Зарплату в конверте не получал, "Слугам народа" их не раздавал, - Корниенко

Первого вице-спикера Александра Корниенко не вызвали на допрос в НАБУ по поводу зарплат в конвертах депутатам от фракции "Слуга народа".

Об этом, как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, он сказал в интервью журналистам в среду.

Корниенко рассказал, что и по другим вопросам его тоже не вызывали.

"Я был однажды в НАБУ. Мы с покойным Антоном (Поляковым. - Ред.) ходили "сдаваться" по выборам. У Антона было подозрение, что в списках продавались места. Мы с детективами быстро разобрались, что это не подследственность НАБУ. На этом история и закончилась", - заметил первый вице-спикер.

Он подчеркнул, что не получал зарплату в конвертах, а также не раздавал ее "Слугам народа", когда занимал должность первого заместителя председателя фракции СН.

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