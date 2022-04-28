При необходимости ЕС может расширить или принять дополнительные санкции в отношении РФ в связи с агрессией против Украины, - фон дер Ляйен
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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляет, что в случае необходимости ЕС расширит или примет дополнительные санкции в отношении РФ из-за агрессии против Украины.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом она писала на своей странице в твиттере в среду утром.
"ЕС полностью поддерживает Украину перед российской агрессией. Любые дальнейшие агрессивные действия против Украины будут дорого обходиться России. Мы можем усилить и расширить существующие санкции или при необходимости принять дополнительные", - написала она.
Как сообщалось, в среду, 15 декабря, в Брюсселе состоится саммит "Восточного партнерства" с участием лидеров ЕС и стран-членов Евросоюза.
Президент Украины Владимир Зеленский 15-16 декабря совершит рабочий визит в Брюссель для участия в саммите.
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Уже всем должно быть очевидно, что гэбня - это хамоватые, циничные бандиты, это отмороженная мафиозная группировка, прикрывающаяся атрибутами государства и использующая все его админ. ресурсы, а бюджет государства - как свой общак. Никакой другой существующей мафиозной группировке в мире такое и не снилось