В НАТО надеются, что все офицеры ВСУ до 2024 года будут владеть английским

Дорожная карта по изучению английского языка Министерства обороны Украины позволяет надеяться, что до 2024 года на нем смогут общаться все офицеры ВСУ.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", такое мнение высказал советник по вопросам профессионального военного образования подполковник Стасис Палдунас во время круглого стола в Укринформе на тему: "Сотрудничество Украина-НАТО – путь вперед".

В частности, он упомянул о дорожной карте по изучению английского языка Министерства обороны Украины.

"Программа очень амбициозная, и я надеюсь, к 2024 году… все офицеры будут в состоянии говорить по-английски и участвовать во всех активностях без проблем. Я также хочу обратить внимание, что учебные и тренировочные предметы в вузах будут на английском языке. В 2024 году 50% обучающих курсов будут на английском языке", - сказал Палдунас.

При этом он заметил, что не все учебные учреждения имеют достаточную тренировочную базу и материалы для проведения тренировок в соответствии со стандартами НАТО.

В свою очередь, советник по вопросам подготовки сержантского и старшинского состава сержант майор Йонас Спавичюс подчеркнул, что стандарты НАТО по сержантскому составу Украина внедряет довольно быстро.

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"Впрочем, есть сферы для улучшения и прогресса. Это проблематичные вопросы зарплаты, социальных гарантий, низкая привлекательность службы в армии на рынке труда и недостаточный мотивационный фактор для профессиональной военной карьеры в ВСУ", - считает Спавичюс.

Он также выразил надежду, что внимание государства к этим проблемам будет способствовать развитию военной карьеры в ВСУ.

Как сообщалось, по состоянию на апрель 2021 года обучение на курсах языковой подготовки по меньшей мере в 12 странах мира прошли более 1,5 тыс. украинских военных.