2021 годом.

‚Также в рамках бюджета Программы более 26 млрд грн предусмотрено на первичную медицинскую помощь, а на лечение онкологических заболеваний запланировано более 8,3 млрд грн. На возмещение инсулинов и лекарственных средств по программе "Доступное лекарство" в следующем году запланировано 4,6 млрд грн.

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Щось мені здається, що лікарям на зарплати підуть звідти самі сльози...
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15.12.2021 09:55 Ответить
які гарантії, якщо приблизно 20% населення не мають сімейного лікаря бо тих елементарно не вистачає?
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15.12.2021 10:07 Ответить
И потом эти деньги пройдут несколько фирм прокладок и испарятся.
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15.12.2021 10:07 Ответить
Если я правильно понял, все лечение все ЗА СВОИ деньги!
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15.12.2021 11:29 Ответить
Заступниця голови комітету ВР з питань здоров'я нації Оксана Дмитрієва: "Програму медгарантій у бюджеті наступного року недофінансовано на 50%" Источник: https://censor.net/ru/r3305231
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15.12.2021 12:01 Ответить
Незнаю що там планує міністр на рахунок ринкових зарплат, але нас уже збирали і повідомили що будуть оптимізовувати , а кого не оптимізують( скоротять) -переведуть на 0.5 посади і гарантовані 20 тис перетворяться в 10
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15.12.2021 12:13 Ответить
Якщо переведуть більшість працівників на 0,5 посади- ваш заклад не буде відповідвти вимогам НСЗУ, відповідно втратить виплати по пакетам, відповідно втратить гроші.....
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15.12.2021 13:46 Ответить
 
 