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При необходимости ЕС может расширить или принять дополнительные санкции в отношении РФ в связи с агрессией против Украины, - фон дер Ляйен

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляет, что в случае необходимости ЕС расширит или примет дополнительные санкции в отношении РФ из-за агрессии против Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом она писала на своей странице в твиттере в среду утром.

"ЕС полностью поддерживает Украину перед российской агрессией. Любые дальнейшие агрессивные действия против Украины будут дорого обходиться России. Мы можем усилить и расширить существующие санкции или при необходимости принять дополнительные", - написала она.

Как сообщалось, в среду, 15 декабря, в Брюсселе состоится саммит "Восточного партнерства" с участием лидеров ЕС и стран-членов Евросоюза.

Президент Украины Владимир Зеленский 15-16 декабря совершит рабочий визит в Брюссель для участия в саммите.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский едет в Брюссель для участия в шестом саммите Восточного партнерства. Запланирован ряд встреч, - ОПУ

При необходимости ЕС может расширить или принять дополнительные санкции в отношении РФ в связи с агрессией против Украины, - фон дер Ляйен 01
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15.12.2021 11:11 Ответить
Молотов-Риббентроп была круче бумажка...советских погибло 50 миллионов,британцев миллион... так кто ДЕБИЛ?
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15.12.2021 11:22 Ответить
Украдут труп чЛенина и отправят в космос с американцами воевать.... Хмырь КГБшный ответочку придумает...типа чЛенин прожил в Германии 9 лет,знач он чистокровный немец с Калмыкии....
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15.12.2021 11:19 Ответить
Ботоксный фюрер Путлер - это патологический лжец, подлец, вор, мошенник, убийца, но это гибридный мошенник, а свои убийства он совершает чужими руками.
Уже всем должно быть очевидно, что гэбня - это хамоватые, циничные бандиты, это отмороженная мафиозная группировка, прикрывающаяся атрибутами государства и использующая все его админ. ресурсы, а бюджет государства - как свой общак. Никакой другой существующей мафиозной группировке в мире такое и не снилось
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15.12.2021 11:21 Ответить
Плешивая кремлевская крыса одним видом своей гнусной морды резко усиливает готовность украинцев дать максимально жёсткий отпор нашествию Мордора.
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17.12.2021 05:54 Ответить
Розширена озабоченість, це так по європейські.
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15.12.2021 11:23 Ответить
В качестве реальных санкций фрау Урсуле надо потребовать от Мордора передать ей в собственность 135 российских фабрик и заводов, принадлежавших до 25 октября 1917 года её родному деду, барону Кноппу. Вот это были конкретные и чувствительные санкции.
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15.12.2021 11:23 Ответить
ес ничиво не решит. Ты чо там википедию штудируеш
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16.12.2021 22:29 Ответить
Братские народы Пруссии и РАБссии друг другу лижут зад с 1710 года Книга "Династия Романовых" год выпуска 2008.Расписана каждая деталь братства...
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15.12.2021 11:31 Ответить
 
 