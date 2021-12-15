С сегодняшнего дня в Италии вступила в силу обязательная вакцинация для некоторых профессий
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
В Италии со среды 15 декабря вступило в силу требование об обязательной вакцинации от коронавируса работников школ, администраций, правоохранителей, военных и спасательных служб, чтобы они могли продолжить свою работу.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом сообщает dpa.
Решение об обязательной вакцинации работников этих профессий было принято в ноябре, за исключением тех, кто имеет обоснованные медицинские противопоказания.
За категорический отказ от прививки работникам грозят штрафы до более чем тысячи евро и невыплата зарплаты.
Медикам, на которых это требование распространилось еще раньше этого года, должны будут привиться усиливающей дозой через 9 месяцев после второй дозы.
Также, сообщает ANSA, 14 декабря правительство согласовало проект о продолжении чрезвычайной ситуации в связи с эпидемией коронавируса до 31 марта. Это позволяет продолжать меры по борьбе с эпидемией, в том числе применение ковид-сертификата.
Среди прочего, предполагается продлить требование о допуске в заведения повышенного риска, как рестораны, стадионы, дискотеки, только привитых или выздоровевших. Это правило начало действовать с 6 декабря и предварительно должно было применяться до 15 января.
Также проект позволит правительству, при необходимости, ограничивать передвижение граждан, вводить ограничения на работу учреждений или проведение мероприятий.
Без продолжения, чрезвычайная ситуация должна пройти в конце 2021 года.
В Министерстве здравоохранения опасаются, что Италию ждет серьезный рост количества заражений в связи с распространением штамма "Омирон". Министр здравоохранения призвал людей не тянуть с прививкой усиливающей дозой, чтобы понизить риски.
Сейчас в Италии хотя бы одной дозой привиты более 88% населения в возрасте от 12 лет, вскоре начнется вакцинация детей в возрасте 5-11 лет.
Пожалуйста, подождите...
Однако уже "поздно пить боржоми, когда почки отказали" (С), от экономики Мельбурна осталось 20%.
https://www.amazon.com/Computational-Geometry-Surfaces-Application-Analysis/dp/0646594044/ref=sr_1_1?qid=1639561207&refinements=p_27%3AOlga+Axenenko&s=books&sr=1-1
Мне хватает придурков в Мельбурне, Австралия, чтобы e]e тратить время на беседы с придурками на форуме censor.
Отстает от Украины минимум на пол-года.
Відповідно до внутрішньої записки, отриманої CNBC, співробітники Google зобов'язані до 3 грудня завантажити сертифікати про вакцинацію в робочий профіль або отримати дозвіл на звільнення від щеплення з медичних чи релігійних причин. Компанія заявляє, що будь-хто, хто не виконає цю постанову до 13 січня, буде відправлений спочатку в 30-денну оплачувану відпустку, потім в неоплачувану відпустку на строк до шести місяців, після чого їх звільнять.
на 30 дней в отпус оплачеваемый (на раздумья), в этот период наверно ковид отступает, Ну а если по религиозным (саентологи рулят вообще) то никакая болячка нестрашна.