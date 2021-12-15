РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
8152 посетителя онлайн
Новости Политика УкраиныОбщество
2 842 55
НАТО (8937) обучение (465) английский язык (90) ВСУ (5143)

В НАТО надеются, что все офицеры ВСУ до 2024 года будут владеть английским

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

В НАТО надеются, что все офицеры ВСУ до 2024 года будут владеть английским

Дорожная карта по изучению английского языка Министерства обороны Украины позволяет надеяться, что до 2024 года на нем смогут общаться все офицеры ВСУ.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", такое мнение высказал советник по вопросам профессионального военного образования подполковник Стасис Палдунас во время круглого стола в Укринформе на тему: "Сотрудничество Украина-НАТО – путь вперед".

В частности, он упомянул о дорожной карте по изучению английского языка Министерства обороны Украины.

"Программа очень амбициозная, и я надеюсь, к 2024 году… все офицеры будут в состоянии говорить по-английски и участвовать во всех активностях без проблем. Я также хочу обратить внимание, что учебные и тренировочные предметы в вузах будут на английском языке. В 2024 году 50% обучающих курсов будут на английском языке", - сказал Палдунас.

При этом он заметил, что не все учебные учреждения имеют достаточную тренировочную базу и материалы для проведения тренировок в соответствии со стандартами НАТО.

В свою очередь, советник по вопросам подготовки сержантского и старшинского состава сержант майор Йонас Спавичюс подчеркнул, что стандарты НАТО по сержантскому составу Украина внедряет довольно быстро.

Также читайте: В ВСУ подготовят 150 инструкторов для обучения военнослужащих английскому языку

"Впрочем, есть сферы для улучшения и прогресса. Это проблематичные вопросы зарплаты, социальных гарантий, низкая привлекательность службы в армии на рынке труда и недостаточный мотивационный фактор для профессиональной военной карьеры в ВСУ", - считает Спавичюс.

Он также выразил надежду, что внимание государства к этим проблемам будет способствовать развитию военной карьеры в ВСУ.

Как сообщалось, по состоянию на апрель 2021 года обучение на курсах языковой подготовки по меньшей мере в 12 странах мира прошли более 1,5 тыс. украинских военных.

Автор: Наталя Джума
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+9
всі офіцери будуть у змозі говорити англійською Джерело: https://censor.net/ua/n3305308

Та вони (якщо ми розмовляємо про офіцерський состав) державною розмовляти не вміють ,максимум суржик, а тут на инглише.Хто ж їх вчить буде, якщо основна масса там тільки за баблом, ім ніколи.
показать весь комментарий
15.12.2021 10:23
+6
...инша річ -- "русскій_єзьіґ". Навіть в атаку йти не треба: сказав щось по "уззскі" і всі whatsapp-и (на літеру "к") повтікають!
показать весь комментарий
15.12.2021 10:28
+4
Бачив, як литовські курсанти слухали лекцію офіцера-українця, морського піхотинця, до брав участь у теперішній війні. У нього пристойна англійська. І, звісно, всі кадети знають англійську.
показать весь комментарий
15.12.2021 10:32
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Яволь!!!!
показать весь комментарий
15.12.2021 10:18 Ответить
Не менше третини офіцерів не знають належним чином державної мови, як же вони, бідолахи, за пару років вивчать англійську?..
показать весь комментарий
15.12.2021 12:19 Ответить
это какая-то русофобия
показать весь комментарий
15.12.2021 10:20 Ответить
ну да!.. мы будем на англицком языке отбиваться от кацапов.. зачем нам снаряды, патроны?..
берешь англо-украинский словарь и в атаку..
показать весь комментарий
15.12.2021 10:20 Ответить
...инша річ -- "русскій_єзьіґ". Навіть в атаку йти не треба: сказав щось по "уззскі" і всі whatsapp-и (на літеру "к") повтікають!
показать весь комментарий
15.12.2021 10:28 Ответить
дядя, а ты ,оказывается дурак или... Если мы стремимся в НАТО, то без англязыка там делать нечего, только тупо кивать гривой и улыбаться
показать весь комментарий
15.12.2021 11:07 Ответить
сначала оружие, затем снова оружие и обучение, а потом языки, длина погон, высота поднятия ноги на параде.. и т.д.
и сам ты дурак, Гарик!
показать весь комментарий
15.12.2021 11:11 Ответить
Не переймайся ти так. Англійська мова - це світова мова міжнаціонального спілкування. Кацапське теляче наречіе даже в Казахстані перестають використовувати, це мова дікіх северних полмен репоїдів.
показать весь комментарий
15.12.2021 12:10 Ответить
всі офіцери будуть у змозі говорити англійською Джерело: https://censor.net/ua/n3305308

Та вони (якщо ми розмовляємо про офіцерський состав) державною розмовляти не вміють ,максимум суржик, а тут на инглише.Хто ж їх вчить буде, якщо основна масса там тільки за баблом, ім ніколи.
показать весь комментарий
15.12.2021 10:23 Ответить
В спам,рашистское животное
показать весь комментарий
15.12.2021 11:10 Ответить
яке ти дивне, та забавне твАріння, я виходить рашиське, а ти щірий українець
показать весь комментарий
15.12.2021 11:25 Ответить
Уяви собі, так і є ,манкуртяка прорашистська ,30 кривавих ржублів тобі на користь не підуть
показать весь комментарий
15.12.2021 12:21 Ответить
уявляю гарРи, уявляю, ти головне працюй ефективніше, а то тут усім пІ...й на тебе
показать весь комментарий
15.12.2021 12:28 Ответить
Бачив, як литовські курсанти слухали лекцію офіцера-українця, морського піхотинця, до брав участь у теперішній війні. У нього пристойна англійська. І, звісно, всі кадети знають англійську.
показать весь комментарий
15.12.2021 10:32 Ответить
Зря надеются , это не реально . Это очень сложно научиться думать и разговаривать на другом языке .
показать весь комментарий
15.12.2021 10:33 Ответить
Ниже я дала ссылку на то, как обучает военных переводчиков Пентагон.
За 48 недель свободно говорят на русском и фарси, за 64 недели - свободно владеют китайским, или японским, или корейским.
показать весь комментарий
15.12.2021 10:36 Ответить
"Зря надеются , это не реально"

Для рюззкой чєлюсті?
показать весь комментарий
15.12.2021 10:49 Ответить
Не має значення , для якої . Нібито мовою всі добре володіють - найчастіше якийсь суржик .
показать весь комментарий
15.12.2021 11:03 Ответить
У репоедов челюсть такая, как у всех. Просто они ввиду своей умственной отсталости не способны выучить другие языки, даже такой похожий украинский. Обрати внимание на крымских татар, они, кто из них имеет желание, прекрасно говорят на украинском. А это совсем другая языковая группа, и им не легко усвоить наш украинский язык.
показать весь комментарий
15.12.2021 12:16 Ответить
Как Пентагон быстро обучает военных переводчиков:

(видео на английском)

На изучение русского языка дается 48 недель, на изучения арабского, китайского, или японского языка дается 64 недели.
Свободное владение языком в рамках тем (топиков), которые требуются военным переводчикам для работы (допрос, интел, хорошее знание истории, политики, географии и культуры страны, язык которой изучают).
показать весь комментарий
15.12.2021 10:35 Ответить
Круто!!!!
показать весь комментарий
15.12.2021 10:41 Ответить
Та дай бог , шобы так было. Здесь уже не будет спекуляций насчет русского и украинского языков... ЗЫ... Шо меня убивает, малообразованные и тупенькi в специальности индусо-филиппинцы в совершенстве знают аглицкий и на международном рынке труда быстрее чем мы втыкают , что от тебя требуется по работе. Наши за кордоном не за счет языка выигрывают, а за счет профи-практики и логики и за счет правильным догадкам при общении - это стосовно языка.
показать весь комментарий
15.12.2021 10:48 Ответить
Жаль Гоги не выучил английский, так бы и дальше работал, а то все по русски, да по русски. Конечно, боездатность повысится, однозначно.
показать весь комментарий
15.12.2021 10:48 Ответить
фигня в том, что язык требует постоянного использования, как только ты перестаёшь его использовать, ты начинаешь его забывать. потому им нужно будет постоянно ещё как-то поддерживать эти знания, а не выучить до 24го. До 24 можно выучить, а к 26 забыть
показать весь комментарий
15.12.2021 10:49 Ответить
Уволят всех офицеров, которые не знают английский в совершенстве?
Знать не на уровне "Ван глас вота плиз". Для участия в совещаниях нужно знать гораздо больше.
В ЕС нас тоже возьмут, когда 80% населения будет общаться на английском?
показать весь комментарий
15.12.2021 10:49 Ответить
ТЫць та й розвиднiлось... Можно подумать , шо западнославянские страны Евросоюза знают аглицкий... Да в западной Европе белее актуальны немецкий с французским, для заробитчан. Для военных аглицкий - намбэ ван.
показать весь комментарий
15.12.2021 10:56 Ответить
А Вы пообщайтесь с выпускниками. И сразу станет видно, сколько из них готовы не только выучить, но и общаться на английском. А еще придется понимать американский английский, лондонский, венгерский ...
Процентов 30 даже украинского толком не знают.
показать весь комментарий
15.12.2021 11:00 Ответить
Тогда таким - дикунами только в симбирские хащи. Нормальные выучат, со временем и все остальные. Знаю из опыта.
показать весь комментарий
15.12.2021 11:03 Ответить
Кста, я когда-то был в таких же условиях в преддверии овладения по принуждению кацапского (великоруського наречия). И ничего , ща густину с плотностью и вискозити не путаю.
показать весь комментарий
15.12.2021 11:07 Ответить
ЗЫ... Я не беру во внимание, шо кацапомовным противопоказано изучать другие языки, бо у них от этого дети тупеют, чего не скажешь о моем внуке, изучает и уже может свободно общаться на нашем, сруцком, греческом, французском , английском. Математику изучает по трем популярным гросбукам- классическая, греческая, китайская... И вы знаете , что меня убило... Помогал решить пример, на котором забуксовал внук. Я расписал целую портянку формул, по которым решил уравнение... Внук был в восторге от того, что я решил пример и в этот момент он понял, что училка ошиблась и дала задание из темы, котрую будут изучать аж в мае... Также внук попудрил меня за то, что я много применил формул... Сказал, шо так решали примеры в каменном веке. Я попросил мне разжевать технику решения любого примера , по доступной ему теме и понял, что множество формул, в пределах дозволенных припущений тупо исключаются из обращения до узенького круга в несколько фармул... Я применил эту технику в решении неподъемного для внука примера и решил пример. Видели бы вы заздрicне бажання внука овладеть секретами решения для него неподъемного примера. А внук решал пример по своим заморочкам на 99%, но ему хватало майской формулы... Так шо, пане Паровозо-потяг Москва-Воркутю, забудьте свой совковый подход в решении проблем сегодняшних вызовов времени.
показать весь комментарий
15.12.2021 11:25 Ответить
паравозик из Говняшково , чухайнах на срусайты ...
показать весь комментарий
15.12.2021 11:13 Ответить
Добрий холоп мусить знати панську мову...
показать весь комментарий
15.12.2021 10:55 Ответить
Правило в конгломерате симбирских епенях. Да слава богу, на бурятском хурале приняли постановление о самоидентификации и возрождению бурятской государственности... ЗЫ ... Я - за суверенитет и дружбу между постимперскими народами.
показать весь комментарий
15.12.2021 11:00 Ответить
Ось бачиш ти вже й українську вивчив.
показать весь комментарий
15.12.2021 11:05 Ответить
а вот еще один хрюсский Алень чугунные рога ...
показать весь комментарий
15.12.2021 11:15 Ответить
Китайский нужнее.
показать весь комментарий
15.12.2021 10:56 Ответить
В этом вопросе МЫ нервно курим в сторонке (возле кацапов).
показать весь комментарий
15.12.2021 11:01 Ответить
Ну что друзья, по видимому эта дата и будет временем принятия Украины в НАТО
показать весь комментарий
15.12.2021 11:01 Ответить
Та ваши слова, по-моему(ИМХО), та до Бога.
показать весь комментарий
15.12.2021 11:04 Ответить
Там більшість українською не володіє☹️
показать весь комментарий
15.12.2021 11:06 Ответить
Добре,а раптом що,американці прийдуть захищать англоязичних!
показать весь комментарий
15.12.2021 11:06 Ответить
Буде як в тому анегдоті про завод на якому заборонили матюкатися і виробництво впало на 90%. Так саме буде і в армії, коли якийсь совковий генерал дасть наказ на англійські то всю армію переб'ють
показать весь комментарий
15.12.2021 11:10 Ответить
Май нейм іс Вася. Ай хев е ган енд вайф. )))
показать весь комментарий
15.12.2021 11:10 Ответить
Есть очень хорошая знакомая полька, которую знаю много лет. Она офицер польской армии больше 5 лет, заканчивала специальный армейский вуз. Мы с ней общаемся на английском. Ее уровень языка на уровне школьной программы. Ее сослуживцы, с которыми общался ранее, тоже не блещут знаниями языка шекспира. И это речь идет о "солдатах НАТО".
показать весь комментарий
15.12.2021 11:13 Ответить
Да, там не нужен уровень чтения Шекспира, все будет ОК! Хрюсское кацапье малограмотное очень возбудилось ,большая часть возбужденных помечена спамом
показать весь комментарий
15.12.2021 11:21 Ответить
Я бы не надеядся. Но можно надеяться.
показать весь комментарий
15.12.2021 11:25 Ответить
Надеяться - на Волгу, на.х, там ваши внуки будут жить при коммунестичегокуда-горизонтах...
показать весь комментарий
15.12.2021 11:32 Ответить
Издеваются )))
показать весь комментарий
15.12.2021 11:46 Ответить
Надежда умирает последней.
показать весь комментарий
15.12.2021 13:08 Ответить
Переведите английский материнский язык . Достаточно одного урока и познания дальше будут шлифоваться в обыденной жизни.
Первое слово ,что учит любой человек на слух в чужой среде это ... Правильно ,он самый.
показать весь комментарий
15.12.2021 13:12 Ответить
Ответ Владимира Владимировича* Ллойду Остину:

"Товарищи юноши, взгляд - на Москву, на русский вострите уши!
Да будь я и негром преклонных годов, и то, без унынья и лени,
Я русский бы выучил только за то, что им разговаривал Ленин."©



* цитата из стихотворения Владимира Владимировича Маяковского (1893-1930) "Нашему юношеству", 1927

А Вы о каком Владимире Владимировиче подумали?
показать весь комментарий
15.12.2021 13:28 Ответить
Да, комменты очень конструктивные)))) И бесполезные советы))) Слёзы и саркастическая ухмылка.
Для начала, поднимите суть рабочего дня командира взвода. Потом, командира роты (батареи). Ну и далее по списку.
Учитываем что, подразделение НЕ в районе ООС. И даже, не в ПВД при проведении мероприятий боевого слаживания. Сидят дома.
Вы, слегка охренеете от рабочего дня, а особенно ЧТО командир, должен ещё НАПИСАТЬ-ЗАПОЛНИТЬ...
Так что, не размахивайте флагом "Даёшь аглицкий за 3 года".
А для начала, заполните книги инструктажа))) А их... ну ни хрена не одна.
показать весь комментарий
15.12.2021 15:18 Ответить
а чого в НАТО не бажають вивчати українську мову?
показать весь комментарий
15.12.2021 20:29 Ответить
Місія здійсненна. Good luck, guys !
показать весь комментарий
16.12.2021 02:24 Ответить
 
 