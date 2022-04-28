При необходимости ЕС может расширить или принять дополнительные санкции в отношении РФ в связи с агрессией против Украины, - фон дер Ляйен

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляет, что в случае необходимости ЕС расширит или примет дополнительные санкции в отношении РФ из-за агрессии против Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом она писала на своей странице в твиттере в среду утром.

"ЕС полностью поддерживает Украину перед российской агрессией. Любые дальнейшие агрессивные действия против Украины будут дорого обходиться России. Мы можем усилить и расширить существующие санкции или при необходимости принять дополнительные", - написала она.

Как сообщалось, в среду, 15 декабря, в Брюсселе состоится саммит "Восточного партнерства" с участием лидеров ЕС и стран-членов Евросоюза.

Президент Украины Владимир Зеленский 15-16 декабря совершит рабочий визит в Брюссель для участия в саммите.

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