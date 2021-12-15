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Все, что России не нравится в украинском законодательстве, она называет выходом из Минска, - Верещук

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Все, что России не нравится в украинском законодательстве, она называет выходом из Минска, - Верещук

Россия всегда комментирует законодательство Украины. Все, что не нравится россиянам, называют выходом из Минска.

Об этом заявила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук в комментарии РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.

Глава Минреинтеграции не согласна с тем, что законопроект о переходном периоде нарушает Минские договоренности.

"Юридически содержание закона не означает выход из Минских договоренностей. Просто россияне привыкли комментировать наше законодательство. Все, что им не нравится, они называют выходом из Минска. Я считаю, что наши законы - наше дело. Россияне не могут нам указывать, какие законы нам принимать", - отметила глава Минреинтеграции.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинский национальный центр развития мира начинает работу с завтрашнего дня, - Верещук

Автор: Наталя Джума
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Чому ж лаптєрейх не зазирнув в українську Конституцію коли проводив на Кримі фейковий рехверендум?
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15.12.2021 10:02 Ответить
Бо вони знають, що Конституцію можна поправити. Це не перешкода.
Ви ж бачите, що навіть наше Зейло щойно вилізло з Кварталу, а вже начхало на основний закон України.
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15.12.2021 10:11 Ответить
В Конституції написано що Україна унітарна держава і виносити на референдум зміну кордонів і статусу українських територій не можна. Тому цей рехверендум фількина грамота.
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15.12.2021 10:26 Ответить
Верещук желает распоряжаться бюджетом министерства как министр , но болтать как депутат.
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15.12.2021 10:10 Ответить
Ти що, порівнюєш її із жириновським? То вінже головний блазень сцаря.
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15.12.2021 10:39 Ответить
И у Верещук папа-юрист?
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15.12.2021 10:43 Ответить
Верещучка прям открыла нам глаза. А то мы этого не знали.
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15.12.2021 10:11 Ответить
Пэрэходни положення- это на долго. Из тупика можно выйти двумя способами или вернуться назад, или продолбить стену. Ни один способ не подходит, значит, все это на долго и на очень долго, тем более с этой властью, которая представления не имеет, что такое государство. И чем дальше, тем темнее. Сумно, да, но реалии такие.
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15.12.2021 10:28 Ответить
это советы для России. Это Россия в тупике. а у нас - война с противником, который нас превосходит во много раз, особенно учитывая что Россия - ядерная держава.
Так что нам надо строить страну и ждать удобного случая вернуть свои земли.
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15.12.2021 10:43 Ответить
Надо, надо. кто сомневается, да вот только строить страну не кому и это на долго. 8 лет строили, еще 8 лет строить будем, потом удобный случай будем ждать, а оно ту -ту, смотришь и возвращать то нечего. Сумно, да сумно, ну не знают как, просто не знают.
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15.12.2021 10:58 Ответить
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15.12.2021 10:33 Ответить
О, точно! Верещи за Росію! Треба ж якусь альтернативу Скабєєвой!
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15.12.2021 10:36 Ответить
скабєва нєпревзойденная, височайшеоплачиваемая брехуха
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15.12.2021 10:41 Ответить
Первый раз в жизни что-то умное сказала.
Или ей это написал кто?
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15.12.2021 10:42 Ответить
Так і наша влада вже звикла виправдовувати своє лайно війною...
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15.12.2021 10:57 Ответить
Так где там Люся, которая кукарекала, что Украина снялась с крючка минских соглашений? Полудурки, чтобы не пугать относительно того на что давить раися, просто нужно выйти из минских соглашений и точка! А то, что? Путин нападёт? Да он и так если захочет нападёт, или думаете его эти соглашения сдерживают?
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15.12.2021 12:24 Ответить
 
 