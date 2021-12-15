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С сегодняшнего дня в Италии вступила в силу обязательная вакцинация для некоторых профессий

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

С сегодняшнего дня в Италии вступила в силу обязательная вакцинация для некоторых профессий
Фото: reuters.com

В Италии со среды 15 декабря вступило в силу требование об обязательной вакцинации от коронавируса работников школ, администраций, правоохранителей, военных и спасательных служб, чтобы они могли продолжить свою работу.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на  "Европейскую правду", об этом сообщает dpa.

Решение об обязательной вакцинации работников этих профессий было принято в ноябре, за исключением тех, кто имеет обоснованные медицинские противопоказания.

За категорический отказ от прививки работникам грозят штрафы до более чем тысячи евро и невыплата зарплаты.

Медикам, на которых это требование распространилось еще раньше этого года, должны будут привиться усиливающей дозой через 9 месяцев после второй дозы.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Правительство Италии хочет ввести "локдаун для непривитых" и сократить срок действия COVID-сертификата до 9 месяцев.

Также, сообщает ANSA, 14 декабря правительство согласовало проект о продолжении чрезвычайной ситуации в связи с эпидемией коронавируса до 31 марта. Это позволяет продолжать меры по борьбе с эпидемией, в том числе применение ковид-сертификата.

Среди прочего, предполагается продлить требование о допуске в заведения повышенного риска, как рестораны, стадионы, дискотеки, только привитых или выздоровевших. Это правило начало действовать с 6 декабря и предварительно должно было применяться до 15 января.

Также проект позволит правительству, при необходимости, ограничивать передвижение граждан, вводить ограничения на работу учреждений или проведение мероприятий.

Без продолжения, чрезвычайная ситуация должна пройти в конце 2021 года.

В Министерстве здравоохранения опасаются, что Италию ждет серьезный рост количества заражений в связи с распространением штамма "Омирон". Министр здравоохранения призвал людей не тянуть с прививкой усиливающей дозой, чтобы понизить риски.

Сейчас в Италии хотя бы одной дозой привиты более 88% населения в возрасте от 12 лет, вскоре начнется вакцинация детей в возрасте 5-11 лет.
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Оруэлл где то там улыбнулся, -А я говорил.
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15.12.2021 10:27 Ответить
Сегодня фюрер штата Виктория, Австралия, Дэниэл Эндрюс ОТМЕНИЛ мандат об обязательной вакцинации для ритейла.
Однако уже "поздно пить боржоми, когда почки отказали" (С), от экономики Мельбурна осталось 20%.
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15.12.2021 10:38 Ответить
Шо, бот дырявый, ты теперь "Ольга"? Ковид с карантинами, дистанцией и прочими мерами у него для экономики ок, а вакцинация - фуфуфу. Детсадовская выдумка, работай лучше.
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15.12.2021 10:51 Ответить
https://au.linkedin.com/in/olga-axenenko-749568a0


https://www.amazon.com/Computational-Geometry-Surfaces-Application-Analysis/dp/0646594044/ref=sr_1_1?qid=1639561207&refinements=p_27%3AOlga+Axenenko&s=books&sr=1-1
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15.12.2021 11:40 Ответить
И шо?... На линкедине можно что угодно зарегать, хоть бомжа Васю. Вчера ты было малчиком, ник другой - страна и риторика один в один.
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15.12.2021 11:53 Ответить
Давайте договоримся так: я на Ваши комментарии никогда отвечать не буду.
Мне хватает придурков в Мельбурне, Австралия, чтобы e]e тратить время на беседы с придурками на форуме censor.
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16.12.2021 03:50 Ответить
Да-да, вас там уже несколько в "Мельбурне". В одной палате, наверное (точнее, в одном офисе).
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16.12.2021 11:50 Ответить
Отсталая Европа?
Отстает от Украины минимум на пол-года.
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15.12.2021 10:50 Ответить
Цікаво хтось уже отримав ковідну 1000?
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15.12.2021 10:54 Ответить
Компанія Google відправить всіх працівників, які не пройшли вакцинацію, до примусової відпустки, а потім звільнить, якщо вони не почнуть дотримуватися нових правил щодо COVID-19.

Відповідно до внутрішньої записки, отриманої CNBC, співробітники Google зобов'язані до 3 грудня завантажити сертифікати про вакцинацію в робочий профіль або отримати дозвіл на звільнення від щеплення з медичних чи релігійних причин. Компанія заявляє, що будь-хто, хто не виконає цю постанову до 13 січня, буде відправлений спочатку в 30-денну оплачувану відпустку, потім в неоплачувану відпустку на строк до шести місяців, після чого їх звільнять.

на 30 дней в отпус оплачеваемый (на раздумья), в этот период наверно ковид отступает, Ну а если по религиозным (саентологи рулят вообще) то никакая болячка нестрашна.
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15.12.2021 11:23 Ответить
то есть, неуколотым или увольняться по собственному желанию, или вместо зарплаты 1000 евро штрафа . Ловко придумано, только вот кто работать-то будет - "беженцы от себя, от закона" или леваки, которые и придумали фейковую "эпидемию"?
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15.12.2021 12:09 Ответить
 
 