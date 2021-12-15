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Новости Политика Украины
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НАБУ (4031) Слуга народа (2547) Корниенко (651) заработная плата (81)

Зарплату в конверте не получал, "Слугам народа" их не раздавал, - Корниенко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Зарплату в конверте не получал,

Первого вице-спикера Александра Корниенко не вызвали на допрос в НАБУ по поводу зарплат в конвертах депутатам от фракции "Слуга народа".

Об этом, как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, он сказал в интервью журналистам в среду.

Корниенко рассказал, что и по другим вопросам его тоже не вызывали.

"Я был однажды в НАБУ. Мы с покойным Антоном (Поляковым. - Ред.) ходили "сдаваться" по выборам. У Антона было подозрение, что в списках продавались места. Мы с детективами быстро разобрались, что это не подследственность НАБУ. На этом история и закончилась", - заметил первый вице-спикер.

Он подчеркнул, что не получал зарплату в конвертах, а также не раздавал ее "Слугам народа", когда занимал должность первого заместителя председателя фракции СН.

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Топ комментарии
+15
Йому, мабуть, без конверту на картку кидають...
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15.12.2021 11:10
+8
Або в корзину для сміття.
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15.12.2021 11:28
+7
сказав напівправду. Кеш, справді, не він роздає, не його обов'язки.
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15.12.2021 11:16
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Йому, мабуть, без конверту на картку кидають...
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15.12.2021 11:10 Ответить
Або в корзину для сміття.
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15.12.2021 11:28 Ответить
швидше, він розкладає по конвертах, кому за що і скільки...а далі передає посередникам із усною вказівкою кому...
тіпа чечетова, но вже в цифрову епоху, не махає руками...
так само, як той може спіткнутись, коли на балконі вивішуватиме постірані носки
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15.12.2021 11:31 Ответить
ЭТО пивное пузо ПОСАДЯТ,будут сидеть долго
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15.12.2021 12:17 Ответить
ні, там сліди не горять. Вони йому заносять чемоданом, прямо на хату.
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15.12.2021 13:48 Ответить
Ну, Саша, тебе как шишке в смрадном зеленом болоте, сразу на оффшорный счет должны перечислять. Да раздавать тридцать сребреников точно не твоя забота. Есть специально обученные люди.
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15.12.2021 11:12 Ответить
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15.12.2021 11:12 Ответить
Поэтому ты и живой.
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15.12.2021 11:13 Ответить
Он прав. Зарплату не получал(кто платит зарплату в конверте?). А деньги?
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15.12.2021 11:15 Ответить
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15.12.2021 11:15 Ответить
Не признался! Типа хитрый.
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15.12.2021 11:15 Ответить
Ну прям "ці руки нічого не крали"...Пісня з той самої опери.
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15.12.2021 13:11 Ответить
сказав напівправду. Кеш, справді, не він роздає, не його обов'язки.
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15.12.2021 11:16 Ответить
Є ще хоть одна людина що вірить цим бандитам. Я навіть не здивуюся коли скажуть що депутати від суг народа по черзі смоктали в коломойського
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15.12.2021 11:17 Ответить
думаю ще й відео найдеться...Валєріч такой затейник)))
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15.12.2021 11:29 Ответить
как, мля,на правду похоже...
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15.12.2021 11:21 Ответить
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15.12.2021 11:23 Ответить
ну все, дело закрыто, не давал так не давал, не получал, так не получал...
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15.12.2021 11:23 Ответить
Ну да , и за зарплаты депутатов покупают себе дорогие тачки и квартиры! И бизнес всех родственников резко начинает процветать! Вы кому лапшу вешаете?
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15.12.2021 11:24 Ответить
В конверт не помещалось получали в авоськах.
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15.12.2021 11:24 Ответить
...в бьіту скромен...
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15.12.2021 11:25 Ответить
"В конвертах не отримував..."
"А в картонних коробках!?
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15.12.2021 11:25 Ответить
"....и я не первый вице-спикер и вообще вы меня с кем-то спутали. Я работаю в котельной"
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15.12.2021 11:26 Ответить
Зверь с зубами наружу-кабан-помалкивает.Стефанчук заканчивает строительство роскошного особняка в английском стиле под Киевом, в Белогородке.
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15.12.2021 11:27 Ответить
Ключове слово - "в конверті". Може в такій формі?
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15.12.2021 11:27 Ответить
Фу, как не эстетично...
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15.12.2021 13:12 Ответить
"Я був одного разу в НАБУ. Ми з покійним Антоном (Поляковим. - Ред.) ходили "здаватися" щодо виборів. У Антона була підозра, що в списках продавалися місця. Ми з детективами швидко розібралися, що це не підслідність НАБУ ..." -
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15.12.2021 11:28 Ответить
Корнієнко, про конверти, будеш бенядіктовнє розповідати! Вона сто відсотків, повірить!
А ось нам, не треба, ми ще не п'яні!!!
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15.12.2021 11:29 Ответить
не даремно вчора хтось там касовий апарат притащив в раду))))
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15.12.2021 11:30 Ответить
Корнієко, ми тобі віримо, а Полякова вбили просто так? Треба подивитись, що таке смерть...
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15.12.2021 11:41 Ответить
Верю, что в конвертах не платите. Не влазит это в конверт, не влазит!
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15.12.2021 11:42 Ответить
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15.12.2021 11:45 Ответить
які конверти? Діжіталізація . Все в криптовалюті. Як діти,аж смішно
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15.12.2021 11:48 Ответить
"Джентльменам" должны верить на слово. Такого сброда в В Р не было даже при Януковича. А эта мелкая и злопамятная недоразвитость с Банковой ещё покажет зубы .
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15.12.2021 11:53 Ответить
Не в конвертах, а в чемоданах
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15.12.2021 12:09 Ответить
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15.12.2021 12:40 Ответить
"Ми з детективами швидко розібралися, що це не підслідність НАБУ. На цьому історія і закінчилася"
а шо так можно бьіло?
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15.12.2021 12:44 Ответить
Рафик ни в чем не виноват.
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15.12.2021 13:20 Ответить
А знаете почему так ответил Корниенко?
Потому, что за всю историю Украины не было ни одного случая, чтобы человек сел за лжесвидетельствование. Соврал, имея 100% гарантию что ему за это ничего не будет.
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15.12.2021 13:09 Ответить
не получал зарплату в конвертах,
Только в чемоданах и на счета в офшоре!
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15.12.2021 13:16 Ответить
Те що ця мерзота отримує в конверт не входить.
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15.12.2021 13:19 Ответить
Бреше,і оком не зморгне...
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15.12.2021 14:03 Ответить
Лжешь собака!
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15.12.2021 14:10 Ответить
"Нєлохі" не признаються ніколи.
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15.12.2021 14:24 Ответить
професійне брехло клянеться, шо не бреше. Расмєші коміка
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15.12.2021 15:16 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=keZFlkgkWZU
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15.12.2021 15:56 Ответить
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15.12.2021 17:25 Ответить
 
 