Зарплату в конверте не получал, "Слугам народа" их не раздавал, - Корниенко
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Первого вице-спикера Александра Корниенко не вызвали на допрос в НАБУ по поводу зарплат в конвертах депутатам от фракции "Слуга народа".
Об этом, как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, он сказал в интервью журналистам в среду.
Корниенко рассказал, что и по другим вопросам его тоже не вызывали.
"Я был однажды в НАБУ. Мы с покойным Антоном (Поляковым. - Ред.) ходили "сдаваться" по выборам. У Антона было подозрение, что в списках продавались места. Мы с детективами быстро разобрались, что это не подследственность НАБУ. На этом история и закончилась", - заметил первый вице-спикер.
Он подчеркнул, что не получал зарплату в конвертах, а также не раздавал ее "Слугам народа", когда занимал должность первого заместителя председателя фракции СН.
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тіпа чечетова, но вже в цифрову епоху, не махає руками...
так само, як той може спіткнутись, коли на балконі вивішуватиме постірані носки
"А в картонних коробках!?
А ось нам, не треба, ми ще не п'яні!!!
а шо так можно бьіло?
Потому, что за всю историю Украины не было ни одного случая, чтобы человек сел за лжесвидетельствование. Соврал, имея 100% гарантию что ему за это ничего не будет.
Только в чемоданах и на счета в офшоре!