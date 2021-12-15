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Новости Политика Украины
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Коломойский предложил главе ОАСК Вовку глупые деньги за срыв конкурса на руководителя САП. Без личной санкции Зеленского и Ермака это невозможно, - Шабунин

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Коломойский предложил главе ОАСК Вовку глупые деньги за срыв конкурса на руководителя САП. Без личной санкции Зеленского и Ермака это невозможно, - Шабунин

Олигарх Игорь Коломойский предложил главе ОАСК Павлу Вовку "глупые деньги" за срыв конкурса на назначение руководителя САП.

Об этом пишет в Фейсбуке глава правления общественной организации "Центр противодействия коррупции" Виталий Шабунин, передает Цензор.НЕТ.

"Интерес Коломойского в том, чтобы уничтожить производство НАБУ/САП по "Приватбанку", в котором ключевым фигурантам уже и подозрения вручены (помните, Сытник чартер сажал). Без честного руководителя САП уничтожить это дело Коломойскому будет легче", - уверяет Шабунин.

Он отмечает, что без личной санкции Зеленского/Ермака ОАСК не решится снести конкурс на руководителя САП даже за глупые деньги от Коломойского.

"И этим месседжем я хочу зафиксировать, что все стейкхолдеры процесса (внутри и снаружи страны) четко понимают, что финальное слово именно за Зеленским/Ермаком. Даже ликвидация ОАСК "возмущенным" президентом (после сноса конкурса) никого не обманет. Все будут понимать, кто - козел отпущения, а кто - дал санкцию", - пишет он.

По его убеждению, если суд таки снесет конкурс, все будут точно знать, что это было решение именно Зеленского/Ермака.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Санкции США против Портнова – это сигнал ОП. Следующий – Татаров, – Шабунин

"Когда, не дай Бог, эти последствия наступят, Вовк (и судья Огурцов) должны в оффлайне почувствовать реакцию украинцев. Убежать за границу (даже в ЕС) из-за санкций они уже не смогут. Как и не смогут воспользоваться деньгами на счетах. Поэтому физически и Вовк, и Огурцов будут в Украине, где никакая частная армейка Коломойского или мусора Татарова не защитят их от разгневанных украинцев. Особенно от ветеранов, собратья которых останутся на фронте без такого нужного американского оружия", - продолжит Шабунин.

"Теперь по Коломойскому, у которого по благословению ОП дела идут превосходно. Американское правосудие достает всегда. Иногда это происходит позже (как будет с Фирташем), но догоняют американцы всегда. Особенно это касается локальных оборзевших чертей, которым от временной безнаказанности снесло крышу, и которые начинают работать в интересах геополитических врагов США. В кейсе Коломойского конкретно – в интересах путинской России", – резюмировал он.

Коломойский предложил главе ОАСК Вовку глупые деньги за срыв конкурса на руководителя САП. Без личной санкции Зеленского и Ермака это невозможно, - Шабунин 01
Коломойский предложил главе ОАСК Вовку глупые деньги за срыв конкурса на руководителя САП. Без личной санкции Зеленского и Ермака это невозможно, - Шабунин 02

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+16
А че Шабуня незадоволеный? Ему ж все не так было при Порошенке, все он топил за "молодых артистов Коломойского ". Есть только один вопрос-Шабуня, ты на самом деле был тогда уверен, шо Игорь Валерьич демократию тут разведет?
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15.12.2021 11:16
+12
шта?(с)
шабубін ж так топив за зелю...шо сі стало?! головним залізничником не призначили?любимою жінкой не вибрали?!
чи то "прозріннЯ"?!)
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15.12.2021 11:10
+8
Я можу стати справжнім "хазяїном" Зеленського - Коломойський 13 листопада 2019. Пацан сказал-пацан сделал.
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15.12.2021 11:18
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Владимир ссаныч самы чесный презик, не наговаривайте, он найвелычнишый, он про краину думает день и ночь, на второй строк его надо, ахах
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15.12.2021 11:05 Ответить
Шабунин ,поцелуй порношута в одно место! Т
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15.12.2021 11:42 Ответить
шта?(с)
шабубін ж так топив за зелю...шо сі стало?! головним залізничником не призначили?любимою жінкой не вибрали?!
чи то "прозріннЯ"?!)
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15.12.2021 11:10 Ответить
Дайте вже Шабуніну місце у якійсь наглядовій раді, щоб від припав до корита та заспокоївся.
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15.12.2021 11:13 Ответить
с ним ладно. а ты лошок типа радуешься, что пархатая ишачина разваливает все последнее что еще оставалось и работало?
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15.12.2021 13:25 Ответить
Випивай з"дидами" дальше. Тобі ще й не таке привидиться.
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15.12.2021 14:54 Ответить
Я навыпиваюсь до горячки, и все равно с тобой дураком73 не сравнить. Шабунин мудак, никто не спорит, но ты с чего радуешься?
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15.12.2021 16:09 Ответить
А де ти побачив мою радість? Це горе! Горе України, що стільки в неї нерозумних, продажних і користолюбивих людей..
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15.12.2021 16:13 Ответить
А че Шабуня незадоволеный? Ему ж все не так было при Порошенке, все он топил за "молодых артистов Коломойского ". Есть только один вопрос-Шабуня, ты на самом деле был тогда уверен, шо Игорь Валерьич демократию тут разведет?
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15.12.2021 11:16 Ответить
віталька йоханий ти бабай !
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15.12.2021 11:18 Ответить
Я можу стати справжнім "хазяїном" Зеленського - Коломойський 13 листопада 2019. Пацан сказал-пацан сделал.
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15.12.2021 11:18 Ответить
ЄрЗе хоче "чужими руками" похерити і судову реформу, і розвиток антикорупційної реформи; та й багато інших реформ, започаткованих ще восьмим скликанням ВР. Тому така комбінація, названа Шабуніним - цілком можлива. Але й можливі інші комбінації; але ЄрЗе хоче, щоб наззовні виглядало, ніби вони до знесення реформ не причетні.
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15.12.2021 11:21 Ответить
Шо ты мелешь? Какая, нах, "судова реформа, і розвиток антикорупційної реформи"? Если бы все это реально было, то и за клоуна никто бы не голосовал!
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15.12.2021 13:21 Ответить
Ермак с Зелей выполняют указания Кремля и хотелки Бени - рассориться с США и оставить Украину один на один с РФ безоружной. Эта пророссийская зеленая власть - угроза нац. безопасности Украины. 25.12.1989 румыны спасли свою страну.
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15.12.2021 14:54 Ответить
Если даже так, то Коломойський - мальчик достаточно взрослый и не требует для своих действий опекуна или представителя

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15.12.2021 11:23 Ответить
Для більшої переконливості йди вже далі, пиши Зелегський/путін
Тоді точно повірять у будь-яку маячню 😄
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15.12.2021 11:26 Ответить
Боюся що бажаючих зробити свій внесок в дурні гроші набагато більше ніж названа особа. А санкції відомих країн то лякалка для дітей, на жаль. Сьогодні вони є а завтра їх знімуть. ЄС чужі гроші любить)
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15.12.2021 11:31 Ответить
за то Барыги нет!
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15.12.2021 11:32 Ответить
ЗАТОНЕПОРОШЕНКО!!!
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15.12.2021 11:34 Ответить
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15.12.2021 11:39 Ответить
Борислав Береза

1 ч ·



Текст большой. Очень. Но дочитайте его до конца. Это важно. Очень. И пожалуйста поделитесь им.

Сегодня я принес вам #зраду высшего сорта. Это будет история громче, чем с Гогилашвили из МВД. Она состоит из микса коррупции, желания попиариться, глупости и обеспечения перетока миллиардов долларов из бюджета Украины в карман Игоря Валерьевича Коломойского. И это история, которая показывает, что Зеленский - это все же лучший бизнес-проект Коломойского. Но давайте обо всем по очереди. А вы читайте и делитесь этим постом. Потому что власть боится именно разглашение.

25 ноября, во время своего выступления на форуме "Большое строительство: Авиация. Туризм", Зеленский делает громкое заявление о том, что он принял решение создавать ГОСУДАРСТВЕННУЮ авиакомпанию - УНА. И это было неожиданно для всех, как в Украине, так и за рубежом. Дело в том, что государство самый неэффективный управление, а любые госкомпании в Украине - это кормушка для госчиновников и источник коррупции. Украина обещает МВФ, что продаст все госкомпании, которые приносят десятки миллиарды гривен убытков для бюджета государства и создают десятки миллиардов гривен доходов для тех, кто ими управляют со стороны государства. Более того, создание государственной авиакомпании противоречит политике госсобственности разработанной КМУ, которая рекомендует избавиться от всех госкомпаний. И в тот же момент Зеленский создает новую структуру которая будет госкомпанией. Удивлены? Подождите. Это лишь начало.

Зеленский громко заявил: "Это моя мечта - сделать современную государственную авиакомпанию уровня Turkish Airlines и Singapore Airlines. Государство готово выделить на это деньги..." И вот тут начинается самое интересное. Дело в том, что авиаперевозки - это жесткий конкурентный бизнес и мечтателям в нем есть место лишь, как клиентам. Дело в том, что любая украинская авиакомпания вынуждена облетать авиапространство России и Беларуси, чего не делают перевозчики из других стран, в частности те же самые Турецкие Авиалинии, о которых говорил, Зеленский. А это значит, что будут выше затраты и больше время полёта, поэтому конкурировать в этих параметрах будет невозможно. Кроме того, чтоб была конкурентоспособной, УНА должна проявлять операционную гибкость и быстроту в принятии решений, в закупках, найме высоко- и узкоквалифицированного персонала и т. д. Это почти невозможно, если УНА будет заказчиком в публичных закупках. Так и будет, если компания будет обеспечивать потребности государства не на коммерческой основе. Представляете, как компания закупает топливо на Прозоро, а в этот момент проигравшие подают жалобу в АМКУ и самолеты стоят без топлива, пока идут разбирательства. И те, кто купил билеты у УНА будут в "восторге", да? А если для компании сделают исключение и дадут возможность ей, как единственному госпредприятию не участвовать в публичных закупках, то очень скоро мы увидим коррупцию и убытки сравнимые с коррупцией и убытками на УЗ. При этом УЗ находясь в тепличных условиях, а именно не имея конкуренции, принесла 12 млдр убытков в 2020 году. Государственная авиакомпания вынуждена будет конкурировать со всеми летающими перевозчиками в Украину, убытки будут явно больше, чем у другой госкомпании, которая работает без всякой конкуренции. Хотя есть все же один возможный плюс от создания государственной авиакомпании - в её Набсовет можно будет назначить Сергея Лещенко или других лояльных власти говорящих голов, чтоб рассчитаться с ними за лояльность. Но это будет выгодно лишь Лещенко, а не государству.

И вот тут начинается самое интересное. По словам Зеленского, государство готово инвестировать в украинский воздушный флот, нагружать украинских производителей заказами и привлекать мировых лидеров для участия в общих проектах в авиастроительстве. Но уже известно, что украинских авиастроителей никто не привлекает, а из двух мировых производителей самолетов Boeing и Airbus государство БЕЗ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА выбрало французского производителя. И это очень интересный выбор при учете, что французские самолеты на 10 миллионов долларов дороже таких же американских. И тут мне на память приходит история, которая произошла в прошлом году. Тогда в судебном процессе выяснилось, что Airbus подкупил государственных чиновников и скрыл платежи как часть модели коррупции во всем мире. Об этом заявили прокуроры США и после этого Airbus согласился на рекордные 4 миллиарда долларов США штрафа, которые компания выплатила Франции, Великобритании и США. Это мировое соглашение позволило избежать дальнейшего преследования в суде, но показало, что Airbus практикует коррупцию. У меня сразу возник вопрос, а в Украине они работают так же? Может именно поэтому исследование, на котором базируются оценки Зеленского и правительства о необходимости создания украинского национального авиаперевозчика, проводила малоизвестная французская компания Aérogestion. И сделала это она по собственной инициативе, не взяв ни капли из украинского бюджета. А если учесть что и Airbus французская компания, то все это напоминает коррупционный сговор, в котором французы хотят впарить нам свои самолёты на несколько миллиардов долларов, а украинские чиновники традиционно используют свое служебное положение в личных целях с возможностью наполнения своих карманов. Но самое циничное в этой истории то, что 7 июля этого года, Рональд Шульц, являющийся региональный директор Люфтганзы по странам бывшего СССР и представляющий компанию Люфтганза Консалтинг, вторую крупнейшая в мире консалтинговую компания в сфере авиации, встречался с министром инфраструктуры Кубраковым и сказал, что правительство Германии искренне радовалось, когда избавилось от последней акции Люфтганзы. Он не рекомендовал создавать госкомпанию. Но видимо управленцы Зеленского лучше разбираются в этом вопросе и считают себя умнее или хитрее немцев.

И вот тут на арену выходит не кто-то, а Игорь Валерьевича Коломойский. В ноябре в ВР было провалено голосование законопроекта 6298. Слуги собрали всего (224 голоса). А в том законопроекте было заложено 500 млн грн бюджетных денег на формирование уставного капитала для перевозчика УНА. Нарушая регламент ВРУ на следующей день Стефанчук выполняя команду из ОП поставил на повторное голосование и законопроект был проголосован 242 голосами с помощью... группы "За Майбутне". Откуда у группы подконтрольной Коломойскому такой патриотизм и желание помочь Зеленскому, спросите вы. А все просто. Источники рассказывают,
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15.12.2021 11:41 Ответить
наше "зе-презе" - просто марионетка в умелых руках. оно ссыкливое, обидчивое и мстительное, и этим кукловоды прекрасно манипулируют. а как быть руководителем или просто "порядною людиною" - эту шпану нужно учить еще лет 300, не меньше.
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15.12.2021 11:42 Ответить
Цю шпану вчити не треба, її треба не допускати до влади. Степан Хмара про це відкрито сказав у 2019 році, давши чітке визначення цієї зграї.
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15.12.2021 12:14 Ответить
объясни это "мудрому нарiду".
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15.12.2021 12:42 Ответить
Волки позорные!
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15.12.2021 11:43 Ответить
Шабунин, жалуйся в органы, которые создали, там их около 13, че звездеть по пусту.
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15.12.2021 11:46 Ответить
Для чого, якщо Шабунін пише напряму у мінфін штатів..
Приклад, санкції проти портного
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15.12.2021 12:02 Ответить
Терпеть не могу приспосрбленца Шалунина, но за этот пост ему респект. Коломойский однозначно будет сидеть в американской тюрьме, ему терять нечего. А подлецов Ермака и Зе еще можно образумить, в том числе и с помощью улицы.
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15.12.2021 12:06 Ответить
А в чем конкретно заключается "приспособленничество" Шабунина?
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15.12.2021 13:23 Ответить
А что конкретно вы можете возразить? Может вы в армии с ним служиди то поделитест
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15.12.2021 16:08 Ответить
На сегодня завершение эпопеи с САП имеет наивысшее ключевое значение для Украины.
Это покажет куда движется страна при Зе: в совок или в цивилизованный мир.
Назначение высшего руководства САП выставит маркер "свой" страны Украина для цивиоизованного мира.
Защита Украины моментально выйдет на новый уровень, который агрессору не преодолеть ни при каких условиях.
Де факто вопрос стоит так: или Беня, или страна
Почему об этом сверхважном моменте молчат украинские партии?
Или морды в пуху, или надеются,на свой звездный час возле корыта?
Тут вопрос один, а будет ли корыто в принципе?
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15.12.2021 12:13 Ответить
Шабуня ! Аби не Порошенко !
Забувся ?
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15.12.2021 12:40 Ответить
ЗЕздець.
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15.12.2021 13:00 Ответить
дивно слухати нападки на Шабуніна який озвучує злочинні дії нинішньої влади, між іншим як і попередньої, а робить він все це щоб суспільство і всі ці гівномети в тому числі, знали хоч якусь правду про те що нині творить кантора зеленого пройдисвіта і його холуї.
якщо "закриють" Шабуніна, Бутусова і тих небагатьох хто ще здатен говорити правду в цій країні кого слухати будете? піховшиків, мураєвих, пальчевських чи всяких там співакових??!?
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15.12.2021 14:29 Ответить
По пАпередникам - два на 100% своих генпрокурора работают, в поте лица.
А тут никаких нападок, парни шли к успеху и успех нашел их.
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15.12.2021 15:18 Ответить
Виталя, так ты ж за это боролся... В чем проблема?
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15.12.2021 15:45 Ответить
С председателем КС Тупицким разобрались, а с каким то ср.... Вовком не могут. Уже с десяток лет сльІшно об єтом неуправляемом Вовке.
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15.12.2021 16:52 Ответить
домыслы.
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16.12.2021 02:28 Ответить
Они так наглеют, потому что когда появится признак какой либо опасности, они очень быстро сдрыснут туда где своих не выдают.

Поэтому народ следует понимать за кого не голосовать НИКОГДА.
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16.12.2021 08:02 Ответить
Шабунин, к сожалению, не достаточно глубоко мыслит. Он говорил, что хорошо относится к Андрею Богдану, поскольку Богдан из Галичины и он пел повстанские песни.
Абсурд. Главное в другом. Порядочный человек никогда бы не работал юристом у Коломойского.
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16.12.2021 08:44 Ответить
 
 