В НАТО надеются, что все офицеры ВСУ до 2024 года будут владеть английским
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Дорожная карта по изучению английского языка Министерства обороны Украины позволяет надеяться, что до 2024 года на нем смогут общаться все офицеры ВСУ.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", такое мнение высказал советник по вопросам профессионального военного образования подполковник Стасис Палдунас во время круглого стола в Укринформе на тему: "Сотрудничество Украина-НАТО – путь вперед".
В частности, он упомянул о дорожной карте по изучению английского языка Министерства обороны Украины.
"Программа очень амбициозная, и я надеюсь, к 2024 году… все офицеры будут в состоянии говорить по-английски и участвовать во всех активностях без проблем. Я также хочу обратить внимание, что учебные и тренировочные предметы в вузах будут на английском языке. В 2024 году 50% обучающих курсов будут на английском языке", - сказал Палдунас.
При этом он заметил, что не все учебные учреждения имеют достаточную тренировочную базу и материалы для проведения тренировок в соответствии со стандартами НАТО.
В свою очередь, советник по вопросам подготовки сержантского и старшинского состава сержант майор Йонас Спавичюс подчеркнул, что стандарты НАТО по сержантскому составу Украина внедряет довольно быстро.
"Впрочем, есть сферы для улучшения и прогресса. Это проблематичные вопросы зарплаты, социальных гарантий, низкая привлекательность службы в армии на рынке труда и недостаточный мотивационный фактор для профессиональной военной карьеры в ВСУ", - считает Спавичюс.
Он также выразил надежду, что внимание государства к этим проблемам будет способствовать развитию военной карьеры в ВСУ.
Как сообщалось, по состоянию на апрель 2021 года обучение на курсах языковой подготовки по меньшей мере в 12 странах мира прошли более 1,5 тыс. украинских военных.
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берешь англо-украинский словарь и в атаку..
и сам ты дурак, Гарик!
Та вони (якщо ми розмовляємо про офіцерський состав) державною розмовляти не вміють ,максимум суржик, а тут на инглише.Хто ж їх вчить буде, якщо основна масса там тільки за баблом, ім ніколи.
За 48 недель свободно говорят на русском и фарси, за 64 недели - свободно владеют китайским, или японским, или корейским.
Для рюззкой чєлюсті?
(видео на английском)
На изучение русского языка дается 48 недель, на изучения арабского, китайского, или японского языка дается 64 недели.
Свободное владение языком в рамках тем (топиков), которые требуются военным переводчикам для работы (допрос, интел, хорошее знание истории, политики, географии и культуры страны, язык которой изучают).
Знать не на уровне "Ван глас вота плиз". Для участия в совещаниях нужно знать гораздо больше.
В ЕС нас тоже возьмут, когда 80% населения будет общаться на английском?
Процентов 30 даже украинского толком не знают.
Первое слово ,что учит любой человек на слух в чужой среде это ... Правильно ,он самый.
"Товарищи юноши, взгляд - на Москву, на русский вострите уши!
Да будь я и негром преклонных годов, и то, без унынья и лени,
Я русский бы выучил только за то, что им разговаривал Ленин."©
* цитата из стихотворения Владимира Владимировича Маяковского (1893-1930) "Нашему юношеству", 1927
А Вы о каком Владимире Владимировиче подумали?
Для начала, поднимите суть рабочего дня командира взвода. Потом, командира роты (батареи). Ну и далее по списку.
Учитываем что, подразделение НЕ в районе ООС. И даже, не в ПВД при проведении мероприятий боевого слаживания. Сидят дома.
Вы, слегка охренеете от рабочего дня, а особенно ЧТО командир, должен ещё НАПИСАТЬ-ЗАПОЛНИТЬ...
Так что, не размахивайте флагом "Даёшь аглицкий за 3 года".
А для начала, заполните книги инструктажа))) А их... ну ни хрена не одна.