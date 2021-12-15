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Глава МИД Германии Бербок в разговоре с Лавровым предупредила РФ о серьезных последствиях вторжения в Украину

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Глава МИД Германии Бербок в разговоре с Лавровым предупредила РФ о серьезных последствиях вторжения в Украину

Новый министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что Россия столкнется с "серьезными последствиями", если вторгнется в Украину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Во время телефонного разговора с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым Бербок призвала к "открытому и честному" диалогу с РФ по поводу агрессии против Украины.

В МИД Германии отметили, что "территориальная целостность Украины не может быть нарушена".

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15.12.2021 10:35 Ответить
Ось Вовка висушить футболку і буде вам гаплик.
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15.12.2021 10:40 Ответить
"...що "територіальна цілісність України не може бути порушена"??? - вона вже 8 років порушена й загарбана, про що та Германія белькоче?
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15.12.2021 10:43 Ответить
Меркель тоже предупреждала, а сама блокировала поставки вооружений для Украины.
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15.12.2021 10:45 Ответить
Х#йлу нужна днепровская вода поить Крым остальное это мутки бандитской деятельности...
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15.12.2021 10:50 Ответить
Подивіться в яких умовах живуть піддані Пуйла. Третина пуйловців живе в дерев"яних бараках без каналізації ,та доріг. Ніяких матеріальних благ ЕС просто не може їх позбавити, бо там нічого немає і так.
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15.12.2021 11:05 Ответить
та ладно! ***** своим ихтамнетам шевроны спилит, а вы и дальше будете выражать глубокую озабоченность.
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15.12.2021 11:07 Ответить
Ага будут с лапотных больше взяток брать.
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15.12.2021 11:20 Ответить
Анналене надо дать взяточку миллиарда 3 евров...мож девка и согласицца не обосрать рабссию...
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15.12.2021 11:35 Ответить
Кулеба и Анналена Бербок провели личную встречу по дерьму Путлера...,новый уряд Германии это вам не комсомолка спортсменка красавица Штази Новая метла по новому метет...
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15.12.2021 11:38 Ответить
Да и договорились что СП2 никогда не будет запущен
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15.12.2021 12:03 Ответить
Весь агрессорский газ только через Украину
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15.12.2021 12:04 Ответить
Предупреждения Германии напоминает о выражении глубокой озабоченности. Они все сейчас говорят о предупреждениях но ни одна страна Европы не указала о конкретных мерах.
При войне с парашей нас поддержат только поляки и прибалты. Вот с кем надо держать тесную военную и экономическую связь!
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15.12.2021 14:12 Ответить
Захід та Україна, Грузія , Молдова мають ставити питання так : путлер повинен перш за все - вивести війська з Криму , Донбасу, Абхазії та Придністровя,путлер має повернути Україні , Грузії та Молдові їх території. Путлер уже неодноразово пересік червоні лінії і не має ніякого права встановлювати їх іншим.
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15.12.2021 19:50 Ответить
 
 