Коломойский предложил главе ОАСК Вовку глупые деньги за срыв конкурса на руководителя САП. Без личной санкции Зеленского и Ермака это невозможно, - Шабунин

Олигарх Игорь Коломойский предложил главе ОАСК Павлу Вовку "глупые деньги" за срыв конкурса на назначение руководителя САП.

Об этом пишет в Фейсбуке глава правления общественной организации "Центр противодействия коррупции" Виталий Шабунин, передает Цензор.НЕТ.

"Интерес Коломойского в том, чтобы уничтожить производство НАБУ/САП по "Приватбанку", в котором ключевым фигурантам уже и подозрения вручены (помните, Сытник чартер сажал). Без честного руководителя САП уничтожить это дело Коломойскому будет легче", - уверяет Шабунин.

Он отмечает, что без личной санкции Зеленского/Ермака ОАСК не решится снести конкурс на руководителя САП даже за глупые деньги от Коломойского.

"И этим месседжем я хочу зафиксировать, что все стейкхолдеры процесса (внутри и снаружи страны) четко понимают, что финальное слово именно за Зеленским/Ермаком. Даже ликвидация ОАСК "возмущенным" президентом (после сноса конкурса) никого не обманет. Все будут понимать, кто - козел отпущения, а кто - дал санкцию", - пишет он.

По его убеждению, если суд таки снесет конкурс, все будут точно знать, что это было решение именно Зеленского/Ермака.

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"Когда, не дай Бог, эти последствия наступят, Вовк (и судья Огурцов) должны в оффлайне почувствовать реакцию украинцев. Убежать за границу (даже в ЕС) из-за санкций они уже не смогут. Как и не смогут воспользоваться деньгами на счетах. Поэтому физически и Вовк, и Огурцов будут в Украине, где никакая частная армейка Коломойского или мусора Татарова не защитят их от разгневанных украинцев. Особенно от ветеранов, собратья которых останутся на фронте без такого нужного американского оружия", - продолжит Шабунин.

"Теперь по Коломойскому, у которого по благословению ОП дела идут превосходно. Американское правосудие достает всегда. Иногда это происходит позже (как будет с Фирташем), но догоняют американцы всегда. Особенно это касается локальных оборзевших чертей, которым от временной безнаказанности снесло крышу, и которые начинают работать в интересах геополитических врагов США. В кейсе Коломойского конкретно – в интересах путинской России", – резюмировал он.



